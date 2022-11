–

La guerra de Ucrania es una guerra que sirve de prefacio al proceso de implosi贸n del capitalismo mundial, que actualmente colapsa en medio de la crisis ecol贸gica, la guerra econ贸mica y militar y en el interior de los sujetos modernos, esto es, se desintegra al ritmo de la misma banda sonora que le vi贸 nacer en el mundo con la revoluci贸n econ贸mica y militar de los siglos XIV y XV: guerra, sangre y violencia.

Comprender integralmente el actual proceso de confrontaci贸n b茅lica y competencia econ贸mica inter-imperialista, implica analizar desde la perspectiva de la totalidad del movimiento hist贸rico.

La invasi贸n militar de Rusia -煤ltimo reducto del r茅gimen de modernizaci贸n capitalista rezagada que fue la URSS- a Ucrania -una de las antiguas rep煤blicas sovi茅ticas que fue integrada a ese Estado con el proceso de contrarrevoluci贸n bolchevique en esa regi贸n en la 茅poca de la Revoluci贸n Rusa-, posee diferentes dimensiones econ贸micas, pol铆ticas, culturales, sociales e hist贸ricas que conforman una totalidad compleja y diversa que tiene su eje de unidad en el movimiento producci贸n y reproducci贸n ampliada del capitalismo global.

Considerado a gran escala, el momento actual del capitalismo ruso comienza a cerrar un ciclo que se abri贸 entre 1923 y 1927 con el ascenso de Stalin a la cabeza del Estado sovi茅tico y el comienzo del proceso de acumulaci贸n originaria acelerada que llevar铆a a la URSS a convertirse en una superpotencia capitalista mundial entre 1945, con la victoria sobre Alemania en la guerra industrializada moderna, y 1949, con la detonaci贸n de su primera bomba at贸mica seis meses despu茅s de la fundaci贸n de la OTAN. Desde 1947 hasta su disoluci贸n oficial en 1991, la URSS se constituy贸 como un polo de acumulaci贸n mundial de capital que compet铆a contra las potencias occidentales por la hegemon铆a global al interior del modo de producci贸n capitalista. Sin embargo, su car谩cter rezagado con respecto a las potencias capitalistas occidentales fue el factor determinante de su disoluci贸n cuando, llegada la reestructuraci贸n capitalista de la d茅cada de los 70鈥檚, fue cada vez m谩s incapaz de competir en la esfera productiva, con una industria que quedaba nuevamente rezagada ante la deslocalizaci贸n de los procesos productivos, la intervenci贸n en el mercado mundial de pa铆ses asi谩ticos como Singapur y Hong Kong que socavaron completamente las exportaciones industriales de Alemania Oriental y Checoslovaquia, la revoluci贸n microelectr贸nica y la masificaci贸n del consumo.

Robert Kurz comprendi贸, a contrapelo de la mayor铆a de sus contempor谩neos, que la implosi贸n del socialismo de cuartel, formaci贸n capitalista de modernizaci贸n rezagada bajo la bandera del marxismo, constitu铆a la antesala del colapso del proceso de modernizaci贸n mundial. Sin embargo, este proceso de colapso no debe ser entendido como el hundimiento inminente e inmediato del sistema capitalista, sino como el desmoronamiento ya en acto de un modo hist贸rico de producci贸n que choca cada vez m谩s con sus l铆mites internos y externos.

De este modo, el colapso de la URSS no implic贸 de manera inmediata el colapso del capitalismo ruso como tal, sino su reorganizaci贸n y adaptaci贸n a las nuevas circunstancias hist贸ricas creadas por el proceso de globalizaci贸n capitalista. La llegada de Putin al principal puesto jer谩rquico del Estado ruso en el 煤ltimo d铆a del pasado milenio, viene a significar al mismo tiempo tanto la reorganizaci贸n del capitalismo ruso como la entrada en su proceso de descomposici贸n en medio de un estado de excepci贸n permanente sobre la sociedad. De hecho, su verdadero 鈥渕茅rito鈥 hist贸rico -si pensamos por un lado seg煤n la ideolog铆a de la muerte propia del sujeto ilustrado- ser铆a justamente la estabilizaci贸n del capitalismo ruso y la conformaci贸n de un estado imperialista archiautoritario e independiente -capaz de competir con Occidente- que fren贸 los sostenidos esfuerzos occidentales por convertir a la Federaci贸n Rusa en una periferia subyugada al neoimperialismo occidental.

