Que Ellon Musk y Tesla haya estado involucrada en el golpe de 2019, muestra que la pelea global de capitales es una lucha a vida o muerte

Lo que en Bolivia se viene activando es una variante de la doctrina Rumsfeld-Cebrowsky. Una vez que EEUU pierde el control de Medio Oriente, donde la Federaci贸n Rusa recupera su inmediato 谩mbito disuasivo, frente a la geopol铆tica energ茅tica occidental, los intereses del primer mundo, expuestos en la COP 26, no hallan otra forma de liderar la 鈥渢ransici贸n energ茅tica鈥 si no es mediante un nuevo despojo v铆a la propagaci贸n del 鈥渃aos constructivo鈥 (que en realidad es caos infinito).

Las desastrosas experiencias desatadas en Irak, Siria y Libia 鈥抷 ahora mont谩ndose en Sudan鈥, pretenden ser diseminadas en el arco sudamericano. El Imperio en decadencia no necesita su involucramiento directo sino por medio de las oligarqu铆as vecinas, sobre todo la chilena, para contener la posibilidad de que Bolivia se incline hacia la Ruta de la Seda (constituy茅ndose en corredor geoestrat茅gico de la integraci贸n de la econom铆a sudamericana al pac铆fico) y, de ese modo, desacoplarse de la geoeconom铆a del d贸lar.

En Sudan se desat贸 ya el 鈥渁parente鈥 conflicto entre regiones, cuando en realidad es orquestado por mercenarios al servicio de empresas privadas de seguridad como DynCorp International. De igual modo, en Bolivia se pretende inflamar un conflicto regional, teniendo a Santa Cruz como el nicho de resistencia ante un supuesto gobierno autoritario. Esto con el fin de reforzar la leyenda anti-colla que funcionaliza muy bien las demandas orientales (cruce帽as, sobre todo), por medio del chivo expiatorio 鈥淓stado colla鈥, como el 鈥渃ulpable de todos los males鈥; argumento de sus grupos de poder, cuando se desembarazan de cualquier responsabilidad ante problemas locales.

Es digno de destacar que el regionalismo camba no surge de los movimientos federalistas como suele hacer hincapi茅 la historia oficial, a la cual recurre la elite cruce帽a. Tampoco el federalismo es un proyecto s贸lo atribuible a Santa Cruz. No en vano, a finales del siglo XIX, se da la llamada 鈥済uerra federal鈥 entre La Paz y Sucre, es decir, en el eje occidental colla del pa铆s. Hasta la revoluci贸n nacional, el eje comercial y econ贸mico del pa铆s era occidental: La Paz, Oruro y Potos铆.

Para potenciar la nueva vinculaci贸n al oriente (alentada por los gringos), deb铆a destruirse ese eje.

Por documentos desclasificados de la CIA, se conoce ahora que el regionalismo fue el discurso radicalizado que empoder贸 a los grupos de poder beneficiados por esa nueva vinculaci贸n estrat茅gica. Desde entonces, no es raro que los golpes de Estado, despu茅s del 52, fueron articulados desde el Oriente, en especial, desde Santa Cruz. Es decir, Santa Cruz se convirti贸 en el nicho de resistencia a todo proyecto popular proveniente del campo ind铆gena popular, que ten铆a en el occidente su foco de irradiaci贸n nacional.

Hasta el ingreso del neoliberalismo, la doctrina fue anular todo horizonte emancipatorio, anulando al sujeto proyector de aquello. Primero fueron los indios, despu茅s los mineros y ahora son los indios de nuevo y, para ello, el racismo regionalista genera las posibilidades de activar reclutamiento derechista, en una sociedad urbana atravesada por el racismo se帽orialista.

Con Santa Cruz como foco del separatismo y Potos铆 como brazo occidental de un proceso creciente de balcanizaci贸n, se puede observar la influencia que poseen los capitales chilenos y brasileros en esos dos departamentos, para administrar el desastre que se podr铆a producir en beneficio suyo. Porque lo que aparece como evidente es un arco de intereses que tiene como fin la desarticulaci贸n del tri谩ngulo del litio.

El asunto en definitiva es: qui茅n lidera la tan propagandizada 鈥渢ransici贸n energ茅tica鈥. Que Ellon Musk y Tesla haya estado involucrada en el golpe de 2019, muestra que la pelea global de capitales es una lucha a vida o muerte. Porque transitar a una nueva base energ茅tica es todo un cambio en la forma de vida y eso supone un nuevo paradigma existencial, lo cual tambi茅n significa un nuevo dise帽o en la estructura del poder y la dominaci贸n global.

