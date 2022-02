Pedro Albizu Campos en su discurso de Lares del 23 de septiembre de 1950 afirmó que EEUU estaba librando en Corea una guerra asesina contra un pueblo inocente

El s√°bado 23 de septiembre de 1950 Pedro Albizu Campos compareci√≥ ante la Junta Municipal de Lares (Puerto Rico) para pronunciar el discurso conmemorativo del 82 aniversario del Grito de Lares. El l√≠der nacionalista, como sabemos, era un gran orador. En Cuba le apodaban ¬ęel mago de la palabra¬Ľ. Aun as√≠, Albizu advirti√≥ de que pronunciar el discurso conmemorativo de Lares en 1950 no era una tarea f√°cil. Puerto Rico viv√≠a un momento decisivo de su historia. Uno de los temas que domin√≥ su alocuci√≥n fue la movilizaci√≥n de miles de puertorrique√Īos para la Guerra de Corea. Transcurr√≠a entonces el √ļltimo fin de semana de septiembre de 1950.

Ese mismo fin de semana, pero a 8.495 millas de Lares, tres divisiones de marines estadounidenses esperaban en las riberas del r√≠o Han para efectuar el asalto a la ciudad de Se√ļl, Corea. Esta urbe se encontraba desde fines de junio de 1950 en manos del Ej√©rcito de la Rep√ļblica Popular Democr√°tica de Corea del Norte y de las guerrillas comunistas, quienes estaban a un paso de dominar toda la pen√≠nsula. Pero el 15 de septiembre de 1950 la friolera de 80.000 marines estadounidenses hab√≠a desembarcado en Incheon, apenas 25 millas al oeste de Se√ļl. El plan de EEUU era cruzar el r√≠o Han entre el 24 y 25 de septiembre para, acto seguido, tomar la ciudad. Ya el 23 de septiembre Se√ļl entero era objeto de bombardeos a√©reos incesantes y descargas de la poderosa artiller√≠a estadounidense.

El general Douglas MacArthur, como dato curioso, no estaba en Corea el √ļltimo fin de semana de septiembre de 1950, sino en Tokio, Jap√≥n (Blair 267). Rodeado de un s√©quito enorme de periodistas, correveidiles y fot√≥grafos, MacArthur daba los toques finales a su anhelada ceremonia de entrada a Se√ļl, pautada para inmediatamente despu√©s de la toma de la ciudad. Esta habr√≠a de ser una ceremonia imperial, con un despliegue gigantesco de equipo militar y representantes oficiales de las Naciones Unidas.

La √ļnica espina en el coraz√≥n de MacArthur ese fin de semana de septiembre de 1950 era la prensa independiente (Casey 95-97). Cientos de corresponsales internacionales hab√≠an arribado a Corea del Sur desde junio de 1950 para cubrir las operaciones militares. Pero el comandante general de las fuerzas estadounidenses no hab√≠a establecido un r√©gimen de censura militar efectivo. As√≠, mientras la comandancia militar en Tokio glorificaba a m√°s no poder las operaciones de las tropas de EEUU en Corea, la prensa independiente destacaba las batallas tal y como estaban sucediendo o como no estaban, en realidad, sucediendo. Tambi√©n se colaban historias sobre de la complicidad de las tropas estadounidenses con las matanzas de civiles por el Ej√©rcito de la Rep√ļblica de Corea del Sur. MacArthur, quien alardeaba de estar en contra de la censura, quer√≠a en realidad limpiar a Corea del Sur de la prensa independiente. EEUU estaba all√≠, en la versi√≥n oficial, exclusivamente para salvar a ese pa√≠s de la terrible ¬ęinvasi√≥n de los rojos¬Ľ. Era, de acuerdo con el presidente Truman, una ¬ęmisi√≥n polic√≠aca por la paz y seguridad internacional¬Ľ (Casey 28).

Albizu Campos, por su parte, no le dio el beneficio de la duda a la intervención de EEUU en Corea. En su discurso de Lares del 23 de septiembre de 1950 afirmó enfáticamente que EEUU estaba librando en Corea una guerra asesina en contra de un pueblo inocente:

“No es f√°cil pronunciar un discurso cuando tenemos la madre tendida sobre el lecho y en acecho de su vida un asesino. Tal es la situaci√≥n de presente de nuestra patria, de nuestra madre, Puerto Rico. El asesino es el poder de EEUU de Norteam√©rica […] No se puede pronunciar un discurso con facilidad cuando ese tirano se siente con derecho de arrancar del coraz√≥n de las madres de Puerto Rico a sus hijos para enviarlos a Corea o al infierno para que maten, para que sean asesinos de los inocentes coreanos…”

La movilizaci√≥n a la fuerza de boricuas a Corea, seg√ļn el l√≠der nacionalista, tendr√≠a el efecto de convertir a miles de nuestros compatriotas en part√≠cipes de un acto de asesinato en contra de una naci√≥n inocente. Los d√≠as 26 y 27 de agosto de 1950 el 65 de Infanter√≠a (Tercera Divisi√≥n de Infanter√≠a) fue embarcado en Puerto Rico con destino a Corea, por v√≠a del Canal de Panam√° (Summers, p. 21). Ya para el 23 de septiembre de 1950, se√Īala Albizu en su discurso, la movilizaci√≥n local se acercaba a la cifra de 8,000 puertorrique√Īos. Las tropas estadounidenses en el campo de batalla coreano no pasaban de 80,000. Pero la poblaci√≥n de la isla era 75 veces menor que la de EEUU (2 millones versus 150 millones). √Čramos pues, ¬ęcarne de ca√Ī√≥n¬Ľ del imperio:

“Si ellos se sienten obligados a intervenir en Corea con todas sus armas, que se movilicen ellos, que vayan a pelear ellos por sus intereses, pero no abusar de la indefensi√≥n de Puerto Rico para que Puerto Rico vaya a defender la sordidez y la canallada de toda su pol√≠tica ante todo el mundo. Eso es una desverg√ľenza”.

Los enemigos militares de EEUU en Corea el 23 de septiembre de 1950 eran, estrictamente, el Ej√©rcito de la Rep√ļblica Popular Democr√°tica de Corea del Norte, liderado por Kim Il Sun, y las guerrillas comunistas del sur de la Pen√≠nsula. Es decir, los comunistas coreanos del sur y del norte del pa√≠s. Pero Albizu Campos nos dice en su discurso que se trataba en Corea de una guerra asesina de EEUU en contra de un pueblo inocente, los coreanos. ¬ŅPor qu√© no conden√≥ Albizu a Corea del Norte y los comunistas? ¬ŅNo fue acaso Corea del Norte la que invadi√≥ a Corea del Sur el 25 de junio de 1950?

Dos colonias un mundo aparte

La situaci√≥n de la Pen√≠nsula de Corea el 23 de septiembre de 1950 no pod√≠a sino despertar las reflexiones m√°s alarmantes por parte de Albizu Campos. Desconocido por los miles de soldados boricuas que fueron movilizados en 1950, hab√≠a mucho paralelismo entre la historia moderna de esa naci√≥n y la de Puerto Rico. Ambas estaban marcadas por el coloniaje de poderes imperialistas pujantes en el siglo XX: Puerto Rico por el de EEUU, Corea por el de Jap√≥n. En junio de 1950 sus destinos quedaron s√ļbitamente atados bajo los designios del imperio estadounidense. Eso, aunque Puerto Rico y Corea eran dos colonias un mundo aparte…

La idea de dos Coreas, la del Norte y la del Sur, nunca fue una aspiraci√≥n de la poblaci√≥n de esa pen√≠nsula. Al igual que como ocurri√≥ con la conversi√≥n de Puerto Rico en un territorio incorporado de EEUU en 1903, el establecimiento del llamado Paralelo 38 en Corea hunde sus ra√≠ces en el racismo y prepotencia de la naci√≥n imperial estadounidense. Ante la rendici√≥n del Ej√©rcito Imperial Japon√©s el 14 de agosto de 1945, el general Douglas MacArthur emiti√≥ su Orden General N√ļmero 1. Conforme a ella, EEUU asumir√≠a el control absoluto de Jap√≥n. La Pen√≠nsula de Corea, que hasta entonces hab√≠a sido una colonia japonesa, habr√≠a de ser dividida en dos partes, siguiendo una marca arbitraria. MacArthur, quien no era menos loco que el general Nelson A Miles al invadir Puerto Rico en 1898, decidi√≥ que la parte norte de la pen√≠nsula fuera entregada a la Uni√≥n de Rep√ļblicas Socialistas Sovi√©ticas y que la porci√≥n sur quedara bajo su control personal. Fue una decisi√≥n militar exclusiva de EEUU que traer√≠a consecuencias inmensas. Millones de habitantes de la Pen√≠nsula de Corea morir√≠an como resultado de esa disposici√≥n, en asunto de menos de 8 a√Īos. El mismo MacArthur movilizar√≠a en septiembre de 1950 decenas de miles de soldados estadounidenses -adem√°s de 8,000 boricuas- para borrar la misma l√≠nea que √©l, arbitrariamente, hab√≠a establecido en 1945. Nadie quiso nunca esa desmembraci√≥n de la naci√≥n coreana, salvo el megal√≥mano y furibundo anticomunista general Douglas MacArthur, comandante en jefe de las fuerzas armadas de EEUU en el Oc√©ano Pac√≠fico. Eso, hasta que le dio con el foll√≥n de eliminar el Paralelo 38.

Tras su rostro hoy truncado, la Pen√≠nsula de Corea nos remite a la historia de una naci√≥n ideal. Bruce Cumings, una de las personas que m√°s ha estudiado el origen de la Guerra de Corea, se√Īala que mucho antes que los pa√≠ses de Europa, Corea pose√≠a varios de los prerrequisitos fundamentales del concepto moderno de la nacionalidad (Cumings, Origins 8). El sentido de identidad nacional entre los habitantes de la pen√≠nsula ten√≠a, seg√ļn √©l, una historia milenaria. Esto se debe, en gran medida, a su impresionante homogeneidad cultural, ling√ľ√≠stica y √©tnica. Adem√°s, por siglos y siglos, Corea hab√≠a preservado sus fronteras territoriales intactas, as√≠ como un sistema pol√≠tico estable. Gracias a esto, y a sus considerables recursos naturales, Corea logr√≥ evolucionar, sin influencia ex√≥gena alguna, en una naci√≥n independiente y soberana. Ese es, seg√ļn Cumings, el punto de partida para comprender no solo el origen de la espectacular revoluci√≥n social que ocurri√≥ en la pen√≠nsula en 1945, sino tambi√©n el efecto catastr√≥fico de la intervenci√≥n militar de EEUU.

Pero no solo la etnicidad, el lenguaje y las fronteras territoriales de la Pen√≠nsula de Corea fueron consistentes por cientos de a√Īos. Tambi√©n la estructura social ten√≠a esa cualidad. Todav√≠a para los a√Īos 1898-1904, la naci√≥n coreana estaba compuesta de una gran masa de campesinos, casi todos arrendatarios, y una aristocracia de terratenientes latifundistas que viv√≠an como lo hab√≠an hecho cinco siglos atr√°s. La agricultura comercial y la divisi√≥n social del trabajo brillaban por su ausencia. No hab√≠a industria, m√°s all√° de los procesos artesanales simples. La recaudaci√≥n del excedente agr√≠cola era realizada por un estado soberano que, adem√°s de ser descentralizado, ten√≠a muy poco inter√©s en promover cambios econ√≥micos esenciales o alentar una econom√≠a mercantil. El dinero serv√≠a ante todo a la usura, con muy poco efecto corrosivo sobre las relaciones sociales. Se trataba, pues, de un sistema casi est√°tico, una econom√≠a que cambiaba muy lentamente al pasar de los a√Īos. La pol√≠tica y la cultura estaban enteramente volcadas al interior. De hecho, al igual que en Puerto Rico, los cambios econ√≥micos fundamentales del siglo XIX, incluida la revoluci√≥n industrial, impactaron muy poco la estructura social de la Pen√≠nsula de Corea. No hab√≠a conexi√≥n significativa con el mercado capitalista mundial.

El cambio fundamental para Puerto Rico y Corea sobrevendr√≠a a fines del siglo XIX y principios del XX. Ambas naciones, casi de manera simult√°nea, quedaron vinculadas a la modernidad capitalista por la v√≠a del militarismo y el proceso de la repartici√≥n de territorios entre los pa√≠ses imperialistas. Puerto Rico fue anexado por EEUU en 1898, al ser entregado como bot√≠n de guerra por Espa√Īa en la culminaci√≥n de la Guerra Hispanoamericana. Corea fue entregada como bot√≠n de guerra a Jap√≥n en 1905, al finalizar la Guerra Rusojaponesa. Ambos casos eran parte de la proliferaci√≥n de colonias modernas ligadas a la etapa monopolista de la econom√≠a capitalista mundial (Lenin 59). A partir de entonces, el coloniaje formal y el dominio aplastante de los monopolios extranjeros vendr√≠an a ser los factores claves de la econom√≠a de ambos pa√≠ses.

La suerte de Puerto Rico bajo el coloniaje estadounidense de las primeras d√©cadas del siglo XX fue estudiada con rigor por Albizu Campos. La isla del Caribe fue convertida en una ¬ęfactor√≠a¬Ľ de az√ļcar no refinada para las necesidades del mercado interno de la naci√≥n interventora (Albizu Campos 93-110). En general, se trataba de una operaci√≥n de agricultura capitalista de exportaci√≥n, dominada por corporaciones absentistas. Entre 1910 y 1930 Corea fue transformada en una gigantesca operaci√≥n agraria para satisfacer las necesidades de arroz de Jap√≥n. Aunque no dependiente de la aplicaci√≥n de maquinaria agr√≠cola, como en Puerto Rico, la agricultura coreana era altamente productiva, algo t√≠pico del sistema agrario asi√°tico. El rasgo econ√≥mico dominante en ambas colonias era la econom√≠a de exportaci√≥n. Adem√°s, el paralelismo se extiende al hecho de que tanto en Jap√≥n como en Puerto Rico los poderes imperiales se valieron de una extensi√≥n modificada de sus aparatos estatales para organizar la explotaci√≥n sistem√°tica de los habitantes de los territorios adquiridos. Puerto Rico devino la colonia cl√°sica por excelencia de EEUU; Corea, la de Jap√≥n.

A grandes rasgos, la evolución de la economía de la Península de Corea durante la era colonial puede dividirse en tres etapas: (1) agricultura comercial de exportación, 1905-1930; industrialización de la región norte, 1930-1937; economía de guerra, 1937-1945.

La anexión de Corea por Japón no conllevó cambios bruscos en la agricultura latifundista tradicional (Cumings, Origins 41). Los grandes terratenientes coreanos siguieron existiendo, pero ahora en coexistencia con los nuevos y progresivamente más poderosos latifundistas japoneses, que estaban favorecidos por el estado colonial y las leyes agrícolas del imperio. La expansión imperialista de Japón en Corea avanzó, pues, por la vía de una alianza con los terratenientes locales o la clase yangban (equivalente a los samuráis en Japón), y no por su completa eliminación. La diferencia es que ahora el sobreproducto agrícola vendría a parar principalmente a manos de los intereses ligados a la nación invasora.

