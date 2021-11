Entrevista con la polit贸loga Adriana Salvatierra, ex presidenta del senado boliviano

–A dos a帽os del golpe, se percibe en Bolivia una suerte de reconfiguraci贸n del bloque opositor, un reimpulso del sector m谩s beligerante que reaviv贸 una vez m谩s la tensi贸n pol铆tica. El presidente Luis Arce incluso habl贸 de “nuevas aventuras golpistas”. 驴Cu谩l es tu mirada sobre esta coyuntura? 驴Crees que hay condiciones para un nuevo golpe?

-Estamos en presencia de muchos actores que no tiene ning煤n apego por la institucionalidad democr谩tica. Por ejemplo, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, alguien que propici贸 un golpe de Estado, que propicia la ruptura de la institucionalidad como acci贸n pol铆tica. Eso es bastante peligroso. Pero hoy el contexto es otro. En 2019 ven铆amos de 14 a帽os de gobierno, hab铆a descontentos acumulados, si bien no hab铆a una crisis econ贸mica ellos ven铆an con un discurso de liberarse de alg煤n mecanismo de opresi贸n, las movilizaciones opositoras eran en torno a valores como “la democracia”, “la libertad”, etc. En ese contexto se dio el golpe de Estado.

Luego esos sectores demostraron que en esos 14 a帽os no hab铆an construido ning煤n proyecto de pa铆s. Cuando gobiernan, a partir del golpe, demuestran que eran unos incapaces para administrar la crisis sanitaria y el pa铆s en general. Entonces, hoy cuando vuelven con esos discursos de “no se olviden que desde Santa Cruz nosotros sabemos c贸mo recuperar la democracia”, en realidad nos est谩n diciendo que tienen la f贸rmula del golpe de Estado. Pero esa f贸rmula del golpe de Estado hoy se encuentra con un pa铆s distinto, con una crisis econ贸mica, un pa铆s donde el PBI se contrajo 12 puntos, donde volvimos a tocar altos niveles de desempleo y pobreza. Entonces, la agenda pol铆tica de la poblaci贸n est谩 fundamentalmente en la reactivaci贸n econ贸mica: sus discursos hoy no tienen un suelo f茅rtil para desplegar esa agenda de ruptura democr谩tica.

Es cierto que las fuerzas golpistas contin煤an operando; ser铆a mentir decir que con la victoria electoral del 2020 desmantelamos la estructura que promovi贸 el golpe de Estado. Esa estructura, que se asent贸 particularmente en Santa Cruz, continu贸 operando y hoy tiene a Luis Fernando Camacho como gobernador. Pero creo que en este momento no est谩n dadas las condiciones objetivas para que nuevamente nos planteen la ruta de la ruptura democr谩tica. Eso no quita que la naturaleza de estas fuerzas pol铆ticas es disputar fuera del orden democr谩tico, entonces pueden el d铆a de ma帽ana promover nuevamente escenarios de ruptura, pero hoy la gente est谩 en otra agenda, est谩 en la agenda de recuperar su empleo, de llegar a fin de mes, de recuperar su econom铆a.

–Uno de los factores que abri贸 la puerta al golpe fue que la derecha gan贸 las calles, mientras que el MAS y las organizaciones sociales ven铆an con cierta desmovilizaci贸n. 驴Qu茅 lectura haces de este aspecto en clave autocr铆tica?

-Creo que aprendimos que la democracia debe ser una permanente acci贸n de movilizaci贸n, de movilizaci贸n en torno incluso a la construcci贸n de pol铆ticas p煤blicas, de determinadas leyes para fortalecer el cumplimiento de derechos. El proceso de movilizaci贸n permanente va m谩s all谩 de una marcha, sino de c贸mo continuamos haciendo esto que siempre dijo el compa帽ero Evo, lo que sostiene nuestro compa帽ero Luis [Arce], que es siempre gobernar escuchando al pueblo.

