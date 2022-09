–

Imagine este escenario. Los drones est谩n lanzando bombas sobre tu pueblo, el segundo ej茅rcito m谩s grande de la OTAN se cierne sobre vosotros, unos cientos de a帽os de persecuci贸n 茅tnica han intentado borrar vuestra identidad, una organizaci贸n militante y religiosamente fascista est谩 matando a vuestros hombres y secuestrando a vuestras mujeres y ni帽os para convertirlos en esclavos. Sin embargo, en medio de todo esto, organiz谩is campamentos educativos sobre la libertad de las mujeres, la vida ecol贸gica y la democracia, e intent谩is movilizar a vuestras comunidades para que practiquen estos ideales. 驴Parece una pel铆cula de fantas铆a? En efecto, salvo que es muy real, est谩 muy arraigada y est谩 ocurriendo ahora mismo.

Bienvenidos a una de las zonas de guerra menos conocidas y comprendidas del mundo, as铆 como a una de las iniciativas menos conocidas y apreciadas para una vida justa, sostenible y equitativa. Se trata del Kurdist谩n, una extensa zona habitada por la comunidad 茅tnica kurda junto con muchas otras (armenios, yezid铆es, 谩rabes, cristianos), en la intersecci贸n de lo que hoy se conoce como Turqu铆a, Irak, Siria e Ir谩n. Desde la d茅cada de 1970, los kurdos se han resistido a la persecuci贸n y la masacre por parte de los reg铆menes de los Estados-naci贸n en los que viven, y han organizado cientos de sus asentamientos para practicar su propia versi贸n de la libertad y la democracia.

En marzo de 2022, escrib铆 sobre la Flor de la Transformaci贸n, que abarca los siguientes cinco p茅talos, parte de un marco en alternativas radicales que surgen de las iniciativas de base en la India y en otros lugares (v茅ase la figura siguiente):

-Integridad y resiliencia ecol贸gicas, que incluyen la conservaci贸n de la naturaleza y la diversidad natural, el mantenimiento de las funciones ecol贸gicas, el respeto de los l铆mites ecol贸gicos (de lo local a lo global) y la 茅tica ecol贸gica en todas las acciones humanas.

-El bienestar y la justicia social, que incluye una vida plena (f铆sica, social, cultural y espiritualmente), la equidad entre comunidades e individuos, la armon铆a comunitaria y 茅tnica, y la eliminaci贸n de las jerarqu铆as y divisiones basadas en la fe, el g茅nero, la casta, la clase, la etnia, la capacidad y otros atributos similares.

-Democracia directa y por delegaci贸n, con la toma de decisiones comenzando en espacios que permitan a cada persona participar de manera significativa, y construyendo a partir de esto niveles m谩s amplios de gobierno por parte de instituciones que rindan cuentas hacia abajo; y todo esto respetando las necesidades y los derechos de los actualmente marginados.

-Democracia econ贸mica, en la que las comunidades locales y los individuos tengan el control de los medios de producci贸n, distribuci贸n, intercambio y mercados, bas谩ndose en el principio de la localizaci贸n de las necesidades b谩sicas y el comercio construido a partir de ellas; para ello ser铆a fundamental la sustituci贸n de la propiedad privada por los bienes comunes.

-Diversidad cultural y democracia del conocimiento, con la coexistencia de m煤ltiples sistemas de conocimiento en el procom煤n, el respeto a la diversidad de formas de vida, ideas e ideolog铆as, y el fomento de la creatividad y la innovaci贸n.

La flor florece en el suelo kurdo

Cada uno de estos 谩mbitos puede ilustrarse con iniciativas concretas en el Kurdist谩n. La elaboraci贸n y m谩s dimensiones de las que puedo abarcar a continuaci贸n, pueden encontrarse en varios sitios web como el de la Academia de la Modernidad Democr谩tica.

Democracia radical

El movimiento por la libertad del Kurdist谩n ha tratado de reivindicar su completa autonom铆a respecto los estados-naci贸n en los que se encuentran, y la democracia radical y directa o confederalismo democr谩tico para las comunas y asentamientos que se engloban en estas regiones.

