LA GUERRA EN UCRANIA. UNA DESCRIPCIÓN SUMARIA DEL ESCENARIO BÉLICO

LA GUERRA EN UCRANIA. UNA DESCRIPCI脫N SUMARIA DEL ESCENARIO B脡LICO

Actualmente se est谩n desarrollando 59 conflictos b茅licos en el planeta. La mayor parte de las veces se trata de guerras olvidadas, ignoradas por los medios de comunicaci贸n que se ocupan de ellas solo por la llegada ocasional de oleadas de huidos a las fronteras o por la implicaci贸n, a trav茅s de misiones militares en el exterior, de los ej茅rcitos de los pa铆ses del norte del mundo. Se definen como 鈥済uerras de baja intensidad鈥, pero causan destrucci贸n, pobreza y v铆ctimas (120.000 en 2020) a la par que las de 鈥渁lta intensidad鈥 comentadas por los medios de comunicaci贸n.

Todas las guerras est谩n causadas por razones econ贸micas y de poder: tras las motivaciones religiosas, 茅tnicas, territoriales y 鈥溍﹖icas鈥 (aunque una guerra nunca puede ser 茅tica, cada vez se utiliza m谩s esa excusa) siempre hay alguien que gana y que, cuando pierde algo, lo considera una inversi贸n para ganar m谩s todav铆a en el futuro.

Asombra que en los razonamientos que se hacen sobre la guerra de Ucrania no se tenga en cuenta para nada este dato. Que no se haga lo que en otros tiempos se llamaba un an谩lisis de 鈥渃lase鈥 buscando entender las motivaciones de poder en el origen del conflicto. Se echa en falta este tipo de an谩lisis que ha comportado la deriva belicista en sectores de la izquierda institucional que en tiempos se llamaban 鈥減acifistas鈥 y en partes del movimiento anticapitalista y libertario. En todos los pa铆ses que constitu铆an la Uni贸n Sovi茅tica, a excepci贸n de los pa铆ses b谩lticos, quien detentaba parcelas de poder econ贸mico y pol铆tico en nombre del Partido Comunista, se lo ha apropiado, con m茅todos en parte legales y en parte mafiosos, una vez constituidos los nuevos estados. El poder pol铆tico est谩 gestionado por aut贸cratas, ininterrumpidamente en el poder durante d茅cadas, que una vez cesan, por motivos biol贸gicos, han sido sustituidos por otros aut贸cratas. Rahmon, presidente de Tayikist谩n, y Lukhasenko, en Bielorrusia, est谩n en el poder ininterrumpidamente desde 1994. Putin est谩 en el poder en Rusia desde hace 23 a帽os, Mirziyoyev, en Uzbekist谩n desde hace 20. Cuando no lo son por d茅cadas es porque el aut贸crata precedente ha durado mucho, como Nazarbaev en Kazajst谩n, que de secretario general del Partido comunista de Kazajst谩n (y presidente de la Rep煤blica Socialista Sovi茅tica kazaka) se ha mantenido en el poder de 1990 a 2019.

El poder econ贸mico ha ca铆do en manos de un restringido reducto de personajes responsables de las empresas estatales en tiempos de la URSS, que se han convertido en sus due帽os. Estos sujetos (y sus familias) tienen estrech铆simos lazos con el poder pol铆tico y a veces desempe帽an papeles institucionales. M谩s que una clase social, se trata de una casta en la que se entra (salvo rar铆simos casos) por derecho de nacimiento. En la terminolog铆a utilizada en esos pa铆ses son llamados 鈥渙ligarcas鈥.

Hay que subrayar otra cosa para comprender la renta en esos pa铆ses. En Rusia el uno por ciento m谩s rico detenta el 58 por ciento de la riqueza del pa铆s; en Estados Unidos, el 10 por ciento m谩s rico detenta 18 veces lo pose铆do por el 10 por ciento m谩s pobre. La pir谩mide social estadounidense tiene un mayor peso de la alta burgues铆a respecto de la rusa, pero quien detenta la palanca no cambia, solo que en EEUU, aun estando guiados por oligopolios, estos personajes no son llamados oligarcas sino emprendedores.

