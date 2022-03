La guerra del trigo y la hambruna por venir

–

March 28, 2022

Traducción tarcoteca – The War Of The Wheat And The Famine To Come – South Front 27.3.2022 por Piero Messina

Legar谩 el hambre. Faltar谩n 100 millones de toneladas de trigo en el mercado mundial de alimentos. 26mll son producidos por Ucrania, el resto es el relativo a la producci贸n rusa, incluido el bloqueado a las exportaciones internacionales.

El conflicto que se libra en Ucrania corre el riesgo de causar miles de muertos en 脕frica y Oriente Medio. Son los da帽os colaterales del conflicto. El espectro de la hambruna emerge del cese de la producci贸n de cereales en Ucrania.

La zona del Mar Negro golpeada por la crisis de Ucrania exporta al menos el 12 por ciento de las calor铆as alimentarias comercializadas en el mundo. Ucrania tiene un tercio de los suelos m谩s f茅rtiles del mundo seg煤n la Organizaci贸n de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentaci贸n (FAO) y el 45% de sus exportaciones est谩n relacionadas con la agricultura. Se encuentra entre los principales exportadores mundiales de aceite de girasol, canola y cebada, ma铆z, trigo y aves. Gran parte de la producci贸n de trigo del pa铆s proviene de partes del este de Ucrania.

El 9 de marzo, Kiev prohibi贸 las exportaciones de cereales y otros productos alimenticios para evitar una crisis interna. Mientras tanto, los agricultores est谩n abandonando los campos. El conflicto est谩 destruyendo infraestructura y equipamiento. Es probable que se pierda la pr贸xima cosecha.

En todo el mundo, los precios de los alimentos esenciales ya estaban aumentando a nivel mundial debido a la pandemia y las interrupciones en la cadena de suministro de alimentos. En 2020, debido a la pandemia, los precios de los alimentos en 脕frica y Oriente Medio aumentaron m谩s de un 30 %. La crisis de Ucrania ha empujado a煤n m谩s los precios a alcanzar su nivel m谩s alto desde 1974, cuando se ajustaban a la inflaci贸n, seg煤n la FAO. Casi una de cada tres personas en el Medio Oriente y 脕frica del Norte no tuvo acceso a una nutrici贸n adecuada en 2020; un aumento de 10 millones de personas en s贸lo un a帽o.

La crisis en Ucrania exacerba los problemas. Muchos pa铆ses de Oriente Medio y 脕frica del Norte dependen especialmente del trigo y el aceite de semilla de Ucrania y son vulnerables a las crisis de los precios de los alimentos. En estos pa铆ses, el pan y otros productos a base de cereales suponen el 35% de la ingesta cal贸rica de la poblaci贸n.

Seg煤n Human Rights Watch, 鈥渕uchos pa铆ses de Oriente Medio y 脕frica del Norte tienen sistemas de protecci贸n social totalmente inadecuados y que no protegen los derechos econ贸micos de las personas para ayudarlas a hacer frente al aumento de los precios鈥.

Particularmente en riesgo est谩n los pa铆ses que ya luchan contra las crisis y la inseguridad alimentaria generalizada, como Yemen, L铆bano, Egipto, Libia, T煤nez y Siria.

Egipto, por ejemplo, importa alrededor del 85% de su trigo de Rusia y Ucrania. El portavoz del Gobierno de El Cairo, Nader Saad, plante贸 el problema recordando que las reservas disponibles se utilizan para cubrir necesidades internas s贸lo durante 5 meses.

En Egipto, ante la subida de los precios y la perspectiva de un r谩pido agotamiento de las existencias, el presidente al-Sisi anunci贸 nuevos incentivos para el sector agr铆cola y para el control del precio en la venta. Tambi茅n impuso una prohibici贸n de tres meses a la exportaci贸n de aceite, ma铆z, legumbres, pastas y harinas. La crisis tambi茅n desgasta las finanzas del pa铆s que busca nuevos pr茅stamos. El pa铆s del norte de 脕frica solo tendr铆a nueve meses para ver c贸mo se agotan sus reservas de cereales debido a la interrupci贸n del suministro de Ucrania.

鈥淗ay 14 pa铆ses adem谩s de Rusia y Ucrania que pueden suministrar granos a Egipto fuera de Europa, incluidos Australia, Estados Unidos y Paraguay鈥, agreg贸 Saad. 鈥淧ero no al mismo precio鈥.

Seg煤n Human Rights Watch, 鈥渓as sanciones a Rusia corren el riesgo de agravar la crisis alimentaria鈥.

La ONG subraya que 鈥渓os pa铆ses exportadores de alimentos deben satisfacer sus necesidades nacionales, pero tambi茅n deben trabajar con los pa铆ses que dependen de las importaciones para establecer cadenas de suministro alternativas. Las sanciones a Rusia o la desinversi贸n de empresas del pa铆s deben tener en cuenta el impacto en las exportaciones relacionadas con la agricultura en la medida en que esto tendr谩 un impacto en la seguridad alimentaria de muchas poblaciones.

Human Rights Watch espera que 鈥渓os gobiernos y las instituciones internacionales aumenten la asistencia humanitaria a los pa铆ses que no cuentan con los recursos adecuados para brindar a las personas el apoyo que necesitan para proteger su derecho a la alimentaci贸n鈥.

Tambi茅n Europa pronto tendr谩 que hacer frente a la escasez de trigo y fertilizantes. Las sanciones a Rusia est谩n demostrando ser un boomerang peligroso.