Nota de prensa de Sustrai Erakuntza

La Fundaci贸n Sustrai muestra su rechazo a la L铆nea de Muy Alta Tensi贸n de Red El茅ctrica Espa帽ola (REE) entre Muruarte e Itxaso.

La nueva autopista el茅ctrica va de la mano de los macroproyectos renovables, el TAV y las t茅rmicas de Castej贸n.

Al proyecto de REE, la empresa Forestalia pretende sumar dos nuevas l铆neas de alta tensi贸n que atravesar谩n Navarra.

La Fundaci贸n Sustrai anima y apoya a ayuntamientos, concejos y particulares a mostrar su rechazo al proyecto y presentar alegaciones.

La Fundaci贸n Sustrai Erakuntza ha presentado alegaciones a la Autopista El茅ctrica Muruarte 鈥 Itxaso, que unir铆a con una linea el茅ctrica de muy alta tensi贸n (400 Kv) la localidad guipuzcoana de Itxaso con las inmediaciones de la subestaci贸n Muruarte, situada en Muruarte de Reta, Navarra. Se trata de un proyecto largamente acariciado por la empresa privada (antes p煤blica) Red El茅ctrica Espa帽ola (REE), que ha tenido que reiniciarse en 2 ocasiones gracias a la oposici贸n popular. Este proyecto pretende construirse sin haber sido justificada adecuadamente su necesidad, como vamos a ver a continuaci贸n. Para justificar esta nueva l铆nea, Red El茅ctrica Espa帽ola repite los mismos argumentos que la planificaci贸n el茅ctrica: la necesidad de evacuar la cada vez mayor cantidad de electricidad proveniente de los grandes proyectos renovables de Navarra, la necesidad de alimentar al Tren de Alta Velocidad, y de aumentar la capacidad de interconexi贸n el茅ctrica con Francia. As铆 mismo, tambi茅n aduce que, de no realizarse la nueva l铆nea el茅ctrica, los costes del sistema el茅ctrico aumentar铆an. Desde Sustrai Erakuntza pensamos que esta justificaci贸n no se sostiene por las siguientes razones:

1. Un argumento que la planificaci贸n no cita, pero que est谩 detr谩s de este proyecto desde su inicio, es permitir que las ilegales centrales t茅rmicas de Castej贸n puedan aumentar su producci贸n y evacuarla adecuadamente hacia la Comunidad Aut贸noma Vasca. La actual l铆nea el茅ctrica que llega a Muruarte se inicia en estas centrales, y su construcci贸n obedeci贸 a la necesidad de llevar la energ铆a que estas producen hacia la CAV y Francia. Este proyecto concluir铆a esa pretensi贸n.

Es de sobra conocido que estas centrales t茅rmicas, que queman gas natural para su producci贸n, y por lo tanto contribuyen a acelerar el Cambio Clim谩tico, no son necesarias. Durante a帽os han estado paradas, o funcionando muy por debajo de su capacidad, habiendo crecido algo en su producci贸n durante los 煤ltimos a帽os. Adem谩s, diversas sentencias judiciales han determinado que no se deber铆an haber ubicado donde se encuentran, y por lo tanto son ilegales y es necesario desmantelarlas. Sin embargo, este proyecto de autopista el茅ctrica vuelve a legitimarlas y permite que aumenten su producci贸n, y por lo tanto sus da帽os al medio ambiente.

2. La nueva l铆nea el茅ctrica se justifica para suplir las necesidades de electricidad del Tren de Alta Velocidad (TAV). Es necesario recordar, en primer lugar, que las comarcas a las que esta l铆nea de muy alta tensi贸n dar铆a servicio, ya disponen de ferrocarril electrificado, y se encuentra adecuadamente alimentado. La nueva l铆nea no es necesaria para el ferrocarril convencional del que disponen actualmente. Por ello, resulta fuera de lugar justificar la l铆nea de alta tensi贸n en funci贸n de una infraestructura como el TAV, sobre la que existen grandes dudas sobre su viabilidad (econ贸mica social y ambiental), y que en el caso de que se construyera al ritmo actual, har铆a falta esperar 60 a帽os para su puesta en marcha.

El TAV es un tren que circula a mayor velocidad que el convencional, y por lo tanto tiene un mayor consumo energ茅tico. Como se puede ver en la obra Hacia la Soberan铆a Energ茅tica del t茅cnico navarro Xabier Zubialde, un Tren de Alta Velocidad circulando a 300km/h tiene el doble coste energ茅tico que el tren convencional circulando a 200km/h. Esta es la raz贸n principal por la que quieren llevar mas electricidad a la CAV, donde ans铆an con poner en funcionamiento la l铆nea de Alta Velocidad en los pr贸ximos a帽os.

