De parte de Anarquista.info September 9, 2021

Hace algunos días una foto publicada en el Facebook del “chino” Navarro llego a ser noticia, en un paisaje rural se lo puede ver a Fernando “chino” Navarro, referente del Movimiento Evita que desde el advenimiento del actual gobierno ostenta el puesto de “Secretario de Relaciones Parlamentarias, Institucionales y con la Sociedad Civil de la Jefatura de Gabinete de la Nación” junto a otras personas, gente del INTA, de la Asociación de Contratistas de Maquinaria Rural, la Asociación de Ingenieros Agrónomos, “productores de la agricultura familiar” y parado ahi casi como uno más se encuentra Gustavo Grobocopatel, parte de uno de los principales grupos del agro negocio.

De “inesperada foto”, como tituló algún medio, nada. Podría haber sido en otro contexto, ya que la amistad y colaboración entre el chino y grobo viene desde hace tiempo. En este caso, fue en la presentación de un proyecto en Chivilcoy dentro del programa “Argentina armónica”. Otro de esos planes de huertas agroecológicas que provean alimentos a las grandes ciudades y generen puestos de trabajo, aunque el nombre y el marco se pierden en la burocracia estatal. Seguramente es algo parecido al proyecto de 10.000 huertas urbanas que presentó hace unos meses atrás Rafael Klejzer, parte del movimiento popular La Dignidad, referente de la CTEP y Director Nacional de Políticas Integradoras (dependiente de la Secretaria de Economía Social). La mitad de lo escrito hasta acá, son puestos en organizaciones y cargos en el Estado de gente que habla de una salida “autogestiva, cooperativa y agroecológica del cultivo de los alimentos, así como su comercialización y distribución”. Y lo dicen con Grobocopatel y sin ponerse colorados, una capacidad que se adquiere con la participación política.

Para ser justos Nahuel Levaggi, representante de la UTT y presidente de la Corporación Mercado Central de Bs. As. (entidad pública interestadual, con capacidad de derecho público y privado, repartida en partes iguales entre el Gobierno Nacional, CABA y Prov. de Bs. As.), salió al cruce por las fotos y las declaraciones del “chino” Navarro. Desde las redes de la UTT se dijo que les resultaba “indignante escuchar al rey de la soja queriendo ayudar a construir colonias agroecológicas cuando su propio modelo atenta contra ellas”, que la agricultura familiar y la agroindustria “proponen modelos de país y de campo opuestos” y que “cómo puede contar como un logro que los comedores reciban soja transgénica. El hambre se reduce con alimento verdadero, no con comida tóxica”. Además, expresaron algo sobre la evasión impositiva de Grobocopatel al mudarse de país. Tensiones dentro de la alianza de gobierno, no mucho más.

Una foto. Siendo un poco mal pensados, es casi inevitable pensarla en un contexto donde se esta hablando de la sanción de una ley para fomentar la agroindustria. Aunque todavía se esta discutiendo, el tema parece ir por la instrumentación de créditos blandos, beneficios impositivos y cosas por el estilo. Algunos podrán hablar de los puestos de trabajo que, se supone generaría, otros sobre el uso de agroquímicos y el bienestar animal, pero el tema de fondo son los dólares que genera la exportación. Lo demás, se puede discutir. De ultima, las huertas en los cordones periurbanos no molestan y dejan espacio para lo importante. Y lo importante lo sabe este gobierno, el anterior y Grobocopatel. Lo importante es el Estado y el Capital trabajando juntos. Lo demás, es decorado.