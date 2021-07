–

De parte de Periodico Anarquia July 25, 2021 93 puntos de vista

“La gente de trabajo no tiene ningún inconveniente en mostrar sus documentos” Heber, ministro del interior

La gente de trabajo no se preocupa de las cámaras vigilando todos los rincones. La propiedad no es parte de una organización desigual de la sociedad.

La gente de trabajo no tiene ningún problema con que las cárceles sigan siendo depositarios de pobres. Si estás tranquilitx no tenés de qué temer.

La gente de trabajo no se preocupa por la gente sin casa. Lxs verdaderxs dueñxs de las cosas son quienes las compran.

La gente de trabajo no se altera porque los cuerpos represivos del Estado están cada vez más armados. El Estado somos todxs y no es una organización de la desigualdad y el dominio.

La gente de trabajo no tiene que cambiar su modo de hablar, de pensar ni de ver a lxs demás. La tradición es una continuidad de justicia social repetida en el tiempo, todo estaba bien antes que de lxs subversivxs vinieran a joder.

La gente de trabajo no se preocupa por esas cosas de la revolución social. Vive feliz con todas las libertades que le han regalado las clases altas.

En fin, la gente de trabajo se identifica con la imagen que han armado lxs publicistas sobre consumidorxs tontxs, con autobombo constante y queriendo ser sus patrones. Ojalá dios nos libre de “la gente de trabajo”…

R.M.