Para 1926 cerca de 20% de toda la tierra cultivada en Corea estaba en manos de japoneses. Casi todos eran terratenientes absentistas, o sea, que se lucraban de rentar la tierra a operadores coreanos. Sus latifundios, adem√°s, representaban las tierras m√°s productivas, por estar localizadas en lugares como las provincias del sur. Las relaciones de producci√≥n en el campo continuaron esencialmente inalteradas, o sea, dominadas por la sobreexplotaci√≥n del campesinado arrendatario (en especie o dinero). Entre 1910 y 1930 desaparece el peque√Īo agricultor con derechos sobre el lote de tierra, aunque Corea sigue siendo un pa√≠s de agricultores. A fines de la tercera d√©cada del siglo XX, los campesinos arrendatarios representaban el 80% de la poblaci√≥n de la pen√≠nsula. La renta en especie prevaleciente era de 50% de la cosecha. A esto hay que a√Īadir la sobrevivencia de m√ļltiples formas de prestaci√≥n de servicios para la clase dominante y el Estado colonial, junto al opresivo sistema de pr√©stamos usurarios. En la base de toda la pir√°mide social, pues, estaba el campesinado pauperizado. Los m√©todos tradicionales de cultivo h√ļmedo del arroz serv√≠an de base a este tipo de proceso agr√≠cola altamente opresivo. Las innovaciones introducidas por los japoneses estaban ligadas a los m√©todos de irrigaci√≥n, al uso de fertilizantes y la introducci√≥n de nuevas semillas de elevado rendimiento.

El arroz coreano era vital para la econom√≠a japonesa. Era m√°s caro que el de India o Indochina, pero m√°s barato que el de Jap√≥n, y su calidad era comparable. Ya para 1930 representaba el 57% de las importaciones del imperio. Simult√°neamente, este producto desaparece de la dieta de las familias trabajadoras de Corea. En adelante, estas se alimentan de granos baratos (trigo, cebada, alpiste) importado por comerciantes japoneses. El grueso de la producci√≥n de arroz iba a parar al mercado de exportaci√≥n, luego de ser recolectado como renta por los grandes terratenientes. El imperio cre√≥ tambi√©n una corporaci√≥n cuasip√ļblica, la Oriental Development Company, para explotar la producci√≥n de arroz en Corea. La Pen√≠nsula de Corea entera qued√≥ subordinada a los intereses de la econom√≠a de Jap√≥n. De hecho, la empresa Oriental Development Company, que pronto se convirti√≥ en un latifundio, estaba vinculada al proyecto de crear una colonia de empresarios japoneses productores de arroz en Corea. En fin, durante este per√≠odo Corea exportaba arroz e importaba productos manufacturados, en particular textiles de algod√≥n. Jap√≥n controlaba el mercado exterior de la colonia, en ambas direcciones. Cerca de 90% del intercambio comercial era con la metr√≥poli. La semejanza con las estructuras de importaciones y exportaciones de Puerto Rico entre 1898 y 1930 no puede ser mayor.

La Gran Depresi√≥n de 1929-1932 provoc√≥ el colapso de la agricultura de arroz en Corea. Los agricultores de arroz en el interior de Jap√≥n buscaron restringir la entrada de la cosecha colonial. A partir de 1934 el gran capital industrial y bancario japon√©s se interesa en la industrializaci√≥n de la colonia, particularmente de la regi√≥n norte. Esta zona, con su gran riqueza hidroel√©ctrica y mineral, adquiri√≥ un gran valor para el imperio. Adem√°s, sobraba la mano de obra barata. Entre otros monopolios que llegan entonces a la Pen√≠nsula, se encontraban el conglomerado industrial y financiero Mitsubishi, as√≠ como los poderosos intereses bancarios Mitsui y Sumitomo. Adem√°s, Jap√≥n extendi√≥ enseguida a Corea lo que era uno de sus mayores logros tecnol√≥gicos: las redes eficientes y r√°pidas de trenes de pasajeros y cargas. La colonia entera qued√≥ cruzada por v√≠as f√©rreas y sistemas de transportaci√≥n modernos. Dada la masividad de capital necesario para este proyecto, Jap√≥n cre√≥ corporaciones semip√ļblicas como la South Manchuria Railway Company (SMRC), que no era m√°s que un √≥rgano del estado suscrito por una alianza entre los grandes bancos, las casas comerciales y la banca de la naci√≥n imperial. La SMRC no solo obtuvo el monopolio del transporte ferroviario en Corea, sino que en 1933 se convirti√≥ en la √ļnica empresa autorizada para construir carreteras y puertos en la colonia.

La revoluci√≥n en los medios de transporte y comunicaci√≥n en la d√©cada de 1930 abri√≥ el camino para la llegada de la industria pesada y las factor√≠as del imperio a la pen√≠nsula de Corea. Estas empresas recib√≠an tambi√©n subsidios y ventajas de todo tipo de parte del gobierno colonial. De particular importancia eran la industria pesada, la generaci√≥n de energ√≠a el√©ctrica a gran escala y las materias primas (como la Korean Nitrogen Fertilizer Corporation en Hungnam en el Noroeste, la segunda m√°s grande del mundo, y las petroqu√≠micas y procesadoras de metales). Se dice que Jap√≥n, contrario a otros poderes imperiales, llev√≥ sus industrias m√°s avanzada a las colonias, sobre todo a Corea. Entre 1932 y 1937, el n√ļmero de personas empleadas en la industria en Corea pasa de 384,951 a 594,736. Entre 1938 y 1940, las industrias pesadas y de consumo intensivo de energ√≠a (qu√≠micos, metales y maquinaria) representaban 44% del valor total del producto industrial (Pao-San Ho 367). Si en la fase agr√≠cola de 1910 a 1930 dominaban los grandes latifundios, ahora se trataba un peque√Īo n√ļmero de empresas gigantescas apoyadas por el gobierno imperial (1% de las empresas controlaban 75% del valor del producto industrial de Corea). Casi todas las modernas industrias eran propiedad de los japoneses. Estos controlaban el 91% de todo el capital reportado por las factor√≠as y no pagaban impuestos.

La Gran Depresi√≥n, por su parte, movi√≥ a los grandes terratenientes a expulsar la poblaci√≥n campesina de los latifundios. As√≠ se cre√≥ una gran masa de campesinos despose√≠dos que vendr√≠an a conformar las legiones de proletarios en la industria pesada, incluida la importante miner√≠a de carb√≥n. Las exportaciones al imperio conten√≠an a√ļn productos agr√≠colas, pero con un peso mayor de las materias primas industriales. Cumings sostiene que el caso de la industrializaci√≥n de Corea bajo el coloniaje japon√©s es √ļnico. Jap√≥n ubic√≥ una cuarta parte de su industria pesada, incluida la metalurgia y la qu√≠mica industrial en la pen√≠nsula, particularmente en lo que es hoy Corea del Norte. En Puerto Rico, la industria pesada no llegar√≠a hasta la d√©cada de 1970. Desarrollo del subdesarrollo en nuestra isla; sobredesarrollo industrial en corea (Cumings, Legacy: 489).

En 1937 comienza la guerra entre Jap√≥n y China. Esta tendr√≠a efectos devastadores sobre la poblaci√≥n de Corea. Un a√Īo despu√©s de iniciada la guerra, se aprueba en la naci√≥n imperial una ley fascista de movilizaci√≥n general para las necesidades industriales de la guerra. Toda la sociedad qued√≥ sometida a la Polic√≠a Nacional Japonesa, una versi√≥n asi√°tica de la Gestapo. Las relaciones obreropatronales se convirtieron en un asunto militar. Se trataba de la imposici√≥n de un sistema de esclavitud sobre la poblaci√≥n trabajadora de la colonia. Entre 1938 y 1945, cuando acaba la guerra, un total de 4,146,098 residentes de la pen√≠nsula hab√≠an sido reclutados a la fuerza para trabajar localmente en funci√≥n de las necesidades de la econom√≠a de guerra. Tambi√©n se dio el traslado de familias enteras -incluidas mujeres y ni√Īos- para ser esclavizadas en el interior de Jap√≥n. Las cifras de esta movilizaci√≥n obligada resultan escandalosas. En 1945 los emigrantes coreanos representaban un porcentaje importante de la clase trabajadora en Jap√≥n. En 1941 hab√≠a 1,4 millones de ellos sometidos a trabajo compulsorio en la industria, la miner√≠a, la pesca y la agricultura de la metr√≥poli imperial.

Entre ese a√Īo y el fin de la guerra, Jap√≥n reclut√≥ a la fuerza medio a mill√≥n m√°s, para ser enviados a las minas de ese pa√≠s. De hecho, muchos de esas personas esclavizadas terminaron en Nagasaki y la isla de Iwo Jima, con las consecuencias que el lector o lectora puede imaginar. Simult√°neamente, cerca de 200,000 coreanos fueron reclutados, en su vasta mayor√≠a involuntariamente, para servir en el ej√©rcito y la marina del imperio durante la guerra de 1937 a 1945. Corea devino, en general, una base log√≠stica para las operaciones militares del imperio. Adem√°s, miles de mujeres coreanas fueron forzadas a servir como ¬ęconfortes¬Ľ o esclavas sexuales para los soldados japoneses. Se trataba en su mayor√≠a de ni√Īas jovencitas provenientes de familias campesinas pobres.

A pesar de todo el salvajismo y brutalidad del r√©gimen colonial japon√©s, la poblaci√≥n de Corea mantuvo un punto claro: el amor por su naci√≥n y su cultura, la aspiraci√≥n por el retorno a una Corea peninsular libre e independiente. Jap√≥n hizo lo imposible por destruir la cultura coreana. Prohibi√≥ que se hablara el lenguaje nativo de la poblaci√≥n, oblig√≥ a que los coreanos se cambiara el nombre y el apellido, les alter√≥ el nombre a los monumentos, estableci√≥ la ense√Īanza obligatoria en japon√©s, y someti√≥ al pueblo coreano a la humillaci√≥n de un r√©gimen racista como pocos. Jap√≥n viv√≠a obsesionado con liquidar todo sentimiento de identidad nacional coreana. El tema del lenguaje era central, raz√≥n por la cual todav√≠a hoy muchos lugares son conocidos por dos nombres, uno en coreano y otro en japon√©s. Tambi√©n encarcel√≥ y tortur√≥ a decenas de miles de opositores de la pol√≠tica opresiva colonial, entre ellos muchos estudiantes y simpatizantes del comunismo.

EEUU nunca hizo nada por la naci√≥n coreana. Ning√ļn soldado estadounidense derram√≥ una gota de sangre por evitar las matanzas de coreanos por los japoneses. De hecho, hasta el 7 de diciembre de 1941 EEUU fue tolerante con el r√©gimen colonial y fascista japon√©s en esa pen√≠nsula. Luego, para colmo, mataron a m√°s de 10,000 inocentes coreanos al tirar las bombas at√≥micas en Jap√≥n los d√≠as 6 y 9 de agosto de 1945. Nada bueno hicieron por esa nacionalidad. Pero solo bast√≥ con que Jap√≥n se rindiera el 14 de agosto de 1945, para que la naci√≥n estadounidense se arrogara el derecho de controlar la vida y futuro de Corea por los medios que fuera. El r√©gimen pol√≠tico y militar que EEUU establecer√≠a en el sur de la Pen√≠nsula entre 1945 y 1950 dejar√≠a chiquitas algunas de las barbaridades y cr√≠menes de los fascistas japoneses entre 1937 y el fin de la guerra. En realidad, result√≥ en muchos sentidos peor. No en vano se dice que la Guerra de Corea fue ¬ęla guerra antes de Vietnam¬Ľ (McDonald 3-17).

La cuestión del poder

Para el 1947, a√Īo en que Albizu Campos regresa a Puerto Rico, la suerte de la Pen√≠nsula de Corea no estaba echada por completo. EEUU ocupaba militarmente el sur y la URSS, el norte. Pero los esfuerzos por lograr la independencia de la pen√≠nsula segu√≠an vivos entre los habitantes de ambas regiones. Tal hab√≠a sido, precisamente, el anhelo del conjunto de la naci√≥n coreana desde la proclama revolucionaria a favor de la independencia en marzo 1919. En 1947 el Paralelo 38 no era todav√≠a m√°s que una frontera imaginaria entre dos ej√©rcitos que antes hab√≠an sido aliados en contra de Jap√≥n. No obstante, entre septiembre y diciembre de 1945 EEUU hab√≠a introducido la semilla de una divisi√≥n que seguir√≠a creciendo m√°s y m√°s, hasta arropar a la Pen√≠nsula Coreana en una violencia imparable. El paralelo 38 terminar√≠a siendo una l√≠nea divisoria dif√≠cil de eliminar, salvo militarmente. La historia de Corea, como la de tantos pa√≠ses coloniales, no es solo lo que sucedi√≥, sino tambi√©n lo que qued√≥ negado.

La aceptaci√≥n de derrota por el emperador Hirohito fue diseminada de inmediato por toda Corea. Esto tuvo dos efectos inmediatos. Primero, el colapso del gobierno colonial, incluidas las fuerzas represivas. Segundo, la explosi√≥n espont√°nea de una de las revoluciones m√°s populares y democr√°ticas en la historia contempor√°nea, a todo lo largo y ancho de la pen√≠nsula. Trabajadores, estudiantes, campesinos y militantes feministas tomar√≠an en sus manos la regularizaci√≥n de la vida social, mediante estructuras participativas de tipo horizontal, dando paso as√≠ a una ¬ęgenuina revoluci√≥n social¬Ľ (Merrill 56). An√°logos a los soviets de la Rusia revolucionaria, los comit√©s populares que surgieron en Corea en agosto de 1945 eran √≥rganos controlados directamente por las masas que despertaban a la revoluci√≥n. Tres eran sus principios universales: (1) la nacionalizaci√≥n de la riqueza industrial y agraria; (2) la entrega de la tierra y las factor√≠as a uniones obreras y campesinas y (3) la plena igualdad entre los hombres y las mujeres.

MacArthur hab√≠a declarado a Corea ¬ęzona de inter√©s exclusivo de los militares sovi√©ticos y estadounidenses¬Ľ. Pero el general no consider√≥ el hecho de que en agosto de 1945 EEUU no ten√≠a soldados en la pen√≠nsula. Las tropas japonesas, que a√ļn no hab√≠an tenido tiempo de digerir por completo la noticia de la rendici√≥n, se sometieron sin remedio a los dict√°menes del poder popular. La Uni√≥n de Rep√ļblicas Sovi√©ticas Socialistas entr√≥ a Corea antes que antes EEUU; incluso llegar√≠a m√°s all√° de lo contemplado por la Orden N√ļmero 1 del 15 de agosto de 1945, pero los soldados del Ej√©rcito Rojo no tuvieron el est√≥mago de reprimir la energ√≠a revolucionaria que explot√≥ por toda la naci√≥n, incluido el norte. Stalin, cuyo inter√©s por dominar Corea era m√≠nimo, dej√≥ que la revoluci√≥n norcoreana siguiera su curso. De todos modos, Kim Il S?ng, estaba en esa regi√≥n y su prestigio de guerrillero revolucionario antijapon√©s era inmenso. Stalin no se comport√≥, pues, como Stalin. En el norte se dar√≠a una revoluci√≥n comunista relativamente pac√≠fica, en que se aboli√≥ la propiedad privada con muy poca violencia. Se establecer√≠a un r√©gimen socialista aut√≥nomo de una popularidad enorme, sobre la base de los comit√©s populares.

