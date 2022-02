Destinar aquesta Unitat policial a reprimir les que s鈥檕rganitzen per defensar drets tan b脿sics com el dret a l鈥檋abitatge, 茅s d鈥檜na perversi贸 infame i insuportable

La Generalitat destina recursos de lluita antiterrorista a combatre el moviment pel dret a l鈥檋abitatge

Com hem pogut constatar amb la documentaci贸 aconseguida a trav茅s dels jutjats, darrere de l鈥檕peraci贸 de la setmana passada, que consist铆 en la detenci贸 de quatre reconeguts militants del Sindicat d鈥橦abitatge de Cassoles i de la Verneda, alhora militants d鈥檕rganitzacions de l鈥橢squerra Independentista com Arran i Endavant, es troba la Unitat Central d鈥橧nvestigaci贸 d鈥橢xtremismes Violents. Grup policial, incardinat en l鈥櫭rea Central d鈥橧nformaci贸 Interior, alhora dins l鈥檕paca Comissaria General d鈥橧nformaci贸. Com apunten fonts dels Mossos, aquesta Unitat t茅 com objectius la investigaci贸 i localitzaci贸 de grups d鈥檈xtremisme violent, entre els quals els de car脿cter terrorista. A aquesta Unitat devem les operacions i fabulacions sobre els Comit猫s de Defensa de la Rep煤blica o l鈥檈laboraci贸 de les llistes llargu铆ssimes d鈥檃ssistents a les protestes i talls de l鈥檃utopista, al Pert煤s, el novembre de 2019.

La referida Unitat, de suposada alta complexitat i capacitat t猫cnica, va engegar l鈥檕peraci贸 a corre-cuita, detenint els activistes per uns fets ocorreguts ni m茅s ni menys que vuit mesos enrere. Sense ordre judicial ni cap element objectiu que justifiqu茅s l鈥檕peratiu i els arrestos, les quatre persones investigades haurien d鈥檋aver estat citades a comissaria, o b茅 a jutjats, per al correcte esclariment dels suposats fets delictius.

Conv茅 recordar que els fets que els atribueixen van succeir fa 8 mesos, durant el desallotjament del Bloc Llavors, on se succe茂ren dures c脿rregues policials i on, a primera l铆nia, van rebre els cops de les porres les diputades de la CUP. Les mateixes que dimecres passat, dia de les detencions, tenien previst celebrar la primera reuni贸 amb el President Aragon猫s, de cara a refer la unitat estrat猫gica independentista.

Destinar aquesta Unitat policial a reprimir les que s鈥檕rganitzen per defensar drets tan b脿sics i fonamentals, com el dret a l鈥檋abitatge, 茅s d鈥檜na perversi贸 infame i insuportable. Els abusos que cometen les unitats operatives, sobre el terreny, s贸n conegudes i sovint causen la indignaci贸 de la ciutadania quan 茅s confrontada a imatges de detencions sense sentit i de viol猫ncia gratu茂ta. Per貌 encara m茅s problem脿tica 茅s l鈥檕pacitat amb qu猫 operen els grups que preparen els operatius, els que apunten els objectius i els qui, sota criteris pol铆tics que vulneren els drets humans de participaci贸 social i de llibertat ideol貌gica, cuinen els atestats que acabaran mesclant, per a confusi贸 de l鈥檕pini贸 p煤blica, activistes pels drets humans amb terrorisme.

鈥 Exigim que el Departament d鈥橧nterior expliqui el motiu de l鈥檕peratiu i el perqu猫 de l鈥檃tribuci贸 a aquesta Unitat les investigacions sobre el moviment pel dret a l鈥檋abitatge.

鈥 Exigim l鈥檈xclusi贸 de la referida Unitat Central d鈥橧nvestigaci贸 d鈥橢xtremismes Violents de la persecuci贸 del moviment pel dret a l鈥檋abitatge i exigim que es facin efectius, d鈥檜na vegada per totes, els mecanismes de control, fiscalitzaci贸 i depuraci贸 de les trames policials que s贸n a l鈥檕rigen de la repressi贸 per motivacions pol铆tiques.

Ni un dia m茅s d鈥檃busos i de criminalitzacions!

Pel dret a l鈥檋abitatge, sempre amb les que lluiten, FOR脟A SINDICAT!!!

Barcelona, Pa茂sos Catalans,

7 de febrer de 2022