Tambi茅n en Ucrania est谩n los oligarcas que, a falta de un aut贸crata que sustituyese a Kucma en el poder de 1992 a 2005, se han alternado en la gesti贸n del Estado: todos los candidatos a la presidencia ucraniana y sus valedores proceden de esa casta. En 2008, el hombre m谩s rico de Europa era un oligarca ucraniano (Rinat Akmetov) y, en la 茅poca, los oligarcas ucranianos ten铆an un patrimonio parejo al 85 por ciento del PIB del pa铆s. La mayor parte de ellos militaba en el Partido de las Regiones, cuyo l铆der, Janukovic, fue elegido presidente de Ucrania en 2010.

Tres a帽os m谩s tarde, los oligarcas ucranianos vieron descender su patrimonio al 45 por ciento del PIB y Akmetov baj贸 al d茅cimo puesto entre los europeos m谩s ricos. Esta debacle de los oligarcas ucranianos ha determinado la opci贸n de cambiar de referente internacional de la uni贸n euroasi谩tica, controlada por Rusia, a la Uni贸n Europea (en la que, por cierto, Ucrania no entr贸, precisamente por la presencia de los oligarcas y por su alto nivel de corrupci贸n).

Cuando Janukovic, en 2014, rechaz贸 firmar un acuerdo de asociaci贸n con la Uni贸n Europea, estall贸 la revuelta. Sobre el modelo de la victoriosa protesta, llamada 鈥渞evoluci贸n naranja鈥, utilizada en 2014 para echar al propio Janukovic, que hab铆a ganado las elecciones mediante embrollos electorales, los manifestantes se hab铆an concentrado en la plaza central de Kiev, la plaza de la Independencia, que en ucraniano se llama Majd谩n Nezal茅znosti. La opci贸n de Janukovic fue ahogar la protesta en sangre. Durante los violentos enfrentamientos, extendidos por el resto del pa铆s, hubo centenares de v铆ctimas, casi todas manifestantes, y alg煤n polic铆a.

Pocos d铆as despu茅s de la fuga de Janukovic, el ej茅rcito ruso invadi贸 Crimea. Hay que subrayar que la invasi贸n se complet贸 en tres semanas y sin encontrar resistencia. A la vez, armadas, financiadas y apoyadas con el env铆o de mercenarios de Mosc煤, se crearon milicias filorrusas que tomaron el control de muchas ciudades de la cuenca del r铆o Donec, que en ucraniano se llama Donetsky Bassei y se lee abreviado Donb谩s.

El Donb谩s era la regi贸n m谩s rica de Ucrania(en la 茅poca produc铆a el 20 por ciento del PIB), y, precisamente por ello, la mayor parte de los oligarcas es originaria de all铆. El ej茅rcito ucraniano estaba en desbandada entre deserciones, fugas y acuerdos de algunos comandantes con los rusos, y otro oligarca, Kolomoiski, financi贸 con decenas de millones de d贸lares a una treintena de grupos paramilitares (Aidur,Jarkiv,Azov y otros) reclutados entre los forofos del f煤tbol y los grupos fascistas, creando un ej茅rcito personal de 12.000 hombres. Estas milicias han reconquistado parte del territorio tomado por los paramilitares rusos, formados a su vez por grupos fascistas, como el Vostok (financiado por Akmetov), y por mercenarios rusos de la Wagner (que en Donb谩s recibi贸 su bautismo de fuego).

Adem谩s de reconquistar importantes ciudades a los insurgentes (Jarkov, Mariupol), las milicias ucranianas han causado estragos a los filorrusos en otras partes del pa铆s. El episodio m谩s famoso es la 鈥渕atanza de Odesa鈥, donde fueron quemadas vivas 42 personas en el incendio de la casa de los sindicatos. Para demostrar el hecho de que no existen nazis 鈥渂uenos鈥 ni nazis 鈥渕alos鈥, ambos grupos paramilitares se han hecho responsables de cr铆menes de guerra, tanto que ni Rusia ni Ucrania se han adherido al Tribunal Penal Internacional contra los cr铆menes de guerra. Lo que hace de todo punto veleidosa la petici贸n de Biden (por otro lado, los EEUU tampoco se han adherido al Tribunal) de procesar a Putin por cr铆menes de guerra.

