驴De d贸nde sali贸 el dinero ue provoc贸 la burbuja financiera que ha hundido la econom铆a espa帽ola? Los datos del FMI permiten saber quienes son los verdaderos acreedores y refutan la hip贸tesis de que el ahorro alem谩n fue la fuente de los ingentes pr茅stamos realizados a Espa帽a y a otros pa铆ses del Sur desde finales de 2003

por Ricardo Verg茅s

Mayo de 2012

SOBRE EL AHORRO ALEM脕N

El catedr谩tico de econom铆a de la Universidad de Colonia, Juergen Donges 鈥搉acido en Sevilla en 1940鈥, reuni贸 en un libro (1) varias contribuciones de antes de la crisis, sobre el ambiente sociopol铆tico de algunos pa铆ses de la Uni贸n Europea. Este libro es m谩s interesante para entender lo ocurrido que leer tantos discursos day after de quienes no apercibieron la burbuja, sino todo lo contrario.

Sobre su pa铆s, el autor sugiere (cap. 9, escrito en 2004), que 鈥渓a econom铆a alemana tiene dos caras. Por un lado la de disponer de una industria y sectores de servicios modernos, con niveles de tecnolog铆a avanzada elevados y un grado de competitividad internacional envidiable; por otro lado, la de encontrarse inmersa desde hace tiempo en una crisis de crecimiento y de empleo profunda. El pobre comportamiento de una econom铆a tan grande como la alemana (una tercera parte de la UE-15), no puede m谩s que lastrar la econom铆a europea.鈥

鈥淟as cifras hablan por s铆 solas: durante el per铆odo 1991-2003 tras la reunificaci贸n, el incremento de PIB apenas lleg贸 al 1% anual, mientras que la Eurozona sin Alemania, registr贸 una tasa de 1,7% y EE.UU un 2,4%. En cuanto al mercado de trabajo, Alemania es el 煤nico pa铆s de la zona donde la creaci贸n neta de empleo ha sido casi nula durante todo ese per铆odo… y que el paro laboral ha subido, de ciclo coyuntural a ciclo coyuntural, produciendo un efecto de 鈥渉ist茅resis鈥 generador de desempleo de larga duraci贸n.鈥

Estas consideraciones confirman lo que yo mismo observ茅 a trav茅s de las Estad铆sticas Financieras Internacionales (EFI) de los a帽os 90 recogidas por el FMI, y que publiqu茅 en 2002 en la revista L鈥橭bservateur de l鈥檌mmobilier (2). Tales datos no permiten detectar 鈥渕ilagro鈥 alguno, ni tampoco recesi贸n como la sugerida por el apodo de 鈥渇arolillo rojo鈥 colgado, seg煤n Donges, no s贸lo por otros pa铆ses de la UE, sino tambi茅n por ciertos pol铆ticos alemanes cuando les toca pasar a la oposici贸n. En cuanto a la inflaci贸n, Alemania permanece en el ecuador de la gama reducida -y poco cre铆ble- de tasas del IPC de Eurostat (excluida Grecia).

Donges atribuye esta aton铆a de la Alemania de los a帽os 90 por un lado a la dif铆cil reunificaci贸n, mediante medidas destinadas a cerrar ciertas heridas abriendo otras y, por otro lado, a la larga marcha hacia un supermodelo de bienestar y de ayuda p煤blica a casi todo, con altas contrapartidas que han acabado por erosionar el incentivo econ贸mico y por reducir su competitividad internacional (p谩g. 191).

LA GRAN ESTAFA: Primero se conceden cr茅ditos que inflan burbujas (verde), despu茅s el capital huye a Alemania tras explotar esas burbujas (rojo)

Donges observa tambi茅n que durante el per铆odo 1991-2003, 鈥渆l sector m谩s din谩mico es el de la econom铆a sumergida. Se estima su tama帽o a un 16% del PIB; hace diez a帽os era el 10%…). El fraude del IVA asciende en 2004 a casi 18.000 millones de euros (un 12% de la recaudaci贸n debida y casi el doble de hace cinco a帽os). Es un dato m谩s que anecd贸tico, puesto que la sociedad alemana ten铆a por costumbre de respetar las leyes y cumplir con las obligaciones tributarias鈥.

