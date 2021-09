–

Vienne, 15 septembre 2021

Plus de 70 hommes zapatistes ont atterris et sont sortis en file de l’aéroport de la capitale autrichienne située sur le Danube qu’ils ont pu observer par les hublots de l’avion lors de cette matinée ensoleillée. Près de 24h après l’arrivée du premier avion de la délégation aérotransportée, la FAZ a été reçu par Zapalotta, Compas Zapatistas Viena, Asamblea latinoamericana – Viena, Solidaridad con México – Salzburgo, Ekh, Frauenzentrum, KomIntern, Colectivo Acción Solidaria, Mujeres y Disidencias de la Sexta en la Otra Europa y Abya Yala-RRR, RAZB de Bélgica, Café Libertad Kollektiv de Hamburgo, Alemania, LA PAZ Italia, Asamblea Zapatista Berlin, Frankfurt, Wendland, Compas Arriba, Medios Libres con la Gira, Ni Una Menos Austria, et d’autres collectifs de Slumil K’ajxemk’op avec pancartes, banderoles, slogans, musique et chant. À quelques mètres de la porte des arrivées internationales, des compañeras migrantes de Vienne ont pris la parole :

« Cher.es Compas ! Les migrant.es de langue hispanique et portugaise de la géographie de Vienne vous saluent et vous souhaitent la bienvenue ! Nous sommes un collectif qui s’est réuni pour vous accompagner et nous réunir avec vous, la délégation zapatiste. Nous voulons nous assurer que la voix des migrant.es s’écoute dans les différents fronts d’organisation du parcours pour la vie en Autriche. Nous nous sommes demandé.es : Comment aurions-nous aimé être accueilli.es quand nous sommes arrivé.es de l’autre côté de l’océan ? Et nous nous sommes répondu que nous aurions aimé que quelqu’un nous dise ces mots : Nous, les précaires, nous les racisé.es, nous qui luttons pour avoir une voix migrante, nous qui parlons allemand avec un accent, dans cette géographie appelée Vienne, nous vous saluons et nous vous souhaitons la bienvenue ! Notre maison est votre maison. » (https://www.facebook.com/CompasZapatistas).

L’équipe de diffusion audiovisuelle en direct (streaming) s’est installé durant deux jours consécutifs près des portes des arrivées internationales de l’aéroport et ont pu transmettre l’émotion de dizaines d’activistes et de sympathisants du mouvement zapatiste lorsqu’ils ont vu surgir la file rebelle. Ils et elles ont échangé des saluts de la main et des mots chaleureux tout en se photographiant mutuellement avec leurs téléphones. Avant de les accompagner en transport public, les médias libres ont réalisé de petites interviews aux assistant.es et ont immortalisé les activités artistiques et culturelles. Ils ont documentés la distribution par le sous-commandant Moisés des tickets de train aux voyageurs tout juste arrivés. Malgré un long voyage, les compañeros étaient souriants et semblaient très contents de fouler pour la première fois l’herbe verte européenne.