De 2014 a 2022 en Donb谩s, seg煤n el informe de la OSCE, se han producido 14.000 v铆ctimas; 3.404 civiles, 4.400 paramilitares y del ej茅rcito ucraniano, 6.500 paramilitares filorrusos. La divisi贸n del Donb谩s ha determinado una profund铆sima crisis econ贸mica en la regi贸n. El PIB del Donb谩s es ahora el seis por ciento del PIB ucraniano, y el PIB per c谩pita de la regi贸n, que era de 3.700 d贸lares en el per铆odo de 2007-2013 (con el ucraniano a 2.800 d贸lares per c谩pita) ha ca铆do a 1.100 d贸lares en el per铆odo 2014-2020 (mientras que el ucraniano 鈥渟olo鈥 ha descendido a 2.100 d贸lares anuales).

En el resto de Ucrania, de 2014 en adelante, las formaciones paramilitares se han integrado en el ej茅rcito ucraniano, respetando su l铆nea de mando, manteniendo el nombre original (como el Azov) o convirti茅ndose en batallones an贸nimos (como el Aidar). A este peso en el plano militar no ha correspondido otro tanto en el plano electoral. El partido m谩s a la derecha de los presentes en las elecciones ucranianas, Pravy Sektor, a pesar de reivindicar haber tenido un papel de primer plano en la revuelta del Maid谩n (aunque ninguna de las centenares de v铆ctimas pertenezca a esta organizaci贸n), nunca ha conseguido un gran consenso popular: en las elecciones bascula en torno al dos por ciento de los votos. El oligarca que le hab铆a financiado, Kolomoiski, se ha convertido en el padrino pol铆tico de Zelenski. Putin utiliza esto para calificar de 鈥渘azi鈥 a Ucrania. Ucrania no es 鈥渘azi鈥, es un pa铆s donde los capitalistas gestionan el Estado y utilizan incluso hasta a las milicias fascistas para reforzar su propio poder. Tras la invasi贸n de Crimea y del Donb谩s, en Ucrania se ha difundido un fuerte sentimiento contra Rusia, incluso entre la poblaci贸n de habla rusa y a pesar de que est谩n extremadamente difundidas las parejas en que uno es rus贸fono y el otro ucran贸fono. Mientras que antes de 2014 la contienda electoral habitual se daba entre un oligarca filo UE y otro filorruso, desde 2014 los filorrusos no han vuelto a tener 茅xitos electorales. En la primera vuelta de las elecciones de 2019 (que han visto la victoria de Zelenski en la segunda vuelta con el 75 por ciento de los votos) el candidato filorruso (Boyko) ha sido el cuarto, con el diez por ciento de los votos.

El nacionalismo ucraniano ha sido utilizado por los partidos en el poder para acrecentar su propio consenso electoral. A trav茅s de los a帽os se han promulgado diferentes leyes para imponer el uso de la lengua ucraniana en todos los 谩mbitos p煤blicos (en las relaciones con el Estado, en la escuela, en la televisi贸n y en la radio). Anteriormente se hab铆a previsto el biling眉ismo en algunas ciudades y regiones del pa铆s en vista de que, a parte del treinta por ciento de rus贸fonos, hay importantes minor铆as h煤ngaras, polacas y rumanas concentradas en algunas 谩reas.