Al sur del reci√©n anunciado Paralelo 38 florec√≠an los comit√©s populares integrados por trabajadores, campesinos, mujeres, estudiantes y veteranos de la conscripci√≥n japonesa. Todo lo concerniente a la sociedad, limpieza, la seguridad, la agricultura y la producci√≥n pas√≥ directamente a manos de la gente. En Corea del Sur, no hab√≠a un partido comunista organizado, pero los trabajadores tomaron las f√°bricas y las pusieron a funcionar. Se crearon uniones campesinas que emprendieron el cultivo, recogida y distribuci√≥n del arroz. M√°s de 16,000 prisioneros pol√≠ticos fueron puestos en libertad. Las mujeres y estudiantes pasaron a cumplir un rol central en la revoluci√≥n de la sociedad. Adem√°s, crearon sus propias organizaciones independientes. Los veteranos de la guerra se organizaron en milicias de apoyo a la preservaci√≥n de la paz. Era esta una revoluci√≥n surgida del coraz√≥n mismo de las masas oprimidas. La di√°spora coreana en Jap√≥n, que en 1945 ascend√≠a a cientos de miles retorn√≥ a la patria, para unirse al impulso revolucionario y desempe√Īar un papel de vanguardia.

A todo lo ancho y largo de la naci√≥n cobr√≥ vida de nuevo el sue√Īo, pospuesto por d√©cadas, de una Corea independiente y unida. De la energ√≠a de las organizaciones populares de base y la intelectualidad progresista surgi√≥ el Comit√© para la Preparaci√≥n de la Independencia de Corea. Al igual que ocurri√≥ en 1919, se redact√≥ una proclama para la independencia. El 6 de septiembre de 1945 se anunci√≥ la formaci√≥n de la Rep√ļblica Popular de Corea. Algunos aspectos de la constituci√≥n de la rep√ļblica fueron tomados de la Revoluci√≥n Francesa, como la asamblea de representantes; otros hasta de la Revoluci√≥n Norteamericana. La rep√ļblica promet√≠a elecciones populares y una verdadera revoluci√≥n social, centrada en la reforma agraria y la eliminaci√≥n del latifundismo. Al igual que todo nacionalismo revolucionario de Asia, la proclama afirmaba principios modernos fundamentales como la libertad de expresi√≥n, reuni√≥n y religi√≥n; el derecho al voto para toda la poblaci√≥n de 18 a√Īos y m√°s; la jornada laboral de 8 horas; la prohibici√≥n de trabajo infantil; educaci√≥n gratuita y la abolici√≥n de todos los privilegios, particularmente los relativos a la opresi√≥n de las mujeres. Se reconoc√≠a la igualdad plena entre los sexos. Finalmente, se extend√≠a una invitaci√≥n a EEUU, Inglaterra y la URSS para que respetaran el derecho a la soberan√≠a e independencia de la Pen√≠nsula de Corea.

Pero todo era una carrera en contra del tiempo. MacArthur calculaba a mediado de agosto 1945 que le tomar√≠a a√ļn varias semanas para desembarcar las primeras tropas estadounidenses en Corea. Ya los militares estadounidenses hab√≠an establecido subrepticiamente una relaci√≥n de colaboraci√≥n mutua con los remanentes del ej√©rcito imperial de Jap√≥n en Se√ļl. Era cosa de ganar tiempo para ocupar militarmente el sur y poner fin al radicalismo de las masas. Aunque Corea no era una de las partes del acuerdo de rendici√≥n, fue calificada por EEUU como una ¬ęnaci√≥n enemiga y hostil¬Ľ, sujeta por tanto al control absoluto de las tropas invasoras, bajo el Art√≠culo 43 de la Convenci√≥n de la Haya. Al final, Corea del Sur recibir√≠a por parte de EEUU un trato m√°s dictatorial que Jap√≥n.

Nada incomoda m√°s a la burgues√≠a que la destrucci√≥n o colapso del Estado de su clase. ¬ŅQu√© valor ten√≠a recibir a Corea de bot√≠n de guerra si no hab√≠a un √≥rgano estatal que garantizara los intereses econ√≥micos de EEUU? Y eso era, precisamente lo que pasaba en Corea. El poder estaba en manos de las masas revolucionarias. Las formas incipientes de autogesti√≥n anunciaban una nueva institucionalidad controlada por el pueblo y al servicio del pueblo. Se trataba, pues, para los militares estadounidenses, de revertir la situaci√≥n, aunque ello implicara una alianza con los remanentes del Estado colonial japon√©s y sus agentes. O, lo que tanto vale, con la misma gente que hab√≠a aplaudido el bombardeo de Pearl Harbor.

El 8 de septiembre de 1945 arribaron las tropas estadounidenses. Vinieron en 21 barcos militares, alineados en cinco columnas protegidas por una flotilla de naves destructoras. Su llegada fue aplaudida con entusiasmo por los militares japoneses todav√≠a estacionados en el pa√≠s, as√≠ como por los grandes terratenientes de Corea, cuyas propiedades estaban siendo nacionalizadas por el movimiento popular. Surg√≠a as√≠, bajo los auspicios del ej√©rcito estadounidense, la moderna derecha fascista en contraposici√≥n a la izquierda. Esta ser√≠a la estrecha base social del proyecto de recomponer el antiguo Estado colonial que se propon√≠a Washington. John Reed Hodge, apodado El Patton del Pac√≠fico, fue nombrado comandante de las fuerzas armadas de EEUU en Corea. MacArthur era un liberal al lado de Hodge. Entre la fecha mencionada y el 15 de agosto de 1948, o sea por tres a√Īos, Corea permanecer√≠a bajo un r√©gimen militar estadounidense. Tal y como hicieron en Puerto Rico entre 1898 y 1902.

Apenas tom√≥ posesi√≥n de su cargo, Hodge dirigir√≠a sus energ√≠as a la reconstituci√≥n del Estado colonial. Esto conllevaba por obligaci√≥n tres tareas: (1) crear una burocracia fiel a los invasores, (2) organizar una polic√≠a nacional y (3) constituir cuerpos militares separados de la gente. Esto, claro est√°, despu√©s de negarle reconocimiento a las proclamas de la Rep√ļblica Popular de Corea. Pero, ¬Ņc√≥mo hacer todo esto en medio de una revoluci√≥n popular y un Estado colonial colapsado? Pues, por la v√≠a dictatorial y reclutando a los antiguos funcionarios y colaboradores del fascismo japon√©s. Inicialmente, por puro racismo, Hodge consider√≥ que solo un gobierno colonial integrado exclusivamente por japoneses podr√≠a controlar a los coreanos. Estos √ļltimos eran vistos por √©l como desordenados y tercos; mientras que los primeros le resultaban met√≥dicos. Al final, Hodge retuvo a los japoneses como asesores y cre√≥ un estado colonial integrado por antiguos colaboradores del imperio. Removi√≥ al antiguo gobernador general, Abe Nobuyoki, y nombr√≥ a un militar estadounidense, el general mayor Archivald V. Alnord, para gobernar a Corea. Este se dio a la ejecuci√≥n de las tres tareas arriba mencionadas (Cumings, Origins 135-178).

Asesorados por los antiguos jefes de la burocracia colonial japonesa, el Gobierno Militar estadounidense procedi√≥ enseguida a reclutar coreanos de la ultraderecha para llenar las vacantes de antiguos funcionarios imperiales. Cada agencia quedaba ahora bajo la supervisi√≥n de dos directores, uno coreano y otro estadounidense. Para engrosar las filas de esta ¬ęnueva¬Ľ burocracia hab√≠a que obtener la aprobaci√≥n del reci√©n creado Partido Democr√°tico de Corea. Esta organizaci√≥n derechista, archienemiga de la Rep√ļblica Popular de Corea anunciada por los Comit√©s Populares, fue fundada al momento del arribo de las tropas estadounidenses y agrupaba a los terratenientes y ricos. La friolera de 75,000 puestos burocr√°ticos fue aprobada por el Gobierno Militar entre octubre y diciembre de 1945, siempre con el asesoramiento de los japoneses y los reaccionarios. Con el pasar del tiempo, los nombramientos ascender√≠an a 170,000. El resultado ser√≠a una vuelta estructural al estado colonial centralizado y poderosamente coercitivo. Se trataba de una contrarrevoluci√≥n desde arriba, pues el efecto de los Comit√©s Populares en toda la Pen√≠nsula hab√≠a sido poner la administraci√≥n gubernamental en manos de los organismos populares. Eso, para EEUU, hab√≠a que erradicarlo.

La segunda medida, todav√≠a m√°s importante, fue la creaci√≥n de la Polic√≠a Nacional de Corea del Sur, que se dise√Ī√≥ a imagen y semejanza de la que exist√≠a en la colonia. Esta √ļltima era considerada una de las m√°s opresivas del mundo, con poderes y atribuciones casi absolutas. Buena parte de sus operaciones eran secretas y al margen de cualquier l√≠mite legal. La polic√≠a colonial japonesa era, ante todo, era una instituci√≥n dise√Īada para eliminar la oposici√≥n pol√≠tica. No solo se encargaba del registro, control y observaci√≥n de todos los grupos pol√≠ticos antijaponeses, sino que adem√°s implementaba la censura de peri√≥dicos y las comunicaciones. Casi toda la administraci√≥n local estaba en sus manos, incluida la recolecci√≥n de impuestos. El aparato polic√≠aco japon√©s cumpl√≠a una funci√≥n dominante en la colonia. La c√°rcel sin derecho alguno era la norma. Bajo el gobierno militar estadounidense se mantuvieron en la pr√°ctica muchas de esas atribuciones, pero ahora definidas para servir a la intervenci√≥n norteamericana en Corea del Sur. Cambi√≥ la etiqueta de la botella, pero el contenido era el mismo. Adem√°s, se increment√≥ significativamente el n√ļmero de polic√≠as. Antes de agosto de 1945 la Polic√≠a Nacional de Corea ten√≠a 20,000 miembros para toda la pen√≠nsula, casi todos japoneses; ya para octubre, ten√≠a m√°s de 25,000 (tan solo para Corea del Sur).

Inicialmente, el gobernador militar estadounidense dio muchos puestos directivos a la antigua oficialidad de la polic√≠a colonial japonesa. Pero luego se estableci√≥ la medida de reclutar coreanos que hubieran servido en la polic√≠a colonial o en el ej√©rcito japon√©s, o sea colaboradores del imperio. Cerca de 5,000 miembros del nuevo cuerpo policial hab√≠an estado activos antes del 1945 con los japoneses. Ocho de cada diez oficiales en la ¬ęnueva¬Ľ polic√≠a nacional hab√≠an sido oficiales en la vieja. Adem√°s, se abri√≥ la puerta para la entrada de gendarmes corruptos que hu√≠an de las transformaciones sociales y pol√≠ticas en el norte de la pen√≠nsula. En su mayor√≠a, se trataba de polic√≠as que hab√≠an participado en la tortura de campesinos, estudiantes y obreros durante la era colonial. Incluso la academia del nuevo cuerpo policial mantuvo por un tiempo instructores japoneses. Apenas reconstituida, la Polic√≠a Nacional de Corea del Sur recibi√≥ equipo de guerra sofisticado (veh√≠culos, rifles, bayonetas y ametralladoras), as√≠ como un avanzado sistema de tel√©fonos y radio transmisores. Esta instituci√≥n contrarrevolucionaria, seg√ļn Hodge, era clave para evitar que Corea del Sur cayera bajo el aducido proyecto totalitarista de la Rep√ļblica Popular de Corea y los Comit√©s Populares. Adem√°s, EEUU calladamente foment√≥ la organizaci√≥n de j√≥venes fascistas en cuerpos callejeros similares a la Juventud Hitleriana (Merrill 57). El mismo esp√≠ritu af√≠n al fascismo impregn√≥ la reconstrucci√≥n del sistema de tribunales por los militares estadounidenses.

La tercera medida fue la creaci√≥n de fuerzas militares ¬ępropias¬Ľ de Corea del Sur, al menos en nombre. Ya para octubre de 1945 comenzaron los enfrentamientos entre los Comit√©s Populares y la odiada Polic√≠a Nacional de Corea del Sur. Esta √ļltima actuaba siempre con el apoyo de las tropas t√°cticas estadounidenses. Hodge tom√≥ entonces la decisi√≥n de crear una fuerza militar surcoreana de apoyo a la Polic√≠a Nacional. La regi√≥n norte de la Pen√≠nsula estaba bajo la jurisdicci√≥n de la URSS, pero esta no hab√≠a tomado medidas ni para extender su presencia al sur ni para formar un ej√©rcito norcoreano. La creaci√≥n de un aparato castrense en el sur respond√≠a, pues, √ļnicamente al deseo de EEUU de frenar el impulso revolucionario en ese territorio. La nueva instituci√≥n militar recibi√≥ el nombre de Condestables de Corea del Sur. La cuesti√≥n clave era aqu√≠ la misma que se plante√≥ con la Polic√≠a Nacional de Corea del Sur; es decir, la relativa a qui√©nes vendr√≠an a integrar las filas de condestables. De nuevo se impuso el principio de excluir coreanos que hubieran luchado en contra de los japoneses. La totalidad de oficiales nombrados eran coreanos que hab√≠an luchado en el ahora parcialmente desbandado ej√©rcito imperial japon√©s. La √©lite militar de la era colonial japonesa fue transferida, sin reservas, a la nueva instituci√≥n militar. Esto, aunque sus miembros eran culpables de cr√≠menes horribles bajo la colonia y, en particular, durante la Segunda Guerra Mundial.

A fines de 1945 EEUU inaugur√≥ la academia de condestables de Corea del Sur. Su curr√≠culo estaba enfocado en el uso de t√°cticas de contrainsurgencia y en la supresi√≥n de revueltas civiles. Se daba importancia particular a la aplicaci√≥n de t√°cticas bansai para controlar la comunidad entera. Durante mucho tiempo las unidades de la Polic√≠a Nacional actuar√≠an en conjunto con las tropas t√°cticas estadounidenses. Mas, no todo estaba bajo control. Dado que el cuerpo de condestables representaba una instituci√≥n de nueva creaci√≥n, fue infiltrada con inteligencia por la izquierda coreana, particularmente fuera de Se√ļl. Esto result√≥ de valor durante las numerosas revueltas obreras y campesinas de 1946 a 1948 en Corea del Sur. De todos modos, las fuerzas armadas de EEUU continuaron ejerciendo la comandancia sobre la totalidad de las instituciones represivas en Corea del Sur, incluido el cuerpo de condestables, hasta el 30 de junio de 1949. Es decir, todo lo relacionado a la organizaci√≥n, administraci√≥n, equipamiento y entrenamiento de la Polic√≠a Nacional y las tropas de condestables era responsabilidad del Gobierno Militar estadounidense (Jeong 59).

