El Pent谩gono, sede del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. LICENCIA CC0

La filtraci贸n de documentos clasificados del Pent谩gono a帽ade tensi贸n internacional a un conflicto en el que se juega una posible escalada que conduzca, en el peor de los escenarios, a la Tercera Guerra Mundial. Desde que a principios de abril saltaran a los medios hasta 300 papeles relacionados con la estrategia defensiva de Ucrania, la posici贸n de los servicios de inteligencia estadounidenses respecto a Rusia, la presencia de tropas de la OTAN en terreno ucraniano o el presunto espionaje de Estados Unidos a pa铆ses aliados como Corea del Sur, Egipto o Israel, los datos no han parado de emerger en una cadena imparable de noticias que comprometen al bloque occidental, apoyo de Kiev.

El presunto autor de la mayor revelaci贸n de secretos militares de Washington desde el esc谩ndalo de Wikileaks, que destap贸 violaciones de derechos humanos en Irak y Afganist谩n hace m谩s de una d茅cada, es Jack Teixeira, un hombre de 21 a帽os, t茅cnico inform谩tico de la Guardia Nacional A茅rea que ser谩 juzgado seg煤n la Ley de Espionaje por dos cargos de retenci贸n y transmisi贸n de informaci贸n clasificada, cada uno de los cuales podr铆a conllevar penas de hasta 10 a帽os de c谩rcel. Si bien el motivo no parece girar en torno a la denuncia pol铆tica, como fue el caso de Wikileaks, lo cierto es que la difusi贸n de estos documentos, que aparecieron primeramente en la red social para amantes de los videojuegos Discord, y luego se compartieron en otros foros digitales p煤blicos, es extremadamente grave, a pesar de que Biden ha matizado su preocupaci贸n al afirmar, durante su reciente visita a Irlanda, que no es consciente de que haya nada que implique 鈥grandes consecuencias鈥. La veracidad de los papeles filtrados ha sido corroborada por The New York Times, aunque el medio afirma que algunos han podido ser manipulados.

Pero, 驴qu茅 cuentan exactamente estos documentos? Seg煤n la investigaci贸n realizada por el diario brit谩nico The Guardian, la inteligencia de Estados Unidos habr铆a cuestionado el pasado febrero la posibilidad de que Ucrania recuperase el territorio invadido por Rusia en una contraofensiva esta primavera, con el pa铆s al mando de Zelenski en riesgo de quedarse sin munici贸n y misiles antia茅reos en alg煤n momento del mes de mayo, de lo que se infiere la imposibilidad de ganar la contienda a la potencia nuclear.

Otras revelaciones sugieren un gran conocimiento norteamericano de la estrategia militar rusa; presiones de Estados Unidos a Corea del Sur para que env铆e armas a Kiev, pese a que la naci贸n asi谩tica ha reiterado su hist贸rica posici贸n de no suministrar armamento a pa铆ses en guerra; o fuertes cr铆ticas a Ant贸nio Guterres, secretario general de la ONU, por sus esfuerzos para garantizar la exportaci贸n de cereal ucraniano con el objetivo de evitar una crisis alimentaria global, a lo cual un representante de la organizaci贸n ha respondido que su obligaci贸n es 鈥渕itigar el impacto de la guerra en los m谩s pobres del mundo鈥.

Por otra parte, la filtraci贸n apunta a un acuerdo entre China y Rusia, por el cual Pek铆n se habr铆a comprometido a enviar armas en secreto a Putin, justific谩ndolo como respuesta al apoyo armament铆stico que Kiev obtiene del bloque af铆n a Estados Unidos. No obstante, el ministro de exteriores chino, Qin Gang, ha negado esta informaci贸n.

Tal vez la revelaci贸n m谩s inquietante sea el despliegue de tropas de la OTAN en suelo ucraniano. De acuerdo con los documentos filtrados, entre febrero y marzo de este a帽o hasta 97 miembros de 鈥渇uerzas especiales鈥 de la Alianza Atl谩ntica estaban activos en Ucrania, siendo 50 de ellos brit谩nicos, 14 estadounidenses y 15 franceses, aunque no se especifica si las tropas siguen presentes o con qu茅 finalidad fueron destinadas. Esto supondr铆a cruzar una l铆nea roja en el conflicto y desmentir铆a las reiteradas declaraciones de Biden en las que ha asegurado que no enviar铆a soldados a la patria de Zelenski.

Tibia reacci贸n de la prensa

A pesar del peso pol铆tico de este hecho, la reacci贸n de los medios tanto occidentales como rusos ha sido bastante tibia. En Reino Unido, el gobierno se ha limitado a se帽alar el 鈥渟erio nivel de inexactitud鈥 relativo a la noticia; por su parte, desde el Kremlin han destacado que ya sab铆an de la 鈥減articipaci贸n鈥 de instructores de la OTAN en las hostilidades, y han expresado sus dudas sobre la legitimidad de los papeles. M谩s detalles ha aportado el canal alem谩n DW News, donde subrayaban que el n煤mero de tropas es 鈥渁bsolutamente insignificante鈥, no est谩n desplegadas en el frente y probablemente s贸lo se encuentren asistiendo en labores de entrenamiento al ej茅rcito de Kiev, por lo que la comunidad internacional no deber铆a sorprenderse.

La reacci贸n ha sido similar en la prensa norteamericana, donde ABC News ha enfatizado el rol puramente asistencial de una peque帽a unidad militar de Estados Unidos en Kiev. En Espa帽a, la secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales Ione Belarra se hizo eco de los hechos 鈥搎ue tild贸 de 鈥減reocupantes鈥濃 a trav茅s de un an谩lisis aparecido en P煤blico, que fue posteriormente comentado en profundidad en un programa de La Base.

Sea como fuere, y al contrario de lo que ocurriera con la presunta autor铆a estadounidense de la voladura de los gasoductos contada por Seymour Hersh bas谩ndose en una sola fuente an贸nima, todo parece indicar que nos hallamos, esta vez, frente a documentos cuya veracidad ha sido ratificada, de alta envergadura a la hora de reconducir los devenires de la guerra, con un gran potencial para desestabilizar narrativas oficiales y activar la capacidad cr铆tica de la ciudadan铆a.