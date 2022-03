–

por Thomas Fazi

Una nueva Guerra Fr铆a paralizar铆a el imperio estadounidense

Occidente, siguiendo el ejemplo de Estados Unidos, ha reaccionado a la invasi贸n rusa de Ucrania introduciendo un r茅gimen de sanciones “paralizante” (1). Es una 鈥済uerra econ贸mica y financiera total鈥 destinada a 鈥減rovocar el colapso de la econom铆a rusa鈥, admiti贸 con franqueza el ministro de Finanzas franc茅s, Bruno Le Maire (2). Y, sin embargo, muchas de las sanciones actuales parecen ser restricciones comunes y habituales utilizadas contra varios pa铆ses en el pasado. Varios de ellas, incluidas las prohibiciones de exportaci贸n y la congelaci贸n de ciertos activos, se han impuesto a Rusia tras su anexi贸n de Crimea en 2014 (3). Incluso la muy discutida exclusi贸n de varios bancos rusos (4) del principal sistema de mensajes bancarios internacionales, SWIFT, no es nuevo, ya que se ha utilizado contra Ir谩n, con resultados mixtos (5).

El aspecto m谩s controvertido del nuevo r茅gimen de sanciones es sin duda la congelaci贸n de las reservas de oro y divisas extranjeras de Rusia en el extranjero (aproximadamente la mitad de sus reservas totales), pero incluso esto tiene precedentes: el a帽o pasado, EEUU congel贸 las reservas extranjeras que ten铆a en su poder del banco central de Afganist谩n (6) para evitar que los talibanes accedan a sus fondos; Estados Unidos tambi茅n ha congelado previamente las reservas de divisas de Ir谩n, Siria y Venezuela.

Por tanto, tomadas individualmente, estas medidas no son tan excepcionales como se las ha presentado. Sin embargo, nunca antes se hab铆an desplegado tantas sanciones a la vez: ya hay 6.000 sanciones impuestas por occidente a Rusia (7), m谩s que la suma de las que se han impuesto a Ir谩n, Siria y Corea del Norte. A煤n m谩s importante, ninguno de los objetivos anteriores de sanciones era remotamente tan poderoso como Rusia, miembro del G20 y la mayor potencia nuclear del mundo (8).

Asimismo, ninguno de los 63 bancos centrales que son miembros (9) del Banco de Pagos Internacionales (BIS) de Basilea, conocido como el banco central de los bancos centrales, ha sido nunca objeto de sanciones financieras. Hasta le propio BIS se ha unido a las sanciones para evitar el acceso de Rusia a sus reservas en el extranjero (10). Esto realmente no tiene precedentes: desde su creaci贸n en 1931, el BIS nunca hab铆a tomado tal medida, ni siquiera durante la Segunda Guerra Mundial (11).

Entonces, 驴qu茅 debemos esperar de las sanciones? Los expertos y comentaristas occidentales tienen pocas dudas: las sanciones paralizar谩n la econom铆a rusa, sembrar谩n el descontento entre el pueblo y las 茅lites rusas por igual, y posiblemente incluso causen la ca铆da del r茅gimen de Putin. Como m铆nimo, se nos dice, obstaculizar谩n el esfuerzo b茅lico ruso. Pero la historia sugiere lo contrario (12): v茅ase lo ocurrido en Irak o, m谩s recientemente, en Ir谩n. Mucho m谩s probable es que este resulte ser el 煤ltimo error de c谩lculo estrat茅gico occidental en una larga lista de errores estrat茅gicos, de los cuales la ignominiosa retirada de Estados Unidos de Afganist谩n es solo el ejemplo m谩s reciente.

Despu茅s de todo, Rusia se ha estado preparando para este momento durante bastante tiempo. Tras la primera ola de sanciones occidentales, en 2014, y en parte como represalia contra ellas, Putin se embarc贸 en lo que los analistas denominaron una estrategia de “Fortaleza rusa” (13), acumulando las reservas internacionales del pa铆s y diversific谩ndolas evitando los d贸lares estadounidenses y las libras esterlinas, reduciendo su exposici贸n en el extranjero, impulsando su cooperaci贸n econ贸mica con China (14) y aplicando estrategias de sustituci贸n de importaciones en varias industrias (15), incluidas las de alimentos, medicina y tecnolog铆a, en un esfuerzo por aislar a Rusia tanto como sea posible de las amenazas externas.

Es cierto que Putin cometi贸 el error de dejar alrededor de la mitad de esas reservas en bancos centrales extranjeros, lo que ha dado lugar a su confiscaci贸n. No obstante, Rusia todav铆a tiene acceso a m谩s de 300.000 millones de d贸lares en oro y reservas de divisas, m谩s que la mayor铆a de los pa铆ses del mundo (16) y m谩s que suficiente para amortiguar cualquier ca铆da a corto plazo de las exportaciones o apuntalar el rublo (por un tiempo) .

