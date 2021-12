–

El pr貌xim 18 de desembre es compliran dos anys de la protesta convocada per Tsunami Democr脿tic al Camp Nou en el marc del partit entre el FC Barcelona i el Real Madrid, en el marc de les protestes posteriors a la sent猫ncia als l铆ders independentistes del proc茅s. Durant aquella jornada, V铆ctor Verdejo, un jove de 26 anys de Vilanova i la Geltr煤, que treballa com cuiner, va ser detingut acusat de llan莽ar objectes contundents contra el cord贸 policial de la policia catalana. Ara, dos anys despr茅s, la fiscalia sol路licita per a ell set anys de pres贸, una pena-multa de 900 euros i la indemnitzaci贸 de quasi 3.000 euros en conjunt per als tres Mossos d鈥橢squadra que el van detenir.

Cap a les vuit del vespre d鈥檃quell dia, l鈥檈ntorn de l鈥檈stadi del FC Barcelona bullia d鈥檃ctivitat, per貌 una mica diferent de la de qualsevol dia de partit: d鈥檜na banda, l鈥檃fici贸 del Bar莽a que acudia a l鈥檈stadi i, de l鈥檃ltra, manifestants convocades per Tsunami Democr脿tic, que sota el lema 鈥淪it and Talk鈥 (鈥渟eieu i parleu鈥) pretenia visibilitzar les protestes contra la sent猫ncia dictada pel Tribunal Suprem. Segons el relat de la Fiscalia, durant el recorregut per accedir a l鈥檈stadi, 鈥淓l grup 鈥楽upporters Barcelona鈥 va coincidir amb un grup nombr贸s de persones que venien de participar en la protesta de Tsunami Democr脿tic鈥, motiu pel qual 鈥渆ls agents dels Mossos d鈥橢squadra van ser comissionats per situar-se a la conflu猫ncia entre Travessera de les Corts i la Maternitat, amb la finalitat d鈥檌ntentar evitar un enfrontament entre els dos grups de signe contrari鈥.

La Generalitat s鈥檋a personat com acusaci贸 particular i els serveis jur铆dics del Departament d鈥橧nterior demanen per a V铆ctor Verdejo una pena d鈥檜n any i mig de pres贸, una pena-multa de 900 euros i indemnitzacions per als tres mossos que van participar en la detenci贸

Segons l鈥檈scrit presentat pel Ministeri fiscal, 鈥渓鈥檃cusat, que formava part d鈥檜n grup de 300 persones i estava vestit amb jaqueta tipus bomber i pantalons negres, va agafar una ampolla i la va llan莽ar鈥 contra el cord贸 dels Mossos. Els agents amb TIP 9951, 14536 i 15453 van procedir a detenir-lo, per貌 segons el relat de la fiscalia, Verdejo es va resistir, causant la fractura d鈥檜n dit i diferents contusions i hematomes als tres Mossos, motiu pel qual ara se li demanen set anys de pres贸. Est脿 acusat d鈥檜n delicte de desordres p煤blics, un delicte d鈥檃temptat amb agreujant d鈥櫭簊 d鈥檕bjectes perillosos, dos delictes lleus de lesions i un delicte menys lleu de lesions.

Acusacions sense sentit

鈥淟a versi贸 policial est脿 plena d鈥檌ncongru猫ncies鈥, explica Anna, qui forma part del grup de suport al jove, que es va crear poc despr茅s de rebre les acusacions en ferm. 鈥淒ins d鈥檜na manifestaci贸 suposadament violenta, amb persones encaputxades, els Mossos s贸n capa莽os d鈥檌dentificar el V铆ctor sense problema鈥, q眉estiona. Des del grup de suport, s鈥檃lerta que 鈥渁gafen el V铆ctor com a cap de turc i com a exemple de qu猫 et pot passar si et mobilitzes鈥. L鈥檃dvocada de Verdejo i membre d鈥Alerta Solid脿ria, Norma Pedemonte, q眉estiona les peticions de pena de la fiscalia, ja que considera que 鈥渆ls fets no s贸n prou greus per justificar un marc penol貌gic tan alt鈥 i que 鈥渓鈥檃cusaci贸 de la fiscalia no t茅 cap mena de sentit鈥. Des del grup de suport es recalca que 鈥渓a fiscalia fa una interpretaci贸 creativa dels atestats policials鈥, que juntament amb les dilacions del proc茅s, afecten 鈥渓a salut emocional de l鈥檈ncausat, aix铆, com la d鈥檃mics, fam铆lia i del mateix grup de suport鈥. 鈥淎questa espera forma part de la pena, encara que despr茅s acaben absolts鈥.

A la petici贸 de penes de la fiscalia, cal afegir la proposta de la Generalitat, que en aquest cas ha decidit presentar-se com acusaci贸 particular. Els serveis jur铆dics del Departament d鈥橧nterior demanen per a V铆ctor Verdejo una pena d鈥檜n any i mig de pres贸, una pena-multa de 900 euros i indemnitzacions per als tres mossos que van participar en la detenci贸. 鈥淟鈥檃cusaci贸 particular per part de la Generalitat no ens sorpr猫n, per貌 ens indigna: 茅s hipocresia pura que partits independentistes persegueixin amb processos judicials gent que ha sortit al carrer per la independ猫ncia鈥, valoren des del grup de suport. L鈥檃dvocada Norma Pedemonte, per la seva banda, espera que 鈥渓a Generalitat acabi retirant-se de la causa鈥, tal com ha passat en diferents casos similars dels 煤ltims mesos.



Tsunami absent

Des del grup de suport, Anna explica que 鈥渓鈥檃cusaci贸 arriba especialment tard鈥, per貌 aix貌 no ha impedit organitzar una resposta r脿pida. 鈥淎 Vilanova i el Pened猫s, per desgr脿cia, hem hagut de fer front a casos de repressi贸 com els de Josan o els 9 de Vilanova鈥, el que els ha perm猫s saber quines eren les passes a seguir. 脡s per aix貌, que des del grup de suport han preparat un acte p煤blic per a recaptar fons el pr貌xim 18 de desembre, quan se celebren dos anys justos de l鈥檃cci贸 de Tsunami Democr脿tic. Des del grup de suport tamb茅 q眉estionen el fet que, tot i que la mobilitzaci贸 va ser convocada des d鈥檃questa plataforma, 鈥渄espr茅s de les protestes postsent猫ncia va desapar猫ixer i va deixar indefensa molta gent represaliada鈥.