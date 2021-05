–

La actual generaci贸n de vacunas podr铆a suponer un grave riesgo para la salud p煤blica. Lo dice hasta el prestigioso Instituto Salk en su art铆culo, titulado 鈥淭he novel coronavirus鈥 spike protein plays additional key role in disease鈥 (鈥淟a prote铆na de espiga del nuevo coronavirus desempe帽a un papel clave adicional en la enfermedad鈥), donde muestra que la 鈥減rote铆na Spike鈥, distintiva del SARS-CoV-2, da帽a las c茅lulas, confirmando que Covid-19 es una enfermedad principalmente vascular鈥. Aunque el art铆culo se centra estrictamente en los problemas de Covid-19, inevitablemente plantea cuestiones sobre las nuevas vacunas que contienen miles de millones de prote铆nas en forma de espiga que podr铆an aumentar enormemente el riesgo de enfermedad grave o muerte.

鈥Los investigadores crearon un 鈥減seudo-virus鈥 que estaba rodeado por la cl谩sica corona de prote铆nas de espiga del SARS-CoV-2, pero que no conten铆a ning煤n virus real. La exposici贸n a este pseudovirus provoc贸 da帽os en los pulmones y las arterias de un modelo animal, lo que demuestra que la prote铆na de espiga por s铆 sola es suficiente para causar la enfermedad. Las muestras de tejido revelaron la inflamaci贸n de las c茅lulas endoteliales que recubren las paredes de las arterias pulmonares鈥. (Nota: Las c茅lulas endoteliales vasculares recubren todo el sistema circulatorio, desde el coraz贸n hasta los capilares m谩s peque帽os) 鈥

Esto demuestra que, en primer lugar es posible crear un virus artificial, y en segundo lugar, que el virus por s铆 mismo no infecta ni produce enfermedad alguna, siendo solamente un paquete de informaci贸n gen茅tica, envuelto en una prote铆na; en algunos casos estas prote铆nas tienen espigas que utilizan para introducirse en las c茅lulas del cuerpo y a veces esto produce una reacci贸n en las c茅lulas, pudiendo desencadenar desequilibrios en el cuerpo, lo que com煤n y err贸neamente se define como enfermedad.

Pero el experimento del Instituo Salk tiene m谩s miga, porque luego, el equipo reprodujo este proceso en el laboratorio exponiendo las c茅lulas endoteliales sanas (que recubren las arterias) a la prote铆na de espiga. Demostraron que la prote铆na de espiga da帽aba las c茅lulas al unirse a la enzima AC2 (enzima convertidora de angiotensina 2).

Estudios anteriores mostraron un efecto similar cuando las c茅lulas fueron expuestas al SARS-CoV-2, pero este es el primer estudio que muestra que el da帽o se produce cuando las c茅lulas son expuestas s贸lo a la prote铆na de espiga.

Este nuevo documento de investigaci贸n es el equivalente a una bomba de hidr贸geno. Lo cambia todo al confirmar lo que los cr铆ticos de las vacunas han teorizado durante meses sin poder demostrarlo.

Ahora hay pruebas s贸lidas de que:

1. El Covid-19 es principalmente un s铆ndrome del sistema vascular (el sistema vascular, tambi茅n conocido como sistema circulatorio, est谩 formado por los vasos que transportan la sangre y la linfa por todo el cuerpo) y no del sistema respiratorio.

2. El principal desencadenante es la prote铆na de espiga (una glicoprote铆na que sobresale de la envoltura de algunos virus). Aun as铆 por s铆 mismo esto no es suficiente para enfermar un cuerpo sano y equilibrado, pese a lo que se empe帽en en repetir los defensores de la teor铆a microbiana del contagio. Un cuerpo en equilibrio puede deshacerse de la alteraci贸n externa con mayor o menor facilidad pero si un cuerpo est谩 expuesto adem谩s a otras causas 鈥減at贸genas鈥 (qu铆micos, radiaciones, mala alimentaci贸n, estr茅s, contaminaci贸n, fatiga, falta de sue帽o o de ejercicio, t贸xicos,鈥) un nuevo factor desequilibrante, en este caso la espiga s de una proteina, puede desencadenar lo que los m茅dicos llaman una enfermedad.

En otras palabras, si el Covid-19 es principalmente una enfermedad vascular, y si el principal instrumento de da帽os f铆sicos es la prote铆na de espiga, entonces 驴por qu茅 se inyecta a la gente con miles de millones de prote铆nas de espiga?

鈥淒urante el 煤ltimo a帽o se nos ha dicho que el 煤nico papel que deb铆a desempe帽ar la prote铆na de espiga era entrar en las c茅lulas humanas. (Pero) est谩 claro que no es eso lo que hace, (ya que) te da una enfermedad, una enfermedad vascular. Una enfermedad vascular puede tener muchas manifestaciones. Puede tratarse de una trombosis de las venas sinusales, de co谩gulos de sangre, de hematomas y de afecciones m谩s prolongadas.