Adem谩s, el banco central ruso reaccion贸 a las sanciones deteniendo los flujos de capital fuera de Rusia y nacionalizando las ganancias en divisas de los principales exportadores, requiriendo que las empresas rusas convirtiesen el 80% de sus ganancias en d贸lares y euros en rublos. Tambi茅n elev贸 los tipos de inter茅s al 20% en un esfuerzo por atraer capital extranjero. Estas medidas tienen como objetivo reforzar el valor del rublo y proporcionar un flujo de divisas al pa铆s. Parecen estar funcionando: mientras que el rublo ha recuperado alrededor del 40% de su valor perdido desde el inicio del conflicto, la ca铆da libre de la moneda rusa parece haberse detenido por ahora, registrando incluso un repunte en las 煤ltimas dos semanas. Por el momento, el balance financiero de Rusia, fruto de la diferencia entre el dinero que entra y sale del pa铆s, est谩 lejos de ser desastroso.

No olvidemos que la principal fuente de las reservas de divisas de Rusia, las exportaciones de petr贸leo y gas (17), han sido excluidas de las sanciones por razones obvias: para la mayor铆a de los pa铆ses europeos, Rusia representa una gran parte de sus importaciones de petr贸leo y gas (y otros productos b谩sicos), y simplemente no hay forma de reemplazar esas fuentes de energ铆a de un d铆a para otro.

En definitiva, Rusia no corre el riesgo, a corto plazo, de quedarse sin reservas y no poder pagar sus importaciones. Pero incluso suponiendo que Occidente decidiera poner fin a todas sus importaciones de Rusia de la noche a la ma帽ana, no hay raz贸n para creer que esto detendr铆a la maquinaria militar rusa. La noci贸n de que 鈥渆stamos financiando la guerra de Rusia comprando gas y petr贸leo鈥, como afirm贸 recientemente el primer ministro finland茅s (18), est谩 completamente fuera de lugar.

Como ha observado el economista Dirk Ehnts (19), la maquinaria militar rusa, en su mayor parte, no depende de las importaciones (en todo caso, Rusia es un exportador de armas (20)). Es de origen nacional y, al igual que los salarios de sus soldados, se paga en rublos, que el banco central ruso puede crear en una cantidad ilimitada, tal como lo hace el Banco de Inglaterra cuando se trata de libras esterlinas.

Igualmente infundados son los rumores de un inminente impago ruso de sus deudas. En los 煤ltimos a帽os, el gobierno ruso ha tomado medidas para reducir sus pasivos externos: su deuda denominada en moneda extranjera asciende hoy a unos 40.000 millones de d贸lares (21), una cantidad 铆nfima en comparaci贸n con el tama帽o de las exportaciones anuales de Rusia de m谩s de 200.000 millones de d贸lares en petr贸leo y gas. Cualquier decisi贸n de incumplimiento de pagos ser铆a totalmente pol铆tica. No debemos olvidar que los mismos acreedores que esperan ser reembolsados 鈥嬧媏n d贸lares son los mismos que acaban de confiscar una buena parte de los d贸lares de Rusia: si los rusos incumplieran sus pagos, ser铆a un problema a煤n mayor para sus acreedores en los pa铆ses occidentales. Al igual que con las exportaciones de petr贸leo de Rusia, da帽ar a Rusia inevitablemente significa tambi茅n da帽arnos a nosotros mismos (22).

Adem谩s, gracias a los esfuerzos exitosos del gobierno ruso para impulsar la producci贸n agr铆cola nacional, la producci贸n nacional de alimentos ahora representa m谩s del 80% de las ventas minoristas (23), frente al 60% en 2014. Esto significa que Rusia es, en gran medida, autosuficiente en cuanto a alimentos (24). Por tanto, incluso si sus ingresos por exportaciones cayeran en picado (lo cual es poco probable), el pa铆s no pasar铆a hambre, a diferencia del resto del mundo (25), y lo m谩s probable es que pudiera continuar financiando sus esfuerzos de guerra.

驴Podr铆a resultar m谩s eficaz una prohibici贸n selectiva de las exportaciones de componentes occidentales espec铆ficos de alta tecnolog铆a, algunos de los cuales se utilizan en la industria de defensa de Rusia? Posiblemente. Pero Rusia ha estado reduciendo la dependencia de su aparato militar-industrial de componentes y tecnolog铆as extranjeras durante a帽os (26). Pero a煤n m谩s importante es que ambas hip贸tesis, que la econom铆a y el ej茅rcito de Rusia pueden ponerse de rodillas mediante prohibiciones de exportaci贸n y/o importaci贸n, se basan en la suposici贸n err贸nea de que todo el mundo est谩 de acuerdo con las sanciones. Pero eso est谩 lejos de ser as铆.