Sea como sea, el resultado es que, a fines de 1945, el liderato militar estadounidense en Corea del Sur hab√≠a tomado medidas dictatoriales para reconstituir el aparato estatal de la colonia, en forma y en esp√≠ritu: Se restableci√≥ el poder de la burocracia colaboracionista con Jap√≥n, se confiri√≥ un papel privilegiado a la Polic√≠a Nacional de Corea del Sur y se pusieron las bases para lo que vendr√≠a a ser un cuerpo militar dise√Īado para combatir a la revoluci√≥n en curso. Todo era parte de una contrarrevoluci√≥n desde arriba que pronto descender√≠a con violencia inusitada sobre los ¬ęinocentes coreanos¬Ľ.

Insurrección y violencia fascista: Cheju-do

Cheju-do es a Corea del Sur, lo que Vieques es a Puerto Rico. Localizada a 56 millas del extremo suroeste de la Pen√≠nsula de Corea, la peque√Īa isla posee rasgos geogr√°ficos, geol√≥gicos y sociales deslumbrantes. Adem√°s, posee una rica historia de cultura separatista y rebelde. En 1948, Cheju se convirti√≥ en un foco importante de rebeli√≥n en contra de la presencia militar estadounidense en Corea del Sur. Aunque Cheju es ahora es un lugar de veraneo de los ricos de ese pa√≠s, en 1948 EEUU no le perdon√≥ el desplante.

Para 1945, la econom√≠a de Corea del Sur preservaba todav√≠a muchos de los rasgos de la estructura agraria del pasado. El agricultor arrendatario era la norma en las principales provincias productoras de arroz y algod√≥n. La industrializaci√≥n se concentraba en lo que vendr√≠a a ser Corea del Norte. Con variaciones m√≠nimas en el grado de desarrollo de la agricultura comercial, las 8 provincias al sur del Paralelo 38 -Ch?lla Sur, Ch?lla Norte, Ky?ngsang Sur, Ky?ngsang Norte, Ch’ungch’?ng Sur, Ch’ungch’?ng Norte, Kangw?n y Ky?nggi- ten√≠an un gran parecido entre s√≠: llevaban la marca del subdesarrollo agr√≠cola de exportaci√≥n. Eran territorios dominados por los latifundios y grandes terratenientes japoneses. La producci√≥n agr√≠cola estaba orientada a la exportaci√≥n de arroz a Jap√≥n. La nota discordante la daba la isla de Cheju, tambi√©n conocida con el nombre de Jeju.

Cheju es todav√≠a hoy un lugar naturalmente paradis√≠aco. Se trata de una isla de origen volc√°nico, con un clima agradable y soleado durante todo el a√Īo. Mide 44 millas de largo y 25 de ancho. Tiene la forma de un huevo y posee el punto m√°s elevado de Corea del Sur: Halla, un volc√°n inactivo desde 1007 que se eleva 6,400 pies sobre el nivel del mar y tiene, en su cima, un lago. El volc√°n Halla posee, adem√°s, numerosas cavernas y t√ļneles de lava. Las formaciones volc√°nicas, playas hermosas y cascadas alucinantes hacen de la isla un lugar de mucho misticismo. Sus prados exuberantes no tienen comparaci√≥n. De hecho, fueron esas dotes naturales las que conquistaron el coraz√≥n de los invasores mongoles en 1273, quienes convirtieron a Cheju en un lugar favorito para el apacentamiento de sus caballos. Los mongoles eran guerreros montados, pero los japoneses no se quedaron atr√°s en cuanto a visi√≥n estrat√©gica. Durante la Segunda Guerra Mundial, el Ej√©rcito Imperial de Jap√≥n llen√≥ a Cheju de fuertes militares, bases a√©reas y un extenso laberinto de t√ļneles y fortificaciones. La poblaci√≥n militar japonesa localizada en Cheju a veces superaba el n√ļmero de habitantes locales (Merrill 65) ¬°Tal y suced√≠a con la marina estadounidense y los viequenses en Puerto Rico para los mismos a√Īos!

En lo que toca al desarrollo de comit√©s populares despu√©s del colapso del imperio japon√©s, Cheju era una regi√≥n particular (Cumings, Origins 344). Contrario a la mayor parte de las provincias de Corea del Sur, la isla no mostraba en 1945 una prevalencia del campesino arrendatario. La mayor parte de los agricultores eran peque√Īos propietarios independientes. Muchos de los suelos costeros estaban dedicados a√ļn a la crianza de caballos y a la ganader√≠a. Tampoco hab√≠a monopolios industriales, como los intereses ferrocarrileros que exist√≠an por toda la pen√≠nsula. Cheju era accesible √ļnicamente por avi√≥n o por mar; esto √ļltimo, mediante un sistema r√ļstico de lanchas. La estructura ocupacional era diversificada en comparaci√≥n con las dem√°s provincias. Cheju era, y es, famosa por su divisi√≥n natural del trabajo: los hombres cuidan del hogar y de los menores; las mujeres se dedican al buceo. La industria local de mariscos y de algas marinas la efect√ļan las ¬ęmujeres buceadoras de Cheju¬Ľ, quienes no utilizan equipo de sumersi√≥n alguno. En justicia no se trata solo de mujeres; las ni√Īas de la isla comienzan a bucear ocupacionalmente a los 10 a√Īos. El √ļnico instrumento artificial de trabajo es el cuchillo de pesca y recolecci√≥n de algas. En promedio las mujeres buceadoras de Cheju se sumergen entre 45 y 60 pies de profundidad y permanecen sin respirar de 3 a 5 minutos. Es la combinaci√≥n de profundidad y tiempo de sumersi√≥n lo que las hace √ļnicas. Esta actividad es milenaria en su origen. Tambi√©n es importante mencionar que se trata de una isla poblada mayoritariamente por mujeres. Cheju (Jeju) es el lugar al que la norcoreana Sae-byeok sue√Īa con ir en el episodio 6 de la serie Squid Game, en Netflix.

La cultura general de Cheju es asimismo muy independiente. Quiz√°s como resultado de la herencia mong√≥lica, la poblaci√≥n local habla un dialecto no muy f√°cil de comprender por el resto del pa√≠s. Eso ayuda a que en la isla prevalezca, desde hace siglos, una mentalidad de inclinaciones separatistas. Dial√©cticamente, la emigraci√≥n de trabajadores de Cheju a los centros industriales de Jap√≥n, como Osaka, a lo largo del per√≠odo colonial tambi√©n influenci√≥ la cultura local. La di√°spora de la isla absorbi√≥ lo mejor del radicalismo y combatividad del proletariado japon√©s. [Conviene recordar aqu√≠, aunque sea brevemente, que los a√Īos de 1917 a 1920 se caracterizaron por grandes movilizaciones de trabajadores, campesinos, estudiantes y mujeres en todo Jap√≥n. De particular importancia fueron las rebeliones por el precio del arroz en el verano y oto√Īo de 1918. Estas se extendieron a Corea y las otras colonias formales. La demanda por la democratizaci√≥n del imperio era en√©rgica, pero fue reprimida terriblemente.]

Aun as√≠, el movimiento constante de la poblaci√≥n trabajadora de la isla hacia la metr√≥poli, y viceversa, enriqueci√≥ grandemente la cultura pol√≠tica de Cheju. Al caer el imperio japon√©s en 1945, esa di√°spora regres√≥ a la isla en grandes n√ļmeros buscando espacios sociales, pol√≠ticos y econ√≥micos para reconectar con su lugar de origen. La verdadera dial√©ctica reside, como veremos, en que lo encontr√≥ no en la econom√≠a local, sino en la lucha revolucionaria (Dixon 108). Otros dos factores determinaron el curso de los comit√©s populares en Cheju. Primero, el tard√≠o establecimiento de los poderes militares y administrativos estadounidenses, debido a la lejan√≠a y aislamiento geogr√°fico de Cheju. Segundo, la rica historia de movimientos de protesta y afirmaci√≥n cultural (dada la fuerte orientaci√≥n shamanista de la gente).

El punto es que Cheju devino un lugar propicio para el florecimiento de los comit√©s populares en 1945. Al llegar las tropas t√°cticas del Ej√©rcito de EEUU el 10 de noviembre los organismos populares eran el gobierno de facto de la isla (Cumings, Origins 346). Entre otros aspectos, estaban a cargo de las milicias populares, las agrupaciones juveniles, la administraci√≥n de las f√°bricas y la comida. Adem√°s, organizaban a nivel de base la educaci√≥n continuada de las personas mayores, la educaci√≥n f√≠sica de la comunidad, el entretenimiento, la prensa escrita y la educaci√≥n intermedia y elemental. Debido en no poca medida al retorno de la di√°spora, los comit√©s populares estaban fuertemente influenciados por la izquierda. Pero, en realidad, colaboraban mucho con la derecha en la administraci√≥n diaria de la comunidad. La lejan√≠a de Se√ļl y las limitaciones de recursos t√°cticos determinaron que el gobierno militar no prestara a Cheju la atenci√≥n que dio a otras regiones (Cumings, Origins 275). De hecho, en 1946 la isla obtuvo estatus de provincia. Hasta esa fecha hab√≠a sido parte de Ch?lla Sur. Los comit√©s populares estar√≠an en el poder en la nueva provincia hasta 1948.

Ni√Īa cargando a su hermano, detr√°s un tanque M-26 Haengju, Corea. Junio de 1951

Levantamiento campesino en Corea del Sur

Demasiada suerte, seg√ļn Bertolt Brecht, a veces trae mala suerte. Si bien es cierto que la distancia geogr√°fica mantuvo a Cheju fuera del radar de inter√©s del Gobierno Militar hasta 1948, tambi√©n es cierto que la poblaci√≥n de la isla qued√≥ al margen de los eventos insurreccionales que se propagar√≠an por todas las provincias del √°rea baja de Corea del Sur entre septiembre y diciembre de 1946, o sea, de lo que se conoce como el Gran Levantamiento de la Cosecha de Oto√Īo (Cumings, Origins 351). Estos meses servir√≠an de prueba de fuego del horrible sistema pol√≠tico colonial revivido por EEUU. Tambi√©n, del impulso revolucionario y organizativo de los comit√©s populares a nivel nacional. La movilizaci√≥n de las fuerzas militares estadounidenses, junto a los fascistas, ser√≠a el factor clave en la resoluci√≥n de la disputa.

Las causas inmediatas de los eventos insurreccionales en el oto√Īo de 1946 fueron las decisiones econ√≥micas neoliberales tomadas por el gobierno militar estadounidense apenas comenz√≥ el a√Īo. En lo que toca a la industria, se promulgaron una serie de leyes antiobreras cort√°ndole el vuelo al reci√©n creado Concilio Nacional de Uniones Obreras de Corea del Sur (Ch?np’y?ng). Entre otras medidas, se estableci√≥ el taller cerrado en todas las factor√≠as, se estableci√≥ una Junta Nacional de Mediaci√≥n y se instituy√≥ el arbitraje compulsorio en la soluci√≥n de disputas entre trabajadores y administradores de las empresas. Tambi√©n se prohibi√≥ la posesi√≥n y toma de empresas por las uniones, as√≠ como las huelgas. Todo el capital expropiado de capitalistas japoneses pasar√≠a al Gobierno Militar, como fiduciario de los futuros empresarios coreanos.

El 23 de septiembre de 1946, m√°s de 8,000 obreros de los ferrocarriles se lanzaron a la huelga en Pusan, provincia de Kyongsang Sur. El paro no tard√≥ en extenderse a Se√ļl y el resto del pa√≠s. Tambi√©n los obreros de las impresoras, servicios de electricidad, tel√©grafo y correos se unieron a la protesta. Con el apoyo de miles de estudiantes, estas acciones dieron paso a un paro general (Cumings, Origins 352). El Concilio Nacional de Uniones Obreras logr√≥ movilizar un cuarto de mill√≥n de trabajadores. Los reclamos de la huelga general eran tanto reformistas como revolucionarios. En t√©rminos de reformas, se demandaba un incremento en las raciones de arroz disponibles a la poblaci√≥n, mejores salarios, ocupaci√≥n y comida para las personas indigentes y para la di√°spora en retorno, mejores condiciones de trabajo y el derecho a formar uniones. En t√©rminos de revoluci√≥n, se ped√≠a una nueva ley obrera democr√°tica similar a la que acababa de ser implementa en Corea del Norte, la libertad de todos los prisioneros pol√≠ticos y el fin del terror fascista. Por √ļltimo, se exig√≠a la transferencia de todo el poder a los comit√©s populares, pues muchos trabajadores de los ferrocarriles eran de orientaci√≥n izquierdista. A fines de octubre, el paro general se torn√≥ violento y hubo enfrentamientos de miles de trabajadores con la Polic√≠a Nacional de Corea y los rompehuelgas.

En lo que concierne a pol√≠tica agraria, el Gobierno Militar introdujo una serie de medidas entre 1945 y 1946 que resultaron desastrosas para el consumo de arroz por la poblaci√≥n surcoreana. Durante la cosecha de 1945 se eliminaron todos los controles a la venta y especulaci√≥n con el arroz. Este adquiri√≥ enseguida un precio exorbitante. Entre febrero de 1946 y fines de a√Īo, los precios se triplicaron. El Gobierno militar revirti√≥ entonces al sistema econ√≥mico de la era colonial, en que la polic√≠a, junto a los terratenientes y jueces, controlaban la extracci√≥n de arroz y su distribuci√≥n entre la gente. Esto no detuvo ni la inflaci√≥n ni las especulaciones con la exportaci√≥n de arroz. La agricultura cay√≥ en una crisis profunda. M√°s de un mill√≥n de personas quedaron desempleadas, particularmente en las provincias arroceras. Muchos de los desempleados eran coreanos que hab√≠an regresado despu√©s del colapso del imperio japon√©s. Al profundizarse la crisis, la Polic√≠a Nacional Coreana se hizo cargo de todo lo relacionado con la extracci√≥n y distribuci√≥n racionada del arroz. Los gendarmes utilizaban las golpizas y el terror para obtener mayores cantidades de arroz de la poblaci√≥n. El grano era luego exportado a Jap√≥n por especuladores.

La insurrecci√≥n campesina de 1946 en Corea del Sur comenz√≥, de todos los posibles eventos, con una marcha de ni√Īos hambrientos el 1 de octubre pidiendo un incremento en la raci√≥n de arroz en Taegu, Kyongsang Norte. Para verg√ľenza y deshonor del gobierno militar de EEUU, la polic√≠a colonial respondi√≥ con violencia (hab√≠a presencia de militares estadounidenses). Una persona muri√≥. Al d√≠a siguiente el mayor John Plezia, destacado en Taegu, orden√≥ la dispersi√≥n de miles de manifestantes en las calles del pueblo. La respuesta no se hizo esperar. Ese mismo d√≠a comenz√≥ el patr√≥n de insurrecci√≥n campesina que se extender√≠a por toda la provincia. Adem√°s, se difundir√≠a tambi√©n en las provincias colindantes. Dur√≥ tres meses.

