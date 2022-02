Por Prabir Purkayastha

La crisis actual de los precios del gas en espiral en Europa, junto con una ola de fr铆o en la regi贸n, resalta el hecho de que la transici贸n a la energ铆a verde en cualquier parte del mundo no ser谩 f谩cil. Los altos precios del gas en Europa tambi茅n ponen de manifiesto la complejidad que implica la transici贸n a fuentes de energ铆a limpia: que la energ铆a no se trata simplemente de elegir la tecnolog铆a adecuada, y que la transici贸n a la energ铆a verde tiene dimensiones econ贸micas y geopol铆ticas que deben tenerse en cuenta. tambi茅n.

Las guerras del gas en Europa son una parte muy importante de la batalla geoestrat茅gica m谩s grande que libran los EE. UU. utilizando la Organizaci贸n del Tratado del Atl谩ntico Norte (OTAN) y Ucrania. El problema que tienen EE. UU. y la UE es que cambiar la dependencia energ茅tica de la UE de Rusia tendr谩 enormes costos para la UE, que se est谩 perdiendo en el enfrentamiento actual entre Rusia y la OTAN. Una ruptura con Rusia en este punto por Ucrania tendr谩 enormes consecuencias para el intento de la UE de hacer la transici贸n a fuentes de energ铆a m谩s limpias.

驴Emisiones, Transici贸n Verde y el Mercado?

La Uni贸n Europea ha empeorado su problema de una transici贸n verde al elegir un enfoque completamente basado en el mercado para la fijaci贸n de precios del gas. Los apagones que presenciaron las personas en Texas en febrero de 2021 como resultado de las bajas temperaturas hicieron evidente que tales pol铆ticas impulsadas por el mercado fallan durante los caprichos del clima, lo que eleva los precios del gas a niveles en los que los pobres pueden tener que simplemente apague la calefaccion. En invierno, los precios del gas tienden a dispararse en la Uni贸n Europea, como lo hicieron en 2020 y nuevamente en 2021.

Para India y su red el茅ctrica, una lecci贸n de esta experiencia europea es clara. Los mercados no resuelven el problema de los precios de la energ铆a, ya que requieren planificaci贸n, inversiones a largo plazo y estabilidad en los precios. El sector el茅ctrico se enfrentar谩 a consecuencias desastrosas si se entrega a empresas privadas de electricidad, como se propone en India. Esto es lo que pretende lograr el movimiento para separar los cables de la electricidad que transportan a trav茅s de la enmienda propuesta por el gobierno del primer ministro indio Narendra Modi a la Ley de Electricidad existente de 2003.

Para comprender los problemas relacionados con la transici贸n hacia la energ铆a verde, es importante observar m谩s de cerca los problemas actuales relacionados con el suministro de gas que enfrenta la Uni贸n Europea. La UE ha elegido el gas como su opci贸n de combustible para la producci贸n de electricidad, ya que deja el carb贸n y la energ铆a nuclear al mismo tiempo que invierte electricidad en energ铆a e贸lica y solar. El argumento presentado a favor de esta opci贸n es que el gas proporcionar铆a a la UE un combustible de transici贸n para su trayectoria de bajas emisiones de carbono, ya que el gas tiende a producir menos emisiones que el carb贸n. Otra cosa es que el gas sea, en el mejor de los casos, una soluci贸n a corto plazo, ya que todav铆a emite la mitad de gases de efecto invernadero que el carb贸n.

Como se escribi贸 anteriormente , el problema con la energ铆a verde es que requiere una adici贸n de capacidad mucho mayor para manejar las fluctuaciones estacionales y diarias que los planificadores no han tenido en cuenta mientras abogan por cambiar a fuentes de energ铆a limpia. Durante el invierno, los d铆as son m谩s cortos en las latitudes m谩s altas y, por lo tanto, el mundo recibe menos horas de luz solar. Este problema estacional con la energ铆a solar se ha agravado en Europa con vientos bajos en 2021 que reducen la producci贸n de electricidad de los molinos de viento.

La Uni贸n Europea ha apostado duro por el gas para cumplir sus objetivos a corto y medio plazo de reducir las emisiones de efecto invernadero. El gas se puede almacenar para satisfacer las necesidades estacionales ya corto plazo, y la producci贸n de gas se puede incluso aumentar f谩cilmente desde los campos de gas con la capacidad de bombeo necesaria. Todo esto, sin embargo, requiere una planificaci贸n anticipada y una inversi贸n en el desarrollo de excedentes de capacidades para cumplir con los requisitos de las fluctuaciones diarias o estacionales.

Desafortunadamente, la UE cree firmemente que los mercados resuelven m谩gicamente todos los problemas. Se ha alejado de los contratos de precios a largo plazo para el gas y se ha acercado a contratos al contado ya corto plazo , a diferencia de China, India y Jap贸n, que tienen contratos a largo plazo indexados a sus precios del petr贸leo.