Estos planteamientos no han sido desmentidos por su autor en textos m谩s recientes (el 煤ltimo el pasado mes de febrero (3)). En cambio, chocan frontalmente con una hip贸tesis amplia- mente difundida, que no es otra que la del ahorro alem谩n como fuente de los ingentes pr茅stamos realizados a Espa帽a y otros pa铆ses del Sur, desde finales de 2003. Es cierto que se ahorra algo m谩s en el Norte, parte de lo cual ha debido revertir en financiaci贸n inmobiliaria en Espa帽a. Pero seg煤n Comercio Exterior, el total del ladrillo en la financiaci贸n privada de origen extranjero (y no s贸lo alem谩n) arroja cifras anuales de 10 d铆gitos (miles de millones) y no de 12 (cientos de miles de millones) como las que ahora debemos devolver.

Por ejemplo, Donges cita la 鈥渧ivienda en Mallorca鈥 antes del euro, pero las cifras ulteriores acerca de la inversi贸n inmobiliaria extranjera en Espa帽a -de la que tan solo un tercio es vivienda nueva- sugieren que 茅sta es atribuible en un 55% al Reino Unido y tan s贸lo en un 5% a Alemania. O sea, que hay que buscar otro origen para aquellos pr茅stamos dinerarios privados, que no fueron inversiones, pero que bancos alemanes y de pa铆ses europeos del Norte colocaron a sus bancos hom贸logos del Sur, particularmente a Espa帽a. 脡sta los ha 鈥渕omificado鈥 a su vez en activos t贸xicos, hoy en manos del sector inmobiliario y afines, por un valor cercano a los 600.000 millones de euros (4).

EL EURO Y LA EXPANSI脫N DEL CAPITALISO ALEM脕N: Ricardo Ricardo Verg茅s, economista que trabaj贸 en el departamento de estad铆stica del Ministerio de la Vivienda, fu茅 uno de los primeros en denunciar que la zona Euro ha sido fundamental para que el resto de la UE se haga cargo de los costes de la reunificaci贸n alemana a trav茅s de una gigantesca transferencia de capitales al sur de Europa, dando lugar a burbujas especulativas de todo tipo. Sus teor铆as sobre la responsabilidad alemana de la crisis que azota Espa帽a se exponen en el documental “Euroestafa”, que puede verse en la red.



SOBRE LA ACTIVIDAD MONETARIA

En el cap铆tulo 3 del citado libro, Donges reproduce otro art铆culo suyo de 20044: 鈥淧ara los alemanes, el Deutsche Mark como moneda fuerte era todo un s铆mbolo de la identidad nacional y un emblema del llamado 鈥渕ilagro econ贸mico鈥 de la posguerra y, por consiguiente, costaba m谩s desprenderse de 茅l. En cambio, en Espa帽a, no se hac铆a notar en momento alguno un escepticismo sobre la substituci贸n de la peseta; en la poblaci贸n incluso reinaba la euforia. Posiblemente en Espa帽a no se ten铆an demasiadas razones para lamentar su desaparici贸n, dado que siempre hab铆a sido una moneda d茅bil y de convertibilidad restringida.鈥

Es obvio que desde la reunificaci贸n y anuncio del cambio al euro, Alemania ha vivido un relativo receso en lo pol铆tico-econ贸mico causado no solo por los argumentos estructurales esgrimidos por Donges, sino tambi茅n por la p茅rdida de confianza en la que iba a ser su moneda futura. Esta inseguridad se habr铆a evitado si se hubiesen adoptado medidas a dos velocidades que nivelaran en unos a帽os las tendencias inflacionistas de algunos pesos pesados del Tratado de la Uni贸n, concretamente Espa帽a e Italia. Claro que tampoco los resultados habr铆an sido decisivos, visto el ulterior desmadre monetario-financiero, pero la Europa del Norte no lo ve铆a as铆. Para esa parte de Europa ir a una sola velocidad implicaba riesgo de devaluaci贸n por causa de la inflaci贸n y de la menor productividad del Sur.

