De parte de Nodo50 April 12, 2022

La guerra, derechización y sumisión a Biden en el reino de la hipocresía

Carlos Martinez es politólogo y secretario general del Partido Socialista (PSLF)

Se están escribiendo magníficos artículos sobre la invasión

de Ucrania, su causa y orígenes. Yo mismo me he atrevido a hacerlo. No es esa

pues la intención de este texto, sino contemplar y denunciar la situación que

vivimos respecto a las libertades, los derechos sociales y laborales, la

escasez alimentaria y su correspondiente especulación, así como el cisma en las

izquierdas que la guerra de forma indudable provoca, en medio de una hipocresía

general. Todo esto seguro que ya lo habían analizado los departamentos de

análisis político y económico del Departamento de Estado, el Pentágono o el

gran complejo militar industrial de los EE.UU y desde luego también los equipos

de Putin pero sobre todo los centros de estudios del partido y las

universidades especializadas chinas. Todos menos la Unión Europea y Ucrania.

El ruido de los bombardeos viene además muy bien a los

partidos monárquicos españoles con la escisión felipista del PSOE a la cabeza,

puesto que nadie habla de las chorizadas y acosos del rey Juan Carlos, familia

y el CNI lo cual implica al el estado vinculado a las operaciones de amedrentar

a Corinna Larsen en beneficio privado del rey. Estos asuntos le hacen

resentirse más todavía a la democracia en un estado que impide poder decidir

legalmente entre monarquía y república.

El ruido de los bombardeos es excusa para enterrar las

protestas sociales por la carestía de precios que la guerra de Putin, como no, dicen,

provoca. Pero esto acaso ¿No lo sabía ya quien desde lejanos despachos orquestó

el tinglado? Sabía de sobra que la economía europea y la prosperidad europea

iban a reventar y que Ucrania iba a sufrir destrucción, pero eso era bueno para

su interés. Por esto ante tal cúmulo de errores y horrores se ha levantado un

alto muro publicitario en favor de los EE.UU la OTAN y la guerra, ante lo que

yo me pregunto ¿Estamos en guerra en España? ¿Alguien de la UE ha declarado la

guerra? Pues según predican muchos periodistas esta es necesaria, aunque no lo

digan, pues no se atreven ni tienen la decencia de explicitarlo, quieren guerra

y trabajan para la guerra y eso es hambre, muerte, miseria y destrucción para

todas y todos nosotros. Permítaseme una anécdota, al menos, por no empotrar la

prensa española corresponsales en ambos lados de los frentes ucranianos y que tenga que ser por

parte española un “yutuver” el que por su cuenta y riesgo lo hizo, solo venden

una posición parcial. Esto se dio en Irak e incluso en Afganistán o Yemen,

también en Vietnam o en el Sahara. No en Ucrania y esto es mucho más que

significativo.

Se insiste en que la Unión Europea no debe comprar gas ruso,

pero los EEUU siguen comprándolo. Hemos perdido mercados y vamos a perder

empleo. Nadie analiza los mercados que en Asia, América o África se les abren a

Rusia y más a China. En el territorio OTAN y sus aliados vive la menor parte de

la población mundial. La mayoría del mercado no está en la caduca y suicidada

Unión Europea.

Veamos el cisma en las izquierdas. La izquierda se debe volcar en

luchar por la paz y por la democracia, por la libertad de información. Desde

luego no podemos vivir en la ensoñación de que Rusia es la Unión Soviética que

no. Tampoco a los socialistas de izquierda y marxistas la URSS nunca nos

alumbró, ni ilusiono, ni entendimos que eso era un paraíso socialista. Era otra

forma diferente de capitalismo y un estado burocratizado. Putin no es Lenin, de

hecho lo ha critica por “inventar” Ucrania. Pero la sumisión a la OTAN,

tampoco, El primer aldabonazo fue el abandono del socialista Oskar Lafontaine

de De Linke precisamente por apoyar en su opinión la guerra de la OTAN, aunque

ya anteriormente los partidos verdes se habían declarado pro OTAN. Otro síntoma

es el vergonzoso posicionamiento del PSE o socioliberales europeos con la OTAN

aunque esto viene de lejos, pero ahora su postura de sumisión a Biden y los

oligarcas globalistas de los EEUU es vergonzosa. Es curioso que los socialistas

de los propios EEUU, el DSA tienen una actitud por la paz más comprometida y

valiente, claro que por eso entendemos como abandonaron la llamada

Internacional “socialista”.

La defensa de la paz es imprescindible pero desde el

“neoestalinismo” no es creíble. Solo desde la independencia politica y de clase

se puede hacer. Solo desde el socialismo de clase y democrático puede ser

aceptada y lo digo sin tapujos.

La paz y la lucha por la paz conllevan la denuncia de la OTAN

como instrumento de guerra, dominación capitalista e instrumento de las clases

dominantes de los EEUU, por ejemplo el DSA pide que USA se salga de la OTAN.

Por eso ante la cumbre belicista de Madrid, que va a imponer

comprar más armas debilitando de esa forma más los servicios públicos la

respuesta no debería ser tanto una contra cumbre sino una Conferencia

Internacional por la Paz que sea propositiva y lance propuestas de construir,

no solo de oponerse. Construir un nuevo sistema y un mundo en paz. Porque

amigas y amigos la paz no es negocio para las oligarquías mundiales.

Dicho todo esto y al objeto de meternos en cintura en el

reino de España se prepara la GRAN COALICIÓN es decir el gobierno PSOE/PP que

recorte y garantice el rearme, la monarquía corrupta y frene las luchas

sociales contra la pobreza y las carestías que llegan. Ya no les basta solo con

el pacto de rentas, los bancos, las grandes familias y la corona que nos domina

quieren la gran coalición, porque son tiempos de guerra y lo más importante no

es la sanidad, el trigo o las pensiones, sino comprar más armas.