Cuando se gobierna escuchando al pueblo hay una movilizaci贸n permanente en defensa del proyecto pol铆tico. En 2019 no es que la gente no se moviliz贸, nuestro problema fue m谩s bien que se fren贸 la movilizaci贸n. Y la derecha avanz贸. Tuvimos errores estrat茅gicos en eso. Hoy las organizaciones sociales tienen la absoluta claridad de que el proceso de cambio no solo se defiende desde la gesti贸n p煤blica sino tambi茅n desde la participaci贸n efectiva en cualquier decisi贸n que asuma el gobierno.

-El golpe cont贸 adem谩s con una trama internacional y el apoyo de varios gobiernos de la regi贸n. 驴Qu茅 opinas del env铆o de armamento por parte de la gesti贸n de Mauricio Macri?

-Si, es importante dimensionar que en Bolivia las fuerzas pol铆ticas no operaron solas para romper el orden democr谩tico: hubo toda una construcci贸n internacional y el gobierno de Mauricio Macri fue parte activa de ese proceso internacional de desestabilizaci贸n. El propio documento de la Iglesia Cat贸lica de ese momento indica que en las reuniones previas al golpe participaron embajadores de la Uni贸n Europea y de Brasil, lo que muestra que no s贸lo existi贸 un exceso diplom谩tico sino que hubo una injerencia directa.

El segundo hecho es que a Evo le cerraron el espacio a茅reo en Argentina, en Per煤 y en Ecuador. Y el tercero es el reconocimiento inmediato que le dieron diferentes gobiernos a Jeanine 脕帽ez, un reconocimiento que normalmente en situaciones de tensi贸n diplom谩tica toma alg煤n tiempo pero aqu铆 se alinearon en fila los gobiernos de Brasil, Argentina, Ecuador y Per煤. Y ese reconocimiento diplom谩tico en el caso de Argentina estuvo acompa帽ado incluso materialmente, siendo el puntal de la materializaci贸n del golpe de Estado.

El golpe se materializa y se instala definitivamente con las masacres de Sacaba y Senkata, y resulta que tanto Ecuador como Argentina enviaron material represivo que presuntamente se utiliz贸 en esas masacres. Entonces el gobierno de Mauricio Macri tiene mucho que explicarle a nuestro pa铆s en torno a por qu茅 reconocieron a A帽ez, por qu茅 neg贸 el uso del espacio a茅reo a Evo Morales y por qu茅 mandaron material represivo para materializar la efectividad del golpe de Estado.

Cuando vemos que hubo una articulaci贸n internacional, con operaciones que no ve铆amos desde los tiempos del Plan C贸ndor, solo entonces entendemos realmente el coraje y el valor del pueblo boliviano. De eso me siento profundamente orgullosa

–A partir de los cambios de gobierno que hubo en los 煤ltimos a帽os en Am茅rica Latina se viene hablando del renacer de un nuevo polo progresista. 驴C贸mo analizas el ciclo pol铆tico que atraviesa la regi贸n y las estrategias desplegadas por EEUU?

-A m铆 me genera cierto recelo hablar de ciclos, porque pareciera que todo es una tensi贸n de ida y vuelta permanente, como si no jugaran un rol fundamental la acci贸n de los pueblos, o sea, la posibilidad de transformaci贸n hist贸rica de los pueblos a partir de la acci贸n pol铆tica. Y yo conf铆o mucho por c贸mo Bolivia torci贸 el destino premeditado, bajo una fuerte conspiraci贸n internacional. La historia est谩 abierta y la escriben los pueblos…

Creo que estamos en un contexto particular donde EEUU, como fue en la Guerra Fr铆a, vuelca su mirada para proteger sus intereses en lo que considera una extensi贸n de su poder, que es nuestro continente. Hay una preocupaci贸n de EEUU principalmente porque China ya es el segundo socio comercial m谩s importante de Am茅rica Latina.

