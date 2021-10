–

La Fiscal铆a del Tribunal Supremo considera concluida la investigaci贸n contra Juan Carlos I y ya est谩 preparando varios borradores del decreto en el que archivar谩, si no aparecen nuevos indicios, las diligencias que comenzaron hace m谩s de dos a帽os. Seg煤n han informado a infoLibre fuentes fiscales, en la resoluci贸n se expondr谩 que las indagaciones realizadas han revelado delitos fiscales en los que habr铆a incurrido el rey em茅rito, pero tambi茅n la imposibilidad de enjuiciarle por ellos por cuestiones como la inviolabilidad que le proteg铆a hasta su abdicaci贸n en 2014, prescripci贸n de los il铆citos penales detectados y falta de peso probatorio en otros casos.

Tal y como hab铆a avanzado este mi茅rcoles El Confidencial, el equipo de fiscales comandado por el teniente fiscal del Supremo, Juan Ignacio Campos, comunicar谩 sus conclusiones en los pr贸ximos d铆as o pocas semanas. En cualquier caso, ser谩 antes de que finalice el a帽o, que es cuando terminaba el plazo de investigaci贸n, aunque 茅ste pod铆a ser prorrogable por otros seis meses m谩s, tal y como apuntan las fuentes consultadas. La decisi贸n llegar谩 cuando se ha cumplido m谩s de un a帽o despu茅s de que Juan Carlos I se marchara de Espa帽a y se instalara en Abu Dhabi cercado por las investigaciones por corrupci贸n.

El decreto de archivo afectar谩 a las tres investigaciones que mantiene abiertas el Ministerio P煤blico y que ten铆an en el punto de mira al ex jefe del Estado: el supuesto cobro de comisiones por la concesi贸n de las obras del AVE a La Meca a empresas espa帽olas; el presunto uso por parte de Juan Carlos de Borb贸n y otros familiares de tarjetas de cr茅dito opacas con cargo a cuentas en las que no figuran como titulares; y la existencia de una cuenta con varios millones de euros en la isla de Jersey, considerado un para铆so fiscal.

Ante estos hechos, el antiguo monarca ha realizado en el 煤ltimo a帽o hasta dos regularizaciones fiscales que suman algo m谩s de cinco millones de euros. La primera, el 9 de diciembre de 2020 por 678.000 euros en relaci贸n al uso de tarjetas bancarias que se nutr铆an con fondos donados por el empresario mexicano Allen Sangin茅s-Krause, muy amigo del rey em茅rito. Y una segunda del 25 de febrero de 2021 por casi 4,4 millones de euros por rentas no declaradas en relaci贸n con los gastos costeados por la Fundaci贸n Zagatka, perteneciente a su primo lejano 脕lvaro de Orleans.

El dinero regularizado es una forma de admitir por parte de Juan Carlos I que efectivamente evadi贸 impuestos despu茅s de su abdicaci贸n. Es lo 煤nico que ha reconocido, pues en todo lo relacionado con sus finanzas que sea anterior a junio de 2014, entend铆a que estaba amparado por la inviolabilidad que otorga la Constituci贸n al jefe del Estado. La Fiscal铆a as铆 lo asume tambi茅n: la inviolabilidad impide juzgar al rey em茅rito 鈥搊 al menos presentar querella鈥 por las presuntas comisiones por el AVE a La Meca.

En cuanto a la supuesta fortuna en Jersey, El Espa帽ol informa de que las diligencias realizadas tras la alerta del Sepblac de hace un a帽o por posible blanqueo de capitales no han arrojado conclusiones que permitan atribuir al rey em茅rito la titularidad de una estructura financiera de trusts.

Otros delitos fiscales, aunque probados, ya habr铆an prescrito y por eso el Ministerio P煤blico no podr铆a presentar querella para perseguirlos penalmente.

Relato que no dejar谩 lugar a dudas

Ahora queda por saber c贸mo es el relato que expondr谩 la Fiscal铆a en su decreto de archivo. Las fuentes consultadas recalcan que aunque no se pueda juzgar a Juan Carlos I, s铆 habr谩 un relato “pormenorizado” de los hechos delictivos que se han podido probar durante la investigaci贸n y que no dejar谩n lugar a dudas sobre la conducta del rey em茅rito. Tras estudiar los informes de la Agencia Tributaria, en el decreto tambi茅n se expondr谩n los motivos por los que los fiscales consideran que no se le puede perseguir penalmente por las dos regularizaciones fiscales realizadas, aunque esto suponga la admisi贸n de los delitos.

El art铆culo 305.4 del C贸digo Penal establece que “se considerar谩 regularizada la situaci贸n tributaria” cuando se haya procedido “al completo reconocimiento y pago de la deuda” antes de que la Agencia Tributaria notifique la apertura de una investigaci贸n, de que la Fiscal铆a interponga una “querella y denuncia” o de que un juez de instrucci贸n “realice actuaciones” que permitan tener conocimiento formal de esas diligencias. El rey em茅rito s铆 ten铆a conocimiento de la investigaci贸n en su contra precisamente porque el Ministerio P煤blico se lo comunic贸, por lo que el equipo de fiscales se encuentra perfilando los argumentos que le llevan a concluir que Juan Carlos de Borb贸n habr铆a eludido el delito fiscal.

