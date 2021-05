–

La Fiscal铆a ha archivado cinco de las 59 denuncias que hab铆a registrado la Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores en Residencias (Pladigmare) por fallecimientos de mayores en residencias de la Comunidad de Madrid durante la primera ola de la pandemia de coronavirus. En las resoluciones que ha emitido en las 煤ltimas semanas, el Ministerio P煤blico, despu茅s de las diligencias practicadas, entiende que no ha apreciado “voluntad” de los gestores de los centros de omitir cuidados que aumentara el riesgo para los residentes o fuera “determinante” para el resultado que finalmente se produjo y que la actuaci贸n desarrollada “se adecu贸 a lo que era jur铆dicamente exigible”.

Adem谩s, hace hincapi茅 en que las consecuencias de la epidemia eran desconocidas inicialmente “por el estado de la ciencia” y que los geri谩tricos hicieron lo que pudieron trabajando en “condiciones extremas”.

Seg煤n ha podido saber infoLibre, de las 59 residencias que hab铆a denunciado Pladigmare ante la Fiscal铆a, cinco ya han sido archivadas, concretamente las de La Solana, en Tielmes; Amavir, en Coslada; Las Camelias, en M贸stoles; Getafe Alzheimer, y Orpea Pinto I. En todos estos casos, el Ministerio P煤blico no ve indicios de infracci贸n penal. “No se desprende que el resultado da帽oso fuese consecuencia de una conducta negligente de la residencia ni de la observancia del deber objetivo de cuidado y del deber de asistir y atender a los residentes, sino de la dimensi贸n tr谩gica de la pandemia, no siendo posible subsumir los hechos en ning煤n tipo penal”, explica una de las resoluciones.

El Ministerio P煤blico ha analizado comunicaciones institucionales mantenidas entre los centros y la Administraci贸n p煤blica, con hospitales, las medidas organizativas, la disponibilidad de medios de protecci贸n en las residencias, el personal con el que contaba en la primera ola de la pandemia as铆 como la interacci贸n con las funerarias y los servicios de emergencia. Todos estos datos los ha obtenido de documentaci贸n aportada por los propios centros investigados y su hospital de referencia, pero no de familiares, o al menos no consta as铆 en la resoluci贸n. Las conclusiones a las que llega el fiscal es que desde la residencia se hicieron las gestiones pertinentes con las que “obtener una visi贸n global del paciente y tomar la decisi贸n m谩s adecuada en cada caso concreto para decidir el lugar donde prestarse la mejor atenci贸n m茅dica, teniendo en cuenta la situaci贸n funcional y fragilidad del residente como mejores predictores”.

“Si el paciente pod铆a ser atendido adecuadamente en la residencia y no se iba a beneficiar de la atenci贸n hospitalaria, al no permitir disminuir su estado de gravedad ante una enfermedad aguda sobrevenida, se recomendaba el tratamiento en la residencia, aportando el hospital los medios necesarios para la correcta asistencia y llevando un seguimiento individualizado, y en caso contrario se optaba por su derivaci贸n al hospital”, explica el fiscal que ha analizado los casos de Coslada y Tielmes, en dos resoluciones pr谩cticamente calcadas. El Ministerio P煤blico no individualiza conductas de empleados concretos, ya que “su actuaci贸n est谩 incardinada en el conjunto del actuar de la persona jur铆dica”, esto es, la residencia, “y debe ser valorada en ese contexto”.

De acuerdo con los datos ofrecidos por la Fiscal铆a General del Estado el pasado mes de enero, desde la entrada en vigor del primer estado de alarma, el 14 de marzo de 2020, se han abierto en el 谩mbito penal un total de 441 diligencias, siendo la Comunidad de Madrid la regi贸n donde se registraba un mayor n煤mero de ellas, m谩s del 53%.

No es una atenci贸n sanitaria integral

El fiscal tiene claro que en las residencias “no se presta de forma integral” el cuidado sanitario, “en tanto que son centros de naturaleza socio-sanitaria o asistencial que carecen de las caracter铆sticas de los establecimientos sanitarios” y su funci贸n consiste en “asistir, vigilar, atender y proteger a los residentes en un entorno seguro mediante la intervenci贸n de profesionales con la capacidad y titulaci贸n necesaria en cada una de las 谩reas en las que se necesite su intervenci贸n, entre las que se encuentra el 谩rea de salud, que se presta por personal de enfermer铆a, m茅dicos, gerocultores y auxiliares”. “Son muchos los caos en que las residencias tienen cubierta la atenci贸n m茅dica de residentes mediante la contrataci贸n de personal sanitario y de otras categor铆as profesionales, siendo en esos casos ellos quienes, con presencia en el centro controlan y supervisan la derivaci贸n y hospitalizaci贸n correspondiente”, a帽ade.

