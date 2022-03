Es sorprendente ver la inmediata respuesta europea, su capacidad de movilizaci贸n y su elogio de la resistencia cuando esta es 鈥渂lanca, rubia y de ojos azules鈥

Antes de la invasi贸n rusa de Ucrania, responsables pol铆ticos de la UE me preguntaban en el curso de algunos encuentros qu茅 pod铆an hacer los europeos para hacer frente a la injusticia en Palestina. Pero al sugerirles algunas intervenciones adecuadas la respuesta que obten铆a eran sonrisas falsas, ojos como platos o comentarios acerca de que son reivindicaciones poco realistas.

Por ejemplo, cuando suger铆a que los europeos deber铆an apoyar la campa帽a de Boicot, Desinversi贸n y Sanciones (BDS) la respuesta era: “No, no, eso pertenece a otra 茅poca”. Cuando recomendaba que Europa deb铆a dar una respuesta r谩pida y unificada a las atrocidades israel铆es, me dec铆an: “Eso no existe; estamos fragmentados y somos muy diferentes, y el proceso para el establecimiento de un consenso es inviable”. O sobre la resistencia: “No es una palabra que nos guste escuchar en nuestros 谩mbitos pol铆ticos. Es inherentemente agresiva, y muy probablemente violenta”. Y si ped铆a solidaridad, dec铆an: “Bueno, preferimos la diplomacia. Es m谩s moderna y menos activista”. “驴Y sobre la liberaci贸n?”- “Eso es inalcanzable. 驴No os vale con el autogobierno?”.

Leamos lo anterior pensando en Palestina. Le谩moslo de nuevo pensando en Ucrania: bienvenidos a la hipocres铆a europea.

Me pregunto muchas veces si una vez acabada la guerra contra Ucrania sugerir铆a las mismas medidas ahora que el list贸n se ha puedo m谩s alto y que sabemos lo que verdaderamente puede llegar a hacer Europa cuando hay voluntad pol铆tica.

Un momento de reflexi贸n

Es horrible comparar tragedias sobretodo cuando hay v铆ctimas civiles y personas refugiadas de por medio. Como refugiado que soy s茅 muy bien lo que implica esa condici贸n. Pero los momentos y los procesos de las tragedias son tambi茅n, tristemente, tiempo para la reflexi贸n y para reconsiderar los hechos. Son momentos que sacan a la luz las complicidades de los actores, dejan ver la hipocres铆a y desenmascaran la realidad. Lo hemos visto en los 煤ltimos cien a帽os en Palestina y en las 煤ltimas dos semanas en Ucrania.

Ha sido asombroso ser testigo de la inmediata respuesta europea, de la avalancha de declaraciones de condena a la agresi贸n rusa, de la acogida incondicional de las personas refugiadas europeas, de la imposici贸n de sanciones, de la capacidad de movilizarse r谩pida y colectivamente cuando existe voluntad pol铆tica, de los elogios a la resistencia cuando es “blanca, rubia y de ojos azules”, y podr铆amos seguir…

No envidio que mis iguales refugiados ucranianos reciban todo el apoyo que necesitan. Pero a la luz del “momento Ucrania” que vive el mundo, no puedo sino preguntar a los europeos -individuos e instituciones- si a partir de ahora van a reconsiderar su hip贸crita actitud y su habitual doble moral.

La verdad es que el orden mundial necesita una buena sacudida. Las instituciones de gobernanza internacionales, incluido el Consejo de Seguridad de la ONU, requieren una renovaci贸n total, al igual que se tienen que abordar las injusticias en todas partes. Pero ni las guerras ni la hipocres铆a son las v铆as para conseguirlo.

Abordar los desequilibrios de poder y reinventar las instituciones internacionales son requisitos fundamentales para resolver viejos conflictos e injusticias pero no ser谩 posible si no hay igualdad, responsabilidad y honestidad.

Oportunidad estrat茅gica

As铆 pues, el “momento Ucrania” con todas las tragedias que conlleva y las preciosas vidas perdidas, ofrece a la comunidad internacional -y a los europeos en particular- una oportunidad para reflexionar e iniciar un proceso que conlleve el establecimiento de medidas correctoras en defensa de los principios y valores europeos en todas partes.

Como siempre nos recuerdan los responsables pol铆ticos europeos, toda crisis trae consigo una oportunidad. Es hora pues de explorar las oportunidades que podr铆an derivarse de la crisis de Ucrania. Puede sonar ingenuo, insensible, oportunista y hasta ofensivo para la ciudadan铆a ucraniana que est谩 siendo atacada, pero es esencial para garantizar que la justicia, los derechos y la libertad sean para todas las personas y no s贸lo para algunas.

Por lo tanto, por muy doloroso que pueda parecer, el “momento Ucrania” brinda a palestinos y palestinas una oportunidad estrat茅gica para dejar las cosas claras en lo que respecta a la resistencia, a las personas refugiadas, a la libertad, a la liberaci贸n, a los derechos pol铆ticos y al BDS. Estamos ante una oportunidad estrat茅gica para hacer que los actores europeos rindan cuentas no s贸lo por los da帽os y agravios que han causado en el pasado sino tambi茅n por los da帽os presentes y futuros que cause negar a los y las palestinas sus derechos.

El pueblo palestino debe intensificar sus reclamaciones de BDS contra el apartheid y la colonizaci贸n de asentamiento de Israel defendiendo el simple principio de que los palestinos y palestinas tienen los mismos derechos que el resto de la humanidad. Es una forma eficaz de garantizar la rendici贸n de cuentas que tiene cierto eco en algunos c铆rculos pol铆ticos europeos.

El relato sobre la resistencia

Al mismo tiempo, las y los palestinos debemos intensificar las acciones en defensa del derecho internacional e insistir en la rendici贸n de cuentas a trav茅s del Tribunal Penal Internacional. Deber铆amos recordar cada d铆a al mundo que el traslado forzoso de poblaci贸n palestina y el asentamiento de nacionales de la potencia ocupante [colonos israel铆es] constituyen una grave violaci贸n del derecho internacional humanitario y un crimen de guerra. No deber铆amos rehuir el discurso y la pr谩ctica de la resistencia, y deber铆amos presionar en contra de su criminalizaci贸n; no s贸lo porque es una forma eficaz para cambiar la din谩mica del poder y conseguir derechos sino tambi茅n porque la resistencia est谩 justificada y es necesaria para hacer frente a la ocupaci贸n militar y la opresi贸n.

No se trata de aprovechar o instrumentalizar el dolor de los dem谩s para obtener nuestros propios beneficios pol铆ticos. Pero si queremos construir un orden mundial diferente tenemos que establecer las bases en primer lugar.

Europa: ahora sabemos lo que eres capaz de hacer cuando quieres. Y sabemos mejor c贸mo pedirte cuentas. Mantengamos la atenci贸n en el “momento Ucrania” pero ma帽ana utilic茅moslo para reparar otras injusticias en todo el mundo.

A partir de ahora ya no es aceptable que cuando pidamos a los responsables pol铆ticos europeos que traten a Palestina como a Ucrania, nos digan que “es distinto”.