Teniendo en cuenta la experiencia del Estado ruso, y de muchos otros en los que los partidos revolucionarios llegaron al poder pero fracasaron en la creaci贸n de una sociedad verdaderamente democr谩tica, el movimiento por la libertad kurda pas贸 r谩pidamente de una ideolog铆a de reivindicaci贸n de un 鈥淓stado鈥 kurdo socialista, a una de pol铆tica radical situada en los pueblos y comunas. Esta ideolog铆a de democracia radical ha sido promovida por el principal ide贸logo del movimiento, Abdullah 脰calan, fundador y presidente del Partido de los Trabajadores Kurdos (Partiya Kark锚ren Kurdistan, PKK) desde 1978. Como lector voraz y perspicaz de la historia de los movimientos de todo el mundo, 脰calan lleg贸 a la conclusi贸n de que la verdadera libertad reside en que las personas sean actores pol铆ticos en el pleno sentido de la palabra, y no permitan que los pol铆ticos y los bur贸cratas las gobiernen. En 1999, 脰calan fue secuestrado por las potencias de la OTAN en connivencia con el Estado turco, y desde entonces ha estado encarcelado en una isla (la mayor parte de las veces en r茅gimen de aislamiento) en escandalosa violaci贸n del derecho internacional y los derechos humanos. Sin embargo, ha conseguido transmitir al pueblo kurdo algunas de las ideas m谩s radicales sobre lo que significa la libertad, especialmente la necesidad de la liberaci贸n de la mujer (a la que volver茅 m谩s adelante), y ha dado al mundo un conjunto asombrosamente prol铆fico de pensamientos y propuestas revolucionarias.

Las ideas de 脰calan sobre la pol铆tica, el poder y la democracia pueden resultar a primera vista desconcertantemente complejas. Promueve la modernidad democr谩tica en lugar de la modernidad capitalista; esta 煤ltima, seg煤n 茅l, sigue esclavizando a la humanidad y al resto de la naturaleza, mientras que la primera puede conducir a la libertad real de ambos. Es consciente de que el t茅rmino 鈥渕odernidad鈥 es discutido, dado que ha sido el proyecto colonizador de las naciones industriales occidentales durante unos cuantos siglos, borrando miles de formas tradicionales de ser y conocer. Pero lo utiliza para denotar que el movimiento por una pol铆tica centrada en el pueblo es contempor谩neo tanto como hist贸rico. Frente a las tendencias homogeneizadoras de la modernidad capitalista, respeta los procesos 鈥減luralistas, probabil铆sticos, abiertos a las alternativas, multiculturales, ecol贸gicos y feministas鈥. Centrado en esta ideolog铆a b谩sica, propone a continuaci贸n la necesidad de una naci贸n democr谩tica, en la que los pueblos que se identifican como parte de una naci贸n (que no debe equipararse al Estado-naci贸n, sino m谩s bien a una conciencia democr谩tica com煤n basada en el principio de 鈥渦nidad en la diversidad鈥), con su propia voluntad y sus propias identidades 茅tnicas, religiosas y de otro tipo, formen parte plenamente de la toma de decisiones. Estos pueblos y naciones pueden practicar el confederalismo democr谩tico, en el que las comunas aut贸nomas se federan en regiones m谩s amplias, sin sacrificar la autonom铆a de cada una de ellas. A trav茅s de ellos, se pasa a la sociedad democr谩tica o al socialismo democr谩tico (que, seg煤n se esfuerza en se帽alar 脰calan, es muy diferente del socialismo de Estado practicado en Rusia, China y otros pa铆ses, ya que se han basado en gran medida en la centralizaci贸n del poder en manos del Estado-naci贸n).

La sociedad kurda es la que m谩s ha avanzado por este camino en Rojava (la parte del Kurdist谩n que se encuentra dentro de Siria), y tambi茅n se hicieron progresos significativos en la regi贸n de Bakur (actualmente ocupada por Turqu铆a) hasta que los repetidos ataques del Estado turco provocaron importantes retrocesos en los 煤ltimos a帽os.

Tanto la modernidad democr谩tica como el confederalismo se basan en una comprensi贸n matizada del poder y la pol铆tica. En las palabras originales en turco utilizadas por 脰calan, existe una clara distinci贸n entre iktidarci y枚netim (poder sobre los dem谩s) y demokratik y枚netim (pol铆tica democr谩tica, o poder para gobernarse a s铆 mismo, o lo que Hannah Arendt denominaba 鈥減oder con鈥). La pol铆tica es el 鈥渁rte de la libertad鈥, por lo que es necesario que todo el mundo se politice; y que la pol铆tica se base en la vida moral, es decir, en las costumbres y normas que la sociedad establece para llevar a cabo la vida cotidiana, y en el 鈥渞espeto y compromiso con la comunidad y la vida comunitaria鈥.