Occidente, que hoy derrama l谩grimas de cocodrilo por la violaci贸n de la soberan铆a de Ucrania -con un gobierno de orientaci贸n occidental- y el bombardeo de la poblaci贸n civil, no tuvo ninguna contemplaci贸n con dicha soberan铆a cuando, como parte de una estrategia m谩s amplia, cooper贸 para destituir el gobierno prorruso de Yanukovych y separar al pa铆s de la 贸rbita geopol铆tica del capitalismo ruso. En efecto, el objetivo fundamental y punto de convergencia de la intervenci贸n occidental el 2014 en Ucrania -a contrapelo de las diferencias entre Estados Unidos y la UE, particularmente de la cada vez m谩s independiente Alemania- fue impedir la constituci贸n de un bloque de poder capaz de competir a largo plazo con las potencias atl谩nticas, amenaza latente que podr铆a haber frenado las ambiciones de Occidente en el espacio postsovi茅tico y que, algo que preocupaba particularmente a la c煤pula de Washington, podr铆a haber abierto la posibilidad de una alianza econ贸mica y pol铆tica alternativa en el espacio oriental de la UE.

As铆, los planes del imperialismo ruso para la construcci贸n de dicho bloque al oriente y en el espacio postsovi茅tico fueron saboteados con el derrumbe del gobierno ucraniano, el desencadenamiento de una guerra civil y la constituci贸n de batallones abiertamente neonazis que aterrorizaron durante los 煤ltimos a帽os la regi贸n del Donbass con el apoyo t谩cito de la elite europea y el silencio de los medios de comunicaci贸n occidentales.

Esta ofensiva de Occidente y su expansi贸n geopol铆tica hacia el Oriente ha ido de la mano con la creciente erosi贸n del capitalismo ruso y sus sat茅lites producto de la crisis de valorizaci贸n del capitalismo mundial. En realidad, la elite del Kremlin se encontraba cada vez m谩s a la defensiva en el escenario internacional. En la regi贸n del C谩ucaso, en Bielorrusia y, este a帽o, en Kazajist谩n, el bloque de poder articulado con posterioridad a la ca铆da de la Uni贸n Sovi茅tica en torno al renovado imperialismo ruso ha empezado a evidenciar signos de erosi贸n y desgaste cada vez m谩s evidentes. As铆, las ambiciones neoimperiales de la elite moscovita se vieron entrampadas en un proceso de desgaste acelerado por la crisis socioecol贸gica, y que comenz贸 por afectar primero a sus sat茅lites.

En el a帽o 2020, Bielorrusia -gobernada de manera autoritaria por Lukashenko desde 1994-, dio muestras de estancamiento econ贸mico, quedando atrapada en una situaci贸n pol铆tica y econ贸mica aparentemente insalvable que fue detonada por el estallido de protestas masivas de car谩cter similar a las que remecieron el capitalismo internacional en el a帽o 2019. La respuesta a esta crisis fue una represi贸n sin contemplaciones y un acercamiento mayor de Lukashenko a Mosc煤 con el objetivo de aferrarse al poder. De esta suerte, el sue帽o neoimperial ruso de constituirse en un bloque econ贸mico independiente entre la Uni贸n Europea y China -v铆a 鈥淣ueva ruta de la seda鈥- comenz贸 a estrellarse de bruces con la realidad econ贸mica y geopol铆tica que impone la crisis socioecol贸gica actual. Por el contrario, el capitalismo ruso deber铆a luchar con la fuerza de las armas y de las mercanc铆as por mantener su estatus de potencia central mientras intenta frenar el proceso de desintegraci贸n de su esfera de influencia. En realidad, la elite rusa, con Putin a la cabeza, se encontraba antes de la invasi贸n a Ucrania de espaldas a la pared, y esta situaci贸n se agrav贸 con el estallido de un incendio social de proporciones en Kazajist谩n en los primeros d铆as del a帽o en curso.

