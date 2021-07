–

El CDC ha emitido un documento que está repleto de admisiones interesantes y reveladoras. El comunicado, titulado “21/07/2021: Alerta de laboratorio: Cambios en la RT-PCR de los CDC para las pruebas de SARS-CoV-2” comienza de una forma explosiva:

“Después del 31 de diciembre de 2021, los CDC retirarán la solicitud a la Administración de Alimentos y Medicamentos de los EE.UU. (FDA) para la Autorización de uso de emergencia (EUA) del Panel de diagnóstico de RT-PCR en tiempo real (…). Los CDC están proporcionando este aviso previo para que los laboratorios clínicos tengan el tiempo suficiente para seleccionar e implementar una de las muchas alternativas autorizadas por la FDA ”.

Mucha gente cree que esto significa que los CDC están renunciando a la prueba de PCR como un medio para “detectar el virus”. No creo que los CDC estén diciendo eso en absoluto.

Dicen que se seguirá utilizando la tecnología PCR, pero están reemplazando lo que busca la prueba con una mejor “muestra de referencia”. Un mejor marcador. Un mejor objetivo. Un mejor fragmento de ARN supuestamente derivado del SARS-CoV-2.

Los CDC/FDA confiesan que ha habido un PROBLEMA con la prueba de PCR que se ha venido utilizando desde febrero de 2020 para detectar el virus.

En otras palabras, los millones y millones de “casos de COVID” basados en la prueba de PCR en uso son todos sospechosos.

Para confirmar esto, el documento de los CDC se vincula a un comunicado de la FDA titulado “Datos comparativos del panel de referencia del SARS-CoV-2”, donde se reconoce que:

“Durante los primeros meses de la pandemia de la Enfermedad del Coronavirus 2019 (COVID-19), las muestras clínicas [del virus] no estaban disponibles para los desarrolladores de IVD [diagnósticos in vitro] para detectar el SARS-CoV-2. Por lo tanto, la FDA autorizó los IVD basándose en los datos disponibles de muestras artificiales generadas a partir de una variedad de fuentes de material del SARS-CoV-2 (por ejemplo, ARN específico de gen, ARN sintético o ARN viral de genoma completo) para la evaluación del desempeño analítico y clínico. Si bien la validación con estas muestras artificiales proporcionó una medida de confianza en el rendimiento de la prueba al comienzo de la pandemia, no es factible comparar con precisión el rendimiento de varias pruebas que utilizaron muestras artificiales porque cada prueba validó el rendimiento utilizando muestras derivadas de diferentes genes específicos, fuentes de ácido nucleico sintético o genómico”.

Traducción: Nosotros, en el CDC, no teníamos una muestra del virus SARS-CoV-2 cuando inventamos la prueba de PCR para el SARS-CoV-2. Sí, es increíble, ¿verdad? Y esa es la prueba que hemos estado usando todo este tiempo. Así que CONTRIBUIMOS con muestras del virus. Fabricamos. Mentimos. Inventamos secuencias de genes sintéticos y DIJIMOS que estas secuencias DEBÍAN ESTAR cercanas a la secuencia del SARS-CoV-2, sin tener la menor idea de lo que estábamos haciendo, porque, de nuevo, no teníamos un espécimen del virus. No teníamos pruebas de que HABÍA algo llamado SARS-CoV-2.

Este increíble documento de la FDA dice que la Agencia ha otorgado aprobación de emergencia a 59 pruebas diferentes de PCR desde el comienzo de la (falsa) pandemia. 59. Y, “… no es factible comparar con precisión el rendimiento de varias pruebas que utilizaron muestras artificiales porque cada prueba validó el rendimiento utilizando muestras derivadas de diferentes fuentes de ácido nucleico genómico, sintético o genómico”.

Traducción: Cada una de las 59 pruebas de PCR diferentes para el SARS-CoV-2 decía mentiras diferentes e inventaba diferentes fabricaciones sobre la composición genética del virus, el virus que no teníamos. Entonces, obviamente, estas pruebas darían resultados poco fiables.

PERO, no se preocupe, sea feliz, porque AHORA, los CDC y la FDA dicen, realmente tienen muestras reales del virus del SARS-CoV-2 de los pacientes; tienen mejores objetivos para la prueba de PCR, y los laboratorios deberían comenzar a prepararse para las pruebas nuevas y mejoradas.

En otras palabras, estaban mintiendo ENTONCES, pero no están mintiendo AHORA. Estaban “ideando”, pero ahora, justamente ahora, están diciendo la verdad y debemos creerles.

Si cree eso, tengo a la venta agua de la Fuente de la Juventud, extraída del sistema contaminado con plomo de Flint, Michigan.

Lo que han llamado “aislamiento del virus” es lo más lejano que puede pensarse a un riguroso proceder científico:

Tienen una sopa que hacen en sus laboratorios.

Esta sopa contiene células humanas y de mono, sustancias químicas y drogas tóxicas, y todo tipo de material genético aleatorio. Debido a que las células comienzan a morir, los investigadores ASUMEN que un poco de moco de un paciente que dejaron caer en la sopa está causando la muerte, y EL VIRUS debe ser el agente asesino en el moco.

Esta suposición es totalmente injustificada. Los medicamentos y los productos químicos podrían estar matando las células, y los investigadores también están privando a las células de nutrientes vitales.

No hay pruebas de que el SARS-CoV-2 esté en la sopa, o que esté matando a las células, o, sencillamente, de que exista.

Sin embargo, los investigadores califican a la muerte celular de “aislamiento del virus”.

La virología equivale a “cómo difundir estupideces para ganarse la vida y asustar al mundo”. Aparte de eso, es perfecta (para hacer negocio, nota del “blogger”).