La din√°mica de masas era siempre la misma y consist√≠a en los siguientes actos: la toma y destrucci√≥n de cuarteles de la polic√≠a, el ajusticiamiento de agentes y funcionarios con historial de actos represivos, la toma y destrucci√≥n de oficinas del gobierno, el saqueo de propiedades y negocios de los antiguos colaboradores japoneses (ahora empleados por los militares estadounidenses), la apropiaci√≥n de almacenes de arroz y su distribuci√≥n entre la gente, la destrucci√≥n f√≠sica y econ√≥mica de la clase terrateniente y la exigencia del reconocimiento de los comit√©s populares. El general Hodge, a cargo de toda Corea del Sur, reconoci√≥ de entrada que el gobierno colonial se desplomaba en la provincia y moviliz√≥ las tropas t√°cticas estadounidenses. Taegu se llen√≥ de tanques y soldados de EEUU. Se decret√≥ la ley marcial por el Gobierno Militar, y este se hizo cargo de dirigir las operaciones de parar la insurrecci√≥n en toda la provincia. Aunque la gente solo contaba para sus acciones con varas de bamb√ļ, lanzas, instrumentos de labranza y garrotes, ten√≠an que enfrentase a la Polic√≠a Nacional de Corea y a los soldados de EEUU, todos bien armados y con veh√≠culos militares.

El 7 octubre la insurrección se extendió a la provincia de Ky?ngsang Sur, donde la violencia represiva comenzó a cobrar más vidas de manifestantes. Esto, porque en esta provincia la insurrección abordó temas políticos que tocaban a la presencia militar estadounidense en Corea del Sur. Por ejemplo, se pedía que el Gobierno Militar dejara de ser un instrumento de la clase terrateniente y de los especuladores. La solución para la gente era que se llevara a cabo una revolución agraria similar a la ocurrida en Corea del Norte. Pero el general Hodge declaró que las manifestaciones eran parte de un complot comunista internacional. Así, EEUU continuó con las masacres de campesinos. El movimiento insurreccional adelantó entonces cuatro demandas: 1) la independencia de la Península de Corea, 2) la transferencia de todo el poder al pueblo, 3) reforma agraria y 4) un alto a la recolección forzada de arroz.

Las mismas demandas se repitieron pocos d√≠as despu√©s en la provincia de Ch’ungch’?ng Sur, pero ahora m√°s politizadas. En este caso las manifestaciones ped√≠an la abolici√≥n del Gobierno Militar Estadounidense, la transferencia de todo el poder a los Comit√©s Populares, la promulgaci√≥n de leyes obreras y agrarias similares a las de Corea del Norte y un alto a las pol√≠ticas arroceras de EEUU y sus aliados terratenientes.

El car√°cter de clase de la insurrecci√≥n se afin√≥ todav√≠a m√°s en las provincias de Ch’ungch’?ng Norte y Sur. Bajo los auspicios del Gobierno Militar estadounidense y la Polic√≠a Nacional de Corea, entraron ahora en acci√≥n bandas de fascistas armados para enfrentar a los trabajadores y campesinos. Por su parte, los eventos insurreccionales en Ch?lla Sur a fines de octubre parecen calcados de los pasajes de Cien a√Īos de soledad en que Gabriel Garc√≠a M√°rquez habla de la huelga de las bananeras en Macondo. Los informes del Gobierno Militar sobre las matanzas en la provincia hablan del ¬ęincontable n√ļmero de cad√°veres de campesinos¬Ľ. Pero aqu√≠ tambi√©n se dio una gran movilizaci√≥n de la clase obrera industrial. Las minas de Hwasun eran de las m√°s grandes en el pa√≠s. Miles de mineros y sus familias se unieron en apoyo a los Comit√©s Populares. Se declararon en huelga a fines de octubre. A ellos se unieron los trabajadores de las comunicaciones el 6 de noviembre. Comenzaron a nivel local las matanzas por la Polic√≠a Nacional y las tropas t√°cticas estadounidenses.

A principios de noviembre, la clase obrera de Ch?lla Sur llamó a una alianza obrero-campesina. Para ello, organizaron eventos en los campos, mediante el uso de tambores, fogatas y mensajeros. Miles de campesinos de todos los condados respondieron al llamado. Aviones C-47 estadounidenses comenzaron a sobrevolar lugares como Naju, donde se concentraban los obreros y campesinos. El gobierno militar movilizó el 20 de Infantería de EEUU, los condestables y cientos de policías. Hodge tuvo que reconocer que solo la represión sistemática pondría fin a la insurrección. Y eso fue lo que sucedió durante las primeras dos semanas de noviembre de 1946 en Ch?lla Sur. En total, 47 ciudades, pueblos y aldeas, así como dos terceras partes de los condados de Ch?lla Sur, fueron parte del levantamiento (Cumings, Origins 366). Cerca de veinticinco mil personas se movilizaron al llamado de la unidad obrera-campesina.

La insurrecci√≥n campesina en Corea del Sur dur√≥ tres meses. Fue derrotada por la contrarrevoluci√≥n militar y polic√≠aca. Desafortunadamente, los eventos en las diferentes provincias no lograron sincronizarse. De todos modos, sin la intervenci√≥n violenta de EEUU, y su apoyo t√°ctico a la Polic√≠a Nacional, habr√≠an triunfado los revolucionarios de Corea del Sur, como sucedi√≥ en el norte de la pen√≠nsula. Este fue casi el final del intento de crear un gobierno propio por los Comit√©s Populares y las masas campesinas y trabajadoras de las provincias industriales y agr√≠colas de Corea del Sur. Faltaba Cheju. Todo esto, interesantemente, a cuatro a√Īos de iniciarse la guerra convencional en la Pen√≠nsula…

Rebelión y masacre en Cheju, 1948

Resulta fascinante que Cheju, la isla desatendida por el gobierno militar estadounidense, con una cultura isle√Īa y separatista, fuera la que arriesgara todo por adelantar principios de emancipaci√≥n universales, concernientes a toda la Pen√≠nsula. El 1 de marzo de 1947, los Comit√©s Populares de la isla llamaron a una marcha pac√≠fica en remembranza de la Proclama de Independencia de 1919. Ese d√≠a, veintiocho a√Īos antes, cerca de un mill√≥n de habitantes de toda Corea respondieron al llamado de intelectuales y l√≠deres de Se√ļl y Pyongyang para reclamar la independencia de la naci√≥n (Gi-Wook & Moon). La efem√©ride se conoce como el D√≠a de Sam-il. Jap√≥n respondi√≥ en 1919 con una represi√≥n violenta. Cerca de 8,000 personas murieron a manos de la polic√≠a y otras 46,000 fueron arrestadas. Ryu Gwan-Sun, una joven estudiante de 17 a√Īos de edad, se convirti√≥ en s√≠mbolo de ese evento, despu√©s de que el gobierno imperial japon√©s la arrestara, torturara y matara a golpes en la prisi√≥n. La lucha pacifista del pueblo coreano en 1919 vendr√≠a a influir las aspiraciones emancipadoras de otros pa√≠ses, como China, Filipinas y Egipto en la d√©cada de los veinte. Se le conecta tambi√©n con el origen del pacifismo de India.

Ahora, en 1947, m√°s de 20,000 habitantes de Cheju marcharon en repudio a la formaci√≥n de un gobierno provisional separado para Corea del Sur. EEUU respondi√≥ tal y como Jap√≥n hab√≠a hecho en 1919. Ordenaron que la Polic√≠a Nacional de Corea del Sur disparara en contra de la manifestaci√≥n (Dixon 109). Seis personas murieron el 1 de marzo de 1947. Nueve d√≠as despu√©s, se organiz√≥ otra protesta pac√≠fica y el Gobierno Militar actu√≥ de la misma manera, disparando en contra de la manifestaci√≥n. Tres de los manifestantes arrestados el 10 de marzo de 1947 murieron a manos de torturadores estadounidenses y coreanos que nunca fueron procesados. Fue ah√≠ que el Gobierno Militar extendi√≥ el gobierno colonial fascista a Cheju: removieron nativos de Cheju de la unidad local de la Polic√≠a Nacional de Corea del Sur, trajeron gendarmes anticomunistas de Se√ļl y forzaron la renuncia del gobernador local.

Además, removieron a los simpatizantes del Partido Laborista de Corea del Sur de todas las funciones administrativas en la isla y, bajo el auspicio del Ejército de EEUU, movilizaron al Grupo de Jóvenes del Noroeste (S?puk), una organización compuesta de cientos de fascistas emigrados de Corea del Norte, para que ejercieran las mismas. En adelante, pandillas de criminales asociadas a este grupo controlarían el racionamiento del arroz entre la población de la isla, ejercerían poderes policíacos dictatoriales, incluida la supervisión de las cárceles, y darían palizas a habitantes arbitrariamente identificados como simpatizantes del comunismo. Lo que vendría después es una horrible masacre de civiles que fue instigada, coordinada y facilitada por el Ejército de EEUU.

La noche del 3 de abril de 1948, las flamas en el volc√°n Halla eran visibles a la distancia. Pero no se trataba ahora de una erupci√≥n de la monta√Īa inactiva desde 1707. Las llamaradas ten√≠an un origen social: miles de campesinos de Cheju encendieron fogatas en las laderas del volc√°n para proclamar el inicio de una insurrecci√≥n armada en contra del Gobierno Militar estadounidense y su engendro fascista. Quer√≠an rescatar la aspiraci√≥n, frustrada por EEUU, de una Corea independiente y unida. No una Corea del Sur y una Corea del Norte, sino una Corea Peninsular libre y soberana.

Lo que se conoce como la Rebeli√≥n del 3 de abril en Cheju 1948 tuvo una duraci√≥n de casi doce meses. Fue una gran guerra campesina bajo un gobierno militar impuesto a la fuerza por EEUU. Los detalles del levantamiento, no obstante, constituyen uno de los secretos m√°s celosamente guardados de la historia moderna. Por cincuenta a√Īos, el gobierno de la Rep√ļblica de Corea del Sur, aliada fiel de EEUU, prohibi√≥ que se mencionara nada de lo sucedido en la isla. Las penalidades eran la tortura y el encarcelamiento (Dixon 106). No es de extra√Īar que as√≠ fuera, pues la Rebeli√≥n de Cheju result√≥ en la muerte de entre 30,000 y 80,000 civiles inocentes a manos de tropas militares y grupos fascistas comandados por el Ej√©rcito de EEUU. Lo primero equivaldr√≠a al menos al 10% de toda la poblaci√≥n local en ese a√Īo; lo segundo, a una cuarta parte. Adem√°s, cerca de 50,000 personas huyeron, de todos los posibles sitios, a Osaka, Jap√≥n (Cumings, Korean 121). No fue hasta el a√Īo 2000, bajo la administraci√≥n del expresidente Kim Dae-Jung y la Primera Comisi√≥n de Verdad y Reconciliaci√≥n, que comenzaron a salir los detalles sobre las horribles masacres cometidas en ese pa√≠s antes y despu√©s de 1950.

Las investigaciones de la Comisi√≥n concluyeron que lo sucedido en Cheju fue una ¬ęviolaci√≥n de derechos humanos por la autoridad p√ļblica¬Ľ (Suh Hee-Kyung 42). Miles de descendientes de las v√≠ctimas de los eventos de Cheju pudieron por primera vez expresarse en p√ļblico y apuntar con el dedo a los culpables. Los informes y declaraciones de la Comisi√≥n est√°n accesibles en ingl√©s para quien quiera verlos (USIP 2012). Adem√°s, la Universidad de Mujeres de Ewha en Corea del Sur realiza estudios continuados sobre el tema, pues se trata de un proceso a√ļn abierto en lo que toca a la responsabilidad de EEUU. Recientemente, el gobierno de Corea del Sur admiti√≥ su culpabilidad en la comisi√≥n de las atrocidades (Jae-Jung 1-18). Falta que lo haga el gobierno norteamericano. Ni la URSS ni Corea del Norte tuvieron parte alguna.

De acuerdo con los Comit√©s Populares, la insurrecci√≥n armada de abril de 1948 ten√≠a dos prop√≥sitos. Primero, defender a los habitantes de Cheju de la represi√≥n por parte de los militares estadounidenses, los grupos fascistas y la polic√≠a. Segundo, impedir que se celebraran las elecciones programadas para el 10 de mayo de 1948 en Corea del Sur. En realidad, los Comit√©s Populares de Cheju no se opon√≠an en principio a los procesos electorales. No hab√≠a discusi√≥n aqu√≠ sobre conveniencia de la v√≠a armada vs. la electoral. El problema es que la consulta electoral del 10 de mayo de 1948 fue dise√Īada por EEUU para consolidar la divisi√≥n de la pen√≠nsula en dos pa√≠ses separados, as√≠ como el control estadounidense sobre la parte sur. O sea, buscaba derrotar el sue√Īo de los coreanos de una naci√≥n completamente unida e independiente, lo que supon√≠a la reunificaci√≥n como meta fundamental. Los Comit√©s Populares se envolvieron en una lucha pol√≠tica por un gobierno unido (Jeong 41).

Es obvio que entre las dos causas de la insurrecci√≥n armada exist√≠a una relaci√≥n estrecha, pues la protesta pac√≠fica del 1 de marzo de 1947 rescataba la visi√≥n de una Corea libre y unida, lo que hab√≠a sido el fundamento de la Proclama de Independencia de 1919. Por eso fue reprimida con violencia. La decisi√≥n unilateral de EEUU de convocar a elecciones solo en Corea del Sur, sin embargo, vincula lo sucedido en esa parte de la pen√≠nsula a procesos que van m√°s all√° de Cheju y hasta de todo el pa√≠s. En los meses iniciales de 1947 EEUU anunci√≥ el inicio de la Guerra Fr√≠a en contra de la URSS (McDonald 13). Corea del Sur se convirti√≥, adem√°s, en una pieza clave para las estrategias del gran capital multinacional estadounidense en Jap√≥n y toda Asia (Mandel 63). Finalmente, en el interior de EEUU la sobreacumulaci√≥n de capital privilegi√≥ la inversi√≥n en armamentos como estrategia dominante en la postguerra. Eran tiempos de una profunda reagrupaci√≥n de los intereses corporativos en este pa√≠s. Aqu√≠, por infortunio, no podemos detenernos en la evaluaci√≥n de todos los factores que caracterizaron este per√≠odo. Para el tema que nos interesa, lo que hay que destacar es lo siguiente. En lo que se conoce como la Conferencia de Ministros Exteriores de 1945 en Mosc√ļ, se acord√≥ resolver la situaci√≥n de la presencia militar extranjera en Corea mediante la creaci√≥n de un gobierno provisional que abarcara toda la pen√≠nsula y existiera bajo una administraci√≥n fiduciaria de las Naciones Unidas. El fideicomiso durar√≠a por cinco a√Īos, al final de los cuales llegar√≠a la independencia plena de la naci√≥n intervenida.

