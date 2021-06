Tenemos el orgullo y el placer de comunicaros la disponibilidad de La gran trata de esclavos, la 煤ltima publicaci贸n editada por la FAL. Su autor, C茅sar Broto (un hist贸rico del anarcosindicalismo en nuestro pa铆s), deja testimonio en primera persona sobre el uso de mano de obra esclava por parte del franquismo. Esta gran trata de esclavos, en connivencia con empresas de nuestro pa铆s, supone uno de los episodios m谩s crueles del franquismo. Un relato necesario para no olvidar y, m谩s importante a煤n, para que no se vuelva a repetir jam谩s.

La espada de Damocles que la historiograf铆a del franquismo ha tenido con el nazismo ha desdibujado una maquinaria represiva que va mostrando su dimensi贸n a medida que aparecen testimonios y estudios corroborativos. Al franquismo no le falt贸 el asesoramiento de los nazis, que colaboraron con la victoria franquista en la guerra. Y despu茅s de la misma, Franco sigui贸 colaborando con la Alemania de Hitler. Y no solo fueron campos de concentraci贸n. El franquismo se dot贸 de una red de trabajadores esclavos, de una mano de obra barata, en colaboraci贸n con grandes empresas del pa铆s, que sacaron adelante obra p煤blica a coste cero. Esa gran trata de esclavos fue vivida de primera mano por C茅sar Broto. Esos batallones de trabajadores bajo un sistema de dominaci贸n y represi贸n no solo sirvieron para reconstruir zonas del pa铆s sino para humillar a los que hab铆an sido derrotados. Este libro de C茅sar Broto Villegas viene a narrar lo expuesto desde las vivencias de un militante anarquista que, a pesar de todas las adversidades, siempre tuvo la valent铆a de mirar hacia adelante por sus ideales y sobrevivir a la larga noche de la dictadura que asol贸 nuestro pa铆s.

C茅sar Broto Villegas. A los 11 a帽os empez贸 a trabajar en Lleida y se afili贸 a la Sociedad de Impresores, tapadera de la Confederaci贸n Nacional del Trabajo (CNT) en los a帽os de clandestinidad con Primo de Rivera. Durante los a帽os siguientes, militar铆a activamente en el anarcosindicalismo: secretario de la CNT leridana, fundador del peri贸dico Acracia, cocreador del Ateneo Libertario, secretario de la Federaci贸n Anarquista Ib茅rica (FAI) de Lleida (1933-1936), secretario provincial de la CNT desde 1936, secretario de los Grupos de Defensa, etc. En 1936 se enrol贸 en la Columna Durruti. Acabada la guerra, fue condenado a 15 a帽os de prisi贸n. All铆 colabor贸 en la falsificaci贸n y tr谩fico de documentos para ayudar a compa帽eros. Liberado despu茅s de cuatro a帽os, particip贸 en la lucha clandestina, ocupando diferentes cargos. En 1945 fue secretario de la CNT catalana y posteriormente elegido secretario general de la CNT, detenido y transferido a Alcal谩 de Henares. En 1947 es condenado a 30 a帽os, pasando por las c谩rceles de Alcal谩, Oca帽a, Dueso, Yeser铆as y San Miguel de los Reyes. Tras varios intentos de fuga, fue liberado en 1962. Nuevamente detenido en 1966, sufre varios d铆as de interrogatorios y finalmente se exilia a Francia. En 1980 volvi贸 a la pen铆nsula y en los 90 se instala en La Pobla del Duc (Vall d鈥橝lbaida, Valencia). Colabor贸 en El Chico, es autor de una autobiograf铆a, a cargo de Miguel 脕ngel Berg茅s, La Lleida anarquista: memorias de un militante de la CNT durante la Rep煤blica, la guerra civil y el franquismo (2006). Dej贸 in茅dito el libro La gran trata de esclavos que ahora publicamos.