Dudo que sepamos alg煤n d铆a c贸mo y a qu茅 nivel se articul贸 la defensa del poder adquisitivo del futuro ex marco, visto los complicados mecanismos de emisi贸n monetaria que han llevado a los bancos a saltarse el principio de Friedman (5) (y ello a pesar de que los propios bancos centrales lo tienen por norma…). Lo cierto es que entre 1991 y 1998, y probablemente a sabiendas del propio Bundesbank -que no siempre ha estado en sinton铆a con el proyecto monetario europeo (6)-, la relaci贸n entre la masa monetaria M3 seg煤n las EFI del FMI y el producto interior bruto corriente en moneda nacional seg煤n la OCDE, no ces贸 de crecer.

GR脕FICO 1: Masa monetaria vs. PIB a precios corrientes. 脥ndice base I-1990

En el Gr谩fico 1, en el que solo figuran los pa铆ses de la Eurozona-Norte (excluyendo Luxemburgo y Finlandia), debido a que los del Sur presentan datos desagregados err谩ticos o de dif铆cil interpretaci贸n situados por debajo de 1,00. Lo novedoso es que en los datos econ贸micos de Alemania no se observa repercusi贸n alguna del aumento de liquidez, ni en sentido positivo (producci贸n, ocupaci贸n…), ni en sentido negativo (inflaci贸n, paro…), con la certeza a帽adida de que los saldos en super谩vit o en d茅ficit en todos conceptos con el exterior, vienen incluidos tanto en el numerador como en el denominador. Ello significa que de alguna manera y por medio del sistema de reserva fraccionada (7), la liquidez adicional constituida por Alemania no reverti贸 en inversi贸n en su propia econom铆a, sino que pas贸 a formar parte de una reserva que tan solo emergi贸 a la hora del cambio al euro.

Mientras tanto, y a la diferencia de las estad铆sticas econ贸micas y financieras que ignoraron el hecho, las series del FMI s铆 que han documentado el correspondiente aumento de deuda monetaria con el Bundesbank y alg煤n que otro banco central del Norte. En todo caso, y a falta de otra informaci贸n espec铆fica que se nos pueda proporcionar, insisto en la hip贸tesis de que 茅ste ha sido el origen m谩s probable del dinero prestado a Espa帽a desde octubre 2003.

驴HAY QUE DEVOLVER DINERO BUENO POR DINERO MALO?

Veamos primero los saldos vivos de deuda privada seg煤n el Banco de Espa帽a, reflejados en el Grafico 2. Dichos saldos, pueden clasificarse en tres grupos.

1. Actividad en general (excepto inmobiliaria): agricultura, industria, energ铆a, servicios y resto de actividades (naranja)

2. Hipotecas de los hogares (azul)

3. Construcci贸n, inmobiliarias, intermediaci贸n, servicios adyacentes (verde).

La deuda del primer grupo puede calificarse de normal (8), salvo en suministros para la construcci贸n. Esta deuda asciende a 630.000 millones y es interna, siendo su problema el aval con activos sobrevalorados. Por su lado, los recortes y medidas fiscales no matan a la gallina de los huevos de oro, pero s铆 que la mutilan seriamente al reducir el cash-flow del que se alimenta el propio pago de la deuda.

GR脕FICO 2: Saldo vivo de cr茅dito privado a empresas y hogares, 1993-2011. Millones de euros. Fuente: Banco de Espa帽a y FMI,

El segundo grupo es el de hipotecas a compradores finales, cuya deuda asciende a 650.000 millones. Un 30% tiene titular, pero un 57% solo est谩 cedulada, lo que revierte el riesgo de impago al propio banco. De momento, los bajos tipos de inter茅s contienen la morosidad, pero 驴y si sube el Euribor y que el paro afecta a la clase media-alta hipotecada durante el auge? Adem谩s, el relativo cumplimiento desde 2008 no amortiza lo suficiente. Ello se explica por la intensa refinanciaci贸n para alargar plazos. En todo caso, el problema es de derecho civil, donde tanto da que los afecta- dos acreedores como deudores sean nacionales o extranjeros.

