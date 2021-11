–

A帽o 2026. Dieciocho edificios de entre tres y nueve alturas se alzan a apenas un kil贸metro del Hospital de Emergencias Isabel Zendal. Es la nueva Ciudad de la Justicia, el proyecto puesto en marcha por el Ejecutivo de Isabel D铆az Ayuso. La inmensa parcela concentra todas las sedes judiciales de la capital. Cuenta con un enorme aparcamiento p煤blico, bajos comerciales y varias cafeter铆as a las que acudir si los productos que ofrecen las m谩quinas de vending no resultan convincentes. Hay, incluso, un centro deportivo y una guarder铆a privada. Todo es propiedad de la concesionaria, la firma que se encarg贸 de la construcci贸n de la infraestructura judicial. E ingresa por ello 6,7 millones anuales. Unos 268 millones durante las cuatro d茅cadas que durar谩 el contrato.

La colaboraci贸n p煤blico-privada es una de las se帽as de identidad de la Comunidad de Madrid. Durante las 煤ltimas d茅cadas, los diferentes ejecutivos conservadores se han esforzado por asentar en la regi贸n un modelo de concesiones vinculado al levantamiento de grandes infraestructuras. Fue el sello de los siete hospitales que Esperanza Aguirre puso en marcha durante su segundo mandato, del metro ligero oeste que conecta tres de los grandes bastiones conservadores en la regi贸n 鈥揃oadilla del Monte, Pozuelo de Alarc贸n y Aravaca鈥 o de la M-45. Una f贸rmula que ha tra铆do numerosos quebraderos de cabeza. La administraci贸n regional, por ejemplo, ya asume que pagar谩 por la carretera 2.000 millones. Y eso que iba a costar 300.

El Gobierno de Ayuso, no obstante, est谩 convencido de que esta es la f贸rmula adecuada para levantar la Ciudad de la Justicia, el proyecto estrella de Aguirre que acab贸 salpicado por la corrupci贸n y que ahora recupera el Ejecutivo conservador. Y lo es, seg煤n sostienen en el estudio de viabilidad de la obra, por varias razones: porque el “riesgo operacional” se “transfiere al concesionario”, porque el “impacto sobre la estabilidad financiera” de la regi贸n es “poco apreciable” al ser una empresa privada la que asume el enorme desembolso, porque “la contrataci贸n y gesti贸n del personal” no tiene que “seguir los procedimientos encorsetados de la administraci贸n p煤blica”…

El Ejecutivo regional espera que la primera piedra se coloque en 2023. Y que la infraestructura pueda estar lista tres a帽os m谩s tarde. La empresa que se haga con el jugoso contrato, que todav铆a no ha salido a concurso, deber谩 asumir el coste de la construcci贸n de la infraestructura, as铆 como su funcionamiento y mantenimiento. A cambio, la administraci贸n regional abonar谩 un canon anual, que se comenzar谩 situando en los 50 millones de euros. Y, adem谩s, podr谩 explotar durante las cuatro d茅cadas que durar谩 el acuerdo las instalaciones y los servicios adicionales que se contemplan en el proyecto.

El estudio de viabilidad, hecho p煤blico el pasado lunes, contempla varias v铆as de ingresos para la concesionaria. El m谩s importante es el que tiene que ver con la gesti贸n del aparcamiento: se prev茅 que por este concepto pueda embolsarse 142,88 millones de euros durante toda la duraci贸n de la explotaci贸n. La estimaci贸n de estas cantidades se ha hecho sobre la previsi贸n de una rotaci贸n anual de 729.079 veh铆culos y 4.609 abonos anuales. Son cifras que vienen determinadas, exponen desde el Ejecutivo regional, por la “prevista afluencia de visitantes”. “Previendo, incluso, el caso m谩s desfavorable para estimar unos ingresos m铆nimos de explotaci贸n y asegurar la viabilidad de la misma”, se帽alan.

Casi 54 millones de euros se calcula que la adjudicataria pueda ingresar por diferentes actividades econ贸micas en las instalaciones. En este sentido, el proyecto incluye dos cafeter铆as. Pero tambi茅n un centro deportivo y una escuela infantil privada. El primero ocupar谩 una extensi贸n de 4.500 metros cuadrados y se estima que alrededor de 5.200 personas pasen por sus clases de zumba o ciclo indoor 鈥搇os abonos mensuales oscilar谩n entre los 25 y los 131 euros鈥. El centro educativo, por su parte, ocupar谩 un espacio de 2.090 metros cuadrados y contar谩 con 126 plazas. Se calcula que el precio de la matr铆cula ascienda a 100 euros, m谩s una cuota mensual de 300 o 350 euros en funci贸n de si la plaza incluye o no comedor.

A esto se suma el alquiler de espacios a terceros. En concreto, m谩s de 10.000 metros cuadrados que podr谩n ser alquilados para la prestaci贸n de diferentes servicios, desde estancos hasta farmacias. Por este concepto, la Comunidad de Madrid calcula que la concesionaria podr谩 embolsarse durante las pr贸ximas cuatro d茅cadas 50,2 millones. Algo menos de la mitad, 21 millones, se calcula que podr谩 meter en sus cuentas la empresa que se haga con el contrato a trav茅s de la gesti贸n de las m谩quinas expendedoras que se colocar谩n por las instalaciones judiciales.

En total, el Ejecutivo de Ayuso calcula que la adjudicataria percibir谩 por la explotaci贸n de todos estos servicios 268 millones de euros. Sin embargo, lo cierto es que esta cifra representa una m铆nima parte del dinero que recibir谩 la firma. El estudio de viabilidad sit煤a la estimaci贸n de ingresos a lo largo de toda la concesi贸n en los 2.373,3 millones de euros. Y el grueso, 2.105,3 millones, procede del canon abonado por la Comunidad de Madrid. Una cantidad que comienza en los 49,35 millones pero que, seg煤n los c谩lculos de la administraci贸n regional, ir谩 variando con el paso del tiempo. As铆, por ejemplo, el informe estima que la tarifa justo en la mitad de la concesi贸n estar谩 en los 56,72 millones de euros. Y el 煤ltimo pago ascender谩 a 69,2 millones.

Habr谩 que ver, no obstante, si estas cifras son realistas. Y si la empresa que se haga con el proyecto no trata de modificar el canon. No ser铆a la primera vez que ocurre. En mayo de 2011, tres a帽os despu茅s de su inauguraci贸n, las constructoras de los siete hospitales semiprivatizados ya estaban exigiendo al Ejecutivo de Esperanza Aguirre un incremento de la tarifa anual de 9,2 millones de euros. Y friendo a la administraci贸n a recursos contencioso-administrativos. Litigios que siguen siendo habituales en la actualidad.

La concesionaria de la Ciudad de la Justicia, no obstante, tendr谩 que afrontar tambi茅n un desembolso importante. Por un lado, deber谩 hacerse cargo de la construcci贸n del proyecto, que le costar谩 鈥揺jecuci贸n de la obra, equipamiento inicial, reinversiones y otros gastos鈥 561,9 millones de euros. Por otro, tendr谩 que afrontar los gastos de personal, de explotaci贸n o de tributos, que se estima que le obligar谩n a poner sobre la mesa 804,53 millones durante todo el tiempo que dure la licitaci贸n. En total, la Comunidad de Madrid calcula que el beneficio de la concesionaria por el jugoso contrato puede superar los 230 millones.