En muchos sentidos, los intentos kurdos de crear una sociedad democr谩tica son similares a otras luchas por la autonom铆a y la autodeterminaci贸n, como la de los zapatistas en M茅xico y la de las naciones ind铆genas en varias partes del mundo.

Justicia e igualdad sociocultural

El movimiento kurdo se centra en la liberaci贸n de las mujeres de milenios de esclavitud en diversas formas de patriarcado y masculinidad. Seg煤n 脰calan, el Estado es una manifestaci贸n del patriarcado, y la familia es un 鈥減eque帽o Estado de los hombres鈥, por lo que la libertad de las mujeres tiene que ser desde la unidad m谩s peque帽a de la sociedad hasta la m谩s grande.

Dado el pilar intensamente patriarcal de las comunidades kurdas (y de otras etnias vecinas) de la regi贸n, 茅sta ha sido una de las luchas m谩s dif铆ciles para el movimiento. Comenzando con peque帽os actos de rebeli贸n por parte de individuos o grupos de mujeres, espoleados por su creciente participaci贸n en la rebeli贸n contra la imposici贸n del Estado-naci贸n, incluso como guerrilleras armadas (m谩s adelante se habla de ello), y defendidos vehementemente por 脰calan, el pilar del patriarcado (o la masculinidad) se ha ido erosionando sistem谩ticamente. Las reglas y normas establecidas por el movimiento, como la de tener una mujer y un hombre como copresidentes de cada instituci贸n gubernamental, econ贸mica y sociocultural, tambi茅n han ayudado. Tal vez lo m谩s importante haya sido la promoci贸n de la Jineoloj卯, la 鈥渃iencia de la libertad de las mujeres鈥, una idea propuesta inicialmente por 脰calan, pero desarrollada posteriormente como una sofisticada y profunda ciencia social y forma de vida/comprensi贸n/ser por muchas otras personas del movimiento de mujeres, a trav茅s de una serie de academias de Jineoloj卯 y otras actividades.

La historia del movimiento de las mujeres kurdas y sus muchos logros tienen lecciones fascinantes para todo el mundo. Sin embargo, la lucha est谩 lejos de haber terminado; las mujeres se enfrentan regularmente a las continuas dimensiones de dominaci贸n masculina. Lo que ayuda es contar con foros en los que se puedan plantear estos comportamientos en un ambiente de aprendizaje y no de confrontaci贸n, como el tekmil (vuelvo a hablar de ello m谩s adelante). Va a llevar tiempo superar unos cuantos miles de a帽os de opresi贸n sexista, para pasar a una situaci贸n de lo que 脰calan, utilizando una frase que probablemente escandalice a la educada sociedad, denomina 鈥渕atar al hombre dominante鈥. Esto incluye tambi茅n transformaciones en la forma en que la sociedad tradicional ha visto las relaciones entre personas del mismo sexo, o los m煤ltiples g茅neros y sexualidades; y el avance hacia formas de compa帽erismo llamadas hevijiyana azad卯 (vida libre en com煤n).

El g茅nero no es la 煤nica dimensi贸n de la transformaci贸n social y cultural en el Kurdist谩n. Uno de los problemas m谩s dif铆ciles a los que se enfrenta la democracia radical en todas partes es la tensi贸n entre las diferentes identidades 茅tnicas o nacionales. En el Kurdist谩n, los kurdos son s贸lo una de las m煤ltiples etnias, que incluyen a yezid铆es, cristianos, armenios y 谩rabes. En algunas zonas los kurdos son mayor铆a, en otras no. Pero incluso en las primeras, el movimiento ha tratado de dar la misma voz y espacio a todas las etnias, por ejemplo en las instituciones de toma de decisiones relevantes, en el uso de las lenguas en las reuniones e instituciones de formaci贸n, e incluso en las unidades de guerrilla armada.

Un proceso 煤nico que ha ayudado a poner sobre la mesa de forma continua y regular los conflictos y tensiones, o lo que podr铆an considerarse comportamientos perversos y explotadores, es el tekmil. Se trata de un foro institucionalizado de cr铆tica y autocr铆tica, que se celebra en varios niveles de movilizaci贸n social, en el PKK y otras instituciones pol铆ticas, y en las unidades de la guerrilla. Al parecer, el tono de esto fue establecido por 脰calan y sus compa帽eros como Haki Karer, Kemal Pir, Sakine Cansiz, en los primeros a帽os de la resistencia kurda; insistieron en que todos, incluidos ellos mismos, se sometieran a esto. Habiendo participado en una organizaci贸n y en algunas iniciativas de creaci贸n de redes en las que se han intentado estos procesos de reflexi贸n y apertura, puedo atestiguar lo dif铆cil que es garantizar un esp铆ritu de camarader铆a mientras se critica a otra persona, estar abierto a la cr铆tica uno mismo y ser autocr铆tico. Y, sin embargo, el movimiento kurdo parece haberlo hecho bien, incluso en medio de las condiciones m谩s brutales de guerra y conflicto, como han se帽alado varios observadores externos que han pasado tiempo en el Kurdist谩n.