Esta pol铆tica ligislativa de ucranizaci贸n forzosa de las minor铆as ha estado acompa帽ada de intimidaciones policiales en perjuicio de la comunidad rumana de Besarabia, y de agresiones por obra de la extrema derecha hacia personas y centros culturales. El 煤nico episodio que ha tenido eco internacional ha sido la agresi贸n al Forum de las Minor铆as Nacionales de 2017, y s贸lo porque estaban presentes parlamentarios polacos, h煤ngaros, rumanos y moldavos mientras la reuni贸n era interrumpida por grupos fascistas. Zelenski, jud铆o y rus贸fono, ha construido parte de su propio 茅xito pol铆tico precisamente sobre la intolerancia de parte de la poblaci贸n precisamente ante esa escalada nacionalista. La otra parte de su 茅xito la ha construido present谩ndose como una faceta nueva y declar谩ndole la guerra a la corrupci贸n y a los oligarcas. Una vez elegido no ha hecho mucho en un sentido ni en otro. Se estudia la ley contra los oligarcas para excluir a sus protectores(con Kolomoiski a la cabeza) de la definici贸n de 鈥渙ligarca鈥 y de hecho se limita a prohibir la financiaci贸n directa a los partidos pol铆ticos. Esta decepci贸n ha conducido a una ruptura de los consensos en torno a su figura, que antes de la invasi贸n rusa hab铆an descendido al 20 por ciento.

Esta era la situaci贸n en Ucrania a principios de a帽o. A nivel internacional, los pa铆ses occidentales estaban en fase de reorganizaci贸n militar, tras la ruinosa fuga de Afganist谩n, y pol铆tica, con el Brexit, el desencuentro estadounidense entre el nacionalismo de Trump y el imperialismo de Biden, la salida de Merkel de la escena pol铆tica alemana y las elecciones francesas. Putin ha pensado aprovecharse invadiendo Ucrania.

La explicaci贸n de las motivaciones declaradas de Putin como casus belli de la invasi贸n, ha hecho aguas por todas partes. Quer铆a desmilitarizar Ucrania, que ahora est谩 m谩s armada que nunca. Quer铆a desnazificarla y hoy las formaciones militares han adquirido un cr茅dito que no ten铆an ni en sue帽os. Quer铆a el reconocimiento de Crimea y del Donb谩s, y es dif铆cil que llegue m谩s all谩 de un 鈥渁lto el fuego鈥 sobre poqu铆simos territorios conquistados hasta ahora (en relaci贸n al esfuerzo b茅lico). Quer铆a echar al gobierno Zelenski y ha transformado a este en un 鈥減adre de la patria鈥. Quer铆a parar el avance dela OTAN en el Este y ha obtenido el efecto contrario. Macron en 2019 hab铆a declarado que la OTAN estaba 鈥渃l铆nicamente muerta鈥 y, tras el desastre de Afganist谩n, la 煤nica cosa que la manten铆a en pie era el aparato militar industrial. Gracias a Putin, ahora la OTAN est谩 m谩s viva que nunca y de hecho se ampl铆a con la petici贸n de ingreso de Suecia y Finlandia.

En vista de que esta ampliaci贸n de la OTAN al Este es un argumento utilizado tambi茅n por algunos 鈥渃ompa帽eros鈥 para justificar la guerra, no est谩 mal decir dos palabras sobre el particular. La OTAN, como el Pacto de Varsovia, son alianzas militares cuyo principal objetivo no era no hacerse la guerra sino tener a los pa铆ses miembros bajo la esfera de influencia de EEUU o la URSS. Las invasiones de Hungr铆a y Checoslovaquia, o Piazza Fontana y dem谩s masacres, nacen de estos acuerdos. La que llamamos 鈥済uerra fr铆a鈥 ha sido un per铆odo de ausencia de conflictos entre los dos bloques y de conflictos internos en cada uno de ellos.

Afirmar que Rusia tiene raz贸n al no querer a Ucrania 鈥搖 otros pa铆ses- en la OTAN significa aceptar la l贸gica de las 鈥渆sferas de influencia鈥. Yo quisiera que Italia saliera de la OTAN y no me parece bien que sean los EEUU los que decidan si Italia puede entrar o salir. Aceptar una situaci贸n en la que un estado, reivindicando su papel imperialista, pretende decidir que puede o no puede hacer una poblaci贸n u otro estado es algo normal en la l贸gica estatalista e imperialista. No lo es en absoluto para quien se declara por la autodeterminaci贸n de los pueblos.

