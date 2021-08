–

De parte de La Haine August 26, 2021 81 puntos de vista

La velocidad de salida del marcado atascamiento en la actividad econ贸mica, heredado del desangelado experimento reaccionario del r茅gimen anterior en Argentina 鈥搎ue se vio profundizado por la necesaria cuarentena鈥, depende, adem谩s de las condiciones pol铆ticas, de la claridad que haya sobre cu谩l es el recorrido efectivo que acorta el llegar a una tasa de crecimiento del producto bruto sostenida en el tiempo. Acerca de este 煤ltimo aspecto, resultan de inter茅s las apreciaciones de un ministro del 谩rea econ贸mica del gabinete del gobernador bonaerense Axel Kicillof sobre la relaci贸n teor铆a-pol铆tica econ贸mica, a partir de la experiencia que vivi贸 durante la crisis de 2008, publicadas por un matutino porte帽o.

El acaecer del marasmo financiero global, presidido por la quiebra del banco Lehman Brothers (15/09/2008), el cuarto banco de inversi贸n m谩s grande de los EEUU, coincidi贸 con la estancia del funcionario bonaerense en Londres. En esa ciudad se hab铆a instalado para cursar, en el lapso de ese a帽o lectivo, un posgrado en desarrollo econ贸mico dictado por una casa de altos estudios. Un gran desconcierto frente a la crisis resume lo que constat贸 entre los acad茅micos el ahora ministro, entonces alumno. La mundolog铆a del funcionario bonaerense registra que el colectivo de economistas se percat贸 de que su herramental te贸rico era muy poco 煤til, sin percibir por qu茅 otro podr铆a ser remplazado. Eso estaba sucediendo casi cuatro d茅cadas despu茅s de haberse sugestionado con la idea de que el an谩lisis y las recomendaciones de John Maynard Keynes hab铆an devenido insolventes, sin m谩s argumentos que los de corte ideol贸gico.

En las circunstancias de ese impasse hay dos puntos relacionados con el embrollo de la crisis argentina que merecen destacarse. Uno, que la respuesta a la crisis desatada en el sector financiero norteamericano con la ca铆da de grandes bancos, por insolvencia de sus deudores, fue de lo m谩s ortodoxa. La otra, que el ofertismo con que objetivamente est谩 infectada buena parte de la clase pol铆tica argentina viene resultando inmune a estos cambios de vientos. El asunto es que si no se pone foco en la demanda efectiva, cosa que la actitud ofertista inhibe, el sistema no arranca. El sistema necesita poder vender para poder producir. Los ofertistas corren tras la utop铆a imposible de querer producir para entonces vender. El problema que suelen no advertir es que los compradores brillan por su ausencia. El lenguaje popular da cuenta del ambiente describiendo que no hay un mango en la calle.

Ben y los ofertistas

El entonces presidente de la Reserva Federal de EEUU (Fed), Ben Bernanke, quien hab铆a ganado fama acad茅mica como historiador econ贸mico especializado en la gran crisis de 1930, sigui贸 a pie juntillas las recomendaciones emanadas del diagn贸stico del padre del monetarismo moderno, Milton Friedman, acerca de ese episodio del pasado. Para Friedman, conforme teoriz贸 a principios del 鈥60, la cosecha de las Vi帽as de ira se gener贸 porque las autoridades, frente a la ca铆da de Wall Street, en vez de emitir m谩s para frenar la crisis, empeoraron todo emitiendo menos.

L贸gica monetarista al palo: si la inflaci贸n es porque circula m谩s dinero de la cuenta, la fuerte deflaci贸n reinante tras el llamado Octubre Negro de 1929 indicaba que hab铆a en circulaci贸n menos dinero del necesario. Teniendo a Friedman como br煤jula, y a los m谩s reconocidos partidarios del numen monetarista como feroces cr铆ticos (suele pasar), Bernanke emiti贸 lo que hizo falta y baj贸 a su m铆nima expresi贸n la tasa de inter茅s. Salv贸 a los bancos y esquiv贸 una cat谩strofe como la del 鈥30, pero la econom铆a sigui贸 sin reaccionar. Una cosa es evitar errores groseros, otra conseguir aciertos importantes. La historia y la pol铆tica premian lo segundo.

John Carradine y Henry Fonda en 鈥榁i帽as de ira鈥, de John Ford, basada en la novela de John Steinbeck sobre lo 煤nico que importa de las ganancias: el aumento de la pobreza, en este caso por la se帽era crisis del 鈥29.