Pero tambi茅n se preocupa porque ve que hay en Chile una Asamblea Constituyente, en Per煤 un presidente humilde, un profesor de provincias como es Pedro Castillo, en Colombia un proceso electoral por delante y movilizaciones que interpelaron al neoliberalismo, ve que es muy probable que Lula gane las elecciones del a帽o pr贸ximo, que aqu铆 en Bolivia se recuper贸 la democracia y volvi贸 el partido al que un a帽o atr谩s le hab铆an dado un golpe de Estado, ve que volvi贸 el peronismo en Argentina, que Venezuela resiste y empieza a reactivar su econom铆a…

Entonces creo que debemos tener absoluta claridad de que los mecanismos de intervenci贸n que conocimos en el siglo pasado, de intervenci贸n militar directa, hoy d铆a no se ejecutan, sino que se lavaron la cara, se pusieron un nuevo traje y ese nuevo traje se viste de institucionalidad con los procesos de lawfer que enfrentamos en nuestros pa铆ses. Que por ejemplo pusieron en la c谩rcel a Lula para que no participara en las elecciones o est谩n impidiendo que Rafael Correa regrese a Ecuador. Entonces necesitamos reconfigurar nuestros mecanismos de articulaci贸n internacional, y un paso clave para eso es fortalecer la CELAC.

-驴Qu茅 lecciones deja la etapa anterior y qu茅 expectativas tienes con eventuales triunfos de Gabriel Boric en Chile, Gustavo Petro en Colombia y Lula en Brasil?

-Creo que la gran lecci贸n de esa sincronizaci贸n progresista que vivimos a principios de siglo en Latinoam茅rica fue la muestra de que no deb铆amos dar pasos tibios. Ch谩vez tuvo la visi贸n de integrar Latinoam茅rica con el resto del mundo, de pensar una articulaci贸n de las luchas de los pueblos en el mundo. Creo que hoy d铆a hace falta en nuestro continente un liderazgo con esa visi贸n realmente internacionalista, que trascienda los l铆mites de nuestro propio continente. Y respecto a Gabriel Boric, a Lula y a Gustavo Petro, son una esperanza enorme en nuestra regi贸n, particularmente Lula que fue v铆ctima de tantos vej谩menes. Son la muestra viva de que no es c铆clico, que la historia est谩 abierta, que la escriben los pueblos y que esa forma de escribir de los pueblos tendr谩 avances, tendr谩 retrocesos, pero fundamentalmente tendr谩 un proceso de profundizaci贸n de la democracia y de construcci贸n propia de su destino.

-驴Qu茅 aportes crees que viene haciendo el feminismo latinoamericano y qu茅 debates se est谩n despertando en Bolivia? 驴Crees que se podr谩 avanzar en la ampliaci贸n de derechos en los pr贸ximos a帽os?

-Creo que as铆 como nuestras revoluciones en Am茅rica Latina demostraron que la conquista de los derechos no se hace con tibiezas, el feminismo no se merece un tratamiento tibio de sus demandas. Nosotras en Bolivia vimos el impacto real de la constitucionalizaci贸n de la paridad y la equidad de g茅nero, por ejemplo en el Parlamento. Creo que no estamos para para movimientos tibios en el feminismo. Tuvimos un gran avance en el proceso constituyente, as铆 logramos la paridad, pero tambi茅n es cierto que nos cost贸 m谩s avanzar en otros 谩mbitos, en el 谩mbito del ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos. Conf铆o en que podamos progresivamente ir avanzando.

Si hay un aprendizaje que nos atrevemos a mencionar para nuestras compa帽eras en otros pa铆ses es que es necesario discutir las bases de la configuraci贸n de las rep煤blicas en nuestro continente. Esas bases que se plantearon fundamentadas en el patriarcado como sistema de reproducci贸n de privilegios de g茅nero, los privilegios de clase, los privilegios coloniales, las leyes que nos tienen b谩sicamente un siglo retrasadas en el ejercicio real democr谩tico y la disputa verdadera del poder.

Y que cuando hablamos de no quedarnos en demandas tibias, hablamos de que, aun cuando el riesgo sea lo que nos hicieron en Bolivia en 2019, sepamos que realmente vale la pena militar en proyectos que interpelan esos privilegios republicanos y coloniales, de clase, de g茅nero y de reproducci贸n de privilegios basados fundamentalmente en el fomento de la desigualdad.