Volviendo a los motivos de Putin para la invasi贸n rusa de Ucrania, si hubiesen sido los reales hubiese sido un fracaso estrepitoso. En realidad el problema de Putin era otro: el consenso interno. Su partido, Rusia Unida, ha pasado del 40 por ciento de los votos en 2007 al 25 por ciento en las elecciones de 2021, con una disminuci贸n constante de votos y un abstencionismo cada vez mayor (y acusaciones de pucherazo). Tambi茅n el refer茅ndum constitucional de 2020 para eliminar el l铆mite de mandatos a su candidatura ha vencido solo con el 53 por ciento de los votos (contando las abstenciones). La oposici贸n (Navaluny y Zhirinovski) en Rusia es nacionalista.

Con la invasi贸n de Ucrania y el relanzamiento del mito de una Rusia fuerte y potente, Putin ha aumentado sus apoyos. El Levada Tsentr, 煤nico instituto de encuesta independiente de Rusia, estima la tasa de aprobaci贸n a Putin en 83 por ciento, nivel nunca antes alcanzado. Es de se帽alar que incluso el n煤mero de 鈥渘o contesta鈥, que se帽ala una desaprobaci贸n que no se quiere expresar, es baj铆simo. Una gran parte de la opini贸n p煤blica rusa apoya la invasi贸n de Ucrania. Este dato va a mayor m茅rito de quienes en Rusia se han opuesto a la guerra (15.000 han ido a la c谩rcel).

Los pa铆ses occidentales, con EEUU a la cabeza, han enviado armas y dinero a Ucrania. Parece curioso que nadie se haya preguntado qui茅n paga los costes de las armas enviadas. La respuesta es sencilla: los paga Ucrania. La mayor parte se trata de pr茅stamos que ser谩n repartidos dando materialmente dinero a las industrias b茅licas de los mismos pa铆ses que conceden la financiaci贸n y que venden (a precios elevados: ni el financiero ni el vendedor tienen inter茅s en hacer rebajas) los sistemas armament铆sticos a Ucrania. La financiaci贸n a 鈥渇ondo perdido鈥 es una peque帽a parte de las ayudas enviadas. En este caso se env铆an existencias de almac茅n que permiten la financiaci贸n de la industria b茅lica o del ej茅rcito del pa铆s que reparte los fondos. El grueso de la financiaci贸n son pr茅stamos, repartidos separadamente del abultado beneficio que quedar谩 al final del conflicto.

Los EEUU, que est谩n representando la parte del le贸n enviando armas y ayuda por cerca de cuarenta mil millones, lo han hecho sirvi茅ndose de la 鈥淟end-Lease Act鈥, una ley que prev茅 que, cuando los EEUU dan armas por una cierta cifra, quien la recibe debe pagar el alquiler anual y saldar el d茅bito en cinco a帽os y, si no lo hace, resarcirlo por otros bienes de igual valor. Las 鈥渁yudas鈥 estadounidenses ser谩n pagadas por la misma Ucrania, que deber谩 ceder una importante parte de sus propios recursos a los EEUU para pagar la deuda contra铆da. Tras el saqueo b茅lico de los rusos, asistiremos al saqueo posb茅lico de los pa铆ses occidentales.

El otro instrumento utilizado por los occidentales para apoyar a Ucrania es la sanci贸n en perjuicio de Rusia, que se ha revelado del todo in煤til. Las sanciones han influido en tres aspectos de las transacciones internacionales rusas: las transacciones financieras, las reservas de divisas y el comercio.