驴Crees que es una buena idea eludir las primeras (barreras) de tu sistema 鈥渋nmunol贸gico,鈥 e inyectar miles de millones de prote铆nas de espiga en tus c茅lulas dada las informaciones que acaba de publicar el Instituto Salk?

Los investigadores del Instituto Salk nos han dicho -sin ninguna ambig眉edad- que la prote铆na de espiga es un componente fundamental de la enfermedad de Covid-19. S铆, es cierto que la prote铆na de espiga, junto con la prote铆na N, no se replicar谩. Sin embargo, miles de millones de estas prote铆nas inducidas por la inyecci贸n de la vacuna tienen la capacidad de crear da帽os en tu sistema vascular. Esto es lo que dice el estudio y lo que ha publicado un important铆simo centro de estudios biol贸gicos.

No se trata de una teor铆a de la conspiraci贸n. Creo que a estas alturas hay suficiente informaci贸n como para preguntarte si nos van a decir la verdad en los pr贸ximos d铆as, porque esa informaci贸n deber铆a estar en la portada de todos los peri贸dicos y en todos los canales de noticias. Y lo que deber铆an decir es esto: 鈥淟a base fundamental y tecnol贸gica sobre la que se basan todas las vacunas que se han distribuido en Occidente es err贸nea. Pens谩bamos que la prote铆na de espiga s贸lo entrar铆a en las c茅lulas para crear anticuerpos, de modo que si te enfrentabas al 鈥渧irus salvaje鈥, no se adherir铆a a tus c茅lulas, pero est谩bamos equivocados. Nos equivocamos porque la prote铆na de espiga en s铆 misma puede crear enfermedades, y si se inyectan miles de millones de ellas en tu cuerpo habr谩 manifestaciones de enfermedad en muchos casos.鈥

No es seguro inyectar miles de millones de prote铆nas de espiga en un m煤sculo, porque evita las capas de tu sistema 鈥渋nmunitario鈥 que podr铆an haber neutralizado potencialmente el virus 鈥 Al cruzar el umbral del cuerpo humano inyectando estos compuestos, no le est谩 dando a tu sistema 鈥渋nmunitario鈥 la oportunidad de montar una respuesta suficientemente fuerte a la prote铆na de espiga para neutralizarla. Si acepta (tomar) una de estas vacunas, (la vacuna) contendr谩 esta prote铆na de espiga causante de la enfermedad. 鈥 Ahora nos toca a nosotros intentar arreglar el error que han cometido.鈥 Robin Monotti Graziadei

Perfectamente expresado y justo en el blanco. Graziadei extrapola el significado oculto del informe Salk y aclara su importancia. 驴C贸mo reaccionar谩n los funcionarios de salud p煤blica, los pol铆ticos, los medios de comunicaci贸n y el resto del bando pro-vacunas a estas revelaciones, especialmente con el imprim谩tur del Instituto Salk colocado en la portada del informe? 驴Intentar谩n esconder el asunto bajo la alfombra o desviar la atenci贸n de la 鈥渙pini贸n p煤blica鈥 hacia las fabulosas 鈥渧ariantes鈥? 驴O intentar谩n algo totalmente diferente, como afirmar que una clase de prote铆na de espiga es saludable mientras que otras causan enfermedades prolongadas y la muerte? 驴Qu茅 van a hacer?

Y, no lo olvidemos, los fabricantes de vacunas tienen plena inmunidad legal por las lesiones que producen. La inmunidad legal significa impunidad.

Entonces, 驴qu茅 efecto tendr谩n estas prote铆nas de espiga en las personas que han sido vacunadas?

Esto es lo que dicen los M茅dicos por la 脡tica de Covid en su 煤ltimo art铆culo publicado:

鈥淟as vacunas son peligrosas tanto para las personas sanas como para las que padecen enfermedades cr贸nicas preexistentes por las siguientes razones: riesgo de alteraciones letales y no letales de la coagulaci贸n de la sangre, incluyendo trastornos de la coagulaci贸n, trombosis cerebral, derrame cerebral e infarto de miocardio; reacciones autoinmunes y al茅rgicas; potenciaci贸n de la enfermedad por los anticuerpos; impurezas de las vacunas debido a la fabricaci贸n apresurada y a las normas de producci贸n no reguladas鈥 cabe esperar que todas las vacunas de ARNm causen coagulaci贸n sangu铆nea y trastornos hemorr谩gicos鈥 Las vacunas no son seguras鈥.

El reumat贸logo pedi谩trico Dr. J. Patrick Whelan plante贸 el problema en una carta a la FDA:

鈥淢e preocupa que las nuevas vacunas destinadas a crear inmunidad contra la prote铆na de espiga del SARS-CoV-2 puedan causar da帽os microvasculares en el cerebro, el coraz贸n, el h铆gado y los ri帽ones de una forma que no parece haber sido evaluada actualmente en los ensayos de seguridad de estos tratamientos potenciales.

