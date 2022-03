驴Qu茅 sucedi贸 en esta gira trascendental?

Recordamos la premisa b谩sica

Si los pa铆ses europeos no intervienen en Ucrania supondr谩 la derrota del gobierno y la anexi贸n del territorio conquistado a Rusia en los pr贸ximos meses.

Si los pa铆ses europeos intervienen supondr谩n la 3GM.

Biden visit贸 tanto a los pa铆ses de la UE como de la OTAN y G7 para activar de alg煤n modo la ofensiva de los mismos en Ucrania y el mundo contra Rusia.

L铆deres de la OTAN – No a la intervenci贸n

A pesar del castigo infligido a Europa; oblig谩ndola a deshacer las conexiones pol铆ticas, econ贸micas y culturales con Rusia, lo cual supone una contracci贸n s煤bita del PIB; junto con numerosos otros efectos secundarios (ruptura general de cadena de suministros, disminuci贸n de producci贸n industrial., paro, inseguridad alimentaria y de fronteras, alertas terroristas o la franca volatilizaci贸n); y las contramedidas rusas (imposici贸n del petro-rublo, expulsi贸n diplom谩tica, embargos, requisas…); Europa no cedi贸.

El resultado es que el Pent谩gono no pudo activar la OTAN, so pena de 3GM, por mucho que sus mass media est茅n rogando su intervenci贸n. Esto no va a suceder. Francia y Berl铆n se niegan. El resto de satrap铆as simplemente hace ruido de fondo persiguiendo objetivos partidistas.

Europa prefiere sufrir las consecuencias de una guerra h铆brida que las de una guerra convencional.

Consejo Europeo – Pago de los gastos de Guerra

Europa ha sido condenada a pagar los gastos de la guerra. No parece que vaya a ser capaz de deshacerse del yugo americano en el medio plazo.

Pero su castigo no solo es este pago de gastos, va a sufrir una desmantelaci贸n parcial, la maniobra inversa a la realizada en el Plan Marshall, con todas sus implicaicones. Consecuentemente el castigo a Europa por su no intervenci贸n en la guerra va a ser la factura y la fractura; interna de sus econom铆as y con Rusia y China. Suerte tendr谩 la UE de sobrevivir.

Su castigo qued贸 sellado por medio de los contratos de gas natural licuado firmados con la UE. No es que este gas sea 3, 6, 9 veces m谩s caros que el ruso, sino que su cantidad es totalmente insuficientes para sus necesidades. Por tanto, su objetivo principal no puede ser el suministro europeo, sino el cobro de firmados con la UE. No es que este gas sea 3, 6, 9 veces m谩s caros que el ruso, sino que su cantidad espara sus necesidades. Por tanto, su objetivo principal no puede ser el suministro europeo, sino el cobro de parias

Europa no es reh茅n de su gas, sino de su petr贸leo, y este es proporcionado por EEUU en su mayor铆a. El descenso energ茅tico de Europa est谩 servido. Con este ir谩 acompa帽ado sobre todo sectores no esenciales en un escenario econ贸mico similar al visto en pandemia.

Cumbre G7 – Negativa a romper relaciones

La cumbre del G7 intent贸 limitar las capacidades econ贸micas del Kremlin por medio de intercambio de oro . EEUU tambi茅n propuso reducir su dependencia en los combustibles f贸siles rusos. Es decir, se centr贸 en medidas que afectan directamente a la cotizaci贸n del petro-d贸lar.

El G7 ni siquiera tuvo que negarse a la solicitud. Tanto petr贸leo como oro son productos de f谩cil acceso a trav茅s del mercado internacional y globalizado gracias a una mir铆ada de operadoras pantallas dedicadas a su redistribuci贸n, por lo tanto no es problema de G7. Da la casualidad que la gran mayor铆a de estas comercializadoras son estadounidenses, y el precio de petr贸leo, oro y numerosas materias primas se fija en Londres. La 煤nica consecuencia que tendr铆an estas medidas ser铆a un aumento artificial de precios en mayor detrimento de EEUU y Gran Breta帽a.

No hubo unanimidad de acci贸n en el G7 y los pa铆ses tomar谩n medidas individuales.