Ya vimos, sin embargo, que entre 1945 y 1947 EEUU buscaba, por motivos econ√≥micos y pol√≠ticos, una ruptura de su vieja alianza con la URSS en Asia. Fue as√≠ que, en octubre de 1947 los estadounidenses le propusieron a la Asamblea General de las Naciones Unidas elecciones para crear una asamblea nacional coreana. La URSS y Corea del Norte, como EEUU contemplaba, se opusieron. La propuesta comunista consist√≠a en el retiro inmediato de las tropas extranjeras en la pen√≠nsula, seguido por el establecimiento de un gobierno provisional aut√≥nomo. Los estadounidenses hicieron claro, a partir de ese momento, su plan de llevar a cabo elecciones separadas en Corea del Sur y establecer lo que vendr√≠a a conocerse como la Rep√ļblica de Corea. A nadie, excepto a los ultraderechistas del pa√≠s, le gust√≥ la idea de las elecciones separadas que impulsaba EEUU. Syngman Rhee, un pol√≠tico de la derecha ultrafascista, era el candidato del Gobierno Militar. La oposici√≥n a trav√©s de toda Corea del Sur era generalizada. La derecha moderada y la izquierda se resist√≠an. Se anunci√≥ un plan para impedirlas. EEUU militariz√≥ el proceso de consulta. Los habitantes de las monta√Īas de Cheju, conscientes del comportamiento de EEUU durante el levantamiento del oto√Īo de 1946 en las provincias litorales del sur de la pen√≠nsula, optaron por dar el primer golpe (Merrill 63).

La respuesta de EEUU al levantamiento del 3 de abril de 1948 no se hizo esperar. El 5 de abril se organiz√≥ el Jeju Emergency Defense Command, organismo a trav√©s del cual los militares estadounidenses establecer√≠an y dirigir√≠an un plan operacional para destruir la insurrecci√≥n. La comandancia estar√≠a en manos del gobierno militar estadounidense, pero todo ser√≠a implementado por los condestables y la Polic√≠a Nacional de Corea del Sur. Cerca de 2,000 polic√≠as arribaron para servir de refuerzo a los cuarteles locales en Cheju. Tan pronto como el 10 de abril comenz√≥ la movilizaci√≥n de soldados hacia la isla. Tambi√©n se facilit√≥ el arribo de 800 miembros de los J√≥venes del Noreste, el grupo fascista que ven√≠a operando, bajo la tutela estadounidense, desde los levantamientos campesinos de 1946. Esta organizaci√≥n de gusanos del norte cumplir√≠a el papel de vanguardia en las acciones en contra del levantamiento popular (Jeong 63). El gobernador militar de Corea del Sur, mayor general William Dean, orden√≥ el equipamiento de los condestables con armas modernas para las operaciones punitivas en contra del alzamiento. Junto a otro batall√≥n de gendarmes (800 soldados), trasladaron aviones de reconocimiento y barcos de la Guardia Costanera de Corea del Sur. Se suspendi√≥ el transporte mar√≠timo no militar. La isla fue bloqueada por un destructor y un crucero de guerra. El general Hodge declar√≥ que la insurrecci√≥n de Cheju, ahora llamada por √©l la ¬ęisla roja¬Ľ, era parte de un plan comunista para dominar el pa√≠s entero. Incluso invent√≥ historias de desembarcos sovi√©ticos. Todo estaba listo para llevar a cabo las elecciones del 10 de mayo que quer√≠a EEUU.

Dos semanas antes de las elecciones, ocurrir√≠a un acto criminal que volver√≠a repetirse una y otra vez entre la insurrecci√≥n de Cheju y el 23 de septiembre de 1950. Se trata de la masacre de un poblado de civiles por tropas comandadas por EEUU, con el solo prop√≥sito de fabricar un caso en contra de las guerrillas. El 1 de mayo de 1948 fuerzas de la ¬ęoperaci√≥n punitiva¬Ľ, comandadas por oficiales estadounidenses, no solo dispararon en contra del poblado indefenso de Ora-ri, sino que lo incendiaron para quemarlo. La unidad de Comunicaciones del Ej√©rcito de EEUU grab√≥ la masacre. Titularon la cinta May Day, un documental que les sirvi√≥ para justificar las operaciones terroristas. Al final de la insurrecci√≥n, el Gobierno Militar habr√≠a comandado la destrucci√≥n total de 230 poblados de los 400 existentes en Cheju el 3 de abril de 1948 (Dixon).

Las elecciones del 10 de mayo de 1948 se llevaron a cabo en Corea del Sur bajo un clima de total vigilancia por parte de los militares, la Policía Nacional y los grupos fascistas. Por todo el país, la gente reaccionó destruyendo centros de votación, atacando funcionarios del gobierno y con protestas. Tropas de EEUU intervinieron directamente para garantizar el proceso electoral. Cheju y la provincia de Ky?ngsang Norte fueron las más activas y violentas en términos de la oposición.

Cuando Kim Tal-Sam, un maestro de matem√°ticas originario de Cheju, y 500 guerrilleros descendieron del volc√°n Halla el 3 de abril de 1948, nadie ten√≠a idea de la violencia desproporcionada que desplegar√≠a EEUU a trav√©s de la Polic√≠a Nacional, los condestables y los bandidos fascistas. Aproximadamente 3,000 campesinos se unieron esa madrugada al grupo guerrillero y marcharon a la costa norte de Cheju. La mayor√≠a ven√≠a armada de espadas, hoces de labranza, lanzas de bamb√ļ, bombas caseras, palas y picos. Menos de la mitad de los guerrilleros ten√≠a rifles japoneses (de calidad inferior a los estadounidenses). En la guerrilla dominaban estudiantes influenciados por c√≠rculos de estudios de marxismo de la √©poca colonial japonesa. El objetivo inmediato era apoderarse de 10 cuarteles policiales. Las guerrillas se impusieron con facilidad. Ese d√≠a murieron 34 personas, entre polic√≠as, fascistas y miembros de la insurrecci√≥n. Kim Tal-Sam insisti√≥ en que no se provocara a las tropas estadounidenses en la isla. Tambi√©n estableci√≥ una distinci√≥n clara entre los miembros de la Polic√≠a Nacional y los condestables, pues entre estos √ļltimos hab√≠a simpatizantes de la insurrecci√≥n. De paso, bautiz√≥ a sus tropas con el nombre de Ej√©rcito Popular de Liberaci√≥n (EPL).

El 17 de abril de 1948 ocurri√≥ la primera gran confrontaci√≥n entre el EPL y la polic√≠a. Las guerrillas prevalecieron de nuevo y organizaron Tribunales Populares, en los que las mujeres actuaban de verdugas de los polic√≠as, pues ellas eran las que ¬ęm√°s hab√≠an sufrido a manos de las fuerzas represivas¬Ľ (Merrill 68). De hecho, la lucha adquiri√≥ un matiz interesante el 29 de abril, cuando una compa√Ī√≠a de condestables se uni√≥ a la insurrecci√≥n, se apoder√≥ de una armer√≠a y atac√≥ a un destacamento de polic√≠as y fascistas. Despu√©s de ajusticiar a los polic√≠as y maleantes fascistas, la compa√Ī√≠a de militares alzados se fue para las monta√Īas a unirse a las guerrillas. El gobernador de la isla abandon√≥ su puesto y fue proclamado l√≠der del Comit√© Popular de Lucha. Poco despu√©s lleg√≥ a Cheju otro batall√≥n de condestables no oriundos de la isla. Faltaban apenas 11 d√≠as para las elecciones.

Pues bien, gracias a la intervenci√≥n directa del Gobierno Militar estadounidense, las elecciones del 10 de mayo de 1948 fueron un √©xito en casi todas las provincias de Corea del Sur. Cheju fue de nuevo la gran excepci√≥n. All√≠ fue un fracaso total. El gobernador militar Dean opt√≥ entonces por una mano m√°s dura, como pasa siempre que EEUU sufre una derrota. Las costas de la isla de Cheju estar√≠an en adelante totalmente controlada por destructores de la marina estadounidense. ¬°Para derrotar una guerrilla armada de palas, picos, rifles viejos y herramientas de labranza! La meta era arrestar indiscriminadamente a toda la poblaci√≥n en par de d√≠as y realizar una segunda elecci√≥n ¬ęlibre de interferencias¬Ľ el 23 de junio de 1948. Para ello, asignaron al coronel Rothwell Brown, del 20 Regimiento de la Sexta Divisi√≥n del Ej√©rcito de EEUU. Brown era lo que algunos soci√≥logos llaman un filofascista, o sea, alguien que no practica directamente el fascismo, pero gusta que otros lo hagan. Un verdadero voyerista del dolor humano. √Čl estar√≠a a cargo de supervisar a los condestables y a la Polic√≠a Nacional en la obra de arrestar y controlar f√≠sicamente a los 300,000 habitantes de Cheju. Bueno, y de matarlos tambi√©n (Jeong 53).

El 22 de mayo de 1948 se puso en efecto el plan ¬ępacificador¬Ľ del coronel Brown. Este era, en esencia, era un refrito de las estrategias de contrainsurgencia empleadas por el Ej√©rcito Imperial Japon√©s en la era colonial. De hecho, Brown reclut√≥ antiguos oficiales y soldados imperiales y los traslad√≥ a Cheju. Adem√°s, estaba la Polic√≠a Nacional Coreana, cuyos oficiales y agentes hab√≠an sido parte de las antiguas fuerzas represivas japonesas. La estrategia, calcada de la empleada por los militares japoneses en Manchuria, ten√≠a tres fases. La primera consist√≠a en crear caser√≠os herm√©ticamente rodeados de murallas de piedras. Nadie pod√≠a salir ni entrar, salvo los gendarmes. La polic√≠a se hac√≠a cargo de mantener la gente adentro. Es decir, eran campos de concentraci√≥n. La segunda fase radicaba en ataques masivos a los campamentos de guerrilleros en las monta√Īas. Los condestables, junto a la Polic√≠a Nacional y los grupos fascistas, efectuaban los mismos.

Los acantonamientos de las guerrillas eran detectados por aviones de reconocimiento pilotados por estadounidenses. Tambi√©n se quemaban las aldeas campesinas, y sus habitantes, en particular los varones mayores de 10 a√Īos, eran relocalizados a las aldeas herm√©ticas. En la tercera fase se establec√≠an centros de interrogaci√≥n para identificar guerrilleros y sus simpatizantes (Merrill 86). Los condestables, junto al Cuerpo de Inteligencia del Ej√©rcito de EEUU, hac√≠an los interrogatorios (Jeong 58). Miles de personas fueron interrogadas a partir del 23 de mayo. El Gobierno Militar orden√≥ que se detuviera la recolecci√≥n y distribuci√≥n de comida. Aun as√≠, la estrategia no daba resultado. La gente segu√≠a del lado de la insurrecci√≥n armada. El 10 de junio de 1948, el coronel Brown a rega√Īadientes emiti√≥ la Orden No. 22, que pospon√≠a indefinidamente las elecciones.

¬ŅPara qu√© fue eso? Brown se enfureci√≥ a√ļn m√°s y orden√≥ lo que, en lenguaje contrainsurgente, se conoce como Scorched Earth Tactics, o sea, guerra total o matar a tutipl√©n. Coloc√≥ batallones de soldados en las cuatro costas de Cheju, y orden√≥ que marcharan en paso sincronizado hacia el volc√°n Halla. Los militares estadounidenses se encargar√≠an de interrogar a quienes trataran de huir del cerco. Ah√≠ empezaron de verdad las muertes y la destrucci√≥n. Un total de 39,285 casas en las monta√Īas fueron demolidas por los batallones de militares. Y no se pod√≠a emigrar porque te esperaban los interrogadores de la inteligencia estadounidense.

La insurrección armada de Cheju cobró un segundo aire con la Rebelión de Yosu el 19 de octubre de 1948, provincia de Ch?lla Sur. Esta fue una rebelión de varios regimientos de condestables que habían recibido órdenes de embarcar para Cheju a realizar operaciones de contrainsurgencia (Cumings, Korean 131; Merrill, 98). Los condestables se rehusaron a montarse en los barcos. La insubordinación dio paso a un levantamiento que enseguida se regó por el cono sur de la península. La Rebelión de Yosu es un capítulo importante de lo sucedido en Corea del Sur antes del 23 septiembre de 1950, fecha del discurso de Albizu. Aquí solo nos limitamos a mencionar el evento. En realidad, lo sucedido allí no fue sino una repetición, en tierra firme, de lo que ya había acontecido en Cheju. EEUU se hizo cargo de sofocar la rebelión, comandando todas las operaciones de los condestables leales al gobierno, la policía y los esbirros fascistas. Y matando mucha gente. De nuevo impusieron el terror.

En lo que toca a la insurrecci√≥n armada en Cheju en 1948, no obstante, hay admitir que la naturaleza se encarg√≥ de dar el golpe de gracia a las guerrillas. No hab√≠a modo en que estas pudieran sobrevivir el invierno sin suministros regulares y objetivamente desconectadas de las comunidades. Adem√°s, el nivel de violencia desatado por el Gobierno Militar estadounidense dej√≥ atr√°s todo lo que esta isla hab√≠a sufrido bajo el imperio japon√©s. Hombres, mujeres, infantes y personas de edad avanzada fueron torturadas y asesinadas en masa. Para marzo de 1949, la insurrecci√≥n perdi√≥ su impulso. El 10 de mayo de 1949 se celebraron las ¬ęelecciones libres¬Ľ que quer√≠a EEUU.

Ahora bien, si lo que el coronel del Ej√©rcito de EEUU Rothwell Brown quer√≠a era ser recordado por sus acciones de contrainsurgencia en la isla paradisiaca, la verdad es que lo logr√≥. Tan reciente como el 17 de octubre de 2017, grupos civiles de derechos humanos de Cheju (Jeju) exigieron p√ļblicamente una disculpa del gobierno de EEUU por las masacres de 1948 en la isla. Adem√°s, pidieron una investigaci√≥n por las Naciones Unidas y compensaci√≥n por las p√©rdidas de vidas humanas. Seg√ļn el parte de prensa publicado en The Korean Herald, las organizaciones c√≠vicas denunciaron que ¬ęColonel Rothwell H. Brown played a critical role in escalating tensions on post-war Jeju that ultimately led to a mass murder¬Ľ. O para decirlo en las palabras de Albizu Campos, que las acciones de este fascista estadounidense llevaron al asesinato en masa de ¬ęinocentes coreanos¬Ľ …

Llorar Corea

Apenas dos semanas antes de que Albizu campos pronunciara su discurso del 82 aniversario de Grito de Lares, MacArthur preparaba el terreno para el gigantesco desembarco en Incheon, al este de Se√ļl. Antes de la incursi√≥n, el megal√≥mano general orden√≥ que la islita de Wolmi, localizada a un kil√≥metro del lugar de desembarco, fuera bombardeada con napalm. El 10 de septiembre de 1950, la poblaci√≥n de Wolmi despert√≥ con el estruendo de 43 aviones de EEUU volando a baja velocidad y saturando el poblado con 95 bombas del agente qu√≠mico. Los pobladores, en ropa de dormir, hicieron todo lo posible por alertar a los aviones de que estaban bombardeando civiles, pero no les hicieron caso. Decenas de personas murieron. Despu√©s del desembarco del 15 de septiembre, el Ej√©rcito de EEUU nivel√≥ el terreno a ras con bulldozers, eliminando todo rastro de la historia de Wolmi. Por lo menos, eso es lo que dice la Comisi√≥n de Verdad y Reconciliaci√≥n creada por el gobierno de Corea del Sur en el a√Īo 2005. Los descendientes de las personas masacradas por el Ej√©rcito de EEUU el 10 de septiembre de 1950 reclaman hoy compensaci√≥n por la violaci√≥n de los derechos de sus familiares (South Korea Says U.S. Killed Hundreds of Civilians, New York Times, 8/3/2008). La verdad, sin embargo, es que el asesinato masivo de coreanos inocentes por EEUU apenas se iniciaba cuando Albizu pronunci√≥ su discurso en Lares.

