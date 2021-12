–

La Fiscal铆a no recurrir谩 el archivo de la causa judicial que se hab铆a abierto para investigar lo ocurrido en la residencia Elder de Tomelloso (Ciudad Real), donde fallecieron 75 personas durante la primera ola de la pandemia. La 煤nica persona imputada era Jos茅 Manuel Sampedro, director de la residencia cuando ocurrieron los hechos. El juez Daniel Vicente P茅rez dict贸 el pasado 9 de diciembre auto de sobreseimiento de la causa al entender que todo se hab铆a debido a 鈥渦n c煤mulo de circunstancias desafortunadas鈥. La acusaci贸n particular, ejercida por las familias de ocho de las personas fallecidos, s铆 ha presentado ya recurso de apelaci贸n ante la Audiencia Provincial de Ciudad Real.

鈥淣o vamos a presentar recurso鈥, asegur贸 por escrito a preguntas de infoLibre el fiscal jefe de Ciudad Real, Luis Huete. En cuanto al motivo de esta decisi贸n, indic贸 lo siguiente: 鈥淟o daremos en la contestaci贸n a los recursos planteados, aunque es l贸gico pensar que si no recurrimos el sobreseimiento es porque compartimos los argumentos del juez. Lamentamos profundamente, no obstante, los luctuosos resultados que se produjeron en esa residencia y comprendemos el dolor de las familias鈥.

La residencia Elder, con 75 v铆ctimas, est谩 entre las diez de toda Espa帽a donde m谩s personas fallecieron durante la primera ola de la pandemia. El director, Jos茅 Manuel Sampedro, es periodista de formaci贸n y que carec铆a de cualquier experiencia en el sector antes de ser nombrado director del centro. Sampedro era tambi茅n concejal del PP en el Ayuntamiento de Tomelloso cuando ocurrieron los hechos. Elegido en las municipales de 2019, se vio forzado a presentar su dimisi贸n en diciembre del a帽o pasado, dos semanas despu茅s de ser imputado. La residencia es propiedad de una fundaci贸n del mismo nombre, que preside el padre de Sampedro.

Como desvel贸 infoLibre hace diez d铆as, el Ministerio P煤blico ha tenido una actitud completamente pasiva durante la instrucci贸n, que lleg贸 al extremo de que la fiscal adscrita al caso ni siquiera acudi贸 a la declaraci贸n del 煤nico imputado. 驴El motivo oficial? Que estaba de vacaciones y la Fiscal铆a no encontr贸 a nadie para sustituirla. As铆 lo explic贸 Luis Huete: “En la causa a la que usted se refiere, la fiscal estaba comprometida para asistir a las declaraciones de los testigos citados el d铆a 9 de abril y el d铆a 16 de abril para la declaraci贸n del investigado. A las declaraciones del d铆a 9 asisti贸 la fiscal, aunque debido a que se prolongaron bastante, no pudieron ser vistos todos los testigos y la declaraci贸n del investigado prevista para el d铆a 16 de abril fue suspendida por el Juzgado. Ambas declaraciones se aplazaron y se convocaron para los d铆as 26 y 27 de julio de 2021 y esos d铆as la fiscal que despacha el asunto estaba de vacaciones y no exist铆a en ese momento ning煤n fiscal libre de servicios que pudiera asistir a las declaraciones鈥.

En realidad, se puede afirmar que el Ministerio P煤blico estuvo de vacaciones durante pr谩cticamente toda la instrucci贸n. La fiscal adscrita al caso acudi贸 a las declaraciones testificales del 9 de abril y no volvi贸 por el Juzgado.

Aquel 9 de abril testificaron Silvia Quemada, directora de Atenci贸n Integrada del 谩rea sanitaria de Tomelloso; Miguel Ruiz, el director provisional que puso la Junta de Castilla-La Mancha cuando intervino la residencia el 17 de marzo, y Mar铆a del Mar H., coordinadora de Enfermer铆a en Elder. En esa sesi贸n estuvo presente la fiscal.

El 28 de mayo se produjo la siguiente testifical. Ver贸nica L., enfermera de atenci贸n primaria en el Hospital de Tomelloso. La fiscal ya no acudi贸, a pesar de que no consta que en mayo tambi茅n estuviera de vacaciones.

El 26 de julio declararon Marisa R., gobernante de Elder, y 脕ngel S., coordinador de Auxiliares de la residencia cuando estall贸 la pandemia. La fiscal ya estaba de vacaciones y el Ministerio P煤blico no encontr贸 sustituto.

Y al d铆a siguiente, 27 de julio, declar贸 el investigado Sampedro con id茅ntico panorama. La fiscal, de vacaciones, y sus compa帽eros en otros asuntos.

En resumen: el Ministerio P煤blico no se ha tomado ni la molestia de interrogar al 煤nico investigado y a tres de los seis testigos, y ha estado ausente en tres de las cuatro sesiones en que se produjeron esas declaraciones.

Pero la pasividad de la Fiscal铆a no se ha quedado ah铆. A preguntas de este peri贸dico, Luis Huete afirm贸 el 10 de diciembre lo siguiente: 鈥淗e podido comprobar que la Fiscal铆a ha tenido una intervenci贸n activa en el procedimiento, aunque no siempre los fiscales podemos estar presentes en todas las actuaciones judiciales que se practican en los Juzgados, aunque se trate de asuntos tan importantes como el que usted refiere鈥. Pese a estas palabras, lo cierto es que fuentes jur铆dicas conocedoras de la instrucci贸n indicaron a este peri贸dico que la fiscal adscrita al caso no solicit贸 la pr谩ctica de diligencias, ni testificales, ni hizo acto alguno para impulsar la instrucci贸n. Cuando infoLibre le pregunt贸 expresamente a Luis Huete si pod铆a concretar en qu茅 hab铆a consistido esa 鈥渋ntervenci贸n activa鈥 de la fiscal adscrita al caso, evit贸 contestar.

Los familiares de las v铆ctimas, en un comunicado que difundieron al conocerse el archivo dictado por el juez Daniel Vicente P茅rez, lamentaron la actitud de la Fiscal铆a durante el procedimiento: 鈥淓n una investigaci贸n de unos hechos tan graves como estos, nos hemos sentidos solos, pues 煤nicamente nosotros hemos sido quienes hemos ejercido la acusaci贸n. Hemos echado en falta una labor de investigaci贸n m谩s exhaustiva por parte de la Fiscal铆a, pues no ha comparecido en varias declaraciones que se hac铆an en el juzgado, ni siquiera a la declaraci贸n del director del centro. Nos extra帽贸 esta postura, tenemos que respetarla, pero no podemos compartirla鈥.

Tambi茅n anunciaban que recurrir铆an el archivo del procedimiento: 鈥淨ueremos que se sepa lo que realmente ocurri贸, que se investigue de principio a fin lo que sucedi贸 en la residencia, y c贸mo gestion贸 su director la lucha contra la pandemia que se llev贸 a nuestros familiares. Se lo debemos a ellos y no vamos a parar鈥. En este nuevo paso, el del recurso, tampoco van a encontrar a la Fiscal铆a de su parte.

