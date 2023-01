Argentina es un pa铆s de contrastes, de grandes territorios, y, sobre todo, con muchos recursos minerales, aunque no siempre, bien administrados.

Hace muy poco, la secretaria de Energ铆a, Flavia Royon, anunciaba a viva voz que estamos en la 茅poca dorada del petr贸leo鈥

鈥淔uimos elevando la vara mes a mes y rompiendo r茅cord de producci贸n no convencional durante todo el a帽o 鈥 2022 鈥 y este diciembre que pas贸 no fue la excepci贸n. Junto al Ministro Sergio Massa estamos convencidos que las subas en los vol煤menes de petr贸leo (no convencional) potencian la cadena de valor, generando m谩s empleo genuino y mayor ingreso de divisas para el pa铆s鈥

En concreto, en relaci贸n al volumen de petr贸leo no convencional que alcanz贸 los 282 mil barriles diarios en Diciembre de 2022, el pico m谩s alto de su historia.

Por si alguien no lo recuerda 隆el mundo va en direcci贸n contraria! Las energ铆as renovables son la punta de lanza de los pa铆ses modernos, y quien no est茅 subido al 鈥渃arro鈥 padecer谩 sus consecuencias. Y Argentina, deber铆a de empezar a repensar sus objetivos futuros, o mejor dicho, decidirse por el lado oscuro o el verde.

El t贸pico que sigue enmarcando las grandes compa帽铆as petrol铆feras con鈥 鈥済enerando m谩s empleo genuino y mayor ingreso de divisas para el pa铆s鈥 ya es una falacia pasada de moda y que solo recompensa, como ya hemos visto a lo largo de la historia, al gran empresario.

La Agencia Internacional de Energ铆a (IRENA) recientemente public贸 el Informe sobre el Empleo en el Sector Energ茅tico en el Mundo, hasta donde sabemos, es el primer inventario exhaustivo de la mano de obra mundial del sector de la energ铆a. Un mapa del informe para ver la tendencia鈥

Alrededor de 65 millones de personas trabajan en la industria energ茅tica en todo el mundo, y los trabajadores de las energ铆as limpias representan ya m谩s de la mitad, seg煤n un reciente informe de la Agencia Internacional de la Energ铆a.

Si miramos m谩s de cerca, en otra informa publicado por IRENA con el t铆tulo de 鈥淓nerg铆as renovables y empleo Informe anual 2022鈥 volvemos a destacar que el empleo que est谩 produciendo el mercado de las energ铆as renovables es imparable.

Las renovables con tecnolog铆as como la solar fotovoltaica, la e贸lica, la bioenerg铆a y la energ铆a biomasa 隆est谩n al alza! No s贸lo la creaci贸n de puestos de trabajo son los beneficios de las renovables, nuevas empresas y administraciones est谩n ganando, tango en dinero como en grandes beneficios medioambientales.

La pregunta es en qu茅 direcci贸n queremos ir y si estamos dispuestos a que las administraciones no sigan tomando como 鈥渋gnorantes鈥.