Hay que recordar que, en 1988, Brian Mulroney y Margaret 鈥嶵hatcher, primeros ministros de Canad谩 y del Reino Unido crean el GIEC, o sea, el grupo de expertos sobre cambio clim谩tico. El discurso que emerge, funcionaliza el asunto del ozono, los gases de efecto invernadero y las lluvias acidas, en vistas a promover una nueva revoluci贸n industrial; que ten铆a a la energ铆a nuclear como el piso energ茅tico que sustituya al carb贸n y, en consecuencia, acabar con los sindicatos mineros. Lo mismo que se hizo en Bolivia, el 1986, anulando todo proyecto socialista, acabando con el sujeto que encarnaba ese proyecto: el minero. La 鈥渕archa por la vida鈥 no s贸lo marc贸 el fin del esta帽o sino del sujeto proletario. El neoliberalismo lo ten铆a claro: anulamos al sujeto, anulamos al proyecto.

En esta nueva 鈥渢ransici贸n鈥 obligada y, seg煤n las prerrogativas del mundo financiero, con una prontitud irracional, lo que se busca es configurar el escenario ideal para imponer un chantaje global. Y la COP 26 estaba para eso: los Estados deben aceptar el reseteo de la econom铆a mundial, bajo el argumento de la necesaria 鈥渢ransici贸n energ茅tica鈥, dictaminada por los grandes fondos de inversi贸n o gigabancos, para adaptarse al nuevo paradigma post-industrial y, l贸gicamente, endeudarse sin remedio.

Mantener a los pa铆ses chicos en el descontrol interno, es la mejor escenograf铆a para acceder a sus recursos estrat茅gicos de modo expedito. El desangramiento interno tambi茅n produce deuda y los Bancos, hoy en d铆a, producen guerras civiles, no para hacer negocios, sino para hacer de los pa铆ses due帽os de nada, mediante la deuda que genera el desangramiento interno. La COP 26 fue la cortina de humo para introducir en la agenda mundial la trampa ideal: prestar dinero para 鈥渟alvar al planeta鈥.

Por eso, lo que se decide en esas 鈥渃umbres鈥, no es el clima sino la pol铆tica. Y aunque se demuestre que la famosa 鈥渢ransici贸n energ茅tica鈥 es m谩s contaminante que las actuales, eso no interesa, porque lo que interesa es el consenso pol铆tico que, para colmo, lo avalan los cient铆ficos funcionarios de los organismos mundiales; porque lo que hacen estos climat贸logos es darle cobertura de cientificidad a los cambios pol铆ticos globales que necesitan los poderes f谩cticos para resetear la econom铆a mundial a la medida de los ricos.

Lo que pasa en Bolivia no est谩 alejada del reseteo que pretende el poder financiero, o el deep state del deep state. Aunque M茅xico, en el Estado de Sonora, haya certificado las mayores reservas de litio mundiales (adem谩s en poder gringo) y Afganist谩n posea tambi茅n reservas cuantiosas; el c铆rculo del litio, pero, sobre todo, la parte boliviana, ostenta una variedad estrat茅gica, acompa帽ada de otros elementos que le dan al litio boliviano una calidad envidiable.

Por otro lado, sigue pendiente la esperanza olig谩rquica de desacreditar el contenido ind铆gena del Estado plurinacional. A ninguna oligarqu铆a vecina le conviene que el componente ind铆gena genere una Asamblea Constituyente de car谩cter vinculante, donde se pueda seguir el camino de Bolivia y refundar el Estado. En ese sentido, destruir y desangrar el proceso boliviano, es tambi茅n de inter茅s de las oligarqu铆as vecinas y del Imperio en decadencia.

En la doctrina Rumsfeld-Cebrowsky, una vez producido el desangramiento interno, es decir, el caos infinito, mediante la guerra hibrida (que tiene en los medios de comunicaci贸n a los perfectos operadores pol铆ticos), el siguiente paso es la puesta en escena de una plataforma regional de 鈥減acificaci贸n鈥 que, los pa铆ses vecinos invocan, apelando a su 鈥渄erecho a la propia seguridad鈥.

Entonces se dise帽a la estrategia de 鈥渢ransici贸n democr谩tica鈥, que consiste en la balcanizaci贸n del pa铆s. Eso hizo Volker Peters, como redactor del plan de capitulaci贸n de Siria que quiso imponer Jeffrey Feltaman, v铆a ONU; esto significaba la abolici贸n de soberan铆a, disoluci贸n de los 贸rganos constitucionales, ejecuciones masivas y la divisi贸n del pa铆s. Pero ello es s贸lo la pantalla p煤blica de lo que realmente se busca: provocar la guerra civil, para que nosotros mismos destruyamos el Estado plurinacional y, s贸lo queden en pie, con ayuda exterior, los departamentos (donde se encuentran los recursos estrat茅gicos) convertido en feudos.

El pa铆s vio el desastre que ocasionaron los golpistas el 2019. Si ahora los indiferentes y los tibios, los que no toman partido y los que toman distancia de todo, dejan a los golpistas acelerar la beligerancia, ser谩n c贸mplices del desastre nacional, como lo fueron el 2019 y el 2020.

