Una vez m谩s queda claro que la polic铆a tiene patente de corso para lo que quiera. Pueden incluso matar sin necesidad ninguna a un enfermo mental. El resto de instituciones del sistema correr谩n raudas a salvaguardar la actuaci贸n policial, haya sido la que haya sido. Mensaje a los familiares: si un ser querido entra en brote psic贸tico, ni se te ocurra llamar a la polic铆a. Nota de Tortuga.

La Fiscal铆a de Madrid ha cambiado radicalmente su posici贸n en el caso de la muerte a disparos de un joven en Vallecas por tres polic铆as nacionales. De proponer que fueran juzgados por un homicidio con eximente incompleta, el Ministerio P煤blico ha pasado en el 煤ltimo momento a solicitar el archivo de la causa para los agentes.

La Fiscal铆a de Madrid, que dirige Mar铆a Pilar Rodr铆guez Fern谩ndez, alega para su petici贸n de archivo el contenido de dos repentinos informes de la propia Polic铆a, incorporados a la causa cuando esta iba camino del juicio con jurado y poco despu茅s de que el sindicato mayoritario de la Polic铆a iniciara una serie de movilizaciones exigiendo que no se sentaran en el banquillo los tres polic铆as, afiliados de su organizaci贸n.

Kebyn Brayan Peralta Asencio, espa帽ol de origen dominicano y 20 a帽os de edad, muri贸 a consecuencia de los seis impactos de bala que alcanzaron su cuerpo en el rellano de su casa del barrio de Palomares, en Vallecas, el 26 de noviembre de 2021. Los disparos fueron efectuados por tres polic铆as nacionales que hab铆an acudido a la vivienda alertados por la madre de Kebyn, que quer铆a que mediasen o lo sacasen del domicilio por el alterado y violento estado en el que se encontraba. Los agentes aseguran que el joven les intent贸 matar con un cuchillo de 12,5 cm 鈥搒imilar al de un cubierto de carne鈥 y que tuvieron que responder realizando al menos 18 disparos, de los cuales le alcanzaron seis.

鈥淪i bien es cierto que en la comparecencia de 20 de enero de 2023, el Ministerio Fiscal apreci贸 la concurrencia de la eximente completa, no lo es menos que, con posterioridad a esa fecha, se han practicado dos nuevas diligencias cuyo contenido se considera relevante a la hora de apreciar la concurrencia de eximente completa鈥, explica el 煤ltimo escrito de la Fiscal铆a, al que ha tenido acceso elDiario.es, y que resume en este p谩rrafo el giro de 180 grados en la postura del Ministerio P煤blico.

El caso de Kebyn era especialmente llamativo por sus consecuencias. Los polic铆as que abaten a tiros a un supuesto delincuente en la calle o en un domicilio no suelen ser juzgados. A ello contribuye que la Fiscal铆a suele aceptar dar cr茅dito a la versi贸n de los agentes. Pero en este caso no hab铆a ocurrido as铆. Hasta que el juzgado recibi贸 el escrito de la fiscal Laura Carmona Mijares del pasado 16 de marzo sobre la muerte de Kebyn Brayan Peralta Asencio, un joven de 21 a帽os, residente en uno de los distritos m谩s depauperados de la capital.

Los dos informes que cita la fiscal para cambiar radicalmente de postura han sido incorporados a la causa despu茅s de que el juez Pedro L贸pez Jim茅nez, titular del Juzgado de Instrucci贸n n煤mero 1 de Madrid, diera por finalizada hace cuatro meses la instrucci贸n concluyendo que 鈥渞esulta veros铆mil la imputaci贸n que de los hechos relatados se hace a los polic铆as nacionales鈥. Estos hechos, dec铆a, 鈥渞evisten, por ahora, y sin perjuicio de ulterior calificaci贸n, los caracteres de delito de homicidio鈥.

