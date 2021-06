–

De parte de Indymedia Argentina June 30, 2021 60 puntos de vista

En respuesta a una presentaci贸n de la madre y el padre de Lucas Ver贸n, el fiscal general Marcelo Lapargo revoc贸 el archivo de la causa y orden贸 que se siga investigando la actuaci贸n del fiscal Juan Pablo Tahtagian en la instrucci贸n por el asesinato policial del joven de 18 a帽os, ocurrido el 10 de julio del a帽o pasado. Tahtagian dirigi贸 la investigaci贸n durante las primeras horas, no aplic贸 la resoluci贸n 1390 y permiti贸 que se tomen declaraciones en la comisar铆a. En ese marco, compa帽eros de fuerza y superiores de los polic铆as acusados amenazaron a testigo y fraguaron declaraciones para ocultar lo que pas贸. Ahora se investiga si esas infracciones administrativas del fiscal constituyeron delito y formaron parte del plan de encubrimiento. La Comisi贸n Provincial por la Memoria (CPM), en calidad de Mecanismo Local de Prevenci贸n de la Tortura, patrocina a la familia Ver贸n.

El asesinato de Lucas Ver贸n tiene tres causas. El expediente central, con tr谩mite en la Fiscal铆a tem谩tica de Homicidios de La Matanza, que investiga el asesinato fue elevada a juicio con los polic铆as bonaerenses Ezequiel Ben铆tez y Cintia Duarte imputados como coautores del homicidio agravado de Lucas y en tentativa de su amigo Marcos. En la Ayudant铆a fiscal de gravedad institucional, se encuentra la segunda causa que investiga el encubrimiento por parte de compa帽eros de fuerza y superiores de Ben铆tez y Duarte; el comisario Diego Ocampos y los oficiales Mar铆a Genez y Daniel Quinteros est谩n procesados de los delitos de amenazas coactivas, privaci贸n ilegal de la libertad, falsedad ideol贸gica y falso testimonio.

El tercer expediente vinculado al hecho investiga la actuaci贸n del fiscal Juan Pablo Tahtagian, quien dirigi贸 la instrucci贸n por el asesinato de Lucas en las primeras horas; recientemente, la fiscal de delitos complejos de San Mart铆n Andrea Andoniades hab铆a decido archivar la causa. La fiscal reconoci贸 que existieron irregularidades en la actuaci贸n de Tahtagian, pero no se advierte que 鈥渉ubiera querido favorecer a los autores del homicidio de Lucas Veron, ni direccionar el testimonio del testigo principal, como tampoco que hubiera incurrido en un incumplimiento de los deberes funcionales a su cargo de manera dolosa鈥.

Ante una presentaci贸n de la madre y el padre de Lucas Ver贸n, con el patrocinio de la Comisi贸n Provincial por la Memoria (CPM), el fiscal general de San Mart铆n Marcelo Lapargo revoc贸 la decisi贸n de Andoniades y orden贸 reabrir la instrucci贸n; para Lapargo hay medidas de prueba pendientes para profundizar la investigaci贸n a fin de determinar si, por acci贸n u omisi贸n, la participaci贸n de Tahtagian posibilit贸 las conductas delictivas de los funcionarios policiales durante las primeras horas cuando buscaron desviar la investigaci贸n y ocultar lo que hab铆a ocurrido.

Como reconoci贸 ahora Lapargo, en la presentaci贸n ante la Fiscal铆a General de San Mart铆n, la CPM ya hab铆a advertido la falta de investigaci贸n: la fiscal Andoniades tom贸 煤nicamente como medios de prueba copias de los expedientes de las causas vinculadas 鈥揾omicidio y encubrimiento鈥 y dos declaraciones testimoniales de personas que no estuvieron en el lugar de los hechos donde ocurrieron las irregularidades denunciadas. 鈥淓n las IPP cuyas copias se agregaron obran declaraciones en las que la actuaci贸n del Fiscal Tahtagian no era objeto del centro de atenci贸n de los interrogatorios y adem谩s no agotan la totalidad de la causa ya que la Ayudant铆a Fiscal en delitos de Gravedad Institucional a煤n est谩 investigando鈥, explicaba el escrito presentado por la familia de Ver贸n.

El fiscal general Marcelo Lapargo coincidi贸 con este se帽alamiento y la pertinencia en este expediente de recibir declaraci贸n testimonial, en relaci贸n a la actuaci贸n funcional de Tahtagian, a los testigos estuvieron en el lugar del homicidio y/o en la comisar铆a. Sobre la pertinencia de estos testimonios, Lapargo cita una serie de indicios que se encuentran en las causas vinculadas y que fueron desestimados por Andoniades.