Por su parte, el pueblo boliviano ha mostrado su capacidad de organizaci贸n espont谩nea, que resulta decisiva a la hora de enfrentar un creciente escenario adverso. Pero no puede dejarse solo al pueblo y mirar expectante una resoluci贸n al margen de un acompa帽amiento decisivo de lo pol铆tico.

Una autocr铆tica que debieran hacerse las entidades gubernamentales llamadas a garantizar la estabilidad pol铆tica, es que las medidas trascendentales y de proyecci贸n estrat茅gica, s贸lo pueden hacerse cuando se tiene el m谩ximo de legitimidad. Por inercia de la propia gesti贸n estatal esa legitimidad inicial tiende a disminuir y, si no se sabe administrar la din谩mica hegem贸nica, entonces puede que las iniciativas posteriores delaten un car谩cter extempor谩neo.

De inicio, el gobierno deb铆a haber desarticulado a los grupos paramilitares, removido las cabecillas golpistas en el ej茅rcito y la polic铆a. Deb铆a haber cuestionado y no haber reconocido a instancias tan antidemocr谩ticas y beligerantes como los comit茅s c铆vicos (que se eligen entre cuatro paredes, sin real representaci贸n). En su momento debido, el inicial, cuando el 55% era la inmediata materialidad democr谩tica que ung铆a del m谩ximo de legitimidad al nuevo gobierno, se deb铆a desmontar al golpismo. Ahora pareciera que toda iniciativa resulta extempor谩nea, como en el 2019.

Pero tampoco la derecha tiene la suficiente lucidez para demostrar siquiera una articulaci贸n estrat茅gica. Mientras aparecen demasiado confiados, t铆pico de su soberbia y arrogancia, el bloque popular no sale de su estado post-traum谩tico. Debemos comprender que la derecha, en sus arranques de ensoberbecimiento, s贸lo demuestra desesperaci贸n. Sabe que se juega la vida. Aunque ya la haya rifado el 2020.

Su 煤nica posibilidad es el golpe y el reavivamiento racista y fascista los expone en toda su perversa magnitud. Ya no se trata de que asalten el poder, sino que, en su ceguera, llena de odio enfermizo, est谩n llevando a su propio pa铆s al desastre.

Por eso no es casual que la actual elite olig谩rquica cruce帽a no tenga procedencia nacional, sino extranjera. No le ata nada a esta tierra que no sean sus negocios, y los negocios son ap谩tridas y pueden mudarse a otro lado, o ser globales, que fue lo que el neoliberalismo brind贸 a las elites mundiales.

Es curioso, por decirlo poco, que ni la elite pace帽a se d茅 cuenta de ese car谩cter antinacional que exhiben los golpistas cruce帽os; porque se trata de la remoci贸n definitiva de la oligarqu铆a del occidente boliviano, si triunfase un nuevo golpe, y eso significa tambi茅n la amputaci贸n cultural de lo andino, y la invenci贸n de una identidad tan falsa como la ciudad 鈥渋nteligente鈥 nueva Santa Cruz.

Nadie se da cuenta, porque todos los actores pol铆ticos, oficialismo y oposici贸n (sumados los que, desde el propio MAS, juegan al debilitamiento gubernamental para provocar la vuelta de quienes la propia historia inmediata los desplaz贸), s贸lo hacen c谩lculos de poder.

Pero es el pueblo el que siempre define, porque es el que pone el pecho; pero los 鈥減rofesionales鈥 de la pol铆tica no entienden eso. Siempre han desconfiado de su propio pueblo, por eso s贸lo lo convocan para el voto y los actos oficiales.

Creer en el pueblo no es un asunto te贸rico sino existencial y, para creer en el pueblo, hay que creer en lo que el pueblo cree. Situarse como disc铆pulo y dejar que el pueblo se帽ale el camino. El poder proviene del pueblo, no como propiedad sino como facultad. Y en esta hora fat铆dica eso decidir谩 la resoluci贸n pol铆tica del conflicto, que concentra, de nuevo, historias y contradicciones no resueltas.

En esa sabidur铆a popular nos recogemos y, desde ella, convocamos de nuevo a todos nuestros ancestros. La fuerza que posee el pueblo nace tambi茅n desde los ancestros y nuestros muertos. Gracias a ellos y a todos los auto-convocados restituimos la democracia y la paz.

Pero el fascismo no descansa, porque le alimenta el poder del mal y ese poder es soberbio, porque est谩 dispuesto a todo. No tiene l铆mites. Lo mismo que la codicia y la ambici贸n que retrata al capitalismo.

Aunque no lo parezca, en nuestra regi贸n se resolver谩, para bien o para mal, la 鈥渢ransici贸n energ茅tica鈥, que no es sino transici贸n civilizatoria. Otra vez: no es que en Bolivia haya mucha pol铆tica. Bolivia es la pol铆tica, porque lo que en otros lados sucede de modo aparente, aqu铆 sucede de modo esencial.

Uka jachauru jutaskiway, 隆Jallalla Boliviamanta!

Indymedia Argentina