February 4, 2022

Enero ha sido el mes con mayor n煤mero de civiles muertos desde que empez贸 la guerra de Yemen en 2015. Una guerra que despu茅s de siete a帽os ha perdido su sentido pol铆tico si alguna vez lo tuvo m谩s all谩 de alimentar las cuentas de los fabricantes de armas y servir a la ambici贸n personal de los pr铆ncipes herederos Mohammed bin Salman y Mohammed bin Zayed [de las dictaduras del Golfo].

La semana pasada aviones de Arabia Saud铆 bombardearon con bombas guiadas de precisi贸n entregadas por EEUU un centro de detenci贸n temporal en Saada al norte de Yemen. Murieron 91 detenidos y 190 resultaron heridos, entre ellos mujeres y ni帽os, la mayor铆a migrantes del Cuerno de 脕frica arrestados en su paso hacia Arabia Saud铆. El mismo d铆a aviones saud铆es atacaron el centro de comunicaciones de Hodeidah, matando seg煤n Save the Children a tres ni帽os que jugaban a f煤tbol en las inmediaciones, dejando a Yemen sin internet durante 4 d铆as. En las siguientes 24 horas hubo 50 incursiones a茅reas contra infraestructuras y barrios civiles en Sanaa y Taiz en las que murieron decenas de personas.

Era la respuesta de la coalici贸n, liderada por Arabia Saud铆 y Emiratos 脕rabes Unidos y en la que participan EEUU y Gran Breta帽a, al ataque con misiles y drones del gobierno de facto de Sanaa contra instalaciones petroleras cercanas al aeropuerto de Abu Dhabi que hab铆a causado la muerte de tres trabajadores.

El d铆a de la masacre de Saada el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas mientras condenaba como 鈥渃rimen atroz鈥 el ataque a la riqueza petrolera emirat铆 se limitaba a 鈥渃ondenar鈥 en letra peque帽a la masacre de seres humanos en Saada. Ahmed Mahat, responsable de M茅dicos sin Fronteras, la hab铆a calificado de 鈥渉orror铆fico acto de violencia鈥. Noruega preside el Consejo de Seguridad este mes. Un ataque vergonzoso dirigido contra los m谩s vulnerables entre los vulnerables, migrantes buscando dejar atr谩s la pobreza, esta vez muriendo no ahogados sino asesinados por los aviones del pa铆s rico a donde se dirig铆an.

La guerra de Yemen se ha convertido en la gran verg眉enza del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. En vez de actuar como un mediador en un conflicto etiquetado por Naciones Unidas como 鈥渓a mayor cat谩strofe humanitaria de los 煤ltimos a帽os鈥 ha tomado partido por una parte. Los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad apoyan interesadamente a la parte con quien se puede hacer negocios de armas o tratos petroleros lucrativos, olvid谩ndose de sus obligaciones con el pa铆s m谩s pobre de Oriente Medio.

Yemen sufre un bloqueo de gasolina, comida y medicinas impuesto por la coalici贸n que est谩 condenando a los yemen铆s al hambre y la muerte por enfermedades curables. El Programa de Alimentaci贸n Mundial ha advertido que m谩s de cinco millones est谩n a las puertas del hambre y otros 50 mil viven en condiciones de hambre.

Hay que recordar que cuando empez贸 la guerra Yemen no era una amenaza para nadie. No hab铆a atacado a ning煤n pa铆s vecino o de la regi贸n. El gobierno de facto de los huz铆es en Sanaa era enemigo de al-Qaida e ISIS. La crisis yemen铆 era un asunto interno en un pa铆s que llevaba diez a帽os en conmoci贸n pol铆tica y que estaba en proceso de encontrar por s铆 mismo una salida negociada a la crisis. La guerra abort贸 el proceso porque los saud铆es consideran a Yemen su patio trasero y no quer铆an perder su influencia. Los emiratos decidieron sacar partido de la situaci贸n; tienen intereses en las costas de Yemen, y se sumaron a la coalici贸n.