Con respecto a este 煤ltimo punto, podr铆amos decir que la revuelta social en Kazajist谩n fue la antesala directa del proceso b茅lico que hoy presenciamos. Antigua rep煤blica sovi茅tica, y hoy sat茅lite del r茅gimen del Kremlin, Kazajist谩n concentra en su territorio todas las caracter铆sticas de la degradaci贸n de las condiciones de vida que prontamente alcanzar谩 a la poblaci贸n de las potencias centrales del capitalismo mundial. El auge sostenido de los costos de vida y el empobrecimiento de la poblaci贸n, sumado a una subida en el precio del gas, fue el factor detonante de una revuelta con caracter铆sticas similares a la que remeci贸 la regi贸n chilena en 2019, con la diferencia de que esta rebeli贸n fue ahogada en sangre a trav茅s de la pol铆tica terrorista conjunta del gobierno kazajo y las fuerzas armadas rusas sin que se le ofreciera a la poblaci贸n ning煤n espect谩culo democr谩tico como el desplegado por el capitalismo a la chilena para contener la dimensi贸n subversiva de la revuelta. Kazajist谩n y su revuelta, hoy olvidadas por la opini贸n p煤blica mundial -y sobre todo por los hist茅ricos antifascistas nacionales que alaban la pol铆tica militar del imperialismo ruso-, derivaron en un reforzamiento del estado de excepci贸n permanente que su poblaci贸n vive desde la desintegraci贸n de la URSS, y la clase dominante de ese pa铆s sabe conscientemente que desde ahora en adelante deber谩 reforzar la ya dura represi贸n cotidiana sobre la poblaci贸n para perpetuar su lugar dentro del capitalismo mundial: una lecci贸n que pronto deber谩n aplicar sus superiores de Mosc煤.

En este sentido, la revuelta en Kazajist谩n indica tanto la pauperizaci贸n de las condiciones de vida a escala mundial que se hacen sentir con particular fuerza en los pa铆ses de la periferia de las cadenas globales de mercanc铆as, como las caracter铆sticas propias que adoptar谩 este proceso en las regiones de la modernizaci贸n rezagada del S. XX. Sobre este 煤ltimo punto, es necesario hacer notar que la estructura autoritaria de sus reg铆menes parece ser una caracter铆stica propia de estas regiones determinada por su lugar tanto en el mercado capitalista mundial como en la red de relaciones de competencia entre las potencias capitalistas. En efecto, un r茅gimen democr谩tico en cualquiera de los pa铆ses que a煤n permanecen en la esfera de influencia de Rusia, y en la Federaci贸n Rusa misma, dar铆a espacio para la intervenci贸n de Occidente, un riesgo que la 茅lite pol铆tica y empresarial -y los diferentes rackets ligados a ella- a la cabeza de dicho Estado no puede permitirse.

De esta manera, las revueltas en Kazajist谩n (2022) y en Bielorrusia (2020 -21) permiten entrever el reforzamiento del r茅gimen de represi贸n constante sobre la poblaci贸n en medio de un contexto hist贸rico en que las condiciones materiales de vida no har谩n m谩s que empeorar. As铆, en el contexto de crisis socioecol贸gica del capitalismo avanzado tard铆o, podr铆amos invertir una famosa frase de El Capital y decir que los pa铆ses perif茅ricos no hacen sino mostrarle a los m谩s avanzados la imagen de su propio futuro. La agudizaci贸n de esta crisis en Kazajist谩n que abri贸 el presente a帽o fue una manifestaci贸n local de la crisis mundial, pero tambi茅n un anticipo del futuro de su metr贸polis imperial con sede en Mosc煤, que durante la 煤ltima d茅cada se ha movido entre su competencia por un lugar hegem贸nico dentro del capitalismo global, buscando la conformaci贸n de un bloque euroasi谩tico -especialmente en su acercamiento a Alemania-, el avance de la OTAN hacia el oriente integrando ex rep煤blicas sovi茅ticas a la organizaci贸n y la crisis socioecol贸gica que le ha afectado bajo la forma de incendios forestales masivos, tala de bosques, derretimiento del permafrost y una disminuci贸n en el consumo e inflaci贸n en su mercado interno. Cabe destacar, adem谩s, que el cambio clim谩tico -seg煤n una declaraci贸n del mismo Putin- avanza en la regi贸n rusa 2,5 veces m谩s r谩pido que la media del planeta, lo que no quiere decir que ello haya servido para cambiar la configuraci贸n del capitalismo ruso, sino que por el contrario se ha acelerado la producci贸n de gas y combustible para su exportaci贸n.