En lo que se refiere a las transacciones financieras, Rusia (a excepci贸n de algunos bancos) ha sido excluida del circuito Swift. El Swift es un protocolo de comunicaci贸n utilizado por cerca de 11.000 instituciones financieras de 200 pa铆ses para intercambiar el dinero entre las diferentes cuentas. M谩s que un verdadero da帽o, la exclusi贸n del circuito es para Rusia un verdadero engorro. Sobre todo porque los bancos rusos no sujetos a sanciones son precisamente lo que mueven m谩s dinero en las transacci贸nes internacionales. Solo el Gazprombank (utilizado por la Gazprom para la venta de gas y petr贸leo al exterior) factura cerca de mil millones de d贸lares al d铆a. Tambi茅n porque China est谩 desarrollando un circuito paralelo, el Chips, que de momento comprende alrededor de 200 grandes instituciones financieras de 45 pa铆ses. Para un ruso que tenga una actividad relevante en el extranjero bastar谩 con abrir una cuenta en una de las instituciones financieras que adoptan ambos circuitos. Despu茅s est谩n las criptomonedas. Es mucho m谩s f谩cil, sobre todo en un pa铆s bajo embargo, hacer transacciones en dinero a trav茅s de bitcoins que en circuitos 鈥渙ficiales鈥. Subrayo, que ante la volatilidad del bitcoin, para regular las transacciones financieras internacionales a trav茅s de criptomonedas son preferidas las 鈥渟table coins鈥, que tienen su valor anclado en una divisa de referencia y que, en este periodo, son m谩s probablemente utilizadas por los rusos para rodear el bloqueo del Swift. El defecto sucedido estos d铆as (debido a problemas con los algoritmos de cobertura) en una de las principales stable coin (TerraLabs) creo que no es ajeno a la guerra cibern茅tica que se est谩 combatiendo paralelamente a la que se entabla sobre el terreno.

El bloque de las reservas rusas de divisas ha sido otra de las sanciones. En el momento de la congelaci贸n, Rusia ten铆a el equivalente a 630.000 millones de d贸lares en reservas de divisas. De ellos, s贸lo 250.000 millones de d贸lares estaban en el exterior. 90.000 millones estaban en China, que no est谩 adherido al bloque. De hecho, el bloque constaba solo de 160.000 millones de reserva. La cosa no ha creado ning煤n problema a Rusia, que tiene una deuda p煤blica de 296.000 millones (el 20 por ciento del PIB) y obligaciones a cancelar antes de fin de a帽o de solo 5.000 millones. El 煤nico problema que tiene Rusia es que sus obligaciones se negocian en el mercado estadounidense y el gobierno est谩 pensando en prohibir el Merchant Bank estadounidense, que trata de reembolsar los t铆tulos rusos. Esto constituir铆a t茅cnicamente una ca铆da, que perjudicar铆a solamente a los ahorradores norteamericanos que hubieran invertido en t铆tulos rusos, en vista de que Rusia, teniendo dinero para pagar, no tendr铆a ning煤n problema en encontrar compradores para nuevos t铆tulos emitidos por cualquier entidad financiera china.

Tambi茅n el bloque del comercio es un arma in煤til. Rusia exporta sobre todo materias primas e hidrocarburos, necesarios tanto para las industrias occidentales como para las chinas. Probablemente para las materias primas producidas tambi茅n por otros pa铆ses cambiar谩n los flujos de mercanc铆as con algunos pa铆ses, que vender谩n menos en China y m谩s en occidente, y Rusia vender谩 m谩s en China. Para las materias primas de las que tiene el monopolio o casi, recurrir谩 a pa铆ses interpuestos que no aplican las sanciones. Es el caso de los fertilizantes nitrogenados (de los que Rusia es el primer productor mundial) y de los fertilizantes pot谩sicos y de fosfatos (de los que es el segundo productor mundial). Estos ya se hab铆an visto perjudicados por el embargo de la Uni贸n Europea posterior a la invasi贸n de Crimea. Turqu铆a y Egipto, que no se adhieren al embargo, se han puesto a 鈥減roducir鈥 fertilizantes import谩ndolos de Rusia como semielaborados, empaquet谩ndolos y revendi茅ndolos a mayor precio a la Uni贸n Europea. Lo mismo suceder谩 con la mayor parte de los productos (petr贸leo incluido) con dos excepciones significativas: el gas y los cereales.