3. La nueva l铆nea el茅ctrica pretende tambi茅n aumentar la capacidad de intercambiar electricidad con Francia. Sin embargo, existen m煤ltiples estudios que indican que no es necesario aumentar dichas interconexiones. Y que en el caso de hacerlo, subir铆a el precio de la electricidad que pagamos en el Estado Espa帽ol. Como se est谩 viendo en las 煤ltimas semanas, tener una gran capacidad de generar electricidad renovable no nos libra de soportar altos precios de la electricidad. Al contrario, hay m煤ltiples informes que achacan al despliegue de macro-pol铆gonos renovables y grandes l铆neas de alta tensi贸n el aumento de los costos del sistema. Entre otras causas, debido al aumento de las necesidades de infraestructuras y l铆neas el茅ctricas鈥

4. La nueva l铆nea de muy alta tensi贸n acompa帽a a la injusta y ca贸tica 鈥渢ransici贸n energ茅tica鈥 que se esta aplicando en nuestras tierras y que conlleva la implantaci贸n masiva de pol铆gonos y l铆neas. Como ya ha anunciado en m煤ltiples ocasiones, Sustrai Erakuntza est谩 realizando alegaciones a todos ellos, y desde principios de a帽o lleva ya mas de 70 proyectos alegados o en v铆as de hacerlo. Y hemos de decir que la mayor铆a de estos proyectos, de dimensiones impresionantes, implican unos niveles muy altos de impactos.

Adem谩s de todas esas falsas justificaciones, el proyecto adolece tambi茅n de una falta de an谩lisis del gran impacto que tendr谩 sobre nuestro territorio. En concreto vemos como su Estudio de Impacto Ambiental no ha analizado adecuadamente los impactos acumulativos y sin茅rgicos por la acumulaci贸n en la misma zona de otras muchas infraestructuras del mismo tipo:

1. Es necesario informar, por la gran relaci贸n que tiene con esta l铆nea de REE, de los proyectos del grupo empresarial Forestalia. Recientemente se ha conocido como una serie de macro-pol铆gonos renovables de la zona de Ejea de los Caballeros (Zaragoza) de esta empresa tienen que entregar su electricidad en Alava y Bizkaia, atravesando toda Navarra. Y para ello la empresa ha propuesto una l铆nea de muy alta tensi贸n de mas de 200 kil贸metros que ser铆a paralela en todo su trazado a la l铆nea de REE de la que aqu铆 informamos. No es el 煤nico proyecto de esta empresa. Existe otra serie de macro-pol铆gonos en la zona de Tauste (Zaragoza) que pretenden evacuar tambi茅n en Alava, con una l铆nea que atraviesa toda la Ribera navarra y la Rioja. Finalmente, son conocidos los m煤ltiples proyectos de esta empresa en todo Arag贸n que quieren llevar electricidad hasta Catalunya atravesando tambi茅n cientos de kil贸metros.

2. Adem谩s, el estudio presentado por REE solo informa de una 煤nica planta solar fotovoltaica que dice estar 鈥渆n las inmediaciones鈥 de la l铆nea, pero no se identifica. Sin embargo, los habitantes de Muruarte de Reta informan que ya en el pasado julio exist铆an hasta 12 proyectos que ten铆an punto de enganche en la subestaci贸n de Muruarte, para lo cual estaban previstas construir otras 3 subestaciones en sus inmediaciones. Todas las l铆neas el茅ctricas de esos proyectos son de alta tensi贸n, en muchas ocasiones van paralelas a la prevista, y en otras se cruzan, formando una mara帽a de l铆neas en esa zona de El Carrascal.

3. Finalmente, existe el gran riesgo de que este proyecto se quede 鈥渁 medio terminar鈥. Tal y como ha publicitado REE, la intenci贸n de esta nueva l铆nea el茅ctrica es sustituir a las 2 existentes actualmente entre Orkoien e Itxaso. De este modo, seg煤n el proyecto, la nueva l铆nea se construir铆a aprovechando el trazado de las actuales, y permitiendo as铆 su desmontaje. Sin embargo, el proyecto no es claro, y no establece de forma clara que eso vaya a ser as铆. Se puede dar el caso de que una de las dos l铆neas, la que quedar铆a en funcionamiento hasta el final de las obras, no llegue nunca a desmontarse y se mantenga en funcionamiento, tal y como estaba previsto en proyectos anteriores al actual de REE, y que decayeron. Ello puede suponer otra infraestructura mas a a帽adir a las m煤ltiples existentes, multiplicando los impactos.

Creemos, por lo tanto, que es necesario oponerse completamente a este proyecto. La Fundaci贸n Sustrai Erakuntza pone a disposici贸n de ayuntamientos, concejos y particulares asesoramiento t茅cnico para la realizaci贸n de alegaciones.

Junto a ello, es necesario m谩s que nunca reivindicar una moratoria a todos los proyectos presentados (l铆neas y macro-pol铆gonos), para poder realizar una planificaci贸n democr谩tica y racional de la transici贸n a las energ铆as renovables. Lo que actualmente tenemos es todo lo contrario a una planificaci贸n, con m煤ltiples proyectos, la mayor铆a de ellos incompatibles unos con otros, y que generan graves impactos en la biodiversidad y en la sociedad. Y todo ello enmarcado en un agotamiento acelerado de los recursos naturales, tanto combustibles f贸siles, como metales, y otros materiales necesarios para la transici贸n a las renovables.

En Navarra, a 18 de octubre de 2021.

Fundaci贸n Sustrai Erakuntza