Tal parece ser la consecuencia l贸gica del desenvolvimiento hist贸rico de la modernizaci贸n capitalista: morir de miseria en medio de la riqueza. En efecto, una de las cadenas m谩s d茅biles del capitalismo global por su posici贸n rezagada con respecto a Occidente es, al mismo tiempo, una superpotencia militar que hereda un enorme arsenal armament铆stico e infraestructura de desarrollo cient铆fico y tecnol贸gico, por lo que la continuidad a perpetuidad de Putin en el poder constituye tanto una herencia del capitalismo 鈥渃oncentrado鈥 legado del r茅gimen sovi茅tico, como una necesidad impuesta por el mismo car谩cter espec铆fico que su proceso hist贸rico de modernizaci贸n impone. Es solamente por merced de este estado de excepci贸n abierto de car谩cter permanente que el capitalismo ruso ha podido perpetuarse hasta nuestros d铆as, y esta es una de las causas inmediatas de que, llegado un momento decisivo de su competencia con las potencias occidentales y el avance de la OTAN hacia el Oriente, la invasi贸n militar a Ucrania se haya impuesto como una necesidad de supervivencia para el capitalismo ruso que ve c贸mo se descomponen sus fundamentos econ贸micos, pol铆ticos y sociales al interior de sus propias fronteras y las de sus aliados en el espacio postsovi茅tico.

La propaganda antirrusa que es emitida en escala masiva por todos los medios occidentales, y que nos presenta a Putin como el nuevo archienemigo de la democracia, olvida convenientemente que Rusia lucha por su supervivencia en el contexto del empeoramiento de la crisis sist茅mica del capitalismo mundial, para no ser reducida a una periferia por los neoimperialimo occidental que de manera sostenida ha torpedeado y cercado el ascenso de la Federaci贸n Rusa a gran potencia.

El enfrentamiento b茅lico y econ贸mico en la regi贸n euroasi谩tica no es sino una expresi贸n del proceso de decadencia sociecon贸mica inducido por la crisis socioecol贸gica del capitalismo mundial, es una lucha librada al interior de un barco que se hunde.

As铆, en medio de la crisis generalizada el Occidente democr谩tico ve c贸mo, pese a todos sus esfuerzos de las 煤ltimas d茅cadas para sabotear la reemergencia de una superpotencia en Europa Oriental, Rusia se alza como una poder militar y econ贸mico capaz de competir con Occidente usando sus mismos m茅todos de expansi贸n imperialista.

Este proceso marca el final de la pol铆tica alemana -pa铆s que se ha constituido como el n煤cleo hegem贸nico de Europa Occidental- de contenci贸n e inclusi贸n del capitalismo Ruso en la estructura econ贸mica de la Uni贸n Europea, puesto que desde ahora en adelante deber谩n lidiar con la contradicci贸n que plantea todo el desenvolvimiento econ贸mico de las 煤ltimas d茅cadas en la cual Rusia ocup贸 una posici贸n perif茅rica de proveedor materias primas y energ铆a al mismo tiempo que se hac铆an todos los esfuerzos para minimizar su influencia en Europa del Este y en el espacio postsovi茅tico.

En lo sucesivo, las potencias europeas deber谩n moverse entre la amenaza latente de enfrentamiento militar con una superpotencia nuclear que les supera en d茅cadas en el desarrollo cient铆fico y tecnol贸gico de las armas hipers贸nicas -armas que han roto el equilibrio f谩ctico de poder entre las potencias nucleares- y la necesidad que se tiene de su abastecimiento energ茅tico, principalmente de petr贸leo y gas. El neo-Zar Vladimir Putin y su camada de secuaces han comprendido perfectamente esta situaci贸n y en su falsa conciencia la explotar谩n hasta el final: con persecuci贸n, c谩rcel, leyes dictatoriales y polic铆a pol铆tica deber谩n reprimir la agitaci贸n social en auge por la guerra y las sanciones econ贸micas de Occidente que har谩n sufrir a la clase trabajadora y a la clase media en declive, y al mismo tiempo continuar谩n su avance militar hasta la consecuci贸n de sus objetivos estrat茅gicos sabiendo que tienen del cuello a Alemania y al resto de Europa apuntada con armas hipers贸nicas. Es decir, sabr谩n lidiar con el hambre del pueblo ruso silenciando sus quejas a golpe de bast贸n el茅ctrico, pero no se detendr谩n en su avance considerando que siempre pueden cortar la llave del gas. De hecho, es con respecto a esto en lo 煤nico en que Putin ha sido genuinamente sincero,es decir, cuando echa en cara a los genocidas occidentales su com煤n naturaleza, se帽alando que Rusia es parte del sistema de comercio mundial y que nunca har谩 nada por da帽ar ese sistema del que forma parte, por lo que continuar谩 con sus acciones militares para obtener por la fuerzas sus exigencias acerca de Ucrania y, para ello, aceptar谩 el peso de las sanciones que se le imponen. Despu茅s de todo, lo que Rusia arriesga a largo plazo, y por lo que lucha hoy -a despecho de las tristes ilusiones de nuestros izquierdistas locales-, es por su lugar en la mesa por la repartici贸n de la masa de plusval铆a global.

