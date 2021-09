La Fiscalia General de l’Estat titlla de “terrorisme nacional” una part de l’independentisme català

La Fiscalia General de l’Estat titlla de “terrorisme nacional” una part de l’independentisme catal脿

En la seva mem貌ria de l’any 2020, la Fiscalia recull 68 accions que qualifica de “violentes i de sabotatge” dutes a terme suposadament per persones vinculades a l’independentisme catal脿. Les classifiquen en categories que van des de “pancartes” fins a moviments “contra la Corona”, concentracions “il路legals”, talls de carreteres i vies f猫rries o “amenaces”. El Ministeri Fiscal tamb茅 considera un perill per a la seguretat el que anomenen “anarquisme insurreccionalista”

La Fiscal General de l’Estat, Dolores Delgado, va presentar la mem貌ria corresponent a l’any 2020 durant l’acte d’obertura de l’any judicial presidit per Felip VI / CASA DE S.M. EL REY

鈥淓l setembre de 2020 la Gu脿rdia Civil va detenir a quatre persones quan tractaven de tallar les vies de l鈥橝VE a Lleida en un acte de sabotatge coincidint amb la celebraci贸 de la Diada a Catalunya.鈥 Amb aquesta breu descripci贸 d鈥檜na acci贸 de protesta, la Fiscalia General de l鈥橢stat enceta l鈥檃partat 鈥渕oviment violent independentista catal脿鈥 de l鈥櫭爎ea que dedica al 鈥渢errorisme nacional鈥 en la seva mem貌ria anual de l鈥檃ny 2020.

El document, de 1.880 p脿gines, el va presentar la Fiscal General de l鈥橢stat, Dolores Delgado, a l鈥檃cte d鈥檕bertura de l鈥檃ny judicial presidit per Felip VI el passat dilluns al Sal贸 de Plens del Tribunal Suprem. El dossier recull principalment l鈥檃ctivitat del Ministeri Fiscal, per貌 tamb茅 dades sobre l鈥檈voluci贸 de la criminalitat i del que anomenen mecanismes de prevenci贸 del delicte, aix铆 com propostes de canvi del sistema judicial i observacions de les m煤ltiples fiscalies dels diferents 貌rgans judicials.

El document, de 1.880 p脿gines, tamb茅 inclou en l鈥檃partat de 鈥渢errorisme nacional鈥 a ETA, el PCE(r)-GRAPO, l鈥欌渋ndependentisme Radical Gallec鈥 i 鈥渓鈥檃narquisme insurreccionalista鈥

Malgrat la inexist猫ncia d鈥檃ccions de car脿cter 鈥渢errorista鈥 a l鈥橢stat espanyol des del cessament de l鈥檃ctivitat i posterior autodissoluci贸 de l鈥檕rganitzaci贸 armada basca ETA, la Fiscalia insisteix a incloure-la com a amena莽a, conjuntament amb el PCE(r)-GRAPO, el que denomina 鈥淚ndependentisme Radical Gallec鈥, l’鈥滱narquisme Insurreccionalista鈥 i el 鈥淢oviment Violent Independentista Catal脿鈥.



Pancartes i talls de carretera qualificats de 鈥渢errorisme鈥

En total, la Fiscalia recull 68 accions que qualifica de 鈥渧iolentes i de sabotatge鈥 dutes a terme suposadament per persones vinculades al moviment independentista, principalment en territori catal脿, tot i que en registren una a les Illes, una altra a Madrid i 27 al ciberespai, concretament a les xarxes socials. Les categories en les quals es classifiquen aquestes accions van des de les 鈥減ancartes鈥 fins a 鈥渃ontra la Corona鈥 passant per 鈥渃oncentraci贸 il路legal鈥, 鈥渢all de carretera/vies f猫rries鈥 o 鈥渁menaces鈥.

El document no detalla cap dels successos que hi ha darrere de les xifres, per貌 s铆 que assegura que durant el 2020 鈥渟鈥檋a visualitzat el descens en la pressi贸 i mobilitzaci贸 de l鈥檌ndependentisme radical violent, limitant-se b脿sicament a difondre consignes, si b茅 es van mantenir determinades accions com els talls diaris d鈥檃vingudes i carrers鈥.

La Fiscalia defineix de 鈥渧iolentes i de sabotatge鈥 accions com el desplegament de pancartes i els talls de carretera o de vies f猫rries

Aquestes consideracions es desenvolupen rere el t铆tol 鈥淎valuaci贸 de l鈥檈stat actual de l鈥檃mena莽a鈥 i es complementen amb un apunt sobre la situaci贸 arran de la finalitzaci贸 del primer estat d鈥檃larma, que posteriorment va ser declarat il路legal pel mateix Tribunal Constitucional. 鈥淐ol路lectius de l鈥檌ndependentisme radical van comen莽ar a desplegar una nova estrat猫gia consistent en la realitzaci贸 de petites accions violentes comeses per grups inconnexes i que, associades, pretenien conformar un front com煤 rellevant鈥, descriu el dossier.



