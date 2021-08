–

En el curso que dict贸 durante el Ciclo Lectivo 1978-1979 en el Coll猫ge de France, Michel Foucault se dedic贸 a realizar un an谩lisis sobre la historia y el presente del neoliberalismo. En una de las clases de ese curso –publicado a帽os m谩s tarde bajo el t铆tulo de El nacimiento de la biopol铆tica–, al referirse a la cuesti贸n del Estado, Foucault llev贸 a cabo un se帽alamiento tan sugestivo como provocador acerca del clima de 茅poca que se viv铆a en Europa en el ocaso de la d茅cada del setenta. Nos alertaba: 芦Todos los que participan en la gran fobia al Estado, sepan bien que est谩n siguiendo la corriente […]禄 (Foucault, 2005: 225; 茅nfasis nuestro).

Esa apreciaci贸n no parece haber resultado casual ni accesoria en su argumentaci贸n, porque Foucault advierte que su detenimiento en el estudio del neoliberalismo en aquel contexto tan particular de finales de los a帽os setenta obedece a lo que calific贸 como una 芦moralidad cr铆tica禄, vinculada justamente a la cuesti贸n del Estado. Dicho en otros t茅rminos, la preocupaci贸n pol铆tica que lo conduc铆a a indagar en el linaje del neoliberalismo era la siguiente: 芦En efecto, al considerar la recurrencia de los temas, podemos decir que lo que se pone en cuesti贸n en la actualidad, y a partir de horizontes extremadamente numerosos, es casi siempre el Estado […]禄 (Foucault, 2005: 218). En ese sentido, Foucault explica all铆 las dos razones a partir de las cuales ese cuestionamiento al Estado se manifiesta de manera constante por aquellos a帽os como signo de un esp铆ritu de 茅poca. La primera raz贸n radicaba en:

[…] la idea de que el Estado posee en s铆 mismo y en virtud de su propio dinamismo una especie de poder de expansi贸n, una tendencia intr铆nseca a crecer, un imperialismo end贸geno que lo empuja sin cesar a ganar en superficie, en extensi贸n, en profundidad, en detalle, a tal punto y tan bien que llegar铆a a hacerse cargo por completo de lo que para 茅l constituye a la vez su otro, su exterior, su blanco y su objeto, a saber, la sociedad civil. (Foucault, 2005: 219)

El segundo motivo, mientras tanto, consist铆a en:

[…] la existencia de un parentesco, una suerte de continuidad gen茅rica, de implicaci贸n evolutiva entre diferentes formas estatales, el Estado administrativo, el Estado benefactor, el Estado burocr谩tico, el Estado fascista, el Estado totalitario, todos los cuales son –seg煤n los an谩lisis, poco importa– las ramas sucesivas de un solo y mismo 谩rbol que crece en su continuidad y su unidad y que es el gran 谩rbol estatal. (Foucault, 2005: 219; 茅nfasis nuestro)

El razonamiento es premonitorio. Tanto es as铆 que la idea de un Estado acosador de la sociedad civil, omnipresente y todopoderoso –el gran 谩rbol estatal del que nos habla Foucault– acabar铆a por constituirse en los a帽os ochenta en ideolog铆a dominante. Ese argumento comenzar铆a a permear con su impronta un sinn煤mero de ideolog铆as pol铆ticas, no solo en las derechas, sino tambi茅n en el seno de las izquierdas, a lo largo y a lo ancho del planeta. Pues el nuevo term贸metro ideol贸gico existente en la d茅cada del ochenta –como bien se帽alan Christian Laval y Pierre Dardot– ser铆a el resultado de una intensa lucha ideol贸gica librada en los a帽os 1960 y 1970 contra el Estado y las pol铆ticas p煤blicas. En t茅rminos de los propios autores: 芦El 茅xito ideol贸gico del neoliberalismo fue posibilitado, en primer lugar, por el nuevo cr茅dito concedido a cr铆ticas ya muy antiguas contra el Estado禄 (Laval y Dardot, 2013: 208; 茅nfasis nuestro).