El gas es una materia prima con un comercio 鈥渞铆gido鈥: viaja de los lugares de producci贸n a los lugares de consumo a trav茅s de gasoductos, que tienen una capacidad limitada y no se pueden construir de un d铆a para otro. Incluso el transporte por mar est谩 condicionado a la existencia de estructuras de licuefacci贸n del gas en los lugares de producci贸n y de regasificaci贸n en los de consumo. Antes del estallido de la guerra en Europa hab铆a habido una subida de los precios del gas (debido a la especulaci贸n sobre ETS) con diferencias abismales entre Europa y EEUU. En febrero, el precio del gas al TTF holand茅s (donde se comercia el gas en Europa) era de 83,07 euros por MWh, mientras al Henry Hub de Louisiana (el equivalente del mercado en EEUU) se cotizaba a 2,62 euros por MWh. Con la guerra de Ucrania, la diferencia se ha hecho m谩s grande. La continuaci贸n de la guerra en Ucrania comportar谩 que la industria manufacturera europea tendr谩 costes para el gas (y en consecuencia para la energ铆a) treinta veces superiores a la de su competencia estadounidense. Este es uno de los motivos por los que EEUU quiere que la guerra contin煤e.

El otro grupo de mercanc铆as cuya escasez tras la guerra determinar谩 consecuencias internacionales devastadoras es el de los cereales. Esto causar谩, en breve, una crisis alimentaria que se abatir谩 sobre las poblaciones, en particular africanas y de la cuenca sur y este mediterr谩nea, donde el precio del pan ya se ha duplicado. Dada la magnitud de la crisis y de sus consecuencias, ser谩 oportuno dedicar una profundizaci贸n espec铆fica a este tema m谩s adelante.

Que las sanciones no son eficaces est谩 demostrado tambi茅n por un hecho que lo evidencia inequ铆vocamente: el rublo se ha revalorizado. El 20 de febrero se necesitaban 80 rublos para comprar un d贸lar. Dos semanas despu茅s de la invasi贸n, el 7 de marzo, se podr铆a comprar un d贸lar por 140 rublos. El 20 de mayo, casi tres meses despu茅s de la invasi贸n, y tras las 鈥渄evastadoras鈥 sanciones que han desplegado sus efectos, el rublo es m谩s fuerte que antes: bastan 62 rublos para comprar un d贸lar. Del per铆odo precedente a la invasi贸n a d铆a de hoy el rublo se ha revalorizado un 30 por ciento frente al d贸lar.

La opci贸n criminal del estado ruso, aparte de la invasi贸n de Ucrania, es proseguir el conflicto para evitar la puesta en discusi贸n del actual aparato de poder. La opci贸n de los occidentales es mantener a Ucrania en estado de guerra permanente para seguir haciendo negocio. En la propaganda se ha pasado del 鈥減aremos la invasi贸n rusa鈥 al 鈥渄errotemos a Rusia鈥.

Es necesario diferenciar entre la poblaci贸n y los estados. El problema no son los rusos sino el estado ruso militarista y asesino; la solidaridad es para la poblaci贸n residente en Ucrania, no para el estado oligarca ucraniano ni para los estados t铆teres del Donb谩s. Quien sufre y est谩 pagando un precio alt铆simo en esta guerra es la poblaci贸n residente en Ucrania. Por ello es necesario que la guerra se acabe ya.

La guerra no se acaba mandando armas. La guerra termina cuando los soldados dejan de combatir. De las diferentes medidas tomadas por otros pa铆ses contra esta guerra, no se ha considerado una de las pocas que habr铆a podido ser realmente eficaz: el reconocimiento del estatus de refugiado para todos los militares desertores de todos los ej茅rcitos. Un ej茅rcito que deserta es un ej茅rcito que no hace la guerra.

Fricche

Peri贸dico 鈥淭ierra y Libertad鈥 Julio 2022 n潞389