驴Qu茅 ha ocurrido desde entonces para que la Fiscal铆a cambie de criterio? Seg煤n la fiscal del caso, el motivo es la incorporaci贸n de dos sorpresivos informes de la propia Polic铆a a la causa. Ocurre que el sindicato mayoritario, Jupol, muy pr贸ximo a Vox e investigado por malversaci贸n de fondos p煤blicos, inici贸 una campa帽a para intentar torcer el sentido de la causa judicial.

Los polic铆as se llegaron a congregar a las puertas de los juzgados el d铆a de la vista preparatoria del juicio con jurado y exhibieron tres crucifijos con unos mu帽ecos que simulaban los tres polic铆as imputados, lanzando el mensaje de que era m谩rtires.

Para defender la exoneraci贸n de los agentes, la fiscal Laura Carmona Mijares ha redactado un escrito de 20 p谩ginas que supera en mucho la extensi贸n de cualquier otra aportaci贸n de la Fiscal铆a durante el resto de la instrucci贸n, que se ha prolongado durante m谩s de un a帽o y medio. En 茅l recupera las declaraciones de testigos 鈥揳proximados, ya que en la escena del crimen solo estaba la v铆ctima y los victimarios鈥 y las de los agentes, que reinterpreta en sentido distinto a como la Fiscal铆a lo hab铆a hecho hasta el momento.

La manifestaci贸n de Jupol para presionar al juez se produjo el 16 de diciembre de 2022, con la investigaci贸n ya concluida. Un mes y medio despu茅s, el 31 de enero, los agentes de la Comisar铆a General de Polic铆a Cient铆fica, ten铆an listo un informe en el que concluyen que las marcas del escudo protector que llevaban los agentes, de metro y medio de alto, son compatibles con el cuchillo que utiliz贸 Kebyn. O los agentes ahorran el dato o la Fiscal铆a se guarda de reflejar las escasas dimensiones del cuchillo y que 茅ste, adem谩s, apareci贸 sin mango, lo que hac铆a imposible su empu帽adura si no era produciendo cortes en las manos de la v铆ctima, algo que el forense no apreci贸. La Polic铆a Cient铆fica reflej贸 en un atestado que el cuchillo no ten铆a huellas.

Mismos hechos, nuevas conclusiones

El informe no aporta novedades al resto de atestados de la propia Polic铆a durante la instrucci贸n. Un segundo e imprevisto atestado, esta vez de la Brigada de Polic铆a Judicial de Madrid, llega a conclusiones que esos mismos agentes no hab铆an alcanzado hasta el momento. Por ejemplo, y aunque esta no es su especialidad, los agentes concluyen que el escudo solo pudo ser da帽ado 鈥渁l aplicarse al mismo una enorme fuerza, violencia y agresividad鈥. 鈥淓l brazo derecho que empu帽aba el arma sobrepas贸 el escudo hasta la zona del antebrazo del fallecido, rebasando la barrera defensiva que proporcionaba el escudo policial de la integridad f铆sica de los agentes鈥, a帽aden sus compa帽eros.

Cabe destacar que los agentes inciden en el consumo de marihuana y MDMA, m谩s conocido como 茅xtasis o droga del amor. Ambas sustancias se presentan en el informe policial como 鈥渆stupefacientes que pudieran transformar en un mayor nivel de energ铆a e incremento de la conducta agresiva proyectada sobre los polic铆as鈥. Se da la circunstancia de que el magistrado L贸pez Jim茅nez no se decidi贸 a enviar a juicio la causa hasta que no recibi贸 un informe de la Polic铆a Cient铆fica que encarg贸 ex profeso para averiguar c贸mo podr铆an haber influido las drogas en la resistencia de Kebyn. Una vez analizado, el juez propuso enviar a los polic铆as al banquillo. El juzgado envi贸 el pasado 23 de marzo a la Audiencia Provincial la causa para la celebraci贸n de la vista oral con tribunal del jurado.