Nos guste o no, somos contempor谩neos de esa gran fobia al Estado a la cual se refer铆a Foucault. Ella forma parte del horizonte ideol贸gico y pol铆tico dominante de nuestro tiempo: el del neoliberalismo como gran paradigma ordenador de las sociedades a nivel global. Ese paradigma neoliberal, en t茅rminos hist贸rico-pol铆ticos, tal como afirma David Harvey, se ha tratado de 芦un proyecto para lograr la restauraci贸n del poder de clase禄 (Harvey, 2015: 23); o bien, en palabras de Wolfgang Streeck (2016), una 芦rebeli贸n del capital contra la econom铆a mixta de posguerra禄 (Streeck, 2016: 19), esto es, la huida del sistema de regulaci贸n social que le fue impuesto al capital en contra de su voluntad a partir de 1945.

Cruzando el Atl谩ntico, esa gran fobia al Estado tuvo sus ecos y su inserci贸n en Am茅rica Latina, fundamentalmente en los a帽os ochenta. No es casualidad que, en el ocaso de aquel decenio, el soci贸logo ecuatoriano Agust铆n Cueva lanzara la siguiente advertencia frente al retroceso de la teor铆a marxista que observaba en ese entonces, tanto en la intelectualidad de 芦Occidente禄 como en la de nuestra regi贸n. Se帽alaba Cueva:

La propuesta de desplazar el 芦locus禄 de la pol铆tica hacia fuera del Estado, tal como lo proponen algunos 芦movimientos禄 de Occidente, no supone ning煤n acuerdo que obligue tambi茅n a la burgues铆a a retirarse de 茅l. Por el contrario, se basa en un 芦pacto social禄 sui generis seg煤n el cual la burgues铆a permanece atrincherada en el Estado (adem谩s de no ceder ninguno de sus bastiones de la sociedad civil), mientras que las clases subalternas se refugian en los intersticios de una cotidianidad tal vez m谩s democr谩tica, en la que el Estado no interviene en la medida en que las formas de sociabilidad elegidas no obstruyan la reproducci贸n ampliada del sistema capitalista-imperialista. (Cueva, 1988: 92; 茅nfasis del original)

Es que, tal como se帽ala Eduardo Rinesi, en la d茅cada del ochenta –luego de la noche oscura de las dictaduras que asolaron a la regi贸n en la segunda mitad de los a帽os setenta–, tambi茅n en estas latitudes result贸 predominante aquella gran fobia al Estado. En sus propias palabras: 芦[…] ante todo el pensamiento de esos a帽os de la ‘transici贸n’ tuvo entre nosotros un marcado tono antiestatalista禄 (Rinesi, 2018: 230; 茅nfasis del original). De esa manera, seg煤n advierte Rinesi, en ese universo ochentista el Estado pasar铆a a ser comprendido, 芦a priori y casi por principio禄, como parte de las cosas malas de la vida y de la historia. Por eso, en esa d茅cada en Am茅rica Latina destacados intelectuales que durante los dos decenios anteriores hab铆an pertenecido al mundo rebelde y contestatario de las izquierdas, en el nuevo marco del 芦pacto social禄 caracter铆stico de los a帽os de la 芦transici贸n democr谩tica禄, pasaban a adscribir a la sentencia seg煤n la cual la conquista de la libertad y la emancipaci贸n implicaba, necesariamente, expandir el gran Otro del Estado; aquel que, en los t茅rminos de Foucault, constitu铆a precisamente 芦su exterior, su blanco y su objeto禄: la sociedad civil. De all铆 el avance de la apelaci贸n tanto a los movimientos sociales como al abandono del 芦locus禄 de la pol铆tica hacia fuera del Estado que Cueva cuestion贸 con 茅nfasis en la frontera de los a帽os noventa.