El 25 de septiembre de 1950 tropas estadounidenses cruzaron el r√≠o Han para ¬ęretomar¬Ľ a Se√ļl. La ocupaci√≥n de la ciudad tardar√≠a m√°s de tres d√≠as en completarse. No es f√°cil narrar lo que efectivamente sucedi√≥ all√≠. Es cierto que para fines de septiembre no hab√≠a censura militar oficial, pero MacArthur manten√≠a un control estricto de la informaci√≥n y los partes de prensa. Las principales agencias de publicaciones de EEUU ten√≠an acceso casi directo al general, solo si no lo contrariaban. Hab√≠a mucho miedo a su ira. Y mucho temor a lo que se dec√≠a. No solo era la √©poca del Macartismo, sino que el 23 de septiembre de 1950, el mismo d√≠a del discurso de Albizu Campos, el Congreso de EEUU aprob√≥ lo que se conoce como la McCarran Internal Security Act, que prove√≠a para la detenci√≥n preventiva de comunistas en el pa√≠s (U.S. Statutes at Large, 81st Cong., II Sess., Chp. 1024, p. 987-1031).

Durante los meses de junio a diciembre de 1950, libres de censura oficial, una cosa era lo que pasaba en el frente de batalla y otra lo que se publicaba. Hablar mal del comunismo era importante para avanzar en la carrera de periodista. Hollywood se plegó a ese control, particularmente por el tema de la bomba atómica, que en 1953 resultaría en la ejecución de Ethel y Julius Rosenberg. MacArthur siempre mantuvo un séquito de periodistas fieles. La fidelidad ciega al general era la puerta para obtener un mínimo de información y prebendas en la labor de prensa. Estar fuera de su círculo de confianza podía costar mucho. Se publicaban muchas mentiras. Así surgirían, con respecto a Corea, dos historias: la oficial, llena de falsedades, y la verdadera, de la cual se conoce poco. Nunca se ha mentido oficialmente tanto sobre un conflicto militar en que EEUU haya participado. De hecho, hay libros enteros sobre el tema de la fabricación de mentiras sobre la Guerra de Corea entre 1950 y 1953 (Casey 2008).

En 1951, sin embargo, se public√≥ en Londres el primer libro cr√≠tico de las tropas estadounidenses y la Guerra de Corea. El autor era Reginald William Thompson corresponsal de guerra de la revista Sunday Times en Inglaterra. Thompson hab√≠a cubierto el frente de batalla europeo desde el desembarco en Normand√≠a hasta la rendici√≥n de Hitler. Previo a su labor de periodista, fue un agente de la inteligencia brit√°nica, a lo James Bond. La inmensa mayor√≠a de los periodistas que reportaron los eventos de la Segunda Guerra Mundial hab√≠a cambiado de profesi√≥n para 1950. La moda era ahora trabajar en la radio o la televisi√≥n. Thompson, con una curiosidad period√≠stica innata, decidi√≥ en 1950 dar una √ļltima ronda en Asia.

Lleg√≥ a Incheon el 17 de septiembre de 1950, dos d√≠as despu√©s del desembarco. Estuvo en el frente de batalla hasta finales de diciembre, o sea, durante los meses de aducida libertad de reportar. Vio la toma de Se√ļl, as√≠ como la gran derrota de decenas de miles de marines en Chongchon. La idiosincrasia de Thompson era muy particular. No era partidario del comunismo. Se consideraba sobre todo un liberal de inclinaciones individualistas. Pero siempre coloc√≥ la labor del periodismo en un pedestal. √Čl no estaba all√≠, y as√≠ lo dice en su libro, para confeccionar falsas historias con adjetivos inflados. Tampoco para depender de los comunicados estandarizados del mando militar. Sus ojos y o√≠dos eran sus instrumentos de informar. Ese era para √©l el verdadero periodismo de guerra.

Al leer los reportajes de Thompson sobre la toma de Se√ļl por las tropas estadounidenses no puede uno sino acordarse de periodistas como Hemingway o el fabuloso John Reed. Su libro era, en realidad, el cuaderno de notas sobre lo que vio y vivi√≥ personalmente en Corea. Thompson, por supuesto, no estaba en el c√≠rculo de confianza de MacArthur ni quer√≠a estarlo. Se pase√≥ por el frente de batalla como Reed hizo en la Rusia zarista o en M√©xico, mezcl√°ndose con las tropas y la gente, durmiendo en el suelo las m√°s de las veces, pasando fr√≠o y hambre y, ante todo, sin participar de las operaciones castrenses. Contrario a muchos periodistas estadounidenses en Corea del Sur, no andaba armado ni listo para matar al ¬ęenemigo¬Ľ. Se la jug√≥ fr√≠a, podr√≠amos decir, con una suerte envidiable.

Sobre todo, Thompson tenía una gran empatía frente al sufrimiento humano. Hasta en eso se parecía a Reed. No solo se rehusaba a la idea de matar personas gratuitamente, sino que se negaba a hablar de los coreanos, amigos o enemigos, en el lenguaje insultante que era característico de la prensa comercial y de las tropas estadounidenses. Tenía asimismo otros dos rasgos que distinguen el buen periodismo del malo. Escribía bien y poseía una cultura literaria impresionante. Ambas cualidades estaban reflejadas en su libro. Su capacidad descriptiva era significativa, como todo buen cronista de la vida real. La combinación de estos factores mencionados, llevó a Thompson a conferirle el protagonismo de la historia no a los militares, sino al pueblo coreano. Por eso el título de su libro era Cry Korea.

Llorar a Corea quiz√°s ser√≠a una traducci√≥n acertada del t√≠tulo de Thompson, pues el libro es una invitaci√≥n a que el lector o lectora se acerque a la Guerra de Corea al margen de las falsas historias de honores y gloria de los militares estadounidenses. Hay en √©l un rechazo a la literatura de guerra para entretenimiento. Y es que, en lo que Thompson vio en el conflicto de Corea del Sur, desde el desembarco en Incheon hasta la brutal derrota de los marines en Chongchon y Changji, hab√≠a poco de honor y gloria para EEUU y sus tropas. Su sentir era de pena y verg√ľenza ajena por lo que all√≠ suced√≠a. En este escrito nuestro, la narraci√≥n no pasa de la cobertura que hizo Thompson de la toma de Se√ļl en la √ļltima semana de septiembre 1950.

La primera impresi√≥n que se llev√≥ Thompson de la ciudad de Se√ļl fue la de un cuerpo postrado en el suelo, inerme y a punto de expirar por la andanada gigantesca de golpes recibidos. En los pocos instantes en que se interrump√≠a el bombardeo de la artiller√≠a estadounidense, la ciudad permanec√≠a en completo silencio. No hab√≠a respuesta alguna a la ofensiva descomunal. Thompson se impresion√≥, sin embargo, con la chispa de vida inmanente que todav√≠a emanaba de Se√ļl, como si la urbe buscara expandirse una vez m√°s antes de morir. En efecto, no hab√≠a un ej√©rcito enemigo en el lugar, como aduc√≠an los comunicados de prensa oficiales. Se trataba, como en Cheju, de una milicia campesina ¬ęcasi desarmada¬Ľ, a la que la imagen de un ej√©rcito organizado le quedaba grande (Thompson 59). Lo que no les faltaba a esos campesinos ¬ęcasi desarmados¬Ľ, seg√ļn √©l, era valor para seguir luchando.

Se√ļl, que pocos d√≠as atr√°s hab√≠a contado con una poblaci√≥n de casi un mill√≥n de personas, estaba casi desierta y era custodiada por un grupo desorganizado de estudiantes, civiles y comunistas recalcitrantes. El grupo que le hizo frente a los 80.000 marines de EEUU no pasaba de 3.000 a 10.000 combatientes. Armas, lo que se dice armas, no ten√≠an. Solo contaban con rifles viejos, carabinas y morteros. Quiz√°s al principio tuvieron una docena de tanques de fabricaci√≥n sovi√©tica, pero estos fueron prontamente destruidos, como todo en Se√ļl, por el incesante bombardeo. Las bombas de los defensores de la ciudad eran de fabricaci√≥n casera y serv√≠an de muy poco. Met√≠an cartuchos de dinamita en cajas de madera. Los espacios breves entre bombardeos de EEUU eran empleados por la poblaci√≥n de Se√ļl para huir del lugar. De hecho, antes de que los marines entraran al lugar el 28 de septiembre, cerca de 750.000 personas hab√≠an salido despavoridas de la ciudad dej√°ndolo todo atr√°s. Como cuando se pisa un hormiguero.

La de Guerra de Corea, seg√ļn Thompson, era un evento militar terrible y deprimente. En ella la muerte del adversario rara vez llegaba como resultado de un enfrentamiento cuerpo a cuerpo. √Čl, personalmente, no vio ni uno solo. El procedimiento militar era siempre el mismo, desde Incheon a Kimpo y de ah√≠ a Se√ļl. Antes de que los marines dieran un solo paso en el frente de batalla, la artiller√≠a y los bombardeos a√©reos destru√≠an los poblados, los barrios y las estructuras f√≠sicas. Si sonaba tan siquiera un tiro de escopeta, los soldados sal√≠an a refugiarse tras los tanques y ped√≠an refuerzos. Ven√≠a entonces otra oleada indiscriminada de bombas de la artiller√≠a y de los aviones estadounidenses. Entretanto, los marines se dedicaban a mascar chicle y comer con una glotoner√≠a insaciable. Cada porci√≥n de terreno ¬ęrescatada¬Ľ del enemigo se llenaba, seg√ļn Thompson, de cajas de pertrechos y alimentos. Se creaban monta√Īas de cajones de alimentos por todas partes, que desaparec√≠an y eran recreadas una y otra vez. Los alimentos se repart√≠an copiosamente entre los soldados en envases de metal: vegetales, agua. carnes, pan, mantequilla y jamones. El paso de las tropas pod√≠a registrase con facilidad, simplemente por la estela de basura que quedaba atr√°s.

El d√≠a 25 de septiembre de 1950 la divisi√≥n de marines que comandaba el coronel Puller cruz√≥ el r√≠o Han en el embarcadero de Yongdung-po, y se acerc√≥ a Se√ļl a trav√©s de los suburbios de la ribera de la ciudad. Thompson no pudo escapar a una sensaci√≥n de falsedad que le result√≥ perturbadora. Los gigantescos veh√≠culos militares estadounidenses avanzaban por el laberinto de callecitas destroz√°ndolo todo, los huertos, las casas de madera y los tendidos de electricidad. Para los marines la destrucci√≥n resultaba entretenida. Se sinti√≥, en sus palabras, testigo de un ¬ęmad, senseless journey of want on destruction¬Ľ (Thompson 69). Pudo ver, adem√°s, algo que ser√≠a caracter√≠stico del Ej√©rcito de la Rep√ļblica de Corea del Sur, aliada de EEUU: prisioneros desfilando completamente desnudos y forzados a mantener las manos en la cabeza. Era una humillaci√≥n racial indignante. Entre las columnas de presos, hab√≠a mujeres que apenas pod√≠an cubrirse los senos. Lo que √©l no vio fue soldados de Corea del Norte, durante los 30 minutos que tom√≥ la traves√≠a. Es que casi no exist√≠an. Pero los boletines de guerra de la comandancia describieron falsamente la aproximaci√≥n a Se√ļl como un evento de lucha ¬ęmano a mano¬Ľ (Thompson 72).

El martes 26 de septiembre de 1950 los marines continuaron su avance por los enmara√Īados callejones de los suburbios de la ciudad. Primero los bombardeos, luego el movimiento cuidadoso de tropas. Ese d√≠a, seg√ļn Thompson, Se√ļl sufr√≠a su ¬ęsegunda jornada de muerte¬Ľ. En sentido contrario, en direcci√≥n al cruce de Yongdung-po, iban los desfiles de prisioneros desnudos, siempre con las manos en la cabeza. Tambi√©n eran visibles grupos de civiles que hu√≠an de las bombas, as√≠ como los cad√°veres apilados a la orilla de los caminos. En realidad, ya le quedaban muy pocas se√Īales de vida a Se√ļl. Todo estaba siendo consumido por un horrible infierno de llamas y explosiones. Thompson concluy√≥ que esta no era sino un nuevo tipo de conflagraci√≥n, ¬ęm√°s terrible en sus implicaciones que cualquier cosa que haya pasado antes¬Ľ (Thompson 74).

Al otro d√≠a, las tropas estadounidenses entraron al coraz√≥n de Se√ļl. Fue un d√≠a sombr√≠o, seg√ļn Thompson. Milagrosamente, el Capitolio hab√≠a sobrevivido intacto el bombardeo de los dos d√≠as anteriores. Sus jardines, no obstante, mostraban el efecto calcinador del napalm. Thompson hab√≠a acompa√Īado a las tropas del coronel Puller durante la traves√≠a a pie por la calle principal de Se√ļl que daba, primero, a las embajadas de varios pa√≠ses y, segundo, al Capitolio. Por el camino, el jefe de la Primera Divisi√≥n de marines mostraba poca preocupaci√≥n por los ocasionales disparos de algunos guerrilleros escondidos en los edificios arruinados. Pat√©ticamente, no daban en el blanco. Parec√≠a que los defensores de la ciudad disparaban guisantes y no balas. El coronel Puller s√≠ expres√≥ su disgusto con la ausencia de periodistas estadounidenses en el lugar para reportar sobre sus tropas.

