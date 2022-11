El 10 de octubre, una representante de Pfizer admiti贸 ante el Parlamento Europeo que la vacuna Covid nunca se prob贸 para prevenir el contagio antes de su lanzamiento. El viernes, la Fiscal铆a Europea (EPPO por sus siglas en ingl茅s, European Public Prosecutor鈥檚 Office) confirm贸 que tiene una investigaci贸n en curso sobre la adquisici贸n de vacunas Covid en la Uni贸n Europea. En abril de 2021, The New York Times inform贸 que fue la Presidenta de la Comisi贸n Europea, Ursula von der Leyen, quien hab铆a cerrado el enorme contrato de vacunas con Pfizer/BioNTech. El Financial Times ha descrito a von der Leyen como 鈥渓a persona m谩s cercana a la realeza que uno puede encontrar en Alemania鈥. De hecho, ella es hija de los Albrecht, una familia de financieros y arist贸cratas muy acaudalados vinculados a la aristocracia brit谩nica, que es impulsora de la agenda maltusiana y despoblacionista del Gran Reseteo. Los principales accionistas institucionales de Pfizer son los megafondos financieros BlackRock, Vanguard Group y State Street. Vanguard y BlackRock tienen el monopolio de todas las industrias del mundo y ellas, a su vez, son propiedad de las familias m谩s ricas del mundo, algunas de las cuales son de la realeza y ya eran muy ricas desde antes de la Revoluci贸n Industrial.

El viernes, la Fiscal铆a Europea (鈥淓PPO鈥) confirm贸 que tiene una investigaci贸n en curso sobre la adquisici贸n de vacunas Covid en la Uni贸n Europea.

鈥淓sta confirmaci贸n excepcional se produce tras el alt铆simo inter茅s p煤blico. No se har谩n p煤blicos m谩s detalles en este momento鈥, tuite贸 la EPPO. (1)

En abril de 2021, (2) que fue von der Leyen quien hab铆a cerrado el enorme contrato de vacunas con Pfizer/BioNTech.

鈥淓lla se encarg贸 personalmente de firmar el contrato durante las negociaciones con el director general de Pfizer, Albert Bourla. El acuerdo para asegurar 1.800 millones de dosis convirti贸 a la Uni贸n Europea en el mayor cliente de Pfizer con diferencia.鈥 (3)

Esto se produce despu茅s de que el martes pasado se volviera a pedir la dimisi贸n de la presidenta de la Comisi贸n Europea, Ursula von der Leyen. Un grupo de miembros del Parlamento Europeo (鈥渆urodiputados鈥) celebraron una rueda de prensa (4) para exponer lo sucedido durante la segunda sesi贸n de la comisi贸n especial del Parlamento Europeo sobre Covid-19 (鈥淐OVI鈥) el 10 de octubre, que formul贸 preguntas a la representante de Pfizer, Janine Small.

Durante la audiencia (5), Janine Small, admiti贸 que nunca se prob贸 la capacidad de la vacuna para prevenir la transmisi贸n antes de autorizarla, comercializarla y en algunos casos imponerla alrededor del mundo, en contradicci贸n a lo que la farmac茅utica hab铆a anunciado en un principio.

El Financial Times ha descrito (6) a la Presidenta de la Comisi贸n Europea, Ursula von der Leyen, como la persona m谩s cercana a la realeza que uno puede encontrar en Alemania. De hecho, ella es hija de los Albrecht, una familia de financieros y arist贸cratas muy acaudalados vinculados a la aristocracia brit谩nica:

鈥淟a mayor铆a de sus antepasados proced铆an de los antiguos estados de Hannover y Bremen, en la actual Alemania noroccidental; tiene una bisabuela estadounidense de ascendencia principalmente brit谩nica, con antepasados franceses e italianos m谩s lejanos, y algunos antepasados de lo que hoy son los estados b谩lticos, entonces en la Rusia imperial. La familia Albrecht formaba parte de las familias h眉bsche (鈥渃ortesanas鈥 o 鈥済entiles鈥) del Electorado y el Reino de Hannover 鈥攗n estado que estaba en uni贸n personal con el Reino Unido鈥 y sus antepasados fueron m茅dicos, juristas y funcionarios desde el siglo XVII. Su tatarabuelo George Alexander Albrecht se traslad贸 a Bremen en el siglo XIX, donde se convirti贸 en un rico comerciante de algod贸n, parte de la 茅lite hanse谩tica y c贸nsul austroh煤ngaro desde 1895. Se cas贸 con Louise Dorothea Betty von Knoop (1844-1889), hija del bar贸n Johann Ludwig von Knoop, uno de los empresarios m谩s exitosos del Imperio ruso del siglo XIX [鈥 Sus antepasados estadounidenses desempe帽aron un papel importante en la colonizaci贸n brit谩nica de Am茅rica, y ella desciende de muchos de los primeros colonos ingleses de Carolina, Virginia, Pensilvania y Barbados, y de numerosos gobernadores de la 茅poca colonial [鈥 En 1986 se cas贸 con el m茅dico Heiko von der Leyen, miembro de la familia von der Leyen, que hicieron fortuna como comerciantes de seda y formaron parte de la nobleza en 1786鈥.

