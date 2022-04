LA GUERRA COMO SOLUCIÓN FINAL

–

De parte de A Las Barricadas April 18, 2022 134 puntos de vista

LA GUERRA COMO SOLUCI脫N FINAL

No a la guerra. Ni Rusia, ni la OTAN. Ni Putin, ni Borrell. No a la guerra significa no tomar bando por ninguno de los adversarios enfrentados. Al ciudadano de ayer, hoy indigente porque le han destruido la casa, asesinado a sus familiares y dejado sin papeles, ni trabajo, ni ciudad, le da igual que el verdugo haya sido pro ruso o pro ucraniano. No a la guerra.

No hay guerras justas o injustas. No hay guerras de agresi贸n o defensivas. S贸lo hay guerras irracionales de destrucci贸n masiva. E1 1 % de la poblaci贸n mundial concentra la mitad de la riqueza total producida en el planeta. La desigualdad no para de crecer. Esa guerra social por la igualdad y el reparto equitativo de los recursos es la guerra de clases.

El capitalismo se ha convertido en un sistema OBSOLETO. El capitalismo ha entrado en una fase de decadencia, y la actual crisis tiene un car谩cter estructural. No estamos ante una cl谩sica crisis de sobreproducci贸n. Se da, hoy, una crisis del proceso de valorizaci贸n del capital y, por lo tanto, de las relaciones de producci贸n capitalistas, que no garantizan ya la reproducci贸n de la fuerza de trabajo. Aparece un enorme ej茅rcito industrial de reserva (global) a causa de la insuficiente absorci贸n de la fuerza de trabajo en el proceso de producci贸n capitalista. La tasa de plusval铆a es cada vez menor y tiende a decrecer.

La econom铆a real es sustituida por una econom铆a virtual, fruto de una enorme especulaci贸n financiera descontrolada y desregularizada, que provoca un abismo insalvable con la econom铆a productiva, con el consiguiente riesgo de crisis financieras y depresi贸n econ贸mica.

Irrumpen las guerras imperialistas por el control de los mercados, de las fuentes de energ铆a, de las materias primas y unos recursos naturales limitados. La guerra emerge como soluci贸n econ贸mica inmediata a la crisis de la demanda, esto es, la guerra entre potencias como 煤nica soluci贸n a las crisis internas de todos los protagonistas enfrentados. La tasa de plusval铆a es el motor del sistema capitalista; un motor que se ha averiado.

La masiva destrucci贸n de mercanc铆as, f谩bricas, ciudades, pa铆ses y poblaci贸n suponen un reinicio o 鈥渞eset鈥 del sistema capitalista, que en la posguerra ve c贸mo se ha restablecido la tasa de plusval铆a. El motor del sistema vuelve a funcionar.

Las 茅lites capitalistas, tanto en Rusia como en Estados Unidos y Europa, ya tienen la soluci贸n preparada. No se trata de ninguna novedad, pues el capitalismo ha resuelto sus 煤ltimas grandes crisis con un recurso infalible: la guerra mundial.

La crisis de 1875 se resolvi贸 con la Primera Guerra Mundial, la crisis de 1929 se solvent贸 con la Segunda Guerra Mundial, y la de 1973 lo hizo con una aut茅ntica guerra social, una ofensiva neoliberal, jalonada por dictaduras militares en Chile, Argentina y un largo etc茅tera, complementada por la ofensiva militar y pol铆tica que llev贸 al colapso del bloque socialista y encendi贸 definitivamente el polvor铆n de Oriente Medio.

La Tercera Guerra mundial se fragment贸 en una mir铆ada de conflictos b茅licos menores de car谩cter local: Palestina, Israel, Corea, Vietnam, Indonesia, Congo, Ruanda y Burundi, Etiop铆a, Somalia, Sud谩n, Afganist谩n, Irak, Siria, Yemen鈥 s贸lo entre las m谩s conocidas.

De todas estas grandes crisis, el capital supo salir airoso porque la guerra no solo supone un descomunal negocio en s铆 misma, sino que las reconstrucciones posteriores a esas destrucciones masivas de capital y de personas auguran una especie de 芦reinicio禄 del sistema de enorme rentabilidad. La Cuarta guerra mundial se est谩 fraguando, hoy, en Irak, Siria y Ucrania.

Estados Unidos, primera potencia militar mundial, es el estado m谩s endeudado del mundo, la Uni贸n Europea agoniza y el colapso econ贸mico global tampoco respeta a potencias emergentes y muy militarizadas como Rusia o China.

Desde que empez贸 la crisis bancaria en 2008 el mundo se ha gastado unos diez billones de d贸lares en armamento, lo que supone un gasto de unos 1,5 billones de d贸lares al a帽o. Un gigantesco negocio en tiempos de paz, que puede incrementarse si el sistema decide reiniciarse mediante la guerra como soluci贸n final a una crisis que ya no es solo econ贸mica, sino social y, sobre todo, energ茅tica y ecol贸gica.

Para las 茅lites. una gran guerra global no ser铆a ning煤n problema, sino la 煤nica soluci贸n a una crisis econ贸mica mundial sin otra salida. Una soluci贸n que pone a la humanidad en peligro de extinci贸n, a causa del riesgo de desencadenar una guerra at贸mica mundial, con numerosos protagonistas鈥.

Comunismo o barbarie. No a la guerra: ni Rusia, ni la OTAN. La OTAN no es mejor que Rusia o Chuna, todos son beligerantes que representan el omnipresente poder de las 茅lites estatales y/o de las corporaciones multinacionales.

Los soldados rusos han de girar sus fusiles contra sus oficiales y su 茅lite gobernante. Los ciudadanos ucranianos no deben ser obligados a tomar las armas porque les cierran las fronteras Los trabajadores europeos han de luchar contra las pol铆ticas de sacrificio y austeridad que todos y cada uno de los Estados europeos han declarado contra cada uno de sus pueblos.

La insurrecci贸n de los soldados rusos contra sus oficiales y la insurrecci贸n de los pueblos europeos contra sus Estados forman parte de la misma guerra de clases. Hay un hilo directo, que relaciona la actualidad de las ciudades bombardeadas en Ucrania con la inminente gesti贸n estatal del caos, la miseria y el hambre en los pueblos europeos.

El objetivo no puede ser otro que la destrucci贸n de todas las estructuras estatales, la desaparici贸n de todas las fronteras, la supresi贸n del trabajo asalariado y la plusval铆a. Hay que destruir todos los ej茅rcitos y todas las polic铆as. No a la guerra.

A la guerra mundial como soluci贸n capitalista, los trabajadores deben oponer la Guerra de clases: SUPRESI脫N DE TODAS LAS FRONTERAS Y EJ脡RCITOS

No a la guerra. Ni Rusia, ni la OTAN. Ni el tirano Putin, ni el payaso Zelenski o el bur贸crata Borrell. No a la guerra significa no tomar bando por ninguno de los adversarios enfrentados. Guerra a la subida de precios de la cesta de compra; guerra a la disminuci贸n de los presupuestos en educaci贸n, servicios sociales, pensiones y sanidad.

NO A LA GUERRA. Ni Rusia ni la OTAN