Cuando Mohamed bin Salman y Mohammed bin Zayed se reunieron en Washington con el Presidente Obama a principios del 2015 para ultimar los detalles de la agresi贸n a Yemen, Obama asegur贸 la venta milmillonaria de armas de EEUU durante el conflicto. Los cabilderos armamentistas eran muy poderosos en su administraci贸n, como lo son ahora en la de Biden. Pero no ha sido EEUU el 煤nico pa铆s del Consejo de Seguridad que ha vendido contratos armamentistas millonarios a Ryad y Abu Dhabi, lo mismo han hecho Gran Breta帽a, Francia y China [e Israel]. Vieron la guerra como una oportunidad de sacar dinero f谩cil. Lo mismo est谩n haciendo el gobierno de Espa帽a y la Casa Real con sus negocios de armas.

El dinero saud铆 garantiza tambi茅n su impunidad. Sus militares pueden cometer los m谩s horrendos cr铆menes de guerra, que nada les ocurre. Hicieron saltar por los aires con un misil estadounidense un autob煤s lleno de ni帽os en un viaje escolar, bombardearon un masivo funeral en un tanatorio de Sanaa, atacaron mercados en hora punta, bombardearon bodas, hospitales, depuradoras, escuelas, f谩bricas, etc., etc., hasta un centro detenci贸n con los m谩s vulnerables de los vulnerables. Saben que el sistema est谩 tan podrido que todo est谩 permitido si se paga.

En 2016 Ban Ki-moon, entonces secretario general de Naciones Unidas, reconoci贸 p煤blicamente que se vio obligado 鈥搇os saud铆es y emiratos amenazaron con reducir sus contribuciones鈥 a retirar a Arabia Saud铆 de una lista que la ONU elaboraba anualmente con los pa铆ses que matan y mutilan ni帽os en el campo de batalla. El informe anual de aquel a帽o, 鈥淟os ni帽os y los conflictos armados禄, hab铆a relatado que la coalici贸n liderada por Arabia Saud铆 hab铆a sido responsable de la mayor铆a de las muertes de ni帽os en Yemen el a帽o anterior. El nombre de Arabia Saud铆 estuvo en la lista cuatro d铆as.

En octubre del 2021 el Consejo de las Naciones Unidas, que cuida de los DDHH, disolvi贸 la 煤nica organizaci贸n independiente que exist铆a para investigar serias violaciones y abusos de la ley internacional en Yemen dando una carta en blanco a los perpetradores. Los cr铆menes de guerra dejaban de ser investigados garantizando la impunidad de los criminales.

La escalada del conflicto se debe a que Emiratos 脕rabes Unidos ha vuelto a involucrase directamente en la guerra. Su intervenci贸n hab铆a quedado restringida desde hac铆a dos a帽os al Sur, donde apoya en Aden a un movimiento independentista para asegurar sus intereses. Posiblemente los avances de los huz铆es en Marib y Shabaw durante estos 煤ltimos meses le han obligado a intervenir. Las dos provincias tienen campos de gas y petr贸leo. Traslad贸 sus divisiones bien armadas y equipadas del sur de Hodeidah a Shabwa, desde donde empez贸 una ofensiva por retomar el territorio perdido por la coalici贸n en los 煤ltimos meses.

Es dif铆cil saber lo que est谩 ocurriendo, pero es posible que hayan recuperado territorio a los huz铆es. Fuentes en Sanaa dicen que 鈥渆l frente de guerra est谩 m谩s activo que nunca篓. Puede que solo quieran ganar tiempo en una guerra que la mayor铆a de los analistas dicen que est谩 perdida por la coalici贸n, o al menos que no pueden ganar. Lo que es seguro es que las negociaciones para un alto el fuego sigan estancadas abriendo m谩s incertidumbre en un mundo convulsionado sobre el catastr贸fico futuro humanitario que se vislumbra en el horizonte.

