La fiscalia de l鈥橝udi猫ncia espanyola acusa de pertinen莽a a organitzaci贸 terrorista als tretze membres dels CDR que van ser detinguts la r脿tzia del 23 de setembre de 2019 o posteriorment implicats en aquest muntatge polic铆ac anomenada operaci贸 Judes. Els advocats d鈥橝lerta Solid脿ria han denunciat que s鈥檋an assabentat de les acusacions de la fiscalia pels mitjans de comunicaci贸.

En l鈥檈scrit d鈥檃cusaci贸, que ha estat filtrat a El Confidencial, el ministeri p煤blic assenyala que Eduard Garz贸n, Esther Garcia, Sonia Pacual, Queralt Casoliva, Germinal Tomas, Alexis Codina, Jordi Ros, Xavier Duch, Rafael Delgado, Ferran Jolis, Txevi Bu茂gas, David Budria i Clara Borrero formaven part d鈥檜na suposada organitzaci贸 terrorista anomenada Equips de Resposta T脿ctica (ERT). Aix铆 mateix, els nou primers tamb茅 s贸n acusats d鈥檜n delicte de tinen莽a i preparaci贸 d鈥檈xplosius.

鈥淓ls investigats haurien superat l鈥檃ctivitat dins els respectius CDR i conformat una organitzaci贸 terrorista paral路lela, clandestina i estable, amb l鈥檕bjectiu de fer accions violentes o atemptats contra objectius pr猫viament seleccionats fent servir els explosius i subst脿ncies incendi脿ries fabricats en els dos laboratoris clandestins que l鈥檕rganitzaci贸 mateixa tenia instal路lats en dos domicilis particulars鈥, diu la fiscalia.

Tot i que la Gu脿rdia Civil no va poder acreditar que hi hagu茅s explosius en els immobles que van escorcollar, la fiscalia insisteix amb aquesta hip貌tesi. De fet, un dels arguments que va fer servir el magistrat instructor, Manuel Garc铆a鈥揅astell贸n, per alliberar els set presos pol铆tics del 23-S va ser que les pericials de la Gu脿rdia Civil no feien cap refer猫ncia 鈥渁 l鈥檈xist猫ncia d鈥檈xplosius鈥, sin贸 que nom茅s se citaven subst脿ncies que podien ser precursores.

D鈥檃ltra banda, en l鈥檈scrit d鈥檃cusaci贸, el ministeri p煤blic afirma que els investigats tenien uns quants objectius per a cometre atemptats i sabotatges. En aquest sentit, afegeix que els membres dels CDR preveien d鈥檃tacar pol铆tics espanyolistes i edificis de propietat estatal, per貌 tamb茅 ocupar el Parlament de Catalunya.

La fiscalia es desent茅n de la filtraci贸

Hores despr茅s de la filtraci贸, la fiscalia ha em猫s una nota de premsa de m茅s de quaranta p脿gines amb totes les acusacions contra els represaliats del 23-S. 鈥淒avant de les not铆cies de premsa difoses ja per alguns mitjans es confirma que la fiscalia de l鈥橝udi猫ncia espanyola ha sol路licitat la incoaci贸 de sumari ordinari i el processament dels investigats鈥, diu la nota.

La mala praxi de la Gu脿rdia Civil

Cal recordar que la investigaci贸 de la Gu脿rdia Civil espanyola ha estat plena de suposicions i proves falses. El periodista de la cadena SER Miguel 脕ngel Campos va explicar el juny passat que s鈥檋avia negat a informar sobre un informe 鈥渟i m茅s no discutible鈥 que portava la signatura del cos polic铆ac.

Campos deia que l鈥櫭簄ica prova que aportava la Gu脿rdia Civil que els membres dels CDR planificaven 鈥渁ccions terroristes鈥 contra pol铆tics eren les cerques a Google que va fer un dels encausats, Jordi Ros. 鈥淣i una conversa enregistrada planificant un atac, ni un document requisat que aporti cap indici m茅s sobre les intencions dels sospitosos. Res. Nom茅s una cerca a Google鈥, escrivia.

鈥淣o claudicarem鈥

El grup de suport als represaliats del 23-S ha lamentat novament que la fiscalia hagi comunicat l鈥檈scrit d鈥檃cusaci贸 mitjan莽ant filtracions interessades per tal d鈥檌mposar un relat fal路la莽. 鈥淣o claudicarem ni en la defensa de la nostra innoc猫ncia ni en l鈥檃nhel de llibertat dels Pa茂sos Catalans鈥, ha escrit a Twitter.

Aix铆 mateix, Esther Garcia, una de les represaliades, ha denunciat tamb茅 que l鈥檈scrit d鈥檃cusaci贸 s鈥檋agi fet p煤blic a trav茅s d鈥檜na filtraci贸. 鈥淓ns hem d鈥檃ssabentar per la premsa i a mitges, perqu猫 la not铆cia nom茅s 茅s per a subscriptors鈥, ha escrit a Twitter. A m茅s, ha lamentat que la just铆cia espanyola vulnera constantment els seus drets.

鈥淯na barbaritat鈥

La consellera de Just铆cia, Lourdes Ciur贸, ha qualificat de 鈥渂arbaritat鈥 l鈥檈scrit d鈥檃cusaci贸 de la fiscalia. En una entrevista a Catalunya R脿dio, ha dit que la causa dels represaliats del 23-S era un gra贸 m茅s en la repressi贸 de l鈥檈stat espanyol en contra del moviment independentista: 鈥淨uan demanem l鈥檃mnistia, no ho fem perqu猫 s铆, ho fem per causes com aquesta.鈥

