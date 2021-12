LA GRAN DIMISIÓN

LA GRAN DIMISI脫N

El fen贸meno del abandono masivo de los puestos de trabajo en los EEUU se ha denominado 鈥渓a gran dimisi贸n鈥. En la primavera de 2021 comenzaba una tendencia de abandono del trabajo en los EEUU que lleg贸 a la cima en agosto de este a帽o con 4,3 millones de bajas voluntarias de sus puestos de trabajo aumentando la cifra de julio, mes en que dimitieron 4 millones de empleados. En total, desde primavera, m谩s de diez millones de bajas voluntarias en todo EEUU.

Los expertos barajan una serie de diferentes motivos que han llevado a estas dimisiones. Uno de los primeros expertos en asomarse a este fen贸meno fue Anthony Clots que al inicio de la cuesti贸n, en mayo, se atrevi贸 a hablar de 鈥渆pifan铆a pand茅mica鈥, como el principal motivo para el abandono de los empleos. En una entrevista para la BBC de esta primavera Clots aseguraba: 鈥淗ay evidencias de que la gente ha estado pensando durante la pandemia sobre c贸mo va su vida. Han tenido unas epifan铆as y han decidido que tienen que hacer algo, hacer algunos cambios en su vida. Esto podr铆a implicar dejar la fuerza laboral y quedarse en casa, comenzar un negocio, dedicarse a un pasatiempo o jubilarse anticipadamente鈥. El experto habla de epifan铆a como una revelaci贸n que tuvo la gente de forma masiva. Durante el confinamiento la gente tuvo m谩s tiempo libre que aparte de dedicar al ocio fue dedicado a pensar. En agosto EEUU lleg贸 al pico de la dimisi贸n masiva. Para Clots la pandemia sirvi贸 como catalizador del descontento. Muchas personas concluyeron que eran algo m谩s que su carrera profesional o su trabajo asalariado. Para Robert Reids, secretario de trabajo con Clinton, dijo: 鈥淟os empleados no quieren volver a trabajos de mierda, agotadores o aburridos de bajos salarios. Est谩n agotados, hartos y quemados a ra铆z de tantas dificultades, enfermedades y muertes del a帽o pasado, y no lo van a soportar m谩s鈥.

Para la mayor parte de los economistas parece evidente que no hay un factor 煤nico que impulse el comportamiento de la fuerza laboral. Es m谩s una combinaci贸n de causas. Los salarios no se equiparan con el sinf铆n de productos que no paran de subir de precio. Los trabajos con salarios bajos a menudo carecen de oportunidades de crecimiento profesional. Adem谩s, la industria de cuidado infantil est谩 aumentando los costos de las guarder铆as, lo que hace que no compense trabajar y llevar los ni帽os a la guarder铆a. En ese sentido, con la eterna asignaci贸n femenina de los trabajos de cuidados, casi 2 millones de mujeres han abandonado su trabajo en medio de la pandemia y no han vuelto. Ahora se han planteado si volver o no. Y tambi茅n de c贸mo hacerlo ante un nuevo panorama. Uno donde algunos trabajos han desaparecido, otros son vulnerables a la automatizaci贸n, y casi todos conllevan alg煤n riesgo para la salud. Las madres, una vez m谩s, y en todos los espectros de ingresos, se han visto obligadas a asumir deberes adicionales de cuidado infantil debido al cierre de las escuelas y guarder铆as. Y algunas mujeres de ingresos m谩s altos se est谩n mudando a 谩reas de menor coste de la vida, lo que las permite que las familias biparentales, con algo m谩s de dinero, justifiquen bajar a un solo ingreso y opten por pensar y cambiar sus carreras: un privilegio.

La revista de negocios de Harvard publicaba un informe de Allen Cook que trataba de influir en la capacidad de los empresarios para conseguir retener a los empleados. Hay que darse cuenta de la relevancia del fen贸meno, la preocupaci贸n del empresariado. Cook defin铆a que las renuncias ten铆an tasas m谩s altas en empleados en mitad de su carrera, entre edades de 30 a 45 a帽os, y que eran m谩s altas en trabajos m谩s demandados en medio de la pandemia: sociosanitario y telecomunicaciones. Cook daba claves a los empleadores para retener a sus trabajadores: coaching neoliberal, con incentivos rid铆culos. La consultor铆a PlacewaterHouseHooper realiz贸 una encuesta a directivos de EEUU en agosto y descubri贸 que el 65% de los empleados est谩n buscando un trabajo nuevo. Tambi茅n hablaron con ejecutivos y el 88% de ellos les dijeron que estaban experimentando una rotaci贸n mayor de lo normal en los puestos de trabajo.