Estos observadores tambi茅n han se帽alado otro experimento fascinante: las sesiones peri贸dicas de 鈥渆ducaci贸n鈥 en las que participan los miembros del movimiento o de la comuna. En ellas, que duran de unas horas a varios d铆as, se presentan y dialogan los fundamentos de la revoluci贸n, como la modernidad democr谩tica y el confederalismo, la jineoloj卯, la historia de la colonizaci贸n y el dogmatismo religioso en Oriente Medio y otros lugares, los pensamientos y pr谩cticas radicales de diversas partes del mundo, y otros temas similares. Tambi茅n se ha extendido la pasi贸n por la lectura, estimulada en parte por las recomendaciones regulares de 脰calan, incluso desde su confinamiento, cuando pod铆a reunirse muy ocasionalmente con sus abogados y su familia (desde hace casi dos a帽os, esto tambi茅n ha cesado). El movimiento tambi茅n est谩 llevando a cabo estas sesiones de 鈥渆ducaci贸n鈥 fuera del Kurdist谩n; la Academia de Modernidad Democr谩tica recientemente creada ha realizado varias en Europa (en una de las cuales tuve la suerte de participar en agosto de 2022).

En la medida de lo posible, el movimiento tambi茅n ha infundido los fundamentos de la historia y la cultura de Oriente Medio, la comprensi贸n del movimiento kurdo y los fundamentos de la sensibilidad ecol贸gica en los planes de estudio y las pedagog铆as de las instituciones educativas formales. Sin embargo, esto (y otros aspectos como la salud comunitaria) est谩 muy limitado en los lugares en los que los reg铆menes educativos impuestos por el Estado-naci贸n siguen siendo dominantes; en muchos casos, continuando una historia brutal de imposici贸n de lenguas 鈥渘acionales鈥 como el turco (con ni帽os golpeados en las escuelas y adultos detenidos en las calles, si hablaban kurdo).

Democracia econ贸mica

En todas las iniciativas anteriores se incluye tambi茅n la capacidad de reclamar los derechos de gobernanza y gesti贸n sobre los recursos importantes para la supervivencia y la seguridad econ贸mica. Podr铆a tratarse de derechos colectivos sobre los bienes comunes de la tierra y el mar, el agua, las semillas y la biodiversidad, o del control democr谩tico de los medios de producci贸n industriales o artesanales, o de las econom铆as sociales y solidarias y comunitarias. Dado que el movimiento kurdo est谩 expl铆citamente en contra del capitalismo y tambi茅n del Estado, su objetivo es transformar la econom铆a hacia formas 鈥渃omunales democr谩ticas鈥. Esto incluye la gesti贸n de empresas con un modelo cooperativo en el que los trabajadores y los productores tienen el control, 鈥渂asado en satisfacer las necesidades fundamentales de la sociedad鈥 y no en lo que permite obtener el m谩ximo beneficio. Tambi茅n pretende ser ecol贸gicamente sostenible en la agricultura y la fabricaci贸n; 脰calan lo llama la sustituci贸n del industrialismo por la 鈥渆coindustria鈥. Aqu铆 tambi茅n es crucial la feminizaci贸n de la econom铆a, que hace hincapi茅 en las relaciones de cuidado y reparto.

Una historia de colonizaci贸n de tierras comunes, el desplazamiento forzoso de 2,5 millones de personas de sus tierras tradicionales, los continuos ataques y la dominaci贸n por parte de los estados-naci贸n en los que se encuentra el Kurdist谩n, un legado de privatizaci贸n de la agricultura y la tierra, el dominio masculino de la actividad econ贸mica y otros factores similares son los principales obst谩culos para la democratizaci贸n de la econom铆a. Pero el movimiento sigue adelante. Algunas iniciativas impresionantes son la creaci贸n de cientos de cooperativas que gestionan diversos tipos de operaciones y negocios, y una aldea de mujeres 煤nica, Jinwar, donde se promueven opciones de subsistencia sostenibles. El movimiento tambi茅n est谩 dispuesto a aprender de las iniciativas exitosas de econom铆a social, solidaria y comunitaria en otras partes del mundo.