L鈥檃narquisme, al punt de mira

La Fiscalia tamb茅 situa el que anomenen 鈥渁narquisme insurreccionalista鈥 com una amena莽a a la seguretat. En aquest cas, xifren en 32 el total d鈥檃ctes d’鈥漚ctivitat terrorista鈥 perpetrats durant el 2020 amb una motivaci贸 ideol貌gica d鈥檃quest caire: sis artefactes incendiaris, tretze danys materials, onze concentracions il路legals i dos talls de carretera que haurien comportat 32 detencions 鈥揹isset de les quals a Barcelona i una a Palma鈥 pels delictes de desordres p煤blics i danys i atemptat contra l鈥檃utoritat.

La mem貌ria de la Fiscalia xifra en 32 el total d鈥檃ctes d’鈥漚ctivitat terrorista鈥 perpetrats durant el 2020 pel que anomenen 鈥渁narquisme insurreccionalista鈥

Segons el ministeri p煤blic, la principal amena莽a a l鈥橢stat espanyol en l鈥櫭爉bit del 鈥渢errorisme anarquista鈥 est脿 constitu茂da per 鈥渓es individualitats i grups adherits a la Federaci贸 Anarquista Informal-Frente Revolucionario Internacional (FAI/FRI)鈥. Aquesta suposada organitzaci贸, l鈥檈xist猫ncia de la qual ha estat 脿mpliament q眉estionada a l鈥橢stat espanyol, va servir de pre脿mbul a les Forces i Cossos de Seguretat de l鈥橢stat per dur a terme les anomenades operacions Pandora i Pi帽ata els anys 2014 i 2015, en les quals van ser detingudes desenes d鈥檃ctivistes, algunes de les quals van passar mesos en pres贸 preventiva. Malgrat tot, finalment, l鈥橝udi猫ncia Nacional espanyola va arxivar totes les causes per manca de proves.

Aix铆 i tot, el poder judicial considera 鈥渓atent el risc que grups o individus afins als principis de la FAI/FRI realitzin accions violentes de major o menor intensitat, que estarien supeditades als seus escassos recursos econ貌mics, log铆stics i operatius鈥 i ho exemplifica enumerant una s猫rie d’鈥漮bjectius atacats鈥 durant el 2020 entre els quals es troben caixers autom脿tics d鈥檈ntitats banc脿ries, trencaments de vidres i pintades a bancs, vehicles d鈥檌mmobili脿ries i empreses de seguretat, vehicles i motos el猫ctriques de lloguer d鈥檈mpreses, seus de partits pol铆tics i esgl茅sies.



El CGPJ, al centre de la pol猫mica

L鈥檃cte celebrat el passat dilluns a la seu del Tribunal Suprem (TS) va tenir lloc a la mateixa sala on es va desenvolupar el judici contra els l铆ders socials i pol铆tics del Proc茅s. Aquest escenari va ser l鈥檈scollit per Carlos Lesmes, president del mateix TS i del Consell General del Poder Judicial (CGPJ), per carregar contra els indults concedits pel govern espanyol als nou presos i preses independentistes.

L鈥檕bertura de l鈥檃ny judicial es va dur a terme sense haver-se renovat el CGPJ, 貌rgan de govern dels jutges que es mant茅 amb el mandat caducat des del mes de desembre de l鈥檃ny 2018

Per tercer any consecutiu, la cerim貌nia d鈥檕bertura de l鈥檃ny judicial presidida per Felip VI es va dur a terme sense haver-se fet efectiva la renovaci贸 del CGPJ, 貌rgan de govern dels jutges que es mant茅 amb el mandat caducat des del mes de desembre de l鈥檃ny 2018, contravenint la Constituci贸 Espanyola. El bloqueig es mant茅 per la incapacitat dels dos principals partits d鈥櫭爉bit estatal 鈥揚SOE i PP鈥 d鈥檃rribar un acord que permetria assolir una majoria qualificada de dos ter莽os o tres cinquenes parts del Congr茅s dels Diputats, tal com preveu la llei.

Aquesta situaci贸 an貌mala s鈥檋a agreujat amb la modificaci贸 legislativa impulsada pel govern PSOE-Unidas Podemos, que impedeix que el CGPJ faci nomenaments amb el mandat caducat, el que ha comportat que a hores d鈥檃ra el TS acumuli onze vacants d鈥檜n total de 79 magistrats que el formen. Aquesta pugna entre els diferents partits pol铆tics i el poder judicial es va agreujar el curs passat amb el nomenament de Dolores Delgado 鈥揺xministra de Just铆cia amb el govern de Pedro S谩nchez鈥 com a fiscal general de l鈥橢stat. El partit d鈥檜ltradreta VOX i el PP van presentar sengles recursos al TS contra l鈥檈lecci贸 de Delgado, en considerar que s鈥檋avia vulnerat el principi d鈥檌mparcialitat i idone茂tat, i est脿 previst que l鈥檃lt tribunal es pronunci茂 durant el mes d鈥檕ctubre, en una decisi贸 que pot afeblir encara m茅s el fr脿gil equilibri entre l鈥檃ctual poder legislatiu i el judicial.

