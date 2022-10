La generación de electricidad en la comarca Asón-Agüera: cuestiones de actualidad más de un siglo después

–

De parte de Briega October 31, 2022 151 puntos de vista

La generaci贸n de electricidad en la comarca As贸n-Ag眉era: cuestiones de actualidad m谩s de un siglo despu茅s

La toma de decisiones que afectan directamente al territorio tiene lugar cada vez a m谩s kil贸metros de distancia

Procesos y din谩micas tan actuales no son sino viejas f贸rmulas de una misma forma de hacer las cosas

Desde hace relativamente escaso tiempo venimos hablando de electricidad entre la ciudadan铆a de a pie. M谩s bien de su precio. Por extensi贸n, tambi茅n hablamos del precio de la gasolina, la calefacci贸n, el agua caliente, el gas, etc.: hablamos del coste de la energ铆a en nuestras vidas. La tele dice en nuestras econom铆as. Y es que pocos de nosotros podr铆amos pensar una vida sin electricidad, sin energ铆a. Pocos son capaces de imaginar una vida sin acceso a ella. Aunque como siempre, el acceso a la energ铆a sigue siendo un elemento m谩s a sumar en la brecha que separa, y crece sin fin aparente, a los que pueden acceder a ella y a los que no.

Es una evidencia que el consumo de energ铆a durante el siglo XX se dispar贸. Las fuentes tradicionales para su obtenci贸n se han ido sustituyendo progresivamente: animales, agua, madera, carb贸n, petr贸leo, gas, fisi贸n鈥 Tambi茅n es una evidencia contrastada c贸mo el control de todos estos procesos est谩 concentrado en muy pocas manos. La ahora inminente y muy necesaria 鈥渢ransici贸n energ茅tica鈥 es solo 鈥渙tra m谩s鈥 en este devenir humano, aunque en esta ocasi贸n est谩 m谩s en los telediarios. Es un cambio buscado por obligaci贸n, que se convierte en un nuevo escenario de control de los procesos que generan, transportan, o distribuyen la energ铆a. Y la energ铆a dec铆amos que es parte indisoluble de nuestras vidas. Pero no vamos a hablar de energ铆a en el sentido amplio del t茅rmino. No queremos colaborar con la extendida tendencia a confundir, como si fueran lo mismo, energ铆a y electricidad. Vamos a centrarnos en la electricidad, foco de actualidad, y c贸mo penetr贸 en un extremo del territorio que habitamos: el Oriente de Cantabria.

La electricidad es una caracter铆stica esencial de nuestra 茅poca: la Era de la Electricidad, dice Capel. C贸mo ha transformado el territorio, nuestras vidas, la econom铆a, convirti茅ndose durante d茅cadas en sin贸nimo de modernidad, es algo indiscutible. Desde finales del XIX la iluminaci贸n urbana, por ejemplo, y especialmente si era el茅ctrica, defin铆a esa modernidad en los n煤cleos de poblaci贸n que pod铆an permit铆rselo. La necesidad y complejidad de producirla, la tecnificaci贸n para poder transportarla hasta donde se demandaba, el precio y el acceso a la misma han sido moduladores de la realidad del XX, enmascarada en la revoluci贸n/tecnificaci贸n industrial y los procesos socioecon贸micos que la acompa帽aron y que hoy siguen vivos entre nosotros en casi todos sus aspectos. El acceso a una energ铆a barata e inagotable (o m谩s bien infinita) sigue siendo un objetivo irrenunciable para nuestro presente, y casi podr铆amos decir que a cualquier precio.

Pero estas necesidades de producci贸n el茅ctrica (equipamientos, infraestructuras, etc.) tuvieron, y siguen teniendo, un importante impacto en las comunidades locales, normalmente alejadas de los lugares que la demandan. Un aspecto m谩s a tener en cuenta en esa eterna relaci贸n/tensi贸n entre el rural y lo urbano. O, dicho de otra forma, una vez m谩s evidenciando sobre el territorio las din谩micas capitalistas que con su l贸gica alteran espacios locales, sociales y econ贸micos, derivando beneficios en un 煤nico sentido: extractivismo de diferentes intensidades. Y estos procesos son y han sido globales, no locales como podr铆amos pensar a la simple vista de nuestro inmediato tiempo y entorno.