Los economistas que estaban obligados a actuar no ten铆an ni tiempo ni espacio m谩s que para recurrir a las creencias de siempre, con los nulos resultados de siempre. Ocurre que el sector mayoritario de los economistas profesionales presentaba y presenta un sesgo ortodoxo o, en su defecto, cercano a la ortodoxia. La falsa escuadra en que se asienta el marco te贸rico que los agrupa fue la causa de que se toparan con una debacle que no esperaban y que no estaban en condiciones conceptuales de anticipar. 驴Cu谩l es ese pedestal? La ley de Say, por el economista franc茅s Jean-Baptiste Say (1767- 1832), difusor en el continente de las ideas de los economistas cl谩sicos contempor谩neos ingleses, particularmente de David Ricardo.

La ley de Say se enuncia mediante el apotegma: 鈥淭oda oferta crea su propia demanda鈥. Si fuera as铆, la crisis ser铆a una imposibilidad. Siempre habr铆a ingresos para comprar lo que se produce. La empobrecida sociedad argentina puede dar fe de que eso no es as铆. Hay crisis porque los ingresos que genera la producci贸n no son suficientes para adquirir todo el volumen producido. Si esto no se remedia a trav茅s de una intervenci贸n estatal que cebe el gasto, el sistema sigue para abajo hasta que, en alg煤n momento distante en el tiempo, reacciona.

La visi贸n keynesiana es que ese criterio de que el Estado no incentive el gasto es absolutamente contraproducente, porque lo que se puede resolver en un par de trimestres lleva innecesariamente a帽os si el Leviat谩n no mete sus fauces con el gasto hacia arriba. Arreglar el canal monetario desentendi茅ndose del fiscal, pensando que la oferta crear铆a su demanda, es lo que vanamente Bernanke esperaba que sucediera en la econom铆a m谩s grande del mundo.

El desconcierto Say

Se puede inferir que el estado de desconcierto que registr贸 el ministro bonaerense entre los economistas fue precisamente por el no funcionamiento de la ley de Say, en la que siguen creyendo. As铆 se hace dif铆cil, sino imposible, que haya un nuevo enfoque macroecon贸mico.

Cuando la lente sobre la ley de Say va m谩s all谩 de su aforismo, asoma con mayor nitidez la potencialidad y lo insustituible de la pol铆tica de incentivar el gasto para salir de la malaria.

Sobre esta ley apunta el economista greco-franc茅s Arghiri Emmanuel que 鈥渓as producciones sean pagadas por producciones significa, simplemente, que la misma cantidad de mercanc铆as, de la cual se examinan las posibilidades de vender, constituye el soporte del poder de compra que las adquirir谩鈥. Desde ah铆 se pregunta de forma ret贸rica: 鈥溌緾贸mo es posible, entonces, que se pueda cuestionar que el poder de compra sea igual al valor de dichas producciones, en la medida en que es este mismo valor el que constituye el contenido de la (oferta) y (de la demanda)?鈥 Y contesta: 鈥淪implemente porque, en el mundo real del capitalismo, la misma cantidad de bienes no vale lo mismo a ambos lados de la barrera que separa a la oferta del poder de compra鈥.

Para ampliar la respuesta, repasa que es cierto que 鈥渓as producciones pagan producciones. Pero su valor, en cuanto medio de pago, no es el mismo que el que esas producciones representan en tanto mercanc铆as ofrecidas en venta. Y esto porque un stock cualquiera de mercanc铆as no se contabiliza en el patrimonio del vendedor a su precio de venta, sino a su precio de costo鈥. Emmanuel especula que a煤n si el empresario o la empresaria no tuvieran ninguna dificultad en vender, el precio contable ser铆a el que cuenta, en tanto que el precio que le colocan para la venta a esa mercanc铆a 鈥渆s su valor social total, aquel que la sociedad le reconoce definitivamente y como promedio despu茅s de la venta. La diferencia entre ambos es su ganancia, y es tambi茅n la diferencia entre la producci贸n del momento y el ingreso del mismo momento鈥.