Integridad ecol贸gica y resiliencia

La libertad de las mujeres y la democracia son dos de los pilares cruciales del movimiento kurdo, el tercero es la sensibilidad ecol贸gica; y todos est谩n inextricablemente vinculados. Al reconocer que la modernidad capitalista y el Estado-naci贸n han hecho estragos en la tierra y han alienado a las personas del resto de la naturaleza, 脰calan empez贸 a hacer hincapi茅 en este aspecto desde muy pronto. Para ello, tambi茅n se bas贸 en los v铆nculos espirituales y 茅ticos de la sociedad tradicional de Oriente Medio con el resto de la naturaleza, se帽alando, por ejemplo, que 鈥渆s notable que la palabra sumeria para libertad, 鈥淎marg卯鈥, signifique retorno a la madre-naturaleza. Entre el ser humano y la naturaleza existe una relaci贸n casi amorosa鈥; y adem谩s que, 鈥渆sta conciencia pasada de la naturaleza foment贸 una mentalidad que reconoc铆a una multitud de santidades y divinidades en la naturaleza. Podemos comprender mejor la esencia de la vida colectiva si reconocemos que se basaba en la metaf铆sica de la santidad y la divinidad, que se derivaba de la reverencia a la mujer-madre鈥. Para el movimiento kurdo, los derechos de la naturaleza deben respetarse del mismo modo que los de los humanos. Las personas y el planeta, y no el poder y los beneficios, son el eje de la revoluci贸n. La filosof铆a de la hevjiyana azad卯 debe extenderse no s贸lo a las relaciones entre los seres humanos, sino tambi茅n a las relaciones entre 茅stos y otras especies.

Pero, como reconoce el movimiento, 茅ste es uno de los aspectos menos desarrollados de la revoluci贸n, y sus aplicaciones pr谩cticas no empezaron a ser serias hasta la d茅cada de 1990. La historia de da帽os ecol贸gicos por parte de las potencias coloniales y del Estado-naci贸n en la regi贸n, el asedio sostenido del Kurdist谩n, la imposici贸n de proyectos de infraestructura destructiva, la industrializaci贸n de la agricultura y la continua dependencia de fuentes de ingresos como el petr贸leo, hacen que los objetivos de regeneraci贸n y sostenibilidad sean muy dif铆ciles de alcanzar.

Entre los primeros movimientos ecol贸gicos de los 煤ltimos tiempos en la regi贸n son las campa帽as contra megaproyectos hidroel茅ctricos como Ilisu en el r铆o Tigris y las presas en el r铆o Munzur en Dersim. Campa帽as como Make Rojava Green Again conllevan la plantaci贸n de 谩rboles a gran escala, la limpieza de las fuentes de agua, los huertos comunitarios y otras actividades similares. La 鈥渁ldea de mujeres鈥 Jinwar mencionada anteriormente, con objetivos de autosuficiencia sostenible, es otro experimento, del que el movimiento espera aprender para otras iniciativas similares. En muchos de los municipios en los que gobiernan partidos pol铆ticos apoyados por el movimiento kurdo como el HDP, se ha intentado seriamente la regeneraci贸n urbana, el transporte p煤blico, la limpieza de extensiones de agua, la vivienda digna para los pobres y otras medidas. Una amplia plataforma, el Movimiento Ecol贸gico de Mesopotamia, ha contribuido tanto a la resistencia como a la profundizaci贸n de los debates y las medidas sobre el medio ambiente a trav茅s de comisiones tem谩ticas y provinciales.

Curiosamente, en las 煤ltimas tres d茅cadas las unidades guerrilleras del movimiento kurdo tambi茅n han hecho hincapi茅 en la vida ecol贸gica. Esto incluye reducir al m铆nimo la presi贸n sobre la naturaleza en las monta帽as en las que viven, restringir severamente la tala de 谩rboles y la caza a lo absolutamente necesario, no tirar ning煤n residuo de pl谩stico o metal, ayudar a regenerar los ecosistemas donde se han degradado en el pasado y debatir continuamente sobre la ecolog铆a como parte de sus sesiones de 鈥渆ducaci贸n鈥.

