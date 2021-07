–

Las Ideas son unas abstracciones que llevan al ser humano a sobrevivir, o no.

Que una persona enarbole unas Ideas quiere decir que siente unos principios muy por encima de聽otros y que todo eso est谩 a servicio de ella por encima de que Las Ideas la tengan a su servicio.

Yo tuve un compa帽ero que dec铆a que las etiquetas acababan con las Ideas pero, 驴acaso el no聽etiquetarse tambi茅n es una forma de Idea?

Veamos el porqu茅 de etiquetarse o no en unas Ideas u otras.

Cuando t煤 eliges una abstracci贸n 鈥渁鈥 en vez de una abstracci贸n 鈥渂鈥, est谩s dando por supuesto que la聽abstracci贸n 鈥渁鈥 es la v谩lida y la 鈥渂鈥 la incorrecta.

Doy un ejemplo:

Cuando t煤 elijes la Idea de Amor, tienes que tener en cuenta de que existen muchos tipos de Amor,聽como el 鈥淎mor Rom谩ntico鈥 o el 鈥淎mor Poliamoroso鈥.

驴Cu谩l eliges? 驴Cu谩l es para ti el mayor principio del Amor?

Si t煤 eliges uno, est谩s condenando a los dem谩s. Y ah铆 viene el principio de no etiquetarse.

Pero bueno… 驴Eso no es un principio?

El principio de no etiquetarse quiere decir que vas fluyendo entre unos principios u otros聽dependiendo el momento que te toque en ese instante.

Por lo tanto: 驴no caer谩 ese principio en alg煤n momento en alguna abstracci贸n Nazi o fascista?

Tendr铆a que volver a hablar con mi compa帽ero.

隆Qu茅 lujo! 隆Ir fluyendo de una Idea a otra hasta que des en el momento para describirte como te de聽la gana sin perder nunca el principio de no etiquetarse!

驴Y sab茅is por qu茅?:

Por la droga.

En el mundo de la droga todo es ir fluyendo de coloc贸n en coloc贸n hasta que que te das cuenta de聽que est谩s desecha o que no puedes pagarte la siguiente dosis.

驴En serio drogarse es de anarquistas?

No voy a decir ni que s铆, ni que no pero voy a contar una historia a cerca de porqu茅 dej茅 de聽drogarme; al menos de cosas que colocaban porque sigo fumando tabaco y, si lo hago es porque es聽muy dif铆cil de dejarlo y, a m铆, me resulta pr谩cticamente imposible.

Cuando ten铆a 20 a帽os me fumaba m谩s de 20 porros al d铆a sin exagerar y lleg贸 un momento en el que聽las alucinaciones eran tan fuertes que perd铆 la cabeza.

No os voy a aburrir con lo que vino despu茅s y no os voy a contar porqu茅 fumaba tantos porros pero聽os voy a hacer un resumen de como era aquel coloc贸n continuo que sufr铆a yo en mi cabeza.

Yo estaba delante del ordenador, encerrado en mi habitaci贸n, a mi lado una bolsa de marihuana o de聽hach铆s que se iba consumiendo poco a poco con cada 鈥渃lick鈥 que daba en mi ordenador y as铆聽pasaron semanas y meses hasta que una voz me dijo desde la pantalla de mi ordenador que hiciese聽algo que yo no sab铆a si ten铆a que haber hecho.

Eso me provoc贸 unos problemas que me hicieron enloquecer, ya que acababa de salir de una聽situaci贸n muy peliaguda y mi memoria era difusa. El coloc贸n aumento los efectos de ese聽enloquecimiento y acabe gritando por el pasillo de mi casa que 鈥溌stoy loco!, 隆estoy loco!鈥.

M谩s tarde me enter茅 a qui茅n le compraba la marihuana y, un poco m谩s tarde, me enter茅 a qui茅n le聽compraba el hach铆s.

驴A qu茅 no sab茅is a qui茅n le compraba estas cosas?:

A neonazis.

驴C贸mo voy a fumar una sustancia que viene de gente que no se preocupa ni del m谩s m铆nimo control聽de seguridad?

Pues bien: esa marihuana estaba tripada.

Y el hach铆s…: conten铆a hero铆na.

Decidido: me dej茅 de drogar.

Y t煤 que te drogas, 驴a qui茅n le compras la mercanc铆a? 驴es v谩lida la sustancia que te tomas?

Te dejo una reflexi贸n:

鈥淒rogarse es para los ricos. Ellos tienen el dinero y son los que tienen todo el tiempo libre del聽mundo para disfrutar del ocio. Si eres drogadicto, probablemente te est茅n enga帽ando.聽

Tu vida es tuya, de nadie m谩s鈥.

-Richie punk-