Antes de que se apruebe el uso generalizado de cualquiera de estas vacunas en humanos es importante evaluar los efectos de la vacunaci贸n en el coraz贸n de los individuos vacunados. Por muy importante que sea detener la propagaci贸n del Covid r谩pidamente mediante la inmunizaci贸n de la poblaci贸n, ser铆a mucho peor que cientos de millones de personas sufrieran da帽os duraderos, incluso permanentes, en la microvasculatura de sus cerebros o corazones porque no se ha apreciado un efecto no deseado de las vacunas de prote铆nas de espiga en estos otros 贸rganos a corto plazo鈥.

Tambi茅n se帽alamos que 鈥渓as vacunas de ARNm liberan una prote铆na de espiga que se extiende por todo el cuerpo, queda atrapada en el torrente sangu铆neo y se acumula en la capa de c茅lulas (c茅lulas endoteliales) que recubren los vasos sangu铆neos.鈥 Creemos que la nueva investigaci贸n del Instituto Salk apoya esta teor铆a general.

Adem谩s, seg煤n el Dr. Hyung Chun, cardi贸logo de Yale, las c茅lulas 鈥渓iberan citoquinas inflamatorias que exacerban a煤n m谩s la respuesta inflamatoria del cuerpo y conducen a la formaci贸n de co谩gulos de sangre.鈥 Chun dijo: 鈥淓l endotelio 鈥渋nflamado鈥 probablemente no s贸lo contribuye al empeoramiento del resultado en Covid-19, sino que tambi茅n se considera un factor importante que contribuye al riesgo de ataques card铆acos y accidentes cerebrovasculares鈥.

鈥淟as personas con Covid-19 presentan una amplia gama de s铆ntomas neurol贸gicos, como dolores de cabeza, ataxia, alteraci贸n de la conciencia, alucinaciones, accidentes cerebrovasculares y hemorragias cerebrales. Pero los estudios de autopsia a煤n no han encontrado pruebas claras de una invasi贸n viral destructiva en los cerebros de los pacientes, lo que ha llevado a los investigadores a considerar explicaciones alternativas sobre c贸mo el SARS-CoV-2 causa s铆ntomas neurol贸gicos 鈥

Si no es una infecci贸n v铆ral, 驴qu茅 m谩s podr铆a estar causando da帽o a 贸rganos distantes asociados al Covid-19? 鈥

El culpable m谩s probable que se ha identificado es la prote铆na espiga Covid-19. Es preocupante que varios estudios han demostrado que las prote铆nas de espiga por s铆 solas tienen la capacidad de causar da帽os generalizados en todo el cuerpo, sin ning煤n rastro de virus

Lo que hace que este descubrimiento sea tan inquietante es que las vacunas de ARNm de COVID-19 fabricadas por Moderna y Pfizer programan nuestras c茅lulas para que produzcan esta misma prote铆na de espiga del coronavirus como una forma de activar nuestros cuerpos para producir anticuerpos contra el virus.鈥 (驴Podr铆a la prote铆na de espiga de las vacunas de Moderna y Pfizer causar co谩gulos de sangre, inflamaci贸n cerebral y ataques al coraz贸n? Global Research)

Como dice Chun:

鈥溾 Los estudios de autopsia a煤n no han encontrado pruebas claras de la invasi贸n viral destructiva en los cerebros de los pacientes, lo que ha llevado a los investigadores a considerar explicaciones alternativas sobre c贸mo el SARS-CoV-2 causa s铆ntomas neurol贸gicos鈥︹

Esta observaci贸n es correcta. La investigaci贸n no indica 鈥渋nvasi贸n viral en el cerebro de los pacientes鈥.

Por 煤ltimo, Chun reconoce que las nuevas vacunas 鈥減rograman a nuestras c茅lulas para que produzcan esa misma prote铆na de espiga del coronavirus para que nuestro cuerpo produzca anticuerpos contra el virus鈥.

La producci贸n y distribuci贸n de estas inyecciones potencialmente mortales va mucho m谩s all谩 de la mera imprudencia. Se trata de una cat谩strofe mundial sin precedentes que podr铆a provocar la muerte de millones de personas.

Al enga帽o de la teor铆a microbiana del contagio, de que los virus infectan y crean enfermedad, de que nuestro cuerpo funciona militarmente como un ej茅rcito contra invasores invisibles, como si los factores emocionales y el demencial modo de vida al que estamos sometidos (adem谩s de la comida basura, desposesi贸n del conocimiento de nuestro cuerpo, t贸xicos, qu铆micos, radiaciones, estr茅s, hambrunas, guerras, ritmos de trabajo, etc) no tuvieran nada que ver, hay que a帽adirle el gran enga帽o de la pandemia, maniobra para que las 茅lites acumulen y centralicen aun m谩s el poder.

驴Hasta cu谩ndo continuar谩 esta locura?

