Val猫ncia, 24 de marzo de 2021 鈥 La Generalitat Valenciana ha incumplido el compromiso adquirido con la Fiscal铆a General del Estado para agilizar la obtenci贸n de autorizaciones de residencia a menores tutelados, seg煤n consta en

la 煤ltima notificaci贸n del Defensor del Pueblo, Francisco Fern谩ndez Marug谩n, a la Campa帽a por el Cierre de los CIE y el fin de las deportaciones. La Defensor铆a inici贸 una investigaci贸n sobre la situaci贸n, a ra铆z de las quejas presentadas por la Campa帽a CIE No y el fin de las deportaciones en nombre de 10 de estos chicos, algunos de los cuales fueron encerrados previamente en el CIE de Zapadores. Al alcanzar la mayor铆a de edad se ven obligados a abandonar el centro de acogida y muchos de ellos y ellas se quedan en la calle sin recursos y sin posibilidad de obtenerlos ya que carecen de permiso de residencia y trabajo.

En noviembre de 2020, el Defensor dio traslado de este asunto 鈥渁 la Fiscal铆a General a la vista de la cantidad de menores tutelados por la Comunidad Valenciana que acceden a su mayor铆a de edad sin contar con la autorizaci贸n de

residencia a la que tienen derecho, lo que dificulta tanto la asignaci贸n de un recurso para ex tutelados, el acceso a las ayudas que pudieran corresponderles y la continuidad del proceso iniciado durante su minor铆a de edad, entre otros

muchos inconvenientes鈥. Ante la falta de respuesta adecuada por parte de la Generalitat, en enero la Defensor铆a volvi贸 a denunciar la situaci贸n a la Fiscal铆a General del Estado y decidi贸 suspender las actuaciones con la Conselleria de

Igualdad y Pol铆ticas Inclusivas, responsable de la tutela de los menores. Ahora, despu茅s de que la Fiscal铆a haya intervenido, la Conselleria contin煤a incumpliendo sus compromisos sobre la tramitaci贸n del permiso de residencia

de los menores no acompa帽ados, por lo que la Fiscal铆a se ve obligada a emitir un recordatorio y el Defensor del Pueblo a continuar con sus actuaciones.

En la 煤ltima respuesta de la Defensor铆a del Pueblo a la Campa帽a CIE NO, fechada el 18 de marzo, se se帽ala que 鈥渟e ha recibido informe de la Fiscal铆a General del Estado en relaci贸n con las actuaciones realizadas por dicho 贸rgano ante la sistem谩tica falta de tramitaci贸n en la Comunidad Valenciana de la autorizaci贸n de residencia de los menores extranjeros no acompa帽ados.鈥 En dicho informe la Fiscal铆a relata a la Defensor铆a que la Fiscal Delegada de Menores de la Fiscal铆a Provincial de Val猫ncia 鈥渞emiti贸 escrito鈥 a la Direcci贸n General de Infancia y Adolescencia informando sobre la Nota 1/2019 conjunta de los Fiscales de Sala de Extranjer铆a, Menores y Contencioso Administrativo,

informaci贸n que ya hab铆a recibido anteriormente la Conselleria por parte de la propio Defensor铆a en varias ocasiones.

Despu茅s de la recepci贸n del escrito, la Conselleria convoc贸 a una reuni贸n el pasado mes de enero de 2020 en la que participaron el Fiscal Jefe y la Fiscal Delegada, as铆 como diferentes cargos de la Conselleria de Igualdad y Pol铆ticas

Inclusivas. Seg煤n el informe remitido al Defensor por la Fiscal铆a, 鈥渆n dicha reuni贸n se asumi贸 por parte de la administraci贸n el compromiso de agilizar los tr谩mites y de mensualmente remitir a la Fiscal铆a los listados de los menores en dicha situaci贸n, con informaci贸n actualizada de las gestiones practicadas鈥.

Pasados dos meses, la Fiscal铆a informa a la Defensor铆a 鈥渄e que dicho compromiso no se ha cumplido, por lo que por parte del Fiscal Jefe se emitir谩 el correspondiente recordatorio鈥.

Por su parte, la Defensor铆a del Pueblo, a la vista de la informaci贸n remitida por la Fiscal铆a, ha acordado 鈥渟olicitar nueva informaci贸n a la Fiscal铆a General acerca del resultado de las actuaciones adoptadas por la Fiscal铆a Provincial para la

tramitaci贸n de la residencia de los menores extranjeros no acompa帽ados鈥.

La Campa帽a CIE NO exige a las administraciones implicadas en el asunto que de manera urgente adopten las medidas necesarias para que todas las personas interesadas puedan acceder tanto a la documentaci贸n a la que tienen derecho como a una plaza en la Red de Emancipaci贸n para J贸venes Ex Tutelados de la Comunidad Valenciana y que, asimismo, se adopten las medidas necesarias para que ning煤n otro menor acceda a la mayor铆a de edad sin que se le tramite el permiso de residencia y un recurso de emancipaci贸n