Bienvenidos a la segunda fase del Gran Reinicio: la guerra.

Si bien la pandemia aclimat贸 al mundo a los confinamientos, normaliz贸 la aceptaci贸n de medicamentos experimentales, precipit贸 la mayor transferencia de riqueza a las corporaciones diezmando a las pymes y ajust贸 la memoria muscular de las operaciones de la mano de obra en preparaci贸n para un futuro cibern茅tico, se requer铆a un vector adicional para acelerar la colapso econ贸mico antes de que las naciones puedan reconstruir mejor.

A continuaci贸n presento varias formas en las que el actual conflicto entre Rusia y Ucrania es el pr贸ximo catalizador de la agenda del Gran Reinico del Foro Econ贸mico Mundial, facilitado por una red interconectada de actores globales y una red difusa de asociaciones p煤blico-privadas.

1. La guerra entre Rusia y Ucrania ya est谩 provocando disrupciones sin precedentes en las cadenas de suministro mundiales, exacerbando la escasez de combustible e induciendo niveles cr贸nicos de inflaci贸n.

A medida que las tensiones geopol铆ticas se convierten en un conflicto prolongado entre la OTAN y el eje chino-ruso, una segunda contracci贸n podr铆a sumir a la econom铆a en la estanflaci贸n.

En los pr贸ximos a帽os, la combinaci贸n de un crecimiento mediocre y una inflaci贸n galopante obligar谩 a una subclase econ贸mica global a aceptar contratos micro-laborales y empleos mal pagados en una 鈥済ig economy鈥 (trabajos espor谩dicos de duraci贸n corta).

Otra recesi贸n agravar谩 la sed mundial de recursos, reducir谩 las posibilidades de autosuficiencia y aumentar谩 enormemente la dependencia de las subvenciones gubernamentales.

Con el empobrecimiento de una parte importante de la mano de obra mundial que se avecina, esto bien podr铆a ser el preludio de la introducci贸n de una renta b谩sica universal, que llevar铆a a un orden neofeudal altamente estratificado.

Como resultado, la ominosa predicci贸n del Foro Econ贸mico Mundial de que no poseeremos nada y seremos felices en 2030 parece hacerse realidad con una velocidad aterradora.

2. Las consecuencias econ贸micas de la guerra provocar谩n una dr谩stica reducci贸n de la mano de obra mundial.

Los arquitectos del Gran Reinicio llevan varios a帽os anticipando esta tendencia y aprovechar谩n estas turbulencias econ贸micas impulsando el papel de las tecnolog铆as disruptivas para hacer frente a los desaf铆os globales y alterar fundamentalmente los modelos de negocio tradicionales para seguir el ritmo de los r谩pidos cambios de la tecnolog铆a.

Al igual que la pandemia, la preparaci贸n para las cat谩strofes en la era de los conflictos depender谩 en gran medida de la voluntad de adoptar innovaciones tecnol贸gicas espec铆ficas en los 谩mbitos p煤blico y privado para que las generaciones futuras puedan hacer frente a las exigencias laborales del Gran Reinicio.

Un tema recurrente en el libro de Klaus Schwab 鈥Shaping the Future of the Fourth Industrial Revolution鈥 (Modelar el futuro de la cuarta revoluci贸n industrial) es que las innovaciones tecnol贸gicas y cient铆ficas revolucionarias dejar谩n de estar relegadas al mundo f铆sico que nos rodea para convertirse en extensiones de nosotros mismos.

Destaca la primac铆a de las tecnolog铆as emergentes en una mano de obra de nueva generaci贸n y subraya la urgencia de avanzar en los planes de digitalizaci贸n de muchos aspectos de la mano de obra mundial mediante soluciones tecnol贸gicas evolutivas.

Los promotores del Gran Reinico pretenden gestionar los riesgos geopol铆ticos mediante la creaci贸n de nuevos mercados basados en las innovaciones digitales, las estrategias electr贸nicas, la telepresencia, la inteligencia artificial, la rob贸tica, la nanotecnolog铆a, el internet de las cosas y el internet de los cuerpos.

El r谩pido ritmo de despliegue de las tecnolog铆as de inteligencia artificial sugiere que la optimizaci贸n de estas tecnolog铆as afectar谩 en primer lugar a las industrias y ocupaciones tradicionales que proporcionan una red de seguridad a cientos de millones de trabajadores, como la agricultura, el comercio minorista, la restauraci贸n, los servicios de alimentaci贸n, la industria manufacturera y las industrias de mensajer铆a.

Muchos de los puestos de trabajo que se perder谩n en los pr贸ximos a帽os ya estaban en fase de despedido y es poco probable que se recuperen una vez que se calme la situaci贸n.