El 27 de septiembre fue el d√≠a del izamiento de la bandera de EEUU en el centro de Se√ļl. Thompson, que hab√≠a cubierto la liberaci√≥n de Par√≠s, Bruselas y √Āmsterdam, as√≠ como las ca√≠das de Hamburgo y Bremen, pens√≥ que la toma de Se√ļl adolec√≠a de falta de drama y acci√≥n. Era un momento apagado. El 27 de septiembre de 1950, dominaba en la reci√©n liberada capital de Corea del Sur un esp√≠ritu de desolaci√≥n y tristeza. No era para menos. EEUU hab√≠a movilizado 80.000 marines y una cantidad gigantesca de armamento militar pesado, de bombas y aviones, destrozando buena parte de la ciudad, para combatir lo que no pasaba de ser un ¬ęej√©rcito campesino mal armado¬Ľ. La historia de Cheju repetida en el escenario urbano. Los c√°lculos m√°s conservadores estimaron que 50,000 civiles perecieron en los ocho d√≠as que tom√≥ bombardear y capturar a Se√ļl. ¬ęFew people -escribi√≥ el periodista ingl√©s en su cuaderno- can have suffered so terrible a liberation¬Ľ (Thompson 94). En efecto, una liberaci√≥n espantosa y triste, sin esplendor militar alguno…

Entonces lleg√≥ el 28 de septiembre de 1950. Thompson amaneci√≥ en un ambiente irreconocible. La carretera de Kimpo a Se√ļl, en sus 11 millas de extensi√≥n, estaba transformada. Ya no eran visibles ni las casas destrozadas ni la basura ni los tendidos el√©ctricos en el suelo. Todo estaba impecablemente limpio. La friolera de 60 jeeps, acabados de pintar y con ch√≥feres inmaculados, se aprestaba a salir en caravana para Se√ļl. Un tropel de pol√≠ticos y funcionarios de las Naciones Unidas, en vestimenta de ocasi√≥n, ir√≠a en ellos. Ya en la capital, una escuadra de seis camiones de limpieza fumigaba, en ambas direcciones, la calle principal. Adem√°s, rociaban por todas partes aerosoles aromatizantes. Se removieron los escombros en 50 metros a cada lado de la traves√≠a.

Era como transitar por un lugar despoblado por siglos. Al final de la calle, estaba el Capitolio de Se√ļl, listo para la ceremonia de victoria militar que presidir√≠a el general MacArthur. Cientos de fot√≥grafos, correveidiles y alcahuetes formaban el s√©quito del ¬ęC√©sar del Pac√≠fico¬Ľ, como lo tildaban algunos periodistas. Su estilo era imperial. Para la ceremonia del 28 de septiembre de 1950, el interior del Capitolio fue decorado con amplias cortinas de terciopelo color morado. Toda la galaxia de pol√≠ticos corruptos del gobierno de Corea del Sur fue citada al evento. Tambi√©n estaban los generales y oficiales de la Polic√≠a Nacional que, luego de colaborar con el Imperio de Jap√≥n, ahora masacraban al pueblo bajo las √≥rdenes de EEUU.

Thompson apenas pudo contener las n√°useas al ver al general. ¬ęHay algo profundamente perturbador acerca de esta guerra y algo profundamente perturbador acerca de su comandante en jefe¬Ľ, anot√≥ en el cuaderno. Nadie lo toleraba, pero nadie se atrev√≠a a contrariarlo. Las historias ver√≠dicas sobre el conflicto, en las que escaseaban los momentos de gloria y valor de las tropas estadounidenses, eran sacadas del pa√≠s secretamente por sus autores (Thompson 84). A pesar de todo, sinti√≥ algo de compasi√≥n por MacArthur. Le pareci√≥ un ser deplorable. MacArthur hizo una rara aparici√≥n sin sombrero, lo que resaltaba la p√©rdida de cabello. Previo a su llegada, los edecanes hab√≠an repartido copias del discurso celebratorio de la victoria. Del brazo del general, a modo de disc√≠pulo escogido, ven√≠a Syngman Rhee, el jefe del corrupto gobierno de Corea del Sur. Internacionalmente, Rhee era tan desagradable como Chiang Kai-Shek. Pero ese era el escogido de la ¬ędemocracia¬Ľ que EEUU estableci√≥ en la parte sur de la pen√≠nsula.

Fue aqu√≠ que comenz√≥ el verdadero drama. MacArthur se subi√≥ a la tarima y ley√≥ el discurso que la gente ya hab√≠a recibido en forma impresa. Parec√≠a llorar, por su voz quebrada y ojos lagrimosos. Acto seguido invoc√≥ una oraci√≥n a Dios. Ley√≥ la oraci√≥n del Padre Nuestro. Sus palabras finales, no obstante, estaban dirigidas a Rhee, encomend√°ndole la administraci√≥n civil de Corea del Sur. Pero este √ļltimo no estaba ni para gimoteos ni sollozos. Con un cinismo espantoso, el pol√≠tico fascista de 75 a√Īos prometi√≥ ¬ęjusticia, misericordia y perd√≥n¬Ľ para todos los revolucionarios que se rindieran.

Mientras Rhee hablaba, tal y como si fuera una escena propia de El Padrino III, las prisiones de Se√ļl se comenzaron a abarrotar con los arrestos indiscriminados por la Polic√≠a Nacional de Corea del Sur. Reinaba entre las tropas gubernamentales el deseo de matar. Hombres, mujeres y hasta ni√Īos, eran brutalmente golpeados. Cientos de personas, seg√ļn Thompson, terminar√≠an pronto frente a los escuadrones de fusilamiento de Corea del Sur. Los cuerpos, llenos de balas, ser√≠an amontonados en fosas comunes. De nada sirvieron las nubes de aerosoles perfumados. Se√ļl ol√≠a de nuevo a muerte. Buena parte de la delegaci√≥n period√≠stica sali√≥ de Corea del Sur, espantada ante la escena horr√≠fica que se estaba desarrollando. Thompson se qued√≥. Le tocar√≠a comprobar con sus ojos que la tragedia de la pen√≠nsula coreana apenas hab√≠a comenzado. Solo quedaba el llanto de Corea.

Los condenados de Borinquen

Bruce Cumings es una de las personas que con m√°s rigor y detalle ha estudiado las causas de la Guerra de Corea. En su libro The Origins of the Korean War, Vol. I & 2, Cumings nos dice que de lo que se trataba en Corea, ante todo, era de una guerra civil. Sus causas fundamentales eran el colonialismo, el latifundismo y la opresi√≥n nacional. Adem√°s, el conflicto comenz√≥ en 1945, no en 1950. Detr√°s de la violencia indiscriminada estaba EEUU. La intervenci√≥n militar de este pa√≠s en la pen√≠nsula respond√≠a a la misma l√≥gica que su intromisi√≥n en lugares como Hait√≠ y Nicaragua o, simplemente, Puerto Rico. Lo que el imperio buscaba en Corea era poner freno a una revoluci√≥n en curso. Y no escatim√≥ recursos ni actos de violencia, como bien lo ha documentado la Comisi√≥n de Verdad y Reconciliaci√≥n de Corea del Sur a partir de 2005. De hecho, el coronel Puller, que dirigi√≥ la entrada de los marines en Se√ļl, hab√≠a estado en Hait√≠ y Nicaragua. Su especialidad era la acci√≥n de contrainsurgencia.

Surge aqu√≠ la pregunta de qu√© impacto tuvo sobre nuestra psicolog√≠a de pueblo el que, ya en septiembre de 1950, ocho mil puertorrique√Īos estuvieran peleando, del lado equivocado, en un conflicto que emanaba de los mismos problemas que hab√≠a en la isla: latifundismo, colonialismo y opresi√≥n nacional. Adem√°s, Thompson insiste en su libro que la Guerra de Corea era un conflicto abiertamente racista. El uso de ep√≠tetos era dominante entre las tropas estadounidenses y sus oficiales. El deseo de matar por matar era generalizado. As√≠ era tambi√©n entre los periodistas:

“Most of the war correspondents carried arms, and it seemed that very man’s dearest wish was to kill a Korean. ‘Today’, said many of them as they nursed their weapons, ‘I’ll get me a gook.’ There is something inhuman about the word, but it could not rob the slain or the living of their human kinship, nor the naked processions of prisoners, with their hands folded upon their heads, -as though they might conceal weapons even in their bodies- of an uncouth and tragic dignity.” (Thompson 39).

Curiosamente, el primer comentario que le√≠ de un oficial estadounidense acerca de las tropas boricuas en Corea fue despectivo (Peters & Li 53). Lo hizo cuando las tropas estaban de camino, bajo su supervisi√≥n, hacia la pen√≠nsula. ¬ŅPodemos concebir una deformaci√≥n cultural m√°s extrema que los hijos de un pueblo colonizado forzados a pelear en contra de una revoluci√≥n anticolonial que hace falta en su propio pa√≠s? De hecho, fue a eso a lo que Albizu llam√≥ el 23 de septiembre de 1950: a una revoluci√≥n en Puerto Rico. Y esta se inici√≥ el 30 de octubre. La respuesta del imperio fue la misma que en Corea: reprimir y bombardear la poblaci√≥n civil.

Al movilizar a miles de j√≥venes puertorrique√Īos para la Guerra de Corea, EEUU puso la historia de nuestro pueblo en unidad real con los eventos que all√≠ ocurr√≠an. Ello dio paso a una dial√©ctica perniciosa que en nuestra isla se ha estudiado poco. Miles de boricuas llegar√≠an a esa naci√≥n de Asia para ser parte del proyecto de EEUU de sofocar una revoluci√≥n nacional genuina y de un fervor social extraordinario. Los costos humanos para la naci√≥n coreana fueron descomunales. En Corea, EEUU retom√≥ con gusto la tradici√≥n sangrienta de sus guerras en contra de las poblaciones ind√≠genas de las Grandes Llanuras. Por eso hoy el reclamo de muchos grupos de derechos humanitarios surcoreanos para que los estadounidenses no solo se disculpen por las masacres, sino que paguen compensaciones a las comunidades afectadas. Tal fue el caso de la tortura morbosa y matanza cruel de casi 400 mujeres y ni√Īos por soldados estadounidenses el 25 de julio 1950 en el poblado de No Gun Ri, Corea del Sur (Jeong 68).

Albizu no pod√≠a sino alertar del peligro que significaba el que decenas de miles de boricuas salieran de la isla a ser parte de la carnicer√≠a humana en Corea. No iban all√≠ a participar de una guerra emancipadora de un pueblo, sino de un acto de asesinato por parte del Ej√©rcito de EEUU ¬ŅPodemos pensar en un suceso m√°s destructivo de nuestra identidad nacional, en una manera m√°s retorcida de corrompernos? Albizu reconoci√≥ que se trataba aqu√≠ de una dial√©ctica que no tendr√≠a resoluci√≥n positiva para ninguno de los dos pueblos, ni el coreano ni el boricua. Por eso, √©l defend√≠a una pol√≠tica de no colaboraci√≥n con los partidos coloniales que apoyaban la movilizaci√≥n hacia Corea. La mera solidaridad internacional impon√≠a eso como un deber revolucionario, tanto para los nacionalistas como para los socialistas boricuas. Sesenta y un mil soldados no es una cifra cualquiera. Ah√≠ estaba buena parte del contingente humano que pudo haber nutrido las tropas redentoras de nuestra naci√≥n.

La lucha del pueblo coreano durante la guerra civil de 1945-1950 no era distinta a la del nacionalismo revolucionario puertorrique√Īo. Ambas eran parte, como dir√≠a Franz Fanon, de la respuesta universal de los condenados de la tierra a la violencia inherente a la dominaci√≥n colonial. Pero en septiembre de 1950, como bien indic√≥ Albizu Campos, Estados Unido abus√≥ de la indefensi√≥n de Puerto Rico ¬ępara que Puerto Rico fuera a defender toda la sordidez y canallada de su pol√≠tica ante el mundo¬Ľ. Sin duda alguna, una desverg√ľenza del imperio…

Epílogo

Mi padre fue uno de los 68.000 boricuas movilizados para la Guerra de Corea. Fue reclutado por el Ej√©rcito de EEUU a los 17 a√Īos de edad. Estuvo en la batalla del r√≠o Han el 21 de febrero de 1951, con el Cuerpo M√©dico del 65 de Infanter√≠a, Tercera Divisi√≥n de Infanter√≠a. All√≠ fue herido y condecorado por su valent√≠a mientras curaba heridos en medio de la batalla. Como muchos otros veteranos boricuas de la Guerra de Corea, no hablaba mucho de la experiencia en Corea. De ni√Īo, s√≠ lo escuch√© hablar de las matanzas de civiles por parte de las tropas estadounidenses, aunque √©l no particip√≥ de ellas. M√°s all√° de la justificaci√≥n oficial, no dec√≠a nada ni cuestionaba nada.

Se destruían poblados enteros supuestamente para librarlos de simpatizantes comunistas. No me cabe la menor duda que mi padre nunca comprendió la naturaleza de clase del conflicto en esa península de Asia. Tampoco la entendía yo plenamente hasta hace poco que leí el libro de Bruce Cumings titulado Origins of the Korean War: Liberation and the Emergence of Separate Regimes: 1945-1947. En este artículo hago uso extensivo de esa importante obra.

Bibliografía:

Albizu Campos, P. (1975). Obras Escogidas, 1923-1936. (Recopilaci√≥n, introducci√≥n y notas de Benjam√≠n Torres), Tomo I, San Juan: Editorial Jelofe. Casey. S. (2008). Selling the Korean War: Propaganda, Politics, and Public Opinion in the United States, 1950-1953. New York: Oxford University Press. Cumings, B. (2011). The Korean War: A History. New York: Modern Library. __________ (1981). The Origins of the Korean War: Liberation and the Emergence of Separate Regimes, 1945-1947. New Jersey: Princeton. ___________ “The Legacy of Japanese Colonialism in Korea”. The Japanese Colonial Empire 1895-1945, edited by Ramon H. Myers et al., Princeton University Press, 1984, pp. 478-496. Dixon, B. M. “A Riot, A Rebellion, A Massacre: Remembering the 1948 Jeju Uprising.” EIH Historia, Volume 26, 2017, pp. 106-113. Duus, P. “Economic Dimensions of Meiji Imperialism: The case of Korea”. The Japanese Colonial Empire 1895-1945, edited by Ramon H. Myers et al., Princeton University Press, 1984, pp. 128-171. Gi-Wook, and Rennie Moon. “1919 in Korea: National Resistance and Contending Legacies”. The Journal of Asian Studies, Vol. 78, Issue 2, May 2019. Jeong Sim Yang. “The Jeju 4.3 Uprising and the United States: Remembering Responsibility for the Massacre”. S/N Korean Humanities, Volume 4, Issue 2, September 2018, pp. 39-65. Mandel. E. (1972). Late Capitalism. Britain: Verso. Merrill, J. (1989). Korea: The Peninsular Origin of the War. Delaware: University of Delaware Press. McDonald. C. A. (1986). Korea: The War Before Vietnam. New York; The Free Press. Myers, Ramon H., And Yamada Saburo. “Agricultural Development in the Empire”. The Japanese Colonial Empire 1895-1945, edited by Ramon H. Myers et al., Princeton University Press, 1984, pp. 420-452. Peters, R & Xiaobing Li (2004). Voices of the Korean War. Kentucky: University Press. Suh Hee-Kyung, “Atrocities Before and During the Korean War: Mass Killings by South Korean and U.S. Forces”. Truth and Reconciliation in South Korea, edited by Jae-Jung Suh, New York, Routledge, 2013, pp. 39-67. Thompson, R. (1951). Cry Korea. United Kingdom: White Lion Edition. Tolland, John. (1991). In Mortal Combat: Korea 1950-1953. New York: William & Morrow.

CALPU