Y hemos llegado aqu铆 por culpa de la lectura de 鈥淓l desarrollo el茅ctrico y territorial en el oriente de Cantabria鈥, que formando parte de una publicaci贸n m谩s amplia, La electrificaci贸n y el territorio: historia y futuro, publicado por la Universitat de Barcelona y cuya autor铆a pertenece a Jes煤s Miguel Garc铆a, nos ha servido para comprender c贸mo, procesos y din谩micas 鈥渢an actuales鈥 no son sino viejas f贸rmulas de una misma forma de hacer las cosas. All铆 encontramos, como est谩 sucediendo hoy, pero hace algo m谩s de un siglo, en lo que ahora conocemos como oriente de Cantabria, se vivi贸 la implantaci贸n de la generaci贸n el茅ctrica, la hidroelectricidad. No vamos por tanto a hablar del Valle del Nansa en esta ocasi贸n, sino del peque帽o As贸n, modesto en tama帽o, pero con una interesante y creemos poco conocida historia vinculada a sus aguas como generadoras de la electricidad que los habitantes de esa comarca necesitaban鈥. y de otras que vieron su potencialidad como recurso a extraer. Ese proceso de 鈥渆lectrificaci贸n total鈥 que vivimos, empez贸 hace un poco m谩s de un siglo. Y como anta帽o, se prev茅n procesos de transformaci贸n del territorio contundentes, y como anta帽o tambi茅n, por necesidades 鈥済lobales鈥 y desde focos de decisi贸n poco participados por los habitantes. 驴C贸mo ahora?

Garc铆a Rodriguez nos explica c贸mo el capital for谩neo encontr贸 en la cuenca del As贸n y del Ag眉era un recurso important铆simo para su demanda de consumo creciente y constante en ese crecimiento, del entorno industrial de Bilbao y la cuenca del Cadagua.

En esos a帽os de cambio de siglo, la vor谩gine de actividad estaba, en esta costa oriental, centrada en la transformaci贸n del pescado, y especialmente, en la actividad minera. Valle arriba, la poblaci贸n descend铆a hacia estos n煤cleos de actividad, y la concentraci贸n de poblaci贸n all铆, casi como ahora, era muy importante, incluso en t茅rminos cuantitativos, respecto a la capital Santander. De ah铆 que esos primeros intentos por electrificar poblaciones tuvieran a Castro Urdiales, Santo帽a, Laredo, Colindres. Pero tambi茅n Limpias, Ampuero, Udalla, Rasines, Gibaja [La Sociedad An贸nima Electra Vasco Monta帽esa fue fundada en Valmaseda en 1897 y su objetivo era suministrar alumbrado y fuerza motriz en Ampuero y Limpias, aunque luego ampli贸 a Santo帽a]. Y Lanestosa, que forma parte de la cuenca del As贸n.

La demanda de electricidad en estos inicios estaba marcada por dos actores: la industria (miner铆a y transformaci贸n de pescado, con el alumbrado p煤blico dentro de ella) y los hogares (esa concentraci贸n de poblaci贸n en torno a los n煤cleos costeros que hemos mencionado). Pero su uso estaba muy lastrado por la todav铆a deficiente distribuci贸n [la distribuci贸n la constituyen los cables de alta, media y baja tensi贸n. Esos que transportan la energ铆a el茅ctrica desde donde se produce hasta donde se consume].

El pozo de los M谩rtires en Rasines, y el entorno de molinos de Limpias y Marr贸n vieron la inversi贸n de esas primeras empresas de capital for谩neo que buscaban el recurso para rentabilizarlo en los focos de demanda exteriores su inversi贸n: Electra Vasco Monta帽esa. Pero tambi茅n en el Ag眉era, en el G谩ndara. Se estaba conformando en estos primeros a帽os del SXX una incipiente red de producci贸n y distribuci贸n de electricidad por toda la comarca Oriental, basada principalmente en la potencia del agua, como hab铆a sido habitual antes con los molinos y ferrones vinculados a estos cauces.

Todo esto suena a actual, como las quejas habidas en Castro Urdiales, en un contexto de nuevas empresas, fusiones y adquisiciones entre compa帽铆as y nueva generaci贸n el茅ctrica, con mitin incluido, donde se protest贸 por 鈥渓a subida del fluido el茅ctrico鈥, llegando a valorar darse de baja colectivamente, tal y como recog铆a La Correspondencia de Espa帽a el 15 de marzo de 1920. Ese contexto nos sonar谩: la Electra Vasco Monta帽esa se tornar谩 Electra de Viesgo (Banco de Vizcaya). Y la Electra Ag眉era a Iberduero, ahora Iberdrola.

