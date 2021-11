-generalmentelocal, tomando ventaja de alegalidades y los marcos legales-tiene el requisito operativo, necesidad sine qua non, de-se desarrolla en la fase subconflicto o amenaza,: en territorio aliado y foráneo; realizadas por y contra todo tipo de organizaciones, militares, públicas o privadas; en forma de operación concretas o campañas coordinadas con otro tipo de acciones

Es

decir, se practica en todos los

lugares, todo el tiempo, contra todos, reporta beneficios económicos, se

sirve de la política, economía, medios e instituciones, desdibujando

los límites militares. Estos penetran en los órganos sociales a través

de capacitación, obras, contratos y conciertos, haciendo que el capital

penetre a su vez en los

ejércitos; algo que se nota en la jerga de los mandos y estilo de los

textos. La

sociedad en su conjunto se militariza y neoliberliza a todos los

niveles. Tal vez el caso más paradigmático sea la intervención de Cambridge Analytic en el Brexit en 2015.

El medio cognitivo

El medio cognitivo se compone de estímulos, procesos, ideas, ideologías y respuestas.

Sus

estrategias operativas son intervenir en cuanto más elementos cognitivos a

la vez en cada sujeto para modificar el comportamiento del grupo.

–

lo procesos inferiores permiten el análisis de la información, captarla

y mantenerla en el “sistema”: Sensopercepción. Atención. Procesamiento

de la información. Memoria.

– los procesos superiores permiten

sintetizarla y aplicarla: Pensamiento. Funciones ejecutivas.

Aprendizaje. Lenguaje. Creatividad. Motivación.

Sabiendo que el proceso cognitivo no se

puede frenar se opta por confundir. Y si no se consigue

influencia deseada que el sujeto quede en estado de confusión incapacitante. Tal es así que los sujetos golpeados llegan a perder la percepción de su propia identidad personal, incapaces de autoidentificarse y de luchar por unas ideas que le son ajenas o incluso entiende como perjudiciales.

Características

Métodos

Todos aquellos que sirvan para hacer

cambiar de opinión, creencia personal, del sujeto y dirigir el comportamiento. Los aquí mencionados son solo algunos de una lista no exhaustiva y siempre cambiante por su naturaleza de novedad.

La OTAN apuesta por el Big-data e IAs, pero era ya experta en la guerra de la Información y

asidua a su empleo en propaganda tradicional consiguiendo los mismos

resultados desde 1990 en cuanto a creación de consensos.

De acuerdo con el medio cognitivo sus intervenciones requieren de 3 fases:

1º Información

Se recaba datos de la víctima para conocer sus recursos cognitivos y contrarrestarlos. Digitales como el Big-Data, o tradicionales como la hermeneutica, encuestas, historia, sociología, antropología, psicología o técnicas clásicas de espionaje.

Se elabora el material que servirá para la intervención.

Intervención

3ºInterrupción del proceso analítico> descognición o descontrol mental

La información y procesamiento son incorrectos. Se crea confusión, distracción, diversión, fragmentación, la duda razonable y disonancias cognitivas. Se paralizan las acciones y ofrecen tiempos de reacción vitales para el control de situaciones, se recaban datos.

Entre las técnicas decognitivas se encuentran por supuesto toda la propaganda de los mass media más los medios digitales: addware, media add bombing, fake-news, clickbait, spam, shadowban, censoring, infoxicación, bot-farm, smokescreen, neuropublicidad, desinformación, malinformación, cyber-bully.

3º Redirección del proceso sintético > recognición o de control

Entre

las armas recognitiva: campañas de propaganda, campañas de reputación (difamación-lanzamiento o

whitehat-blackhat), campañas de saturación, rating, fact-check,

data-analysis, bot-hunt, cyber-stalking, sesgos sistemáticos.

4º resultados

Influencia – el emisor es capaz de modificar valores y opiniones del receptor de modo que las voluntades se ven reflejadas en cambio de intereses y acciones concretas, bien apaciguamiento, como en los conflictos en EEUU con BLM en 2020, o bien de enardecimiento como fueron las Revoluciones de colores de principios del SXXI.

Confianza/desconfianza – el emisor es capaz de cambiar la opinión, insertando nuevos conocimientos e informaciones de modo que el grupo se disgrega haciéndolo vulnerable o bien le mueve a alianzas ventajosas para el emisor. Este tipo de intervenciones se realiza rutinariamente con personajes y empresas por medio de campañas publicitarias como ‘lavado de cara’ a defraudadores, contaminadores o genocidas o más modernamente ‘greenwashing’ de las organizaciones más contaminantes del mundo o ‘pinkwashing’..

Con todos sus matices y aderezado con su

correspondiente armamento económico, judicial, policial, político y

mediático de costumbre.

Su estudio analítico es proporcionado en tiempo real por los big-data e

IAs en sustitución de las viejas redes de espionaje tradicional.

Cuándo

El proceso cognitivo es constante, por lo que se plantean las acciones cognitivas como un proceso continuo más que como una intervención puntual. Esto supone la recopilación constante de datos y la emisión constante de información elaborada a través de sus múltiple canales, pero en particular medios masivos y RRSS.

Actuar sobre el ámbito cognitivo propio o foráneo con apoyo de un

medio de comunicación privado connacional. En

segundo lugar, en caso de una operación militar sobre el ámbito

cognitivo foráneo con apoyo de un medio de comunicación privado

connacional.

Debido a que la guerra cognitiva es un proceso, y al marasmo de eventos es información desconexa, a veces es difícil saber si se está produciendo una operación cognitiva, y solo la reconocemos a posteriori.

En

este mundo moderno en el que la frontera de la guerra se ha desdibujado

las doctrinas militares nos consideran literalmente a todas enemigos;

incluidos los propios soldados y mandos [7]. Los militares se consideran

guardianes, pero todos sabemos que por su comportamiento son cazadores. Los cazadores tienen presas y víctimas, no enemigos. Hacer notar que existe una gran diferencia metodológicas entre intervenciones cognitivas sobre sujetos individuales, gregarias y masivas.

La OTAN tiene claro cómo es su tipo de presa poblacional. Ha caracterizado nuestra ‘sociedad de la información’ por presentar:

-saturación de información

-desatención de la información (dispersión),

-difusión de información asociada a ingeniería social (vía RRSS, mass media y think tanks), y

-soporte electrónico creciente con digitalización e internet de las cosas.

-empleo de metodologías sintéticas, irreflexivas (intuitivas), emocionales

-premisas epistemológicas simples,

Una sociedad sobreestimulada, individualistas y satisfecha.

El 24.4.2021 Israel denuncia la manipulación cognitiva antisionista. “Mentiras en la guerra cognitiva contra Israel” https://israelnoticias.com/sesgo-mediatico/mentiras-guerra-cognitiva-contra-israel/

A modo de avance, todos los esfuerzos por compensar los efectos de la guerra cognitiva pasan por reforzar los canales cognitivos que se pretenden dañar: percepción, crítica, reflexión, memoria, lógica y razón.

Salud! PHkl/tctca