En base al an谩lisis de la informaci贸n facilitada por la residencia, “debe concluirse que la actuaci贸n de la residencia en el contexto de la pandemia se adecu贸 a lo que era jur铆dicamente exigible, se ajust贸 a su deber jur铆dico de garante en las especiales circunstancias en que se produjo la situaci贸n de riesgo, sin que se observe una actuaci贸n cuya voluntaria omisi贸n hubiera sido determinante del resultado finalmente producido”, explica una de las resoluciones, que no aprecia que con la actuaci贸n del centro se “contribuyera a crear o aumentar un riesgo que, adem谩s de no resultar preexistente, no pudo ser controlado”.

En su opini贸n, este extremo no se puede “equiparar” a la “inacci贸n” que “se les atribuye” en las denuncias a la “causaci贸n activa de las muertes que se les imputa, resultando imposible con arreglo al actual estado de la ciencia que la denunciada pudiera haber desarrollado actuaci贸n alguna que pudiera evitar los desgraciados efectos producidos por la pandemia”, de modo que “no pueden apreciarse indicios de la comisi贸n de un delito de homicidio imprudente en relaci贸n con la gesti贸n general para con los residentes”. Tampoco ve la Fiscal铆a indicios de delito de omisi贸n de socorro porque “de las actuaciones no se aprecia en la conducta” de la residencia en cuesti贸n “razones que permitan conectar una actuaci贸n u omisi贸n delictiva por los contagios que desgraciadamente se produjeron”.

Es m谩s, para el Ministerio P煤blico, “es evidente que la pandemia constituye un evento natural cuya g茅nesis ninguna relaci贸n guarda con la acci贸n humana y, por lo tanto, con la actuaci贸n u omisi贸n desarrollada” por el centro. Es un “evento extraordinario cuyas consecuencias resultaban inicialmente ignoradas por el estado de la ciencia, al igual que lo eran las medidas que pudieran resultar m谩s id贸neas al objeto de combatir la enfermedad”, de ah铆 que “no se pueda atribuir a la acci贸n desarrollada el desenlace finalmente acaecido, pues el reproche penal no puede construirse de un modo objetivo, en atenci贸n a la mera producci贸n de un resultado, pues ello supondr铆a una vulneraci贸n del principio de culpabilidad”.

Ni suficientes medios ni voluntad de omitir cuidados

A su juicio, de las actuaciones practicadas no se deduce que las residencias investigadas hicieran una “dejaci贸n de su deber de cuidado o asistencia m茅dica para con sus residentes, sino que adecu贸 su proceder al marco normativo y a la realidad material a la que se enfrentaba”. Como otras resoluciones judiciales ya emitidas en relaci贸n a la pandemia, la Fiscal铆a entiende que no disponer de suficientes medios de protecci贸n en las primeras semanas de la primera ola “no puede ser objeto de reproche penal cuando era notorio y conocido la escasez de estos en el mercado y por tanto la dificultad o imposibilidad de actuaci贸n se vio limitada por la situaci贸n que se estaba atravesando a nivel nacional”. Y “tampoco puede vislumbrarse”, en los cinco casos analizados, que “hubiera una voluntad de omitir otros cuidados siendo consciente de que ello podr铆a determinar la muerte de los residentes y, mucho menos, atribuirle la finalidad de buscar el resultado”.

De hecho, considera que “no cabe aseverar que una actuaci贸n diferente de la denunciada hubiera evitado el resultado, pues no puede afirmarse que su conducta fuera determinante en el contagio ni que tuviera opciones sanitarias distintas a su alcance para tratar de impedir el luctuoso final”. “La residencia tuvo que gestionar los medios escasos de que dispon铆a, con carencias de material m茅dico, de recursos, con profesionales sanitarios y auxiliares trabajando en condiciones extremas y desbordados ante la multitud de contagios, muchos de ellos tambi茅n infectados, intentando tratamientos desesperados y tomando las decisiones que estaban a su alcance”, explica una de las resoluciones.

Desde Pladigmare expresan a este peri贸dico su decepci贸n por el archivo de estas investigaciones, aunque tienen la esperanza de que de la pr谩ctica de otras diligencias en otros centros se judicialice alguno de los casos denunciados. En su opini贸n, con estas cinco resoluciones se pone de manifiesto que la Fiscal铆a da por probado que las residencias cumplieron sus protocolos, pero no cuestiona en ning煤n momento si esos protocolos eran los adecuados en cada momento. Adem谩s, reprocha que no se pronuncie sobre los fallos detectados y plasmados en las denuncias sobre la clasificaci贸n de los residentes en funci贸n del riesgo por incidencia del virus.

Aqu铆 puedes consultar nuestro dossier sobre nuestra investigaci贸n sobre las muertes en las residencias de mayores durante la pandemia.