La demanda de electricidad con destino industrial, tambi茅n est谩 detr谩s de la llegada al G谩ndara de la generaci贸n el茅ctrica, en Regules, y con la misma f贸rmula que en el bajo As贸n: la adquisici贸n de los permisos de los molinos harineros en primera instancia. Y es que el constante aumento de la demanda el茅ctrica de la industria papelera asentada en el Cadagua no cesaba y compromet铆a su viabilidad. Como respuesta, en 1901 se crea Fuerzas Motrices del G谩ndara. Antes, en 1896 se aprovech贸 ya el Molino Cabo el Mar. Lo que llev贸 la electricidad a Soba y a Lanestosa. Incluso se plantean crear una empresa para ello (Rodr铆guez, 2017). La pr贸xima vez que pas茅is por Regules, o que os asom茅is al fant谩stico mirador de Aja, tenedlo en cuenta. El G谩ndara sigue generando electricidad, como el As贸n. Por cierto, Papelera Espa帽ola terminar铆a comprando Fuerzas Motrices del G谩ndara. La producci贸n no pod铆a quedar comprometida por falta de energ铆a. 驴A que suena a actual?

Y llegamos a otro hito en la comarca donde encontramos esa excusa del pasado que ayuda a analizar el presente. Nos referimos al proyecto de creaci贸n de un salto de agua a partir de un embalse en una zona del actual Parque Natural de los Collados del As贸n. Leamos la noticia que Madrid Cient铆fico public贸 en el a帽o 1919. Ese inter茅s, por una necesidad externa, choca con una oposici贸n vecinal, puesto que el uso que se le da a ese emplazamiento s铆 es de inter茅s para ellos. Pero tambi茅n identificamos una forma de entender las relaciones con las comunidades: 鈥淎segurase tambi茅n que el que ha solicitado del Ministerio de Fomento la concesi贸n para aprovechar las aguas de ese pantano, creando un salto para producci贸n de energ铆a, se ha dirigido al Ayuntamiento de aquel t茅rmino municipal ofreciendo 100.000 pesetas a cambio de que no se oponga al proyecto y como indemnizaci贸n a los perjuicios que originaran a los pueblos de Villaverde, San Mart铆n, Ca帽edo, Hazas y alg煤n otro鈥. 驴Suena a actual? Dej茅moslo ah铆.

Capel nuevamente nos recuerda c贸mo la energ铆a generada no vuelve necesariamente para el medio local, y puede no producir ning煤n beneficio para el municipio donde se instala el equipamiento. Se defiende que deber铆a haber compensaci贸n para los municipios donde se instalan, y que las normas legales que fomentan la construcci贸n de esas centrales se presentan como 鈥una contradicci贸n entre los intereses globales, representados por los agentes hegem贸nicos, y la realidad local, representada por los municipios donde los emprendimientos est谩n localizados, cuyos intereses no son necesariamente conciliables鈥. Como podemos f谩cilmente imaginar, la Cooperativa Electra Ramales y la Electra As贸n, promovida esta 煤ltima por el indiano de Arredondo Juan Madrazo Abascal para suministrar electricidad a los habitantes de Arredondo, Valle, Riva y Ogarrio, no tuvieron gran recorrido. Y eso a pesar de usar la noche para producir electricidad, puesto que por el d铆a se mol铆a en la misma instalaci贸n.

En resumen, en estos primeros a帽os del XX, de dos centrales t茅rmicas (Castro Urdiales y Santo帽a) se pas贸 a seis centrales hidroel茅ctricas. Y sin contar estas peque帽as instalaciones que aprovechaban los molinos viejos o todav铆a en funcionamiento cuyo objeto era 煤nicamente suministrar electricidad a los vecinos m谩s pr贸ximos.

Este r谩pido crecimiento tambi茅n propici贸 la concentraci贸n empresarial buscando la m谩xima eficiencia (rentabilidad) en las instalaciones, cada vez con mayores necesidades de inversi贸n, riesgo, explotaci贸n, etc. respondiendo siempre a necesidades (negocio) de una demanda externa. Todo como en otros territorios, con los mismos factores, consecuencias y efectos reconocibles en la actualidad.

Siendo todo esto sabido ya, quiz谩 sea el momento de afrontar las necesidades energ茅ticas que nuestras vidas tienen en este territorio, como en otros, y decidir conjuntamente qu茅 tecnolog铆as, y qu茅 impactos (en nuestras vidas y en nuestro territorio) estamos dispuestos a asumir, pensando en un futuro compartido y posible para otros, que no seamos nosotros. Puede que las peque帽as comunidades energ茅ticas locales sean una posible respuesta ante el viejo reto de obtener energ铆a para nuestras vidas. Como lo intentaron las primeras propuestas que reutilizaban instalaciones ya existentes y buscaban cubrir una necesidad com煤n.