Polonia – End Game

EEUU observa que las tropas Polacas no est谩n preparadas para un conflicto de alta intensidad, si para mantener las operaciones de vigilancia, suministro y contenci贸n en las fronteras con Rusia y Bielorrusia.

A medio d铆a estuvo comiendo pizza con las tropas prepar谩ndolas para la intevenci贸n.

la imposibilidad de influencia pol铆tica, econ贸mica ni militar sobre Rusia . Su discurso de la tarde fue un grito de impotencia y desesperaci贸n; un reconocimiento t谩cito del Fin del Juego: pidi贸 sin tapujos un “ Cambio de R茅gimen ” en Rusia. Es decir, reconoc铆a ante c谩maras

La misi贸n del 3SI y los futuros planes de guerra de EEUU lejos de la OTAN

La 3SI es una alianza pol铆tico-militar de 12 pa铆ses establecida en el l铆mex europeo con Rusia, establecida por EEUU en 2014, el a帽o en que da el Golpe de Estado en Ucrania , con antiguos integrantes de la URSS y el Pacto de Varsovia. Una zona de contenci贸n reconocida sin tapujos.

Es imprescindible conocer lo b谩sico de esta iniciativa para conocer el desarrollo presente. No me extender茅, en sus propias palabras 3seas.eu/about/threeseasstory

“en 2014 el Atlantic Council, publica un informe titulado “ Completing Europe “. Esto inspir贸 a los entonces jefes de estado de dos pa铆ses, la presidenta Kolinda Grabar-Kitarovi膰 de Croacia y el presidente Andrzej Duda de Polonia, a lanzar una iniciativa, que ha ido atrayendo a m谩s y m谩s figuras de alto nivel.”

-Andrzej Duda- Presidente del Gobierno otanista, trumpista Nazi funcional y miembro de la internacional fascista.

No hay que mirar m谩s, te lo dicen a la cara, te lo ponen por escrito. Los mandos atlantistas sent铆an incompleta a una la OTAN europea que no quer铆a invertir lo estipulado en armamento, afectando los beneficios del Pent谩gono; y cuyas integrantes miembros de la UE estaban a punto de caer en manos chinas por medio de la BRI y rusas por el Nordstream2. Ve铆an pr贸xima la integraci贸n euroasi谩tica del Heartland que hubiese postergado a a EEUU a su Fortress America

Autom谩ticamente, su plan de escape fue la creaci贸n de un eje de pa铆ses capaces de entrar entrar en guerra en cualquier momento, y capaces de desconectar Europa de Rusia.

驴Esto que quiere decir? Que si no hubiese saltado la guerra en Ucrania, hubiese saltado en cualquiera de los 12 integrantes con resultados similares: la quiebra del eje Berl铆n-Mosc煤.

Conclusiones

EEUU no logra la intervenci贸n militar directa de los pa铆ses de la OTAN en Ucrania.

EEUU logra que la UE pague los costes de la guerra.

EEUU no logra que todos los pa铆ses del G7 restiren su cooperaci贸n con Rusia, si a modo individual como Reino Unido, Francia y Alemania.

EEUU incrementa el rearme/nazificaci贸n de Polonia convirti茅ndose en el socio principal de EEUU/OTAN; ya que Berl铆n y Par铆s tienen pol铆ticas demasiado independientes.

Atendiendo a las premisas anteriores y a los resultados de los encuentros podemos esperar que:

-EEUU desista de la confrontaci贸n militar de bloques.

-La UE pague los costes de la guerra.

-Rusia consiga sus objetivos militares principales.

-Mantenimiento de la OTAN pero Incremento y nazificaci贸n otanista del 3SI.

Queda por aclarar si la independencia de la UE de la OTAN resultar谩 en la formaci贸n de un bloque propio. En un principio la UE es un territorio ocupado, sin altas capacidades militares (salvo Francia) y sin visos de recuperaci贸n de su soberan铆a. Sin embargo la negativa obtenida en esta cumbre cuestiona la propia existencia de la OTAN, que se evidencia no como una fuerza defensiva, sino como una fuerza de ocupaci贸n.