La Fiscalía, dependiente del Gobierno del PSOE y UP, niega el indulto a Pablo Hasel

La Fiscal铆a, dependiente del Gobierno del PSOE y UP, niega el indulto a Pablo Hasel

Pablo Hasel el d铆a de su detenci贸n

Sab铆amos que a la Fiscal铆a la controla el gobierno de turno pero, por si alguien ten铆a alguna duda, esta certeza la vino a confirmar el presidente del Gobierno espa帽ol m谩s progresista desde los tiempos de Atapuerca, Pedro S谩nchez. 驴Se acuerdan?

Tambi茅n se acordar谩n c贸mo, cuando fue detenido el artista comunista Pablo Hasel, el gobierno anunci贸 que reformar铆an el CP para que casos semejantes no se volvieran a producir. Est谩 claro que, como se denunci贸 entonces, lo que realmente buscaban era parar las cuantiosas y contundentes protestas que se sucedieron por aquellos d铆as en todo el estado, adem谩s de verse salpicados lo menos posible por el escandaloso secuestro de Hasel. Esto no es una suposici贸n; los hechos demuestran que lo que intentaba vender en aquellos momentos el gobierno reaccionario del PSOE y UP no era m谩s que m谩s de lo mismo: Humo.

https://insurgente.org/la-fiscalia-dependiente-del-gobierno-del-psoe-y-up-niega-el-indulto-a-pablo-hasel/