Sin embargo, la automatizaci贸n en forma de robots, software inteligente y aprendizaje autom谩tico no se limitar谩 a los trabajos rutinarios, repetitivos y predecibles.

Los sistemas de IA est谩n a punto para automatizar en masa una serie de trabajos de cuello blanco, sobre todo en campos que implican el procesamiento de informaci贸n y el reconocimiento de patrones, como la contabilidad, los recursos humanos y los puestos de cuadros intermedios.

Aunque no es f谩cil anticipar las tendencias futuras del empleo, se puede afirmar que la amenaza combinada de las pandemias y la guerra significa que la mano de obra est谩 en la antesala de una remodelaci贸n sin precedentes, con la tecnolog铆a remodelando la log铆stica, amenazando potencialmente cientos de millones de puestos de trabajo de cuello blanco y azul, provocando el mayor y m谩s r谩pido desplazamiento de puestos de trabajo de la historia, y presagiando un cambio en el mercado laboral que antes era inconcebible.

Aunque hace tiempo que se predijo que el mayor uso de la tecnolog铆a en el sector privado provocar铆a una p茅rdida masiva de puestos de trabajo, los confinamientos por pandemias y las futuras interrupciones causadas por la guerra acelerar谩n este proceso, y muchas empresas no tendr谩n m谩s remedio que despedir personal y sustituirlo por soluciones tecnol贸gicas creativas simplemente para garantizar la supervivencia de sus negocios.

En otras palabras, muchos de los puestos de trabajo que se perder谩n en los pr贸ximos a帽os ya estaban en fase de despedido y es poco probable que se recuperen una vez que se calme la situaci贸n.

3. La guerra ha reducido significativamente la dependencia de Europa del sector energ茅tico ruso y ha reforzado la importancia de los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU y de las emisiones 鈥netas cero鈥, que est谩n en el centro del Gran Reinicio.

Los formuladores de pol铆ticas que siguen al un铆sono con el Gran Reinico han aprovechado las duras sanciones contra Rusia para acelerar el cambio a la energ铆a 鈥渧erde鈥 y reiterar la importancia de la descarbonizaci贸n como parte de la 鈥渓ucha contra el cambio clim谩tico鈥.

Sin embargo, ser铆a corto de miras suponer que el Gran Reinicio consiste en 煤ltima instancia en la distribuci贸n equitativa de hidr贸geno 鈥渧erde鈥 y de combustibles sint茅ticos neutros en carbono para sustituir a la gasolina y al di茅sel.

Si bien los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU son esenciales para la recuperaci贸n posterior a la pandemia, son m谩s fundamentales para la transformaci贸n del capitalismo de los accionistas, que las 茅lites de Davos llaman ahora 鈥capitalismo de las partes interesadas鈥.

En t茅rminos econ贸micos, se trata de un sistema en el que los gobiernos dejan de ser los 谩rbitros finales de las pol铆ticas p煤blicas y las empresas privadas no elegidas se convierten en los fideicomisarios de facto de la sociedad, asumiendo la responsabilidad directa de hacer frente a los retos sociales, econ贸micos y medioambientales del mundo a trav茅s de la cooperaci贸n macroecon贸mica y de un modelo de gobernanza mundial con m煤ltiples partes interesadas.

Esto centralizar谩 el poder en manos de los accionistas capitalistas bajo el disfraz ben茅volo de reinventar el capitalismo a trav茅s de medios m谩s justos y ecol贸gicos.

En una construcci贸n econ贸mica de este tipo, los conglomerados poseedores de activos pueden redirigir el flujo de capital global alineando las inversiones con los ODS de la ONU y configur谩ndolas para que cumplan con los criterios ambientales, sociales y de gobernanza corporativa (ESG), de modo que los nuevos mercados internacionales puedan construirse sobre el desastre y la miseria de cientos de millones de personas que pueden sufrir el colapso econ贸mico causado por la guerra.

En consecuencia, la guerra ofrece un impulso considerable a los gobiernos que impulsan un reajuste para perseguir activamente la independencia energ茅tica, configurar los mercados hacia un 鈥渃recimiento verde inclusivo鈥 y, en 煤ltima instancia, orientar a la poblaci贸n hacia un sistema de tope y comercio, tambi茅n conocido como econom铆a de cr茅ditos de carbono.

Esto centralizar谩 el poder en manos de los capitalistas accionistas bajo la apariencia ben茅vola de reinventar el capitalismo de forma m谩s justa y ecol贸gica, utilizando esl贸ganes enga帽osos como 鈥渞econstruir mejor鈥 sin sacrificar el imperativo del capitalismo de crecimiento perpetuo.