Si bien la mayor铆a de las naciones del mundo (143 de 193) votaron a favor de una resoluci贸n en la Asamblea General de la ONU que condena a Rusia, los 35 pa铆ses que se abstuvieron incluyen a China, India, Pakist谩n y Sud谩frica, as铆 como varios estados africanos y latinoamericanos. Estos y muchos m谩s pa铆ses, incluidos varios que votaron a favor de la resoluci贸n, como Brasil (27), han criticado duramente las sanciones contra Rusia y se espera que contin煤en comerciando con Putin. Francamente, es muy dif铆cil decir que Rusia est谩 aislada cuando algunas de las econom铆as m谩s grandes del mundo se han negado a apoyar el r茅gimen de sanciones de Occidente.

China, en particular, ha sido muy elocuente en su apoyo a Rusia. Pek铆n ya es el principal socio comercial del Kremlin (28), y tan solo China puede absorber grandes cantidades de energ铆a y productos b谩sicos rusos, as铆 como proporcionar a Rusia b谩sicamente cualquier producto industrial y de consumo que este 煤ltimo importe actualmente de Occidente. China tambi茅n dispone de un sistema alternativo al sistema SWIFT administrado por Occidente, llamado CIPS, para administrar transacciones transfronterizas en yuanes, lo que podr铆a permitir a Rusia eludir parcialmente el bloqueo financiero de Occidente (29). Aunque el yuan todav铆a representa un peque帽o porcentaje de las transacciones internacionales, su papel crecer谩 r谩pidamente en los pr贸ximos a帽os (30) (considere la noticia de que Arabia Saudita puede comenzar a fijar el precio de sus ventas de petr贸leo a China (31) en yuanes, la moneda de este 煤ltimo pa铆s). Todo esto ayuda a explicar por qu茅 incluso los analistas financieros occidentales, como Goldman Sachs y JP Morgan, predicen una contracci贸n interanual de la econom铆a rusa de alrededor del 7% (32), mala, pero dif铆cilmente catastr贸fica (el Coronoavirus provoc贸 una ca铆da mucho mayor en el PIB para la mayor铆a de los pa铆ses).

Sin embargo, mucho depender谩 de la respuesta pol铆tica del gobierno ruso. Obviamente, la retirada de muchas empresas extranjeras y la disminuci贸n de las inversiones extranjeras aumentar谩n el desempleo. Pero el gobierno ruso puede amortiguar el golpe recurriendo a una pol铆tica fiscal expansiva “keynesiana” destinada a impulsar la inversi贸n interna y respaldar los ingresos. Si alguna vez hubo un momento para que Rusia abandonara su hist贸ricamente estricta pol铆tica fiscal, como varios economistas rusos han estado argumentando durante alg煤n tiempo (33), es ahora.

Hace dos semanas suger铆 (34) que, al menos a corto plazo, Estados Unidos se beneficiar铆a del conflicto en Ucrania. Sin embargo, a largo plazo, poco a poco est谩 quedando claro que el orden occidental global liderado por Estados Unidos sufrir谩. La imposici贸n de sanciones por parte de Occidente, que involucra no solo a gobiernos, sino tambi茅n a empresas privadas e incluso a organizaciones supuestamente apol铆ticas como los bancos centrales, ha enviado un mensaje claro a los pa铆ses del mundo: Occidente no se detendr谩 ante nada para castigar a los pa铆ses que vayan por libre. Si esto le puede pasar a Rusia, una gran potencia, le puede pasar a cualquiera. 鈥[Nunca m谩s] creeremos en lo m谩s m铆nimo la ilusi贸n de que Occidente podr铆a ser un socio fiable鈥, dijo el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergey Lavrov (35). 鈥淗aremos todo lo posible para que nunca, de ninguna manera, dependamos de Occidente en aquellas 谩reas de nuestra vida que tienen un significado decisivo para nuestro pueblo鈥.

Esas palabras seguramente retumbar谩n en todo el mundo, con implicaciones dram谩ticas para Occidente. Como ha advertido Wolfgang M眉nchau (36): 鈥淨ue un banco central congele las cuentas de otro banco central es un gran problema鈥 Como resultado directo de estas decisiones, hemos convertido de facto el d贸lar y el euro, y todo lo que est谩 denominado en esas monedas, en activos arriesgados鈥. Como m铆nimo, esto inevitablemente empujar谩 a los pa铆ses a diversificar sus reservas y aumentar sus reservas de yuanes, para aflojar el control de Occidente sobre sus econom铆as y reforzar su resiliencia econ贸mica y autosuficiencia. Incluso si no empuja a los pa铆ses directamente a los brazos de Pek铆n, como ya est谩 sucediendo con Rusia, es probable que conduzca al surgimiento de dos bloques cada vez m谩s aislados: un bloque occidental dominado por Estados Unidos y otro de Eurasia Oriental dominado por China.

En esta nueva pseudo-Guerra Fr铆a, los pa铆ses 鈥渘o alineados鈥 podr铆an encontrar que est谩n en una mejor posici贸n si defienden su soberan铆a que bajo el imperio global estadounidense. Olv铆dese del 鈥渃olapso de la econom铆a rusa鈥: este podr铆a ser el verdadero resultado de la nueva guerra econ贸mica de Occidente.

