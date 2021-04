–

M谩s Pa铆s ha denunciado a la formaci贸n de Santiago Abascal por un delito de odio. Renfe pedir谩 la retirada de la campa帽a si las autoridades determinan que la campa帽a es contraria a derecho.

La Fiscal铆a de Madrid ha abierto una investigaci贸n por un posible delito de odio en un cartel electoral de Vox que ha aparecido esta ma帽ana en la estaci贸n de la Puerta del Sol, uno de esos puntos neur谩lgicos donde confluyen turistas, vecinos, familias y miles de trabajadores de Madrid. La formaci贸n de ultraderecha ha lanzado aqu铆 su campa帽a electoral m谩s agresiva hasta la fecha. Los viajeros que han tomado el Metro este martes y han salido por la boca del Cercan铆as situada frente a la tienda de Apple se han topado con un cartel del partido gigante. “Un mena 4.700 euros al mes. Tu abuela 426 euros de pensi贸n al mes. Protege Madrid”. El t茅rmino mena es un acr贸nimo que responde a menores extranjeros no acompa帽ados. En la imagen aparecen dos personas. Una mujer de avanzada edad y un hombre encapuchado, de tez oscura, con un pa帽uelo que le tapa la mitad de la cara. El cartel se ha viralizado en Twitter en cuanto un usuario ha compartido la imagen. Este era uno de los objetivos del partido de Santiago Abascal. M谩s Madrid tambi茅n ha denunciado el cartel ante la Fiscal铆a.

“驴C贸mo es posible que Metro Madrid permita esto?”, se preguntaba un joven que responde al perfil de Javier D铆az. “驴Me puede explicar Metro c贸mo es posible?”, insist铆a otro. “Esta publicidad os convierte en c贸mplices”, a帽ad铆a uno. As铆, cientos y cientos. La cuenta oficial de Twitter de Metro de Madrid ha respondido a casi todos con una frase corta: “Hola. Ese cartel no est谩 en nuestras instalaciones. Un saludo”. Sin m谩s detalles. Un portavoz de Metro ha confirmado por tel茅fono que el cartel existe, pero que est谩 en la zona del Cercan铆as, que gestiona el Ministerio de Fomento. “S铆, est谩 en nuestras instalaciones”, ha respondido por tel茅fono un portavoz de Renfe, que ha afirmado que la contrata de los espacios publicitarios est谩 externalizada desde hace varios a帽os. La gesti贸n, desde al menos cinco, la lleva la empresa madrile帽a Exterior Plus S.L., que gan贸 el concurso p煤blico en 2016. “Renfe no entra en los contenidos. Estos contenidos los tiene que valorar la Junta Electoral o la asociaci贸n que regule la industria publicitaria”.

Desde 2015, todos los partidos pol铆ticos se han anunciado en espacios publicitarios de las estaciones de Cercan铆as de Madrid, seg煤n fuentes de Renfe, que pedir谩 la retirada del cartel si los organismos competentes determinan que la campa帽a incurre en delito.

Este peri贸dico se ha puesto en contacto con la empresa madrile帽a, pero todav铆a no ha recibido respuesta. Seg煤n su p谩gina web, comercializa m谩s de 50.000 soportes publicitarios en seis 谩reas de negocio: transporte terrestre, aeropuertos, mobiliario urbano, centros comerciales, aparcamientos y gran formato.

Seg煤n las 煤ltimas cifras oficiales, m谩s de 1.570 ni帽os y adolescentes llegaron desde el extranjero a Madrid en el 煤ltimo a帽o, unos 130 al mes. El acuerdo marco para el acogimiento residencial de menores extranjeros no acompa帽ados que licita la Comunidad de Madrid prev茅 que cada plaza dedicada a atender a estos ni帽os y adolescentes migrantes suponga una inversi贸n de 140,58 euros al d铆a, seg煤n public贸 el bolet铆n oficial de la regi贸n en octubre de 2019.

驴De d贸nde sale la cifra que Vox ha publicado en el cartel? Seg煤n recoge la denuncia de M谩s Madrid, del d铆a 3 de marzo de 2021, cuando el Ejecutivo de Isabel D铆az Ayuso aprob贸 una partida para “la contrataci贸n del servicio de acogimiento residencial temporal de menores extranjeros no acompa帽ados, de 13 a 17 a帽os (16 plazas), con la Fundaci贸n Diagrama Intervenci贸n Psicosocial, por un importe de 448.448 euros, desde el 1 de octubre de 2020 hasta, como m谩ximo, el 31 de marzo de 2021”. Si el importe se divide por las 16 plazas y la duraci贸n del contrato (seis meses) los 4.671,33 euros resultantes se aproximan a la cifra del cartel publicitario.

Unicef ya record贸 en 2019 que la inmensa mayor铆a de ni帽os migrantes tutelados en Espa帽a no han cometido ning煤n delito. “Afirmar su criminalidad vulnera el principio de no discriminaci贸n y la presunci贸n de inocencia protegida por el art铆culo 40 de la Convenci贸n sobre los Derechos del Ni帽o”, dijo en una carta publicada en su perfil de Twitter.

Los l铆deres de Vox Javier Ortega Smith y Roc铆o Monasterio siempre han hecho una campa帽a contra estos menores. “Hay que actuar en los barrios tomados por la inmigraci贸n ilegal”, dijo Smith. “Las mujeres ya no caminan solas”, argumenta Monasterio en numerosas entrevistas. Grupos de Telegram del partido de ultraderecha han lanzado una campa帽a para esta tarde con el objetivo de que los carteles se viralicen todav铆a m谩s. “La izquierda quiere censurar los carteles que Vox ha puesto en la estaci贸n de Metro de Madrid. 隆No soportan que los madrile帽os conozcan la verdad!”, afirman.

En las 煤ltimas elecciones generales, el PSOE venci贸 en las calles donde se ubican los dos centros de menores de la regi贸n con un 28%, seguido del PP, con un 22% y de Vox (17%), que creci贸 cinco puntos con respecto a los comicios del 28-A. Vox, precisamente en el d铆a que se ha conocido esta campa帽a, ha hecho mitin electoral muy cerca de estos centros.