Interseccionalidad y valores

La discriminaci贸n y la marginaci贸n pueden ser interseccionales, por ejemplo, las malas condiciones de trabajo y de vida desde el punto de vista medioambiental son m谩s pronunciadas para quienes est谩n marginados en t茅rminos de raza, casta o clase, o el acceso inadecuado a alimentos nutritivos puede construirse sobre otras discriminaciones contra las mujeres. Por ello, las respuestas a estas situaciones, en muchas de las iniciativas mencionadas, son tambi茅n interseccionales o transversales a las cinco esferas.

En el movimiento kurdo existe una clara y a menudo preconfigurada interseccionalidad. Esto es m谩s expl铆cito en lo que respecta a la dimensi贸n de g茅nero en cada aspecto de la transformaci贸n, pol铆tica, social, cultural y ecol贸gica. Seg煤n los kurdos, la revoluci贸n no est谩 en el futuro, sino que es ahora; y no es fragmentaria, sino hol铆stica, lo que significa vivirla simult谩neamente en todas sus dimensiones en la medida de lo posible. No quieren repetir los errores de los movimientos revolucionarios del pasado, en los que la falta de prefiguraci贸n o de transformaciones simult谩neas en las dimensiones externa e interna condujeron a m煤ltiples fracasos, incluso despu茅s de que el movimiento tomara el control.

Al tratar de integrar la radicalizaci贸n de la toma de decisiones pol铆ticas con la transformaci贸n sociocultural, la democracia econ贸mica y la integridad ecol贸gica, movimientos como el kurdo ilustran una Democracia Ecol贸gica Radical o (por utilizar un t茅rmino surgido del contexto en la India), eco-swaraj. Afirman la toma de decisiones a nivel local, al tiempo que encarnan la responsabilidad por otras personas y por el resto de la naturaleza. Y se basan en un conjunto de valores y normas, muchos de ellos transmitidos a lo largo de los a帽os, como la vida en comunidad, la solidaridad, la interdependencia y la diversidad; otros son m谩s recientes, como la democracia radical, la libertad de las mujeres y la igualdad de g茅nero. Los marcos de la sociedad democr谩tica y el Jineoloj卯 incorporan estos y otros valores en formas que se viven cada d铆a, y no s贸lo permanecen como construcciones te贸ricas. Ning煤n marco est谩 perfectamente logrado, como los propios activistas e intelectuales kurdos se帽alar谩n en la tradici贸n de la autocr铆tica constante. Pero al menos se hacen intentos sinceros constantemente, y muchos son visibles en las actividades pol铆ticas, socioculturales y econ贸micas descritas anteriormente.

Quiz谩 uno de los compromisos m谩s dif铆ciles que ha tenido que asumir el movimiento es el de la resistencia armada. La violencia es esencialmente contraria a su filosof铆a. Durante los primeros a帽os intent贸 negociar con el Estado turco, buscando una regi贸n aut贸noma. Pero como la agresi贸n militar junto con la violenta dominaci贸n cultural y econ贸mica por parte de Turqu铆a continuaron, y tanto aqu铆 como en el resto del Turquest谩n los kurdos se enfrentaron a una situaci贸n de casi exterminio, el impulso de autodefensa llev贸 al movimiento a armarse. Sin embargo, ha declarado expl铆citamente que la violencia s贸lo se utilizar谩 para la autodefensa, nunca ofensivamente, y que seguir谩 buscando una soluci贸n pac铆fica. Ha anunciado en repetidas ocasiones un alto el fuego unilateral para intentar una resoluci贸n de este tipo, pero Turqu铆a no ha correspondido ni ha cumplido. El encarcelamiento totalmente descarado de 脰calan, desde hace 23 a帽os, tambi茅n ha sido un obst谩culo para un proceso de paz significativo.

El pleno florecimiento de la Flor de la Transformaci贸n va a implicar luchas dif铆ciles y a largo plazo. Pero lo que la sociedad kurda est谩 tratando de conseguir puede llamarse una 鈥渘owtop铆a鈥 en el haciendo, y se vislumbran muchas m谩s en el horizonte de todo el mundo, un verdadero Pluriverso de pr谩cticas y visiones del mundo. Sin menospreciar en absoluto los enormes retos que les plantea el sistema militar-industrial-capitalista-estatal dominante, y las continuas formas de patriarcado, racismo y antropocentrismo, estas inspiradoras puntadas en la oscuridad ofrecen la esperanza de un mundo m谩s sano y justo.

Como dicen los kurdos, la revoluci贸n es ahora. Y es sobre los cimientos de jin-jiyan-azad卯: 隆mujeres, vida, libertad!

FUENTE: Ashish Kothari / meer.com / Academia de la Modernidad Democr谩tica