Mark Sunday, analista para la revista Time, declar贸 que las condiciones son buenas para que los trabajadores ejerzan presi贸n sobre los empleadores. Ahora ve铆amos un mercado laboral estrecho y las perspectivas del pr贸ximo futuro eran que seguir铆an as铆, con lo que convertir铆a el mercado en uno de trabajadores empoderados que pod铆an en ese momento flexibilizar m煤sculo colectivo contra sus empleadores. Al haber menos gente que quiere trabajar los trabajadores que est茅n pueden ejercer sus derechos, pues no hay otros parados que les puedan sustituir si est谩n de huelga. Despu茅s miles de trabajadores se pusieron en huelga o abandonaron colectivamente sus empleos. Se est谩n fraguando miles de huelgas en sectores desde la miner铆a, la industria o la sanidad. Todas enardecidas por una tremenda desconexi贸n entre los trabajadores y la gerencia.

驴Y si los trabajadores han comprendido que ya basta perder el tiempo y su vida en puestos de trabajo que no les merecen? La gente abandona predominantemente porque se les trata mal, se les paga mal o no se sienten conectados con el trabajo en s铆. No renuncian porque sienten que su empresa no se dedica a cuidar de su salud mental, como dicen los soci贸logos patronales, sino porque algo o alguien en su trabajo les hace sentir muy mal. En las grandes corporaciones el problema es que los ejecutivos y la secta directiva suelen estar desconectados de los empleados. En la peque帽a empresa los sueldos son bajos y las condiciones laborales p茅simas. Adem谩s en EEUU el Covid 19 les demostr贸 a los trabajadores que sus empleadores y dirigentes no se preocupaban por su salud, bienestar ni felicidad. Las empresas aceptaron las ayudas y est铆mulos del gobierno y luego despidieron a sus trabajadores en el momento en que se les permiti贸 legalmente. Y la inequidad en la respuesta al covid del gobierno hacia los trabajadores 鈥搖nos cheques de unos cientos de d贸lares- y las corporaciones 鈥搈iles de millones de d贸lares- fue un recordatorio sombr铆o de que nadie les iba a cuidar salvo ellos mismos. En Espa帽a, como en el resto de Europa, esto ha sido una constante con ayudas millonarias a las empresas. En Espa帽a se han traducido en ERTES que consumen los subsidios de desempleo de los trabajadores sin que las empresas tengan que gastar un solo euro pese a haber estado a cuerpo de rey explotando a sus obreros. Esto tambi茅n genera huelgas como la de Tubacex o la del sector del metal gaditano en defensa de los derechos laborales y no s贸lo de salarios m谩s altos.

La desafecci贸n laboral es evidente en la mayor铆a de las personas sobrepasando el 谩mbito laboral y pasando a lo vital. Los empleos no satisfacen a la mayor parte de los trabajadores del planeta que s贸lo se soportan por pagar las facturas y alimentarse. Esa desafecci贸n pasa desapercibida para la mayor铆a de los empresarios y directivos corporativos ya que en las relaciones laborales empresa-trabajadores nadie piensa en la vida de 茅stos, tan s贸lo en los rendimientos laborales y sus beneficios econ贸micos. Explotaci贸n, esclavismo, precariedad, salarios viles, etc., hacen que sectores enteros de empleos no encuentren candidatos a cubrirlos. Un 6% de los trabajadores alemanes han dejado sus empleos desde que empezara la emergencia sanitaria, un 4,7 en los Pa铆ses Bajos y un 3% en Francia. Incluso en China 鈥渢ang-ping鈥 es un movimiento surgido que pide a los j贸venes que se tumben en la cama y pasen de trabajos extenuantes y solo laboren lo justo para satisfacer sus necesidades fisiol贸gicas. Quiz谩s el mundo est谩 cambiando y este puede ser el principio de un cambio de paradigma laboral. La emancipaci贸n de los trabajadores siempre ha sido tarea de ellos mismos.

Alfredo Velasco