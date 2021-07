–

De parte de CGT CITEL Madrid July 22, 2021 2 puntos de vista

Como saben todas aquellas personas

que trabajan para Sitel y lo hacen desde su casa, comunicarse con la campa帽a

y/o con la empresa en general puede resultar, en ocasiones, misi贸n imposible. Sobre

todo si se trata de confirmar la resoluci贸n de un DLF, horarios, partes de

baja y dem谩s.

Desde CGT, en los diferentes periodos

de consultas/negociaci贸n que hemos tenido con Sitel durante los 煤ltimos meses,

la mayor铆a de ellos por orden de Inspecci贸n de trabajo tras previa denuncia por

nuestra parte, hemos propuesto y solicitado una adaptaci贸n de la herramienta de Kronos para cumplir con la normativa de

Registro de Jornada, hemos solicitado la creaci贸n la adaptaci贸n de MySitel para poder solicitar

DLF a trav茅s de esta y poder garantizar a la persona en cuesti贸n que su tr谩mite

se cursa correctamente, evitando la incertidumbre de si la persona

responsable en campa帽a se acordar谩 de tramitar dicha solicitud, hemos

solicitado que desde los correos

corporativos podamos reenviar las comunicaciones de car谩cter personal a

nuestros correos personales con tal de evitar la posible indefensi贸n a la que

nos exponemos si se pierde o no se gestiona correctamente una solicitud de dlf,

una ausencia por permiso retribuido o cualquier tema que tenga que ver con

nuestra propia persona.

En todas

estas ocasiones hemos obtenido la negativa por respuesta, la primera excusa

siempre es el coste econ贸mico que resulta inasumible por nuestra pobre

multinacional Sitel. Por cierto, a煤n

seguimos esperando el balance econ贸mico de 2020 y la relaci贸n de salarios de

sus dirigentes, por algo ser谩 cuando ya sabemos que la mayor铆a de las empresas

que si han facilitado estos datos han batido records de beneficios durante

2020.

Para lo que si tiene dinero Sitel es

para las bo帽igas que a ella se le antoja, como una criatura mal criada ahora

quiere establecer un protocolo para geolocalizar nuestra conexi贸n a internet,

bajo la excusa de la ciberseguridad, y posiblemente sancionarnos si nos

conectamos en Matalasca帽as en lugar de en nuestra vivienda habitual, [[Por

favor, si se est谩 contratando a personas de otras ciudades, provincias y

comunidades aut贸nomas para trabajar en campa帽as Sitel Sevilla o Madrid]].

Si esto no fuera suficiente,

quieren usar nuestra IP sin que se lo hayamos autorizado,, IP que es

personal, que pagamos de nuestro bolsillo y que est谩 protegida por

la Ley de Protecci贸n de Datos por tratarse de informaci贸n sensible y que

requiere que se nos informe y que autoricemos que se almacene o se

gestione鈥..si todo esto no fuera bastante, pretenden facilitarle esta gesti贸n

de estos datos nuestros a una tercera compa帽铆a que ser谩 la encargada de

analizarlos鈥..

Es bien conocido como gestiona Sitel los datos de su plantilla en

teletrabajo, ni siquiera sabe qui茅n tiene qu茅 en su casa, o qu茅 equipo se dado

a cada cual鈥. A saber c贸mo puede gestionar la informaci贸n sacada de nuestras

IPs.

Comienzan diciendo que esto es una

medida para evitar la pirater铆a y las intrusiones indebidas en la red de Sitel,

pero en cinco minutos se les ha calentado la boca y se les escapa que tienen

que saber desde d贸nde trabaja cada persona, que se pueden 鈥渆ncontrar a alguien

que est茅 trabajando desde un camping鈥 (palabras textuales) y que eso no es

aceptable. Han dejado claro que lo que quieren es controlar desde donde se

trabaja, aunque lo enmascaren como medidas de seguridad y que s贸lo van a

identificar el C贸digo Postal, que lo dem谩s no le interesa鈥. CGT se pregunta

entonces, 驴con el c贸digo de la ciudad vas a saber si est谩s en una casa o en un

camping? Esto no hay por d贸nde cogerlo.





Para

Sitel la IP no es un dato protegido y entiende que tienen derecho a gestionarlo

como a la empresa mejor le convenga, Se acogen a que los distintos clientes de

las campa帽as son quienes piden el control de la ubicaci贸n. Como veis se vuelven

a contradecir, no es que teman invasiones en la red, sino que quieren controlar

a la plantilla.

Se creen totalmente con derecho a geolocalizarte

bas谩ndose en que te han avisado y no necesitan tu consentimiento para hacerlo.

Para Sitel tener la informaci贸n sobre tu IP, aunque sea un dato personal y

protegido y provenga de tu conexi贸n personal pagada por t铆, es necesario para

que t煤 puedas realizar el trabajo, contraviniendo la ley y sentencias

judiciales que indican que para poder geolocalizarte la conexi贸n a internet ha

de ser suministrada por la empresa y no por el trabajador o trabajadora.

CGT les

ha dejado clara nuestra postura, estamos en contra de esto que quiere imponer

Sitel, de nuevo, unilateralmente. Si necesitan seguridad en la red hay otros

medios disponibles, como los Token que ya han dado en Vueling, o que faciliten

conexiones a internet seguras de la propia empresa. Pero claro, eso cuesta

dinero.









La

versi贸n de Sitel ha variado de una reuni贸n a otra, ya nos hemos olvidado del

camping, ahora no es si trabajas desde C谩diz o Barcelona, sino si est谩s dentro

o fuera de la UE. Vamos el t铆pico donde digo Digo digo Diego.













CGT

ha pedido que nos remitan el informe jur铆dico que el delegado de Protecci贸n de datos

de la empresa ha debido emitir, delegado que debe existir en nuestra empresa, y

hemos pedido que no se implante esta Geolocalizaci贸n hasta que no tengamos toda

la informaci贸n al respecto para poder emitir el informe definitivo.





Sitel

nos ha venido a decir en la reuni贸n de hoy que esto es un sistema que ya se ha

implantado en el resto de delegaciones de la empresa a nivel mundial, y Espa帽a

es el 煤ltimo pa铆s en sumarse y S脥 o S脥 se va a hacer.