Pese a la persistencia, a煤n en nuestros d铆as, de aquel horizonte de 茅poca a nivel global –neoliberal y f贸bico hacia el Estado–, es importante remarcar que en los comienzos del siglo XXI Am茅rica Latina y 芦Occidente禄 transitaron dos temporalidades diferentes a la hora de afrontar el modelo neoliberal. El golpe de Estado en Chile de 1973 –el 芦primer experimento neoliberal禄 (Harvey, 2015: 14; Anderson, 2001: 24)– anticip贸 la instauraci贸n del neoliberalismo producida a帽os m谩s tarde en 芦Occidente禄, en los comienzos de los ochenta. De la misma manera, las crisis del modelo neoliberal en Am茅rica Latina a fines de la d茅cada del noventa del siglo XX y los primeros a帽os del siglo XXI se adelantaron a la crisis internacional que sacudir铆a luego a los pa铆ses centrales en el a帽o 2008, cuyo s铆mbolo principal fue la ca铆da del banco Lehman Brothers en los Estados Unidos.

A la misma vez, esa temporalidad diferenciada entre las crisis del neoliberalismo en ambas partes del mundo vino acompa帽ada de un plus pol铆tico, es decir, de una notable divergencia entre Am茅rica Latina y los pa铆ses de 芦Occidente禄 a la hora de suturar sus respectivas crisis. Pues, tal como se帽alan Laval y Dardot (2013), el estallido financiero del a帽o 2008, en vez de un derribamiento o un cuestionamiento pr谩ctico exitoso al orden neoliberal, tuvo como consecuencia en los pa铆ses centrales un reforzamiento brutal de ese orden, por medio de una metamorfosis hacia una forma a煤n m谩s agresiva del mismo paradigma (m谩s punitiva, securitaria, autoritaria… o 芦postfascista禄, tal como se ha animado a llamarla el historiador italiano Enzo Traverso). Mientras que en Am茅rica Latina, por el contrario, la crisis del neoliberalismo ocurrida a fines de los a帽os noventa y comienzos de los dos mil implic贸 en varios pa铆ses una sucesi贸n de levantamientos populares, implosiones callejeras y ciclos de movilizaciones, que tendr铆an como resultado un viraje pol铆tico significativo en los a帽os siguientes.

De ese modo, en Am茅rica Latina los primeros quince a帽os del siglo XXI fueron testigos de la llegada a la direcci贸n del Estado de una serie de gobiernos que, por medio de triunfos electorales en sus respectivos pa铆ses, pudieron condensar en la esfera estatal numerosas demandas que en los a帽os noventa hab铆an signado los ciclos de lucha contra el neoliberalismo en la regi贸n. Entonces, el Estado, que se hab铆a presentado como el gran enemigo de las organizaciones y movimientos sociales protagonistas de las protestas contra el modelo neoliberal en los a帽os previos, pasaba a convertirse en un territorio privilegiado de disputas con el arribo al gobierno de figuras, partidos u organizaciones que intentar铆an traducir en la arena estatal aquellos reclamos populares antineoliberales [1].

A su vez, dentro de sus objetivos pol铆ticos esos gobiernos apelaron de forma permanente al concepto de desarrollo como horizonte de las transformaciones que pretend铆an llevar a cabo, invocando de ese modo lenguajes con una larga trayectoria pol铆tica e ideol贸gica en la regi贸n. As铆, el Estado y el desarrollo se convirtieron, desde nuestro punto de vista, en uno de los n煤cleos articuladores de los principales debates acerca de los procesos pol铆ticos latinoamericanos en los primeros quince a帽os del siglo XXI.

Las p谩ginas que componen este libro se enmarcan en el doble horizonte de 茅poca rese帽ado hasta aqu铆: por un lado, el de un neoliberalismo que se instala en los a帽os ochenta a nivel global como orden dominante en los m煤ltiples aspectos de la vida social, y cuyo predominio persiste a煤n en nuestros d铆as en la mayor parte del planeta –bajo formas cada vez m谩s agresivas–; y, por el otro lado, el de un conjunto de gobiernos que llegan a la direcci贸n estatal en Am茅rica Latina producto de las eclosiones de fines de los a帽os noventa y comienzos de los dos mil, cuyo accionar se despliega desde el Estado y a destiempo de la persistencia del neoliberalismo como paradigma ordenador de las sociedades a nivel mundial (y del orden global en su conjunto).