Mercados Liberalizados

驴Por qu茅 el precio del gas afecta al precio de la electricidad en la UE? Despu茅s de todo, el gas natural representa solo alrededor del 20 por ciento de la generaci贸n de electricidad de la UE . Desafortunadamente para las personas en la regi贸n de la UE, no solo el mercado del gas sino tambi茅n el mercado de la electricidad se ha 鈥渓iberalizado鈥 bajo las reformas del mercado en la UE. El mix energetico en la red esta determinado por las subastas del mercado de la energia, en las que los productores privados de electricidad ofertan sus precios y la cantidad que suministrar谩n a la red el茅ctrica. Estas ofertas se aceptan, en orden de menor a mayor, hasta que se satisfaga por completo la demanda prevista para el d铆a siguiente. El precio del 煤ltimo postor se convierte entonces en el precio para todos los productores. En el lenguaje de los seguidores de Milton Friedman, conocidos como los Chicago Boys 鈥 este precio ofrecido por el 煤ltimo postor es su 鈥減recio marginal鈥 descubierto a trav茅s de la subasta de mercado de la electricidad y, por tanto, es el precio 鈥渘atural 鈥 de la electricidad.

Para los lectores que han seguido las nuevas elecciones concluidas en Chile, Augusto Pinochet 鈥搎uien fue dictador militar en Chile de 1973 a 1990鈥 introdujo la Constituci贸n de 1980 en Chile y hab铆a incorporado el principio anterior en una garant铆a constitucional a las reformas neoliberales en el sector electrico en el pais. Con suerte, la victoria de la izquierda en las elecciones presidenciales en Chile y el refer茅ndum anterior sobre la reescritura de la constituci贸n chilena tambi茅n abordar谩n este tema. Curiosamente, no fue la ex primera ministra del Reino Unido, Margaret Thatcher, como suele pensarse, quien inici贸 las 鈥渞eformas鈥 el茅ctricas, sino el sangriento r茅gimen de Pinochet en Chile.

Actualmente en la UE el gas natural es el productor marginal, por lo que el precio del gas determina tambi茅n el precio de la electricidad en Europa. Esto explica el aumento de casi el 200 por ciento en el precio de la electricidad en Europa en 2020. En 2021, seg煤n un informe de octubre de 2021 de la Comisi贸n Europea, 鈥渓os precios del gas est谩n aumentando a nivel mundial, pero de manera m谩s significativo en los mercados regionales importadores netos como Asia y la UE. En lo que va de 2021, los precios se triplicaron en [la] UE y m谩s del doble en Asia, mientras que solo se duplicaron en los EE. UU.鈥 [茅nfasis a帽adido].

El enlace de los mercados de gas y electricidad utilizando el precio marginal como precio de todos los productores hace que si los precios spot del gas se triplican como se ha visto recientemente, tambi茅n lo har谩n los precios de la electricidad. No hay premios por adivinar qui茅n se ve m谩s afectado con tales aumentos . Aunque ha habido cr铆ticas de varios sectores con respecto al uso del precio marginal como el precio de la electricidad para todos los proveedores, independientemente de sus respectivos costos, la creencia neoliberal en los dioses del mercado ha prevalecido en Europa.

Rusia tiene contratos a largo plazo y contratos a corto plazo para suministro de gas a los pa铆ses de la UE. Putin se burl贸 de la fascinaci贸n de la UE con los precios al contado y los precios del gas y dijo que Rusia est谩 dispuesta a suministrar m谩s gas a la regi贸n a trav茅s de contratos a largo plazo. Mientras tanto, en octubre de 2021, la presidenta de la Comisi贸n Europea, Ursula von der Leyen, dijo que Rusia no estaba haciendo su parte para ayudar a Europa a superar la crisis del gas, seg煤n un art铆culo en The Economist. Sin embargo, el art铆culo afirmabaque, seg煤n los analistas, los 鈥済randes clientes continentales de Rusia han confirmado recientemente que est谩 cumpliendo con sus obligaciones contractuales鈥, y agrega que 鈥渉ay pocas pruebas s贸lidas de que Rusia sea un factor importante en la actual crisis del gas en Europa鈥. .鈥

UE, Nord Stream y Rusia

La cuesti贸n aqu铆 es si la UE cree en la eficiencia de los mercados o no. La UE no puede argumentar que los mercados son mejores cuando los precios al contado son bajos en verano, y perder esa creencia en invierno, pidiendo a Rusia que suministre m谩s para 鈥渃ontrolar鈥 el precio del mercado. Y si los mercados son los mejores, 驴por qu茅 no ayudar al mercado acelerando las autorizaciones regulatorias para el gasoducto Nord Stream 2 , que proporcionan gas ruso a Alemania?

