Ha sido anunciar el Gobierno que se va a acometer una

reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana y ponerse la derecha a rasgarse las

vestiduras. Lo cierto es que a煤n no tenemos nada seguro que empezar a analizar,

solo informaciones publicadas por medios como La Raz贸n o La Sexta,

procedentes (supongo), de fuentes del Gobierno. A煤n no se sabe si esas medidas ir谩n

al borrador final ni c贸mo quedar谩n tras su paso por las Cortes, pero, como

hablar es gratis, vamos a analizarlas.

1. Se deja de prohibir la difusi贸n de las actuaciones

policiales. En general las noticias de la prensa sobre esta reforma est谩n

siendo vergonzosas, pero en este asunto directamente me hacen enrojecer. La

Raz贸n dice que 芦sin duda, este es uno de los puntos m谩s problem谩ticos de la

reforma禄, ya que se elimina la prohibici贸n de difundir fotos de los agentes sin

autorizaci贸n.

Por supuesto, la prensa debe ignorar la existencia de la STC

172/2020, publicada en diciembre de 2020 y que ya comentamos hace unos

meses. Esa sentencia elimin贸 el requisito de la 芦autorizaci贸n禄 a la hora de

difundir im谩genes de polic铆as, y entendi贸 que dicha difusi贸n solo ser铆a

sancionable si genera una amenaza concreta de un peligro real. Para sancionar

se exige una puesta en peligro concreta, no abstracta y remota, entre otras

cosas porque el papel lo aguanta todo y, si abstraemos lo suficiente, siempre

podemos decir que cualquier imagen pone en peligro la seguridad de los agentes.

Lo que va a hacer la reforma, seg煤n lo publicado, es

precisamente reformular la norma para que se adapte mejor a esta doctrina. Es

algo muy com煤n en nuestro sistema jur铆dico, y funciona as铆:

Tenemos una ley. El TC dice que esa ley solo es constitucional si

se interpreta de una manera concreta. El legislador reforma esa ley para que se adec煤e

a la interpretaci贸n constitucional, ganando as铆 en claridad y en seguridad y

dificultando interpretaciones alternativas que ser铆an inconstitucionales (1).

En otras palabras, lo que est谩 haciendo el Gobierno aqu铆 es

depurar una ley de sus elementos inconstitucionales y adaptarla a la forma en

que el Tribunal Constitucional ha dicho que hay que interpretarla.

Socialcomunismo bolivariano, como vemos. Eso s铆, del flojito, porque ni

siquiera se atreve a derogar una infracci贸n que no aporta nada y que causa m谩s

problemas de los que resuelve: solo la modifica para que sea constitucional.

2. No comunicaci贸n de las manifestaciones espont谩neas.

De nuevo seg煤n lo dicho en la prensa, las manifestaciones espont谩neas (las que

se convocan de un d铆a para otro ante un acto de repercusi贸n social, como las

que tuvimos hace unos meses por el asesinato de Samuel) no requerir谩n

comunicaci贸n previa a la autoridad.

Esta regulaci贸n me provoca sentimientos encontrados. Por un

lado, la comunicaci贸n previa de manifestaciones es una obligaci贸n

constitucional. No creo que la eliminaci贸n de este requisito sea declarada

inconstitucional (afecta a pocas manifestaciones, y es una norma pro-derechos

fundamentales), pero no deja de ser algo feo. Al fin y al cabo, la comunicaci贸n

es una herramienta 煤til para la autoridad, a la hora de establecer dispositivos

policiales y cortar el tr谩fico.

Por otro lado, hay un hecho cierto: nadie comunica las

manifestaciones espont谩neas. Y, m谩s a煤n, no hay grandes consecuencias por no

comunicarlas. Una manifestaci贸n solo es ilegal (y puede, por tanto, ser

disuelta) si es violenta, altera el orden p煤blico, se usan uniformes paramilitares,

etc., y ello con independencia de que haya sido o no comunicada. En otras

palabras, una manifestaci贸n no comunicada es tan l铆cita como una manifestaci贸n

comunicada, al menos a nivel de asistencia.

La 煤nica consecuencia que tiene no comunicar una manifestaci贸n

es que se puede multar, por infracci贸n leve, a sus organizadores o promotores, nunca a las personas de base que asistan a la misma. Y esto nos

lleva a un segundo problema, porque la Ley de Seguridad Ciudadana ampli贸 hasta

extremos absurdos el concepto de 芦organizador o promotor禄 de una manifestaci贸n.

Si antes, con la ley de 1992, eran organizadores quienes firmaran la comunicaci贸n

o quienes de hecho dirigieran la reuni贸n, ahora tambi茅n lo son quienes, por

signos externos, 芦pueda determinarse razonablemente que son directores禄 de la

misma. En otras palabras, que si difundes en redes una convocatoria que te ha

llegado, te inventas un lema o sostienes un rato la pancarta central, se te

podr铆a considerar promotor de la reuni贸n y sancionarte si esta no fue

comunicada.

La reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana plantea tambi茅n retirar

esta ampliaci贸n del concepto y volver a las definiciones de 1992: son

organizadores de la reuni贸n quienes firmen la comunicaci贸n o, en ausencia de

estos, quienes de hecho la dirijan. Punto. Juntando las dos reformas, quedar铆a

as铆: en caso de manifestaci贸n no comunicada, se podr铆a sancionar a sus

organizadores o promotores (como se ha hecho toda la vida), salvo que se

tratara de una manifestaci贸n espont谩nea, en cuyo caso no ser铆a obligatorio

comunicar y, por tanto, no habr铆a que sancionar a nadie.

3. Identificaciones expr茅s. Llevar el DNI u otro

documento identificativo es obligatorio. Si no lo llevas, te pueden llevar

durante un m谩ximo de seis horas a dependencias policiales para que te

identifiques. Esta regulaci贸n b谩sica seguir谩 vigente, pero se plantean tres

cambios:

Reducir de seis a dos horas el tiempo de

identificaci贸n. Esto ha hecho que los sindicatos policiales se enfaden porque

parece ser que en dos horas son incapaces de identificar a una persona. Obligar a que, una vez practicada la actuaci贸n,

el detenido sea devuelto al lugar donde se le detuvo. Por supuesto esto ha

provocado muchas reacciones de humor grueso sobre polic铆as y taxistas, pero la

verdad es que si vas a sacar de la calle a un ciudadano para algo tan nimio

como identificarlo, no parece desproporcionado que le tengas que devolver al

mismo lugar. Ser谩 obligatorio motivar la raz贸n por la que se

ha solicitado la identificaci贸n de una persona, con el fin de evitar controles

racistas. Esta es la t铆pica norma de muy buena voluntad pero que no tiene

efectos en la realidad. Mejor que est茅 a que no est茅, supongo.

4. Fin de la presunci贸n de veracidad del atestado. El

mes pasado analiz谩bamos la presunci贸n de veracidad de los documentos que

firmen los agentes policiales ante la Administraci贸n. Parece ser que se plantea

retirar esa presunci贸n o, m谩s bien, someterla a m谩s requisitos: se presumir谩 la

veracidad del documento siempre que los hechos que contiene resulten

芦coherentes, l贸gicos y razonables禄. No arregla el problema de base (2), como

casi nada de esta reforma, pero puede ser un freno a determinados abusos.

5. Multas proporcionales. Otra de las cosas que

parece revolver las tripas de la derecha es que las multas de la Ley de

Seguridad Ciudadana van a adoptar, veinticinco a帽os despu茅s de la aprobaci贸n

del C贸digo Penal y de manera mucho m谩s imperfecta que este, el sistema de

multas proporcionales. En concreto, se prev茅n rebajas del 50% o el 75% para

quienes cobren menos del SMI.

Ya hablamos del tema de las multas proporcionales,

as铆 que no digo mucho m谩s. Una multa solo es leg铆tima en tanto en cuanto es

proporcional, es decir, en tanto en cuanto incide de la misma manera en la

capacidad econ贸mica del individuo sancionado, sea cual sea dicha capacidad. Con

multas de cuant铆a fija (o de cuant铆a variable no dependiente de la riqueza del

sancionado) no se consigue ese efecto, sino que se llega a multas impagables

para los pobres e irrelevantes para los ricos. El sistema que se prev茅

implantar es un paso t铆mido en la direcci贸n correcta.

He hablado solo de cinco de las reformas de la Ley Mordaza.

Todas llevan el sello PSOE: reformas t铆midas en la direcci贸n correcta pero nada

innovadoras ni rupturistas. En muchos casos ni siquiera reponen la situaci贸n

previa a 2015, sino que llegan a un t茅rmino medio que probablemente no contente

a nadie. Lo triste es saber que, sin la presi贸n de UP dentro del Gobierno,

probablemente ni siquiera esto habr铆a salido. Y bueno, por supuesto, veremos en

qu茅 queda esto tras el borrador y el tr谩mite parlamentario.

驴Se nota que estoy un pel铆n desencantado con el Gobierno m谩s

progresista de la historia?

(1) Algo parecido sucedi贸 con la Ley Rider. La tan

cacareada Ley Rider no es m谩s que un peque帽o a帽adido al Estatuto de los

Trabajadores que fija como ley la interpretaci贸n que el Tribunal Supremo ven铆a

haciendo de los requisitos de laboralidad.

(2) Como dec铆amos en el art铆culo enlazado, el problema no es

tanto la presunci贸n de veracidad tal y como est谩 concebida en la ley como su

expansi贸n a 谩mbitos que no le son propios.

