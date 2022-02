–

De parte de Socialismo Libertario February 22, 2022

La guerra interna en el PP es un compendio de las miserias y de las esencias de la pol铆tica. Invirtiendo una famosa frase de un te贸rico de la guerra, resulta evidente que la pol铆tica se presenta como 鈥渓a prosecuci贸n de la guerra con otros medios鈥 pero con la misma l贸gica. Maniobras y espionaje, chantajes y mentiras, c谩lculos de los tiempos y la correlaci贸n de fuerzas, ataques y contra ofensivas. El objetivo: la conquista de posiciones, posiblemente del poder, y la rendici贸n o la destrucci贸n del adversario. Que este pertenezca al propio bando es totalmente secundario. Solo depende del tipo de guerra.

Lo vemos, de la manera m谩s miserable, en el PP. Pero lo hemos visto antes en el PSOE, en el independentismo catal谩n y hasta en Podemos. Es m谩s, la l贸gica b茅lica es un valor, una condici贸n permanente, subyacente a la profesi贸n pol铆tica.

En el caso de la guerra entre Isabel D铆az Ayuso y Pablo Casado los hechos son conocidos y casi no merece la pena siquiera resumirlos. D铆az Ayuso, ante un posible caso de 鈥渢r谩fico de influencias鈥 a favor de su hermano, acusa a Casado de espionaje y chantaje. Esta ser铆a su renuncia a liderar el PP de Madrid a cambio del silencio sobre un esc谩ndalo que hubiera podido destruirla.

El desenlace parece favorecer a la presidenta madrile帽a. Queda por ver hasta cu谩ndo y hasta qu茅 punto. El destino de Casado, en cambio, parece decidido.

Desde el voto equivocado del diputado del PP en el Congreso, que ha salvado al gobierno S谩nchez de una dur铆sima derrota sobre la Reforma Laboral, pasando por las elecciones fallidas en Castilla y Le贸n hasta la guerra abierta del PP de estos d铆as, han pasado muy pocos d铆as. Que el gobierno S谩nchez o el destino de Casado, que el triunfo o la derrota, dependan de un error de voto ya nos dice mucho de la decadencia de la pol铆tica. M谩s a煤n hablan las razones que explican c贸mo se lleg贸 a este resultado. Como hemos escrito (ver SL n潞143), la nueva Reforma Laboral no supone, lamentablemente, ninguna 鈥渄erogaci贸n鈥 de la anterior de Rajoy. Sin embargo, las razones de los que votaron en contra, ya fuesen aliados del gobierno como en la oposici贸n, poco ten铆an que ver con el contenido de la ley y s铆 mucho con sus espec铆ficos intereses, ya sea de negociaci贸n, de desgaste o de derribo del gobierno S谩nchez.

Fallida la emboscada parlamentaria a S谩nchez y fallidas las elecciones castellano leonesas, donde el PP ahora puede formar mayor铆a s贸lo con Vox. El debilitado liderazgo de Casado ha recibido el ataque final de D铆az Ayuso. El nivel alcanzado en la lucha de poder en el PP y el relativo desgaste de la imagen del principal partido de la oposici贸n suponen un problema para el r茅gimen en su conjunto. Tampoco sorprende que para un partido acostumbrado a vivir de y con la corrupci贸n, el espionaje y el chantaje interno, la probable comisi贸n cobrada por el hermano de Ayuso por un contrato asignado a dedo para la compra de mascarillas 鈥揺s decir, enriquecerse gracias a las relaciones familiares con el poder cuando en este pa铆s mor铆an cerca de 700 personas al d铆a por la pandemia鈥 haya sido solamente una arma de presi贸n que, una vez retirada, ya no tenga ning煤n valor moral ni, por supuesto, consecuencias penales.

Quien salga ganador del pr贸ximo congreso del PP tendr谩 en todo caso una tarea complicada: recuperar la credibilidad de un partido que adem谩s deber谩lidiar con el ascenso de la ultra derecha reaccionaria de Vox. Una combinaci贸n, la de las derechas espa帽olas, que supone evidentes peligros para los derechos y las libertades de la gente com煤n.