Esto nos lleva a la espinosa cuesti贸n de la UE y Rusia. La actual crisis de Ucrania que est谩 perturbando la relaci贸n entre la UE y Rusia tambi茅n est谩 relacionada con el gas. Los gasoductos desde Rusia a trav茅s de Ucrania y Polonia, junto con el submarino Nord Stream 1, suministran actualmente la mayor parte del gas ruso a la UE. Rusia tambi茅n tiene capacidad adicional a trav茅s del Nord Stream 2 reci茅n puesto en servicio para suministrar m谩s gas a Europa si recibe la autorizaci贸n regulatoria financiera.

No hay duda de que Nord Stream 2 est谩 atrapado no solo en cuestiones regulatorias sino tambi茅n en la geopol铆tica del gas en Europa. Estados Unidos presion贸 a Alemania para que no permitiera la puesta en marcha de Nord Stream 2 y tambi茅n amenaz贸 con imponer sanciones a las empresas involucradas en el proyecto del oleoducto. Sin embargo, antes de dejar el cargo de canciller de Alemania en septiembre de 2021, Angela Merkel resisti贸 la presi贸n de Washington para detener el trabajo en el oleoducto y oblig贸 a Estados Unidos a ceder a un 鈥渁cuerdo de compromiso鈥. La crisis de Ucrania ha creado m谩s presi贸n sobre Alemania para posponer Nord Stream 2 incluso si eso significa empeorar sus crisis gemelas de precios del gas y la electricidad.

El ganador neto de todo esto es Estados Unidos, que obtendr谩 a la UE como comprador de su gas de fracking m谩s caro. Rusia suministra actualmente alrededor del 40 por ciento del gas de la UE . Si esto se estanca, Estados Unidos, que suministra alrededor del 5 por ciento de la demanda de gas de la UE (seg煤n cifras de 2020), podr铆a ser un gran ganador. El inter茅s de Estados Unidos en sancionar el suministro de gas ruso y no permitir la puesta en marcha del Nord Stream 2 tiene tanto que ver con su apoyo a Ucrania como con que Rusia no pase a ser demasiado importante para la UE.

Nord Stream 2 podr铆a ayudar a formar un mercado paneuropeo com煤n y una mayor consolidaci贸n euroasi谩tica. Tal como lo hizo en el este y sudeste de Asia, Estados Unidos tiene un inter茅s creado en detener el comercio siguiendo la geograf铆a en lugar de la pol铆tica. Curiosamente, los gasoductos desde la Uni贸n Sovi茅tica hasta Europa occidental se construyeron durante la Guerra Fr铆a cuando la geograf铆a y el comercio tuvieron prioridad sobre la pol铆tica de la Guerra Fr铆a.

Estados Unidos quiere operar en la OTAN y la regi贸n del Indo-Pac铆fico, ya que su enfoque est谩 en los oc茅anos. En t茅rminos geogr谩ficos, los oc茅anos no est谩n separados sino un cuerpo continuo que cubre m谩s del 70 por ciento de la superficie del mundo con tres islas principales: Eurasia, 脕frica y las Am茅ricas. (Aunque en la formulaci贸n del ge贸grafo brit谩nico Halford Mackinder, el creador de la idea de la isla mundial, 脕frica se recomienda parte de Eurasia). Solo Eurasia es, con mucho, la isla m谩s grande, con el 70 por ciento de la poblaci贸n mundial. Por eso Estados Unidos no quiere tal consolidaci贸n.

El mundo est谩 atravesando quiz谩s la mayor transici贸n que la civilizaci贸n humana haya conocido para enfrentar los desaf铆os actuales que plantea el cambio clim谩tico. Para abordar estos desaf铆os, se requiere una transici贸n energ茅tica que no se puede lograr a trav茅s de mercados que prioricen las ganancias inmediatas sobre las ganancias sociales a largo plazo. Si el gas es de hecho el combustible de transici贸n, al menos para Europa, necesita pol铆ticas a largo plazo para integrar su red de gas con campos de gas que tengan un almacenamiento adecuado. Y Europa debe dejar de jugar con su energ铆a y el futuro clim谩tico del mundo en beneficio de Estados Unidos.

Para la India, las lecciones son claras. Los mercados no funcionan para la infraestructura. La planificaci贸n a largo plazo con liderazgo estatal es lo que India necesita para garantizar el suministro de electricidad a todos los indios y garantizar la transici贸n ecol贸gica del pa铆s, en lugar de la dependencia de los mercados de electricidad creados artificialmente por unos pocos reguladores que enmarcan reglas para favorecer el monopolio privado de las empresas el茅ctricas. 鈥

Este art铆culo fue producido en asociaci贸n por Newsclick y Globetrotter .

Prabir Purkayastha es el editor fundador de Newsclick.in , una plataforma de medios digitales. Es una activista por la ciencia y el movimiento del Software Libre.

Fuente: socialistproject.ca