Nos referimos a un doble horizonte de 茅poca que, creemos, impregna inevitablemente, y de diferentes maneras (por supuesto), los modos en que a煤n hoy son le铆dos los procesos pol铆ticos que atravesaron a nuestra regi贸n en los primeros quince a帽os del siglo XXI. Tanto es as铆 que todav铆a sigue pendiente una respuesta s贸lida a la pregunta acerca de c贸mo llamar a esos gobiernos: 驴posneoliberales?; 驴progresistas?; 驴nacional-populares?; 驴de centro-izquierda? A煤n hoy, cuando nos encontramos ingresando ya en la tercera d茅cada del siglo XXI, persiste ese 芦malestar en la nominaci贸n禄. De hecho, el debate al respecto no parece haber sido saldado… 驴No ser谩 acaso ese persistente 芦malestar en la nominaci贸n禄 un s铆ntoma del car谩cter contradictorio y a煤n no resuelto de la etapa, en el marco de un orden mundial en transici贸n y envuelto en una incertidumbre permanente? [2].

Notas

[1] Respecto a un an谩lisis focalizado en los debates te贸ricos sobre la traducci贸n de demandas populares en el Estado en los procesos pol铆ticos latinoamericanos, ver Cort茅s y Tzeiman (2017) para mayores precisiones.

[2] Nos servimos de la idea de un 芦malestar en la nominaci贸n禄 a partir de un texto de Gisela Catanzaro (2018), donde la autora utiliza esta expresi贸n para preguntarse por los fen贸menos pol铆ticos representados en los liderazgos de Donald Trump, Marine Le Pen y Michel Temer, entre otros. Como ha sido se帽alado m谩s arriba, aqu铆 nos interrogamos por otros fen贸menos, pero de cualquier manera nos parece pertinente recuperar para nuestra propia pregunta el esp铆ritu de aquella idea de 芦malestar en la nominaci贸n禄 formulada por Catanzaro.

Referencias bibliogr谩ficas

Althusser, Louis (2015). Defensa de Tesis en la Universidad de Amiens. En La soledad de Maquiavelo. Marx, Maquiavelo, Spinoza, Lenin (pp. 209-247). Buenos Aires: Akal.

Anderson, Perry (2001). Neoliberalismo: balance provisorio. En Emir Sader y Pablo Gentili (Comps.), La trama del neoliberalismo (pp. 13-27). Buenos Aires: EUDEBA, CLACSO.

Catanzaro, Gisela (19 de febrero de 2018). La imaginaci贸n punitiva. Intersecciones. Teor铆a y cr铆tica social. Recuperado de https://www.intersecciones.com.ar/2018/02/19/la-imaginacion-punitiva/

Cort茅s, Mart铆n y Tzeiman, Andr茅s (2017). Discutir el Estado. Dilemas estrat茅gicos a la luz de los procesos pol铆ticos latinoamericanos. Theomai, 35, 202-218. Recuperado de http://revista-theomai.unq.edu.ar/NUMERO_35/13.%20Cortez-Tzeiman.pdf

Cueva, Agust铆n (1988). El an谩lisis “postmarxista” del estado latinoamericano. En Ideolog铆a y sociedad en Am茅rica Latina (pp. 77-95). Montevideo: Ediciones de la Banda Oriental.

Foucault, Michel (2005). El nacimiento de la biopol铆tica. Buenos Aires: FCE.

Harvey, David (2015). Breve historia del neoliberalismo. Buenos Aires: Akal.

Laval, Christian y Dardot, Pierre (2013). La nueva raz贸n del mundo. Ensayo sobre la sociedad neoliberal. Barcelona: Gedisa.

Rinesi, Eduardo (2018). La democracia, los derechos y el Estado. En Gabriel Vommaro (Coord.), Estado, democracia y derechos. Controversias en torno a los a帽os kirchneristas (pp. 227-240). Los Polvorines: UNGS.

Streeck, Wolfgang (2016). Comprando tiempo. La crisis pospuesta del capitalismo democr谩tico. Buenos Aires: Capital Intelectual, Katz.

