De parte de Indymedia Argentina May 24, 2022 238 puntos de vista

Por primera vez desde que el caso se hizo público por la denuncia de FIFPro, se publicó el nombre del denunciado, se trata de Diego Guacci, entrenador en River Plate y los seleccionados argentinos femeninos sub 15 y sub 17. Las jugadoras denunciantes no tienen posibilidad de apelar la decisión de la FIFA.

La Comisión de Ética de la FIFA sobreseyó al director técnico argentino denunciado por acoso sexual y conducta abusiva por cinco jugadoras del fútbol femenino.

El sindicato mundial de futbolistas FIFPro informó que la Sala de Adjudicaciones de la Comisión de Ética de la FIFA decidió “no sancionar a un entrenador argentino por acoso sexual y conducta abusiva”.

Dentro del comunicado de FIFPro, ente encargado de representar legalmente a las cinco denunciantes, está adjunto el documento oficial de la FIFA que tiene fecha de aprobación el pasado 19 de enero.

Por primera vez desde que el caso se hizo público por la denuncia de FIFPro en mayo del año pasado se publicó el nombre del denunciado y se trata de Diego Alberto Guacci, entrenador con experiencia en River Plate, UAI Urquiza y los seleccionados argentinos femeninos sub 15 y sub 17.

“Cinco jugadoras de fútbol presentaron pruebas contundentes y creíbles contra el entrenador. Contaron cómo, a lo largo de varios años, fueron víctimas de impactantes y recurrentes malos tratos por parte del profesional que tenía el deber de salvaguardarlas como adolescentes y jóvenes”, remarcó FIFPro en su comunicado donde repudia el accionar de la FIFA.

“La decisión de la Comisión de Ética de la FIFA plantea dudas sobre cuánta evidencia se necesita para la acción disciplinaria y podría evitar que otras jugadoras se enfrenten a los perpetradores de acoso y abuso en el futuro”, agregó la organización mundial cuya sede está en Países Bajos.

FIFpro también criticó la “falta de diversidad de género” en la Comisión de Ética (los tres miembros firmantes del fallo son hombres) y “la duración de la investigación” que se inició en 2020.

Las jugadoras denunciantes y FIFPro no tienen posibilidad de apelar la decisión de la FIFA y dicha acción depende del jefe de la investigación.

FIFPro avisó sobre el final del texto que “seguirá apoyando a las futbolistas que valientemente se pronuncien contra el abuso, el acoso y la discriminación” y que seguirá recabando información y documentación para “fortalecer cualquier apelación y contribuir a que todas las jugadoras en Argentina y el resto del mundo puedan desarrollar su juego con libertad y seguridad”.

La FIFA, en tanto, expuso en el final del documento que las decisiones tomadas por la Sala de Adjudicaciones “son definitivas” y serán “sujetas a apelaciones presentadas ante el Tribunal de Arbitraje del Deporte (TAS)”.

Fuente: https://www.telam.com.ar/notas/202205/593490-fifa-futbol-femenino-comision-de-etica-dt-argentino.html