La deuda del sector inmobiliario asciende a 490.000 millones, incluida la intermediaci贸n cuyo inflado alivia a los balances bancarios de activos t贸xicos (casi todos). Pero se rozar铆an los 600.000 sin los rescates del gobierno anterior… y de la propia Europa. Se aprecia sobre todo que, aparte la intermediaci贸n relativamente reciente, es con dinero extranjero con el que se ha financiado la burbuja, puesto que tal deuda acumulada coincide en evoluci贸n y en volumen con la deuda dineraria que los bancos espa帽oles mantienen con los bancos europeos part铆cipes del mercado interbancario de Frankfurt (EFI del FMI en rojo en el gr谩fico 2).

脡ste es pues el dinero salido de la reserva acumulada sobre todo por Alemania durante los 90, que luego los bancos europeos han cambiado al euro en 2002 y prestado finalmente a los nuestros y 茅stos a su vez al sector inmobiliario para levan- tar esas monstruosidades que nadie quiere, ni siquiera como garant铆a.

Y ALEMANIA NOS ENDOS脫 SU DEUDA: Evoluci贸n del paro en Europa, o como Italia, Espa帽a, Irlanda y Grecia est谩n pagando el enorme coste de la unificaci贸n alemana

CONCLUSI脫N

Hace 6 a帽os que Donges reconoc铆a en una entrevista sobre Espa帽a, 鈥渓a existencia de un nubarr贸n muy serio que tiene este pa铆s con el tema del mercado de la vivienda… y que crear谩 problemas para el resto de los pa铆ses europeos… Es un problema de liquidez. Pr谩cticamente toda la que generan los bancos europeos se la queda Espa帽a para financiar vivienda, y eso es una burrada (sic)鈥 (9). Es una l谩stima que la entrevista no revelara c贸mo se hab铆a generado esa liquidez, ni aludiera a la facilidad con la que nuestros bancos se hac铆an con ella, dado que de haber sido ahorro, los europeos se habr铆an preocupado mucho m谩s de su destino. As铆 y todo, la intervenci贸n de Donges fue determinante, pero llegaba tarde y no tuvo el impacto medi谩tico suficiente. De modo que cuando en la misma 茅poca, mis informes estad铆sticos de visados de proyecto confirmaron los temores de los medios internacionales, el propio Consejo de Ministros zanj贸 el tema con argumentos 鈥渕etodol贸gicos鈥 equivocados y de esta forma Frankfurt pudo continuar liquidando pasivo alg煤n tiempo m谩s. Eso s铆, mi instituci贸n de arraigo no esper贸 a que terminara de hacerlo para relevarme de mi cargo.

NOTAS

(1) Estudios de Pol铆tica Econ贸mica (1998-2006). Madrid: Uni贸n Editorial (2007).

(2) Cr茅dit et march茅 du logement dans l鈥橴nion Europ茅enne. L鈥橭bservateur de l鈥檌mmobilier, 53, 16-23. Cr茅dit Foncier de France (2002).

(3) 鈥淐ompetitividad internacional: el caso alem谩n鈥. Documentos a debate, 47 (2012), IDOE, Universidad de Alcal谩 de Henares.

(4) Revista del Instituto de Estudios Econ贸micos, 1, 46-67.

(5) Los distintos equilibrios econ贸micos y financieros s贸lo pueden mantenerse si la masa monetaria en circulaci贸n evoluciona en todo momento como el volumen real de transacciones.

(6) Vidal Folch, X. (2011). 鈥淟as traiciones del Bundesbank a Europa鈥, El Pa铆s, 25 marzo, p.41.

(7) De hecho, este sistema permite renovar durante largos per铆odos, los cr茅ditos de corto plazo en moneda reci茅n emitida.

(8) No es normal que, para desarrollarse, una empresa tenga que endeudarse forzosamente. La reinversi贸n de beneficios podr铆a ser suficiente, si los accionistas aprendieran a valorarlo.

(9) 鈥淟a inmigraci贸n y la vivienda pueden ser los grandes problemas de Espa帽a鈥, Entrevista. El Economista, 11 julio 2006. p. 24.