Ahora bien, un asunto es que la ganancia provenga de la plusval铆a (el sudor de los trabajadores) y no del pase de magia desde la manos del vendedor a las del comprador y otra muy diferente es c贸mo se calcula esa ganancia y qu茅 consecuencias macroecon贸micas tiene. Y en este caso, dice Emmanuel, el empresario 鈥渘o se limita a pensar o interpretar los fen贸menos, sino que act煤a. Y por irreales o irracionales que sean sus c谩lculos, al actuar en funci贸n de ellos, se arriesga con crear una situaci贸n bien real鈥 y as铆 鈥渆n el acto que transforma el objeto espec铆fico de la ciencia, el impulso subjetivo es (鈥) tan objetivo como cualquier otro elemento motor鈥.

‘Say No More’, emblema de Charly Garc铆a

A los neocl谩sicos, la ganancia les agrada tanto como causa del comportamiento humano que convierten al vicio ego铆sta en virtud productiva, como les molesta profundamente como fen贸meno macroecon贸mico, puesto que debe venderse para embolsarla y el sistema crece sobre la base de reinvertir las ganancias. Sobre el particular, es sintom谩tico que el c茅lebre economista Paul Anthony Samuelson se mofe de la actividad burs谩til, advirtiendo con sorna que la Bolsa, el santuario de las ganancias del capitalismo, hab铆a anticipado once de las 煤ltimas cinco recesiones. Su actual de alguna manera disc铆pulo m谩s connotado Paul Krugman, de gran predicamento en la administraci贸n de Joe Biden, lo repite cada vez que cuadra.

No tan r谩pido. Bast贸 que la Fed sugiriera que se podr铆a endurecer la pol铆tica monetaria para que el mercado acusara el golpe bajando. Hay que tener en cuenta que el S&P 500 鈥揺l 铆ndice m谩s representativo de la bolsa de New York, la principal del mundo鈥 cerr贸 en 4.479,71 el lunes, marcando una ganancia del 100% desde su m铆nimo de cierre del 23 de marzo de 2020 en 2.237,40. Los 353 d铆as que se tom贸 el S&P para duplicarse fueron el menor lapso desde la Segunda Guerra Mundial. En lo que va del a帽o, el S&P ha cerrado en nuevos m谩ximos hist贸ricos en 49 d铆as, la mayor cantidad desde 1995. Desde 1929, el S&P ha experimentado rachas de nueve meses como esta s贸lo en otras 12 ocasiones.

El Financial Times cita un informe de Morgan Stanley en el cual se afirma que el 56% de todas las recomendaciones de acciones vinieron con calificaciones de 鈥渃ompra鈥, la mayor cantidad desde 2002. Lo normal, en estas circunstancias, es sospechar que se viene un largo mercado bajista. La pol铆tica de Biden basada en subir los ingresos populares no es lo normal.

Los neocl谩sicos dicen que el mono baila por el beneficio, pero la ganancia en el equilibrio que proponen desaparece 鈥搗aya esc谩ndalo鈥, puesto que es consecuencia, no de la espalda de los trabajadores, sino de las dificultades de la competencia entre empresas. En ese mundo ideal en equilibrio no habr铆a ganancias porque habr铆a plena competencia. El mono dejar铆a de bailar. En el mundo de Emmanuel que sigue a Marx y a Keynes, aunque superando algunas lagunas te贸ricas en las que cayeron, en el estado ideal del equilibrio, hay ganancia.

Un mundo tan armonioso como el de los economistas neocl谩sicos no cuaja con la asimetr铆a entre el producto y el ingreso que genera la ganancia. Nunca van a superar el desconcierto que les produjo la crisis de 2008, en la que qued贸 bien claro que la oferta no crea su propia demanda, mientras no conciban que el producto bruto es mayor siempre que el ingreso que crea, pues el primero contabiliza la ganancia.

Bajo estas circunstancias perennes es factible formular los criterios para juzgar la marcha de una pol铆tica econ贸mica en tanto cierra la brecha aumentando el gasto como con el d茅ficit fiscal financiado con moneda, el aumento de impuestos o de la tasa de inter茅s, y sobre todo de los salarios o mediante el proteccionismo que baja el valor del producto al restarse el super谩vit comercial (exportaciones mayores que importaciones) al gasto interno. El ofertismo militante de gran parte de la clase dirigente argentina, que cree que su compromiso con la econom铆a se perfecciona enunciando est铆mulo a la oferta, sin reparar en lo bajo que anda la demanda, deber铆a tomar nota de que s贸lo se sale de la crisis si, como dec铆a Charly Garc铆a, Say No More.

elcohetealaluna.com