Por otro lado, llegada la crisis a los centros mismos del capitalismo mundial, marcada por el encarecimiento de los medios de vida, el auge de la nueva derecha y los posfascismos surgidos con las crisis econ贸mica y la ruptura de la promesa de una clase media universal, las potencias agrupadas en la OTAN abandonan de manera creciente su ret贸rica liberal para dar paso a un enaltecimiento de la guerra como respuesta a la crisis, y los medios de comunicaci贸n oficiales ya comienzan a insinuar que un conflicto b茅lico con Rusia no solamente mejorar谩 la econom铆a, sino que tambi茅n podr铆a incluso repercutir en la disminuci贸n del calentamiento global.

Adem谩s, a corto plazo la elite del capitalismo estadounidense ha logrado un objetivo estrat茅gico, consiguiendo abrir una brecha entre Alemania y Rusia, alejando de manera moment谩nea el fantasma de una alianza euroasi谩tica que, unida a la 鈥淣ueva ruta de la seda鈥 china agregue un factor m谩s de erosi贸n ha si ya debilitada hegemon铆a mundial. Este proceso actual, por tanto, permitir谩 a Estados Unidos consolidar una alianza oce谩nica que se extiende desde el Atl谩ntico (OTAN) hasta el Pac铆fico (Jap贸n, Corea del Sur y Taiw谩n) que se dirige abiertamente en contra del ascenso de China hacia la cima del capitalismo mundial.

De este modo, podemos decir que la invasi贸n a Ucrania marca el comienzo de una nueva era en la que las potencias centrales del capitalismo mundial -agrupadas en campos imperialistas claramente definidos, pero con intereses independientes y contradictorios entre las potencias que conforman dichos bloques- se ver谩n crecientemente empujadas hacia el conflicto armado, especialmente h铆brido, como forma de escamotear las consecuencias de una crisis generalizada que no podr谩 ser resuelta de esta forma, pero que ya nos permite entrever que el declive hist贸rico del capitalismo se producir谩 en medio del agravamiento de la crisis socioecol贸gica y la guerra entre potencias.

En efecto, en lo sucesivo la guerra como herramienta estrat茅gica de sujeci贸n pol铆tica se volver谩 cada vez m谩s atractiva para los Estados que navegan la crisis del capitalismo avanzado tard铆o, y que ya sin vacilaciones comienza a mover tropas, propaganda y masas hacia la consecuci贸n de sus objetivos pol铆ticos y econ贸micos.

La pulsi贸n de muerte se apodera de los pa铆ses en conflicto, esta fascinaci贸n ante la guerra y la muerte entre diferentes sectores de la poblaci贸n, especialmente los ultranacionalistas y neoreaccionarios de diferentes tendencias -incluso de bandera antifascista- debe ser comprendida como una ideolog铆a de la muerte que expresa el universal grito de desesperaci贸n de una humanidad que se auto-destruye en su forma de socializaci贸n capitalista mundial. Quienes tem铆an el hundimiento de la civilizaci贸n ya no deber谩n albergar dudas, porque la barbarie ya est谩 aqu铆 y desde ahora en adelante las fuerzas emancipadoras deber谩n agruparse en torno a la cr铆tica radical de estas nuevas condiciones y la promoci贸n de un nuevo paradigma de emancipaci贸n social a la altura de la cat谩strofe que vivimos y de las posibilidades latentes en la ciencia y la tecnolog铆a del capitalismo del S. XXI.