Este art铆culo, documenta c贸mo la nobleza negra ha usado a tres cortesanos, entre ellos Von der Leyen, para moldear la estructura supranacional de la Uni贸n Europea de acuerdo a los intereses globalistas unipolaristas de la aristocracia brit谩nica.

Los principales accionistas institucionales de Pfizer son los megafondos financieros BlackRock, Vanguard Group y State Street. Vanguard y BlackRock tienen el monopolio de todas las industrias del mundo y ellas, a su vez, son propiedad de las familias m谩s ricas del mundo, algunas de las cuales son de la realeza y ya eran muy ricas desde antes de la Revoluci贸n Industrial.

驴Para qu茅 se cre贸 la Uni贸n Europea?

La Uni贸n Europea fue creada como una decisi贸n pol铆tica para llevar adelante un proyecto de construcci贸n de un Estado supranacional con un enfoque de libre mercado 煤nico. La idea original de la Uni贸n Europea es que 茅sta se convierta en un Estado supranacional capaz de enfrentarse a Estados Unidos, Rusia y China.

Esta idea se remonta al libro 鈥淟a forma de las cosas por venir鈥 (The Shape Of Things To Come, 1933), del agente de inteligencia brit谩nica H. G. Wells, que es una especie de manifiesto de la estrategia del imperio brit谩nico para perpetrarse en una forma nueva, ya no como un imperio basado en una naci贸n ni bajo la bandera brit谩nica, sino como un gobierno mundial basado en un poder financiero cuyo centro es la Ciudad de Londres.

La Uni贸n Europea naci贸 a partir de esta ideolog铆a en base a la noci贸n de que el estado-naci贸n es obsoleto y bajo el argumento falaz de que el modelo de estado-naci贸n ha provocado las guerras a lo largo de la historia. Lo cual es falso, pues son los imperios los que han provocado las guerras.

La introducci贸n de una moneda supranacional se basa en la decisi贸n de quitar a los pa铆ses europeos su soberan铆a monetaria y econ贸mica, y establecer este poder en una entidad supranacional que es el Banco Central Europeo.

Ursula von der Leyen, arist贸crata y representante de la realeza internacional en la Comisi贸n Europea

Hace unos d铆as, el Financial Times describi贸 a la Presidenta de la Comisi贸n Europea, Ursula von der Leyen, como la persona m谩s cercana a la realeza que uno puede encontrar en Alemania.

De hecho, ella es hija de los Albrecht, una familia de financieros y arist贸cratas muy acaudalados vinculados a la aristocracia brit谩nica:

鈥淟a mayor铆a de sus antepasados proced铆an de los antiguos estados de Hannover y Bremen, en la actual Alemania noroccidental; tiene una bisabuela estadounidense de ascendencia principalmente brit谩nica, con antepasados franceses e italianos m谩s lejanos, y algunos antepasados de lo que hoy son los estados b谩lticos, entonces en la Rusia imperial. La familia Albrecht formaba parte de las familias h眉bsche (鈥渃ortesanas鈥 o 鈥済entiles鈥) del Electorado y el Reino de Hannover 鈥攗n estado que estaba en uni贸n personal con el Reino Unido鈥 y sus antepasados fueron m茅dicos, juristas y funcionarios desde el siglo XVII. Su tatarabuelo George Alexander Albrecht se traslad贸 a Bremen en el siglo XIX, donde se convirti贸 en un rico comerciante de algod贸n, parte de la 茅lite hanse谩tica y c贸nsul austroh煤ngaro desde 1895. Se cas贸 con Louise Dorothea Betty von Knoop (1844-1889), hija del bar贸n Johann Ludwig von Knoop, uno de los empresarios m谩s exitosos del Imperio ruso del siglo XIX [鈥 Sus antepasados estadounidenses desempe帽aron un papel importante en la colonizaci贸n brit谩nica de Am茅rica, y ella desciende de muchos de los primeros colonos ingleses de Carolina, Virginia, Pensilvania y Barbados, y de numerosos gobernadores de la 茅poca colonial [鈥 En 1986 se cas贸 con el m茅dico Heiko von der Leyen, miembro de la familia von der Leyen, que hicieron fortuna como comerciantes de seda y formaron parte de la nobleza en 1786鈥