Como surge en las causas en tr谩mite, en las horas posteriores al asesinato de Lucas, el fiscal Juan Pablo Tahtagian no aplic贸 la resoluci贸n 1390, deleg贸 en la polic铆a bonaerense las tareas investigativas y permiti贸, excus谩ndose en falta de recurso, tomar declaraci贸n a testigos en la comisar铆a.

En ese marco, los funcionarios policiales intentaron desviar la investigaci贸n y ocultar lo que hab铆a pasado: fraguaron actas y amenazaron a Marcos, el compa帽ero que iba con Lucas y sobrevivi贸 al ataque, que fue obligado a declarar que ven铆an de robar y que eran perseguidos por un auto particular blanco. Todo sin la presencia de un defensor oficial o representante legal, ya que es menor de 18 a帽os. Adem谩s, tanto el joven como su t铆o fueron encerrados de manera ilegal en calabozos policiales, el adulto esposado durante varias horas mientras lo amenazaban para que su sobrino se autoincrimine.

Cabe recordar que, por estas irregularidades, el fiscal Tahtagian fue recusado por la CPM, al momento de asumir el patrocinio de la familia de Ver贸n, y apartado de la causa al d铆a siguiente.

En los considerando de la Fiscal铆a General de San Mart铆n, Marcelo Lapargo retoma algunas declaraciones testimoniales que mencionan la participaci贸n que tuvo Tahtagian durante esas horas y que ameritan, en principio, profundizar la investigaci贸n.

Sobre las amenazas a Marcos, y tal como consta en las copias que conforman este expediente, la v铆ctima declar贸 que cuando lo ten铆an arriba de un patrullero, el comisario Diego Ocampos le insist铆a que se autoincrimine para validar la versi贸n policial del robo y le dijo: 鈥淒ec铆 la verdad porque el asesino de Lucas se puede comer 25 a帽os y vos tambi茅n鈥, ah铆 el Fiscal le refiri贸 鈥淭e escucho鈥 y 茅l le manifest贸 que hab铆an ido a robar.

Otro testigo dijo que, cuando estaban junto al fiscal en un supermercado para secuestrar las filmaciones de las c谩maras de seguridad, se acerc贸 un agente policial y le dijo 鈥渕e voy a llevar al chico a ver si se ablanda鈥. Ya en la comisar铆a, el fiscal le confes贸 a este testigo que el joven se quebr贸 y hab铆a declarado.

Cintia, la hermana de Lucas Ver贸n, declar贸 que cerca del mediod铆a visualiz贸, junto al fiscal, las c谩maras en que se ve铆a al patrullero de Ben铆tez y Duarte detr谩s de la mota en la que circulaban los j贸venes. La pregunta que surge del expediente es 驴si a esa hora ya conoc铆a la prueba, por qu茅 tom贸 medidas procesales contra los polic铆as reci茅n siete horas despu茅s?

Adem谩s de la ampliaci贸n de las testimoniales que recomend贸 el fiscal general, la CPM se帽al贸 otras medidas de pruebas que resultar铆an pertinentes y la fiscal Andoniades no produjo, entre ellas, el peritaje del tel茅fono celular de Juan Pablo Tahtagian y los informes detallados de AVL 鈥搒olicitados en el marco de la causa que investiga el homicidio鈥 de los que surge el horario en que el Agente Fiscal pudo conocer el recorrido de los m贸viles del comando patrulla.

A diferencia de la interpretaci贸n que hizo la fiscal Andoniades, Marcelo Lapargo consider贸 que, si bien el incumplimiento de la Resoluci贸n 1390 puede constituir una infracci贸n administrativa, deber谩 evaluarse en el contexto concreto dado que su inobservancia puede, en ciertos casos, derivar en la comisi贸n de delitos.

Incluso, el fiscal general Lapargo se帽ala la evidente distancia con la causa que tiene procesado a los polic铆as Ocampos, Ginez y Quinteros por amenazas, privaci贸n ilegal de la libertad, falsedad ideol贸gica y falso testimonio: 鈥淣贸tese que si se ha alcanzado dicho estadio procesal respecto del personal policial que actu贸 durante aquellas primeras horas de la investigaci贸n en forma concomitante con el Fiscal; cuanto menos aparece necesario analizar el contenido de tales imputaciones y escucharlo tambi茅n a este 煤ltimo en relaci贸n a su desempe帽o funcional, teniendo en cuenta que 茅l fue el director de la investigaci贸n y estuvo presente durante aquel tiempo en el lugar del hecho y en la Seccional policial de Gonz谩lez Cat谩n鈥.

Con la decisi贸n de la fiscal铆a general de San Mart铆n de revocar el archivo de la causa, con la orden de profundizar la investigaci贸n, el expediente retorna a la fiscal Andrea Andoniades. A pesar que la familia de Ver贸n, con el patrocinio de la CPM, hab铆a pedido que sea apartada de la causa, Lapargo la confirm贸 en la instrucci贸n.

