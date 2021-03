–

El

liderazgo de EEUU ha debido establecer un nuevo tipo de récord en lo

que se refiere a insultar a los líderes de las otras dos grandes

potencias mundiales, con 48 horas de diferencia entre sí, en estos

primeros días de política exterior de la administración Biden.

Casi como si fueran graduados de “La Encantadora Escuela de

Donald Trump”.

Es

simplemente sorprendente que, al inicio de una nueva etapa de

relaciones con Rusia, el presidente Biden tilde de “asesino”

y “carente de alma” a Vladimir Putin.

Es

igualmente asombroso que se haya elegido un momento de apertura

importante en nuestra delicada relación con China para emplear un

lenguaje despectivo. ¿Creía Blinken que hacer alarde de

testosterona en la primera reunión de alto nivel con los líderes de

política exterior de Beijing ayudaría a lograr los objetivos

diplomáticos que Washington persigue? Uno se pregunta a quién

intentaba impresionar el secretario de Estado: ¿A Pekín, o un

determinado público estadounidense?

Sin

duda, Estados Unidos tiene sus propias demandas hacia China, y

viceversa. Pero este lenguaje insultante y acusador es inmaduro y

contraproducente de cara a las futuras relaciones entre Estados

Unidos y China y, en consecuencia, con China y Rusia.

¿Y

qué mensaje envía este comportamiento a otros líderes mundiales? Plantea

serias dudas sobre el profesionalismo y la visión de liderazgo de la

nueva administración respecto a si Washington es realmente

responsable o está capacitado para ejercer el “liderazgo global”

que se atribuye incesantemente.

Que

tanto el presidente de los Estados Unidos como su secretario de

Estado hayan elegido tan pésimos enfoques respecto a Rusia y China,

hará que muchos otros países se muestren ciertamente reacios a

adherirse al estadounidense concepto y estilo de liderazgo global.



El

grado de hipocresía acerca del “matar” o de las

“injerencias extranjeras” es igualmente perturbador, si no

miope. Las políticas estadounidenses durante los últimos 20 años o

más, han demostrado una manifiesta disposición a matar, en grandes

cantidades, en un esfuerzo fallido por lograr objetivos políticos

que han fracasado estrepitosamente en casi todos los casos.

Considérense

los cientos de miles de civiles iraquíes, sirios, somalíes, libios,

iraníes, afganos y paquistaníes que son considerados como poco más

que “daños colaterales” en las constantes intervenciones

militares estadounidenses. Sin mencionar los asesinatos de

funcionarios extranjeros de alto nivel, como el general iraní Qassem

Soleimani, el funcionario público más estimado de Irán.



Sin

vergüenza alguna ni rubor, Antony Blinken manifiesta que Estados

Unidos defiende “el imperio global de la ley”, en el autoengaño

o la creencia de que tal es el caso. De hecho, Washington siempre ha

esperado el apoyo de otros países al estado de derecho

internacional, aunque eximiendo a buenos amigos como Israel y Arabia

Saudita. Estados Unidos defiende invariablemente su propio

“excepcionalismo” al no firmar, deliberadamente, el derecho

internacional cuando conviene a sus intereses. Eso incluye asesinatos

en el extranjero y el inicio de varias guerras sin autorización a

nivel internacional, provocando “revoluciones de color” y

negándose a ratificar las Convenciones de la ONU sobre el Derecho

Marítimo, los Derechos del Niño o acatar las sentencias adversas de

la Corte Internacional de Justicia. Por ello, es difícil entender

cómo Blinken puede sentirse cómodo al sermonear a China sobre sus

faltas internas, en un momento en el que la democracia y la política

social de Estados Unidos nunca se mostraron tan dañadas ante el

mundo.

Tal

fariseísmo por parte de la administración estadounidense muestra

una notable falta de seriedad y honestidad sobre la historia y

conducta de Estados Unidos. O, lo que es más inquietante, sugiere

que Washington carece por completo de la capacidad de reflexión y

autocrítica.



Al

final, este inicial encuentro diplomático de alto nivel es quizás

lo más angustioso, dadas las grandes esperanzas que muchos

estadounidenses tenían de que muchos de sus problemas desaparecerían

con la partida de Donald Trump, en lugar de emprender un examen en

profundidad, necesariamente doloroso, de los defectos inherentes

asentados dentro del sistema estadounidense.

Quizás

me equivoque al hacer estas duras observaciones. Tal vez, mostrarse

fiero, con todas las armas cargadas, al estilo de los vaqueros de

Hollywood en estos primeros enfrentamientos públicos, hará que

Moscú y Pekín se lo piensen e incluso retrocedan un poco. Pero lo

dudo. Me temo que estos dos eventos vinculados simplemente clavan

algunos clavos más en el ataúd de las preciadas aspiraciones

estadounidenses de liderazgo y dominio global. En ese caso, podemos

ser nuestro enemigo más peligroso si seguimos mirando con nostalgia

la ex-hegemonía estadounidense. Para bien o para mal, ese dominio global es, cada vez más, cosa del pasado. Representa un fracaso el no

reconocer las peculiares circunstancias por las cuales Estados Unidos

jugó un papel global importante inmediatamente después de la

terrible experiencia de la Segunda Guerra Mundial, tras el colapso de

Europa, Japón y China. Naturalmente, esas condiciones no volverán,

lo que significa que Estados Unidos se enfrentará a una realidad

futura muy incómoda, para la cual parece estar psicológicamente mal

preparado.



Este

país tiene, en efecto, algunos motivos para enorgullecerse de su

propio e imperfecto orden democrático. Ningún orden democrático es

perfecto. Sin embargo, ¿cuánto habremos de reflexionar para

reconocer lo que el Partido Comunista Chino ha logrado en los últimos

treinta años? ¿Qué es más digno, sacar a 500 millones de personas

de la pobreza y llevarlas a una vida digna en una sola generación, o

es más digno mantener intacto un sistema electoral estadounidense en

el que líderes mediocres o funestos ascienden con más facilidad que los valiosos? Tratar de definir qué constituye un buen

gobierno en China o en Estados Unidos no es fácil de responder,

depende de los propios valores.



En

última instancia, es menos probable que las formas chinas de

gobernanza evolucionen a mejor, tal como lo han hecho durante más de

treinta años, cuando se hacen comparaciones y exigencias insultantes

del comportamiento de un competidor, especialmente las referidas en

tantos casos a la política interna china, al tiempo que se otorga

carta blanca a nuestros amigos duramente autocráticos.

Estados

Unidos es un país que posee extraordinarios dones de creatividad y

energía. En este punto, sin embargo, su orden político,

socioeconómico y psicológico parece estar languideciendo en la cruz

de una búsqueda cuestionable y costosa del dominio militar global

total.

Con

suerte, se extraerán algunas lecciones aprendidas de esta temprana incursión, singularmente amateur y emocional, de la

administración Biden en la diplomacia de alto nivel de Rusia y

China.