Mario Draghi, pe贸n de la aristocracia anglo-veneciana para privatizar la banca y la industria

Otra figura que sigue siendo muy poderosa en este sistema supranacional es el antiguo jefe del Banco Central Europeo, Mario Draghi, quien fue jefe del gobierno italiano hace unas semanas, por lo que ahora es el primer ministro de Italia. Eso significa que Italia tiene ahora un gobierno de banqueros. Draghi ha sido reconocido como 鈥渆l hombre que salv贸 el euro鈥 bombeando liquidez masiva en el sistema bancario 鈥攜 eso es lo que el BCE sigue haciendo hasta el d铆a de hoy, al igual que la Reserva Federal de los Estados Unidos.

Mario Draghi naci贸 en Roma, y fue educado por los jesuitas en el Instituto Massimiliano Massimo [4], una de los centros educativos m谩s exclusivos y prestigiosos de Italia. Asimismo, otro factor que defini贸 el rumbo de su carrera fue su matrimonio con una influyente mujer de la antigua aristocracia de Venecia.

La carrera de Draghi comenz贸 como un oscuro funcionario del Tesoro italiano y a partir de entonces se hizo cada vez m谩s oscura. En 1993, Executive Intelligence Review lo puso en evidencia en un informe despu茅s de que se reuni贸 con un grupo de banqueros y financieros de la City de Londres a bordo del famoso yate 鈥淏ritannia鈥 de la Reina Isabel II, que lo recogi贸 en las costas de Italia en el verano de 1992 para que diera una conferencia a los bancos de la City sobre c贸mo privatizar la industria estatal italiana.

Despu茅s de esta estrat茅gica sesi贸n de verano, Draghi se convirti贸 en jefe del comit茅 de privatizaci贸n del gobierno italiano y ocup贸 este puesto durante 10 a帽os. Durante ese tiempo, supervis贸 la segunda mayor privatizaci贸n de Europa Occidental (la primera fue la brit谩nica por Margaret Thatcher).

Esto se convirti贸 en un gran esc谩ndalo en Italia, y Draghi tuvo que comparecer ante el Parlamento para explicar por qu茅 茅l, como funcionario del gobierno, hab铆a abordado el yate de la Reina Isabel para participar en esta conferencia. Este ha sido un estigma para Draghi desde entonces, y la revista EIR se hizo muy notoria en ese momento y desde entonces tiene una gran credibilidad.

Pero Draghi sobrevivi贸 y logr贸 privatizar 鈥攍o que significa vender鈥 toda la industria estatal en Italia, lo que significa que casi todos los bancos estatales italianos fueron privatizados para el conglomerado supranacional.

Despu茅s de cumplir su misi贸n, Draghi se fue a trabajar en Goldman Sachs. Luego fue director del banco de Italia y despu茅s fue nombrado director del Banco Central Europeo.

La carrera de Draghi se forj贸 gracias a su esposa, que procede de una familia aristocr谩tica de Venecia. Se llama Maria Serena Cappello y 鈥渄esciende de Bianca Cappello, la bella novia del Gran Duque de Toscana Francesco de Medici鈥 [6]. Los Cappello son una familia patricia muy antigua de Venecia.

Los Capello afirman ser tan antiguos como el Imperio Romano, y quien conoce la historia sabe que Venecia fue fundada por miembros del senado romano que escaparon de la ruina, las invasiones y las guerras de Roma y se establecieron en Venecia.

Como antigua familia patricia veneciana, los Cappello tienen la condici贸n de pr铆ncipes herederos del Sacro Imperio Romano. Si esto suena demasiado antiguo o medieval, pues hay que tener en cuenta que el Sacro Imperio Romano, el Imperio de los Habsburgo, existi贸 hasta 1918 en Europa, y el poder de esta gente sigue existiendo en forma de poder financiero, porque los antecedentes de la aristocracia europea muestran que de caudillos feudales se